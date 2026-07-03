تطبيق عميل للتفاعل مع clickhouse-keeper باستخدام بروتوكوله الأصلي.

-q QUERY , --query=QUERY — الاستعلام المراد تنفيذه. إذا لم يتم تمرير هذا المعامل، فسيبدأ clickhouse-keeper-client في الوضع التفاعلي.

, — الاستعلام المراد تنفيذه. إذا لم يتم تمرير هذا المعامل، فسيبدأ في الوضع التفاعلي. -h HOST , --host=HOST — مضيف الخادم. القيمة الافتراضية: localhost .

, — مضيف الخادم. القيمة الافتراضية: . -p N , --port=N — منفذ الخادم. القيمة الافتراضية: 9181

, — منفذ الخادم. القيمة الافتراضية: 9181 -c FILE_PATH , --config-file=FILE_PATH — تعيين مسار ملف الإعدادات للحصول على سلسلة الاتصال. القيمة الافتراضية: config.xml .

, — تعيين مسار ملف الإعدادات للحصول على سلسلة الاتصال. القيمة الافتراضية: . --password=PASSWORD — كلمة المرور للمصادقة. يمكن أيضًا تعيينها عبر متغير البيئة CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORD أو في ملف إعدادات XML ضمن <zookeeper><password> .

— كلمة المرور للمصادقة. يمكن أيضًا تعيينها عبر متغير البيئة أو في ملف إعدادات XML ضمن . --identity=IDENTITY — الهوية لمخطط المصادقة digest . يمكن أيضًا تعيينها عبر متغير البيئة CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITY أو في ملف إعدادات XML ضمن <zookeeper><identity> .

— الهوية لمخطط المصادقة . يمكن أيضًا تعيينها عبر متغير البيئة أو في ملف إعدادات XML ضمن . --connection-timeout=TIMEOUT — تعيين مهلة الاتصال بالثواني. القيمة الافتراضية: 10s.

— تعيين مهلة الاتصال بالثواني. القيمة الافتراضية: 10s. --session-timeout=TIMEOUT — تعيين مهلة الجلسة بالثواني. القيمة الافتراضية: 10s.

— تعيين مهلة الجلسة بالثواني. القيمة الافتراضية: 10s. --operation-timeout=TIMEOUT — تعيين مهلة العملية بالثواني. القيمة الافتراضية: 10s.

— تعيين مهلة العملية بالثواني. القيمة الافتراضية: 10s. --history-file=FILE_PATH — تعيين مسار ملف المحفوظات. القيمة الافتراضية: ~/.keeper-client-history .

— تعيين مسار ملف المحفوظات. القيمة الافتراضية: . --log-level=LEVEL — تعيين مستوى التسجيل. القيمة الافتراضية: information .

— تعيين مستوى التسجيل. القيمة الافتراضية: . --no-confirmation — عند تعيينه، لن يطلب تأكيدًا لبعض الأوامر. القيمة الافتراضية هي false في الوضع التفاعلي و true للاستعلام

— عند تعيينه، لن يطلب تأكيدًا لبعض الأوامر. القيمة الافتراضية هي في الوضع التفاعلي و للاستعلام --help — يعرض رسالة المساعدة.

​ متغيرات البيئة

CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORD — يُستخدم ككلمة المرور الافتراضية إذا لم يتم تمرير --password في سطر الأوامر.

— يُستخدم ككلمة المرور الافتراضية إذا لم يتم تمرير في سطر الأوامر. CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITY — يُستخدم كهوية افتراضية إذا لم يتم تمرير --identity في سطر الأوامر.

عند الاتصال بخادم Keeper يتطلب المصادقة، تُحدَّد كلمة المرور وفق ترتيب الأولوية التالي (تُعتمد أول قيمة مطابقة):

وسيطة سطر الأوامر --password متغير البيئة CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORD <zookeeper><password> في ملف إعدادات XML المحدد بواسطة --config-file

وينطبق ترتيب الأولوية نفسه على --identity / CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITY / <zookeeper><identity> .

مثال على ملف إعدادات XML يتضمن إعدادات المصادقة:

< clickhouse > < zookeeper > < password > secret </ password > < node index = "1" > < host > localhost </ host > < port > 9181 </ port > </ node > </ zookeeper > </ clickhouse >

./clickhouse-keeper-client -h localhost -p 9181 --connection-timeout 30 --session-timeout 30 --operation-timeout 30 Connected to ZooKeeper at [::1]:9181 with session_id 137 / : ) ls keeper foo bar / : ) cd 'keeper' /keeper : ) ls api_version /keeper : ) cd 'api_version' /keeper/api_version : ) ls /keeper/api_version : ) cd 'xyz' Path /keeper/api_version/xyz does not exist /keeper/api_version : ) cd ../../ / : ) ls keeper foo bar / : ) get 'keeper/api_version' 2