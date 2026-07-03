الخيارات
-q QUERY,
--query=QUERY— الاستعلام المراد تنفيذه. إذا لم يتم تمرير هذا المعامل، فسيبدأ
clickhouse-keeper-clientفي الوضع التفاعلي.
-h HOST,
--host=HOST— مضيف الخادم. القيمة الافتراضية:
localhost.
-p N,
--port=N— منفذ الخادم. القيمة الافتراضية: 9181
-c FILE_PATH,
--config-file=FILE_PATH— تعيين مسار ملف الإعدادات للحصول على سلسلة الاتصال. القيمة الافتراضية:
config.xml.
--password=PASSWORD— كلمة المرور للمصادقة. يمكن أيضًا تعيينها عبر متغير البيئة
CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORDأو في ملف إعدادات XML ضمن
<zookeeper><password>.
--identity=IDENTITY— الهوية لمخطط المصادقة
digest. يمكن أيضًا تعيينها عبر متغير البيئة
CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITYأو في ملف إعدادات XML ضمن
<zookeeper><identity>.
--connection-timeout=TIMEOUT— تعيين مهلة الاتصال بالثواني. القيمة الافتراضية: 10s.
--session-timeout=TIMEOUT— تعيين مهلة الجلسة بالثواني. القيمة الافتراضية: 10s.
--operation-timeout=TIMEOUT— تعيين مهلة العملية بالثواني. القيمة الافتراضية: 10s.
--history-file=FILE_PATH— تعيين مسار ملف المحفوظات. القيمة الافتراضية:
~/.keeper-client-history.
--log-level=LEVEL— تعيين مستوى التسجيل. القيمة الافتراضية:
information.
--no-confirmation— عند تعيينه، لن يطلب تأكيدًا لبعض الأوامر. القيمة الافتراضية هي
falseفي الوضع التفاعلي و
trueللاستعلام
--help— يعرض رسالة المساعدة.
متغيرات البيئة
CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORD— يُستخدم ككلمة المرور الافتراضية إذا لم يتم تمرير
--passwordفي سطر الأوامر.
CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITY— يُستخدم كهوية افتراضية إذا لم يتم تمرير
--identityفي سطر الأوامر.
عند الاتصال بخادم Keeper يتطلب المصادقة، تُحدَّد كلمة المرور وفق ترتيب الأولوية التالي (تُعتمد أول قيمة مطابقة):
المصادقة
- وسيطة سطر الأوامر
--password
- متغير البيئة
CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORD
<zookeeper><password>في ملف إعدادات XML المحدد بواسطة
--config-file
--identity /
CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITY /
<zookeeper><identity>.
مثال على ملف إعدادات XML يتضمن إعدادات المصادقة:
<clickhouse>
<zookeeper>
<password>secret</password>
<node index="1">
<host>localhost</host>
<port>9181</port>
</node>
</zookeeper>
</clickhouse>
مثال
./clickhouse-keeper-client -h localhost -p 9181 --connection-timeout 30 --session-timeout 30 --operation-timeout 30
Connected to ZooKeeper at [::1]:9181 with session_id 137
/ :) ls
keeper foo bar
/ :) cd 'keeper'
/keeper :) ls
api_version
/keeper :) cd 'api_version'
/keeper/api_version :) ls
/keeper/api_version :) cd 'xyz'
Path /keeper/api_version/xyz does not exist
/keeper/api_version :) cd ../../
/ :) ls
keeper foo bar
/ :) get 'keeper/api_version'
2
الأوامر
ls '[path]' [watch_id]— يسرد العقد للمسار المحدد (الافتراضي: cwd). ويمكنه اختياريًا تعيين watch على العقد الفرعية معرّف بواسطة
watch_id
cd '[path]'— يغيّر مسار العمل (الافتراضي
.)
cp '<src>' '<dest>'— ينسخ العقدة ‘src’ إلى المسار ‘dest’
cpr '<src>' '<dest>'— ينسخ الشجرة الفرعية للعقدة ‘src’ إلى المسار ‘dest’
mv '<src>' '<dest>'— ينقل العقدة ‘src’ إلى المسار ‘dest’
mvr '<src>' '<dest>'— ينقل الشجرة الفرعية للعقدة ‘src’ إلى المسار ‘dest’
exists '<path>' [watch_id]— يعيد
1إذا كانت العقدة موجودة، و
0خلاف ذلك. ويمكنه اختياريًا تعيين watch معرّف بواسطة
watch_id
set '<path>' <value> [version]— يحدّث قيمة العقدة. ولا يحدّثها إلا إذا تطابق الإصدار (الافتراضي: -1)
create '<path>' <value> [mode]— ينشئ عقدة جديدة بالقيمة المحددة
touch '<path>'— ينشئ عقدة جديدة بقيمة سلسلة فارغة. ولا يطلق استثناءً إذا كانت العقدة موجودة بالفعل
get '<path>' [watch_id]— يعيد قيمة العقدة. ويمكنه اختياريًا تعيين watch للبيانات معرّف بواسطة
watch_id
watch <watch_id> [timeout_seconds]— ينتظر حدث watch المعرّف بواسطة
watch_idويطبع نوع الحدث والمسار. إذا تم تحديد
timeout_seconds، يعيد خطأً بعد انتهاء المهلة المحددة
rm '<path>' [version]— يزيل العقدة فقط إذا تطابق الإصدار (الافتراضي: -1)
rmr '<path>' [limit]— يحذف المسار تكراريًا إذا كان حجم الشجرة الفرعية أصغر من الحد. التأكيد مطلوب (الحد الافتراضي = 100)
flwc <command>— ينفّذ أمر four-letter-word
help— يطبع هذه الرسالة
get_direct_children_number '[path]'— يحصل على عدد العقد الفرعية المباشرة تحت مسار محدد
get_all_children_number '[path]'— يحصل على العدد الإجمالي للعقد الفرعية تحت مسار محدد
get_stat '[path]'— يعيد إحصاءات العقدة (الافتراضي
.)
find_super_nodes <threshold> '[path]'— يعثر على العقد التي يزيد عدد العقد الفرعية فيها على threshold معيّن للمسار المحدد (الافتراضي
.)
delete_stale_backups— يحذف عقد ClickHouse المستخدمة للنسخ الاحتياطية والتي أصبحت الآن غير نشطة
find_big_family [path] [n]— يعيد أعلى n من العقد ذات أكبر عائلة في الشجرة الفرعية (المسار الافتراضي =
.و n = 10)
sync '<path>'— يزامن العقدة بين العمليات وleader
reconfig <add|remove|set> "<arg>" [version]— يعيد تهيئة عنقود Keeper. انظر /docs/en/guides/sre/keeper/clickhouse-keeper#reconfiguration