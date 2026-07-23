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يتيح تنسيق استعلامات الإدخال. المفاتيح:
  • --help or-h — يعرض رسالة المساعدة.
  • --query — ينسّق الاستعلامات مهما بلغ طولها أو تعقيدها.
  • --hilite or --highlight — يضيف تمييزًا لبنية الجملة باستخدام تسلسلات الهروب ANSI الخاصة بالطرفية.
  • --oneline — ينسّق الاستعلام في سطر واحد.
  • --max_line_length — ينسّق الاستعلامات في سطر واحد إذا كان طولها أقل من القيمة المحددة.
  • --comments — يُبقي التعليقات في المخرجات.
  • --quiet or -q — يتحقق فقط من صحة البنية النحوية، من دون أي مخرجات عند النجاح.
  • --multiquery or -n — يسمح بوجود عدة استعلامات في الملف نفسه.
  • --obfuscate — يجري الإخفاء بدلًا من التنسيق.
  • --seed <string> — سلسلة seed عشوائية تحدد نتيجة الإخفاء.
  • --backslash — يضيف محرف شرطة مائلة عكسية في نهاية كل سطر من الاستعلام المنسّق. قد يكون ذلك مفيدًا عند نسخ استعلام من الويب أو من أي مكان آخر على عدة أسطر، ثم الرغبة في تنفيذه في سطر الأوامر.
  • --semicolons_inline — في وضع multiquery، يكتب الفواصل المنقوطة في السطر الأخير من الاستعلام بدلًا من سطر جديد.

أمثلة

  1. تنسيق استعلام:
Query
Response
  1. الإبراز والإخراج في سطر واحد:
Query
Response
  1. الاستعلامات المتعددة:
Query
Response
  1. التمويه:
Query
Response
الاستعلام نفسه وسلسلة seed أخرى:
Query
Response
  1. إضافة الشرطة المائلة العكسية:
Query
Response
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦