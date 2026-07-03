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تطبيق عميل للتفاعل مع clickhouse-keeper باستخدام بروتوكوله الأصلي.

الخيارات

  • -q QUERY, --query=QUERY — الاستعلام المراد تنفيذه. إذا لم يتم تمرير هذا المعامل، فسيبدأ clickhouse-keeper-client في الوضع التفاعلي.
  • -h HOST, --host=HOST — مضيف الخادم. القيمة الافتراضية: localhost.
  • -p N, --port=N — منفذ الخادم. القيمة الافتراضية: 9181
  • -c FILE_PATH, --config-file=FILE_PATH — تعيين مسار ملف الإعدادات للحصول على سلسلة الاتصال. القيمة الافتراضية: config.xml.
  • --password=PASSWORD — كلمة المرور للمصادقة. يمكن أيضًا تعيينها عبر متغير البيئة CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORD أو في ملف إعدادات XML ضمن <zookeeper><password>.
  • --identity=IDENTITY — الهوية لمخطط المصادقة digest. يمكن أيضًا تعيينها عبر متغير البيئة CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITY أو في ملف إعدادات XML ضمن <zookeeper><identity>.
  • --connection-timeout=TIMEOUT — تعيين مهلة الاتصال بالثواني. القيمة الافتراضية: 10s.
  • --session-timeout=TIMEOUT — تعيين مهلة الجلسة بالثواني. القيمة الافتراضية: 10s.
  • --operation-timeout=TIMEOUT — تعيين مهلة العملية بالثواني. القيمة الافتراضية: 10s.
  • --history-file=FILE_PATH — تعيين مسار ملف المحفوظات. القيمة الافتراضية: ~/.keeper-client-history.
  • --log-level=LEVEL — تعيين مستوى التسجيل. القيمة الافتراضية: information.
  • --no-confirmation — عند تعيينه، لن يطلب تأكيدًا لبعض الأوامر. القيمة الافتراضية هي false في الوضع التفاعلي وtrue للاستعلام
  • --help — يعرض رسالة المساعدة.

متغيرات البيئة

  • CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORD — يُستخدم ككلمة المرور الافتراضية إذا لم يتم تمرير --password في سطر الأوامر.
  • CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITY — يُستخدم كهوية افتراضية إذا لم يتم تمرير --identity في سطر الأوامر.

المصادقة

عند الاتصال بخادم Keeper يتطلب المصادقة، تُحدَّد كلمة المرور وفق ترتيب الأولوية التالي (تُعتمد أول قيمة مطابقة):
  1. وسيطة سطر الأوامر --password
  2. متغير البيئة CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORD
  3. <zookeeper><password> في ملف إعدادات XML المحدد بواسطة --config-file
وينطبق ترتيب الأولوية نفسه على --identity / CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITY / <zookeeper><identity>. مثال على ملف إعدادات XML يتضمن إعدادات المصادقة:

مثال

الأوامر

  • ls '[path]' [watch_id] — يسرد العقد للمسار المحدد (الافتراضي: cwd). ويمكنه اختياريًا تعيين watch على العقد الفرعية معرّف بواسطة watch_id
  • cd '[path]' — يغيّر مسار العمل (الافتراضي .)
  • cp '<src>' '<dest>' — ينسخ العقدة ‘src’ إلى المسار ‘dest’
  • cpr '<src>' '<dest>' — ينسخ الشجرة الفرعية للعقدة ‘src’ إلى المسار ‘dest’
  • mv '<src>' '<dest>' — ينقل العقدة ‘src’ إلى المسار ‘dest’
  • mvr '<src>' '<dest>' — ينقل الشجرة الفرعية للعقدة ‘src’ إلى المسار ‘dest’
  • exists '<path>' [watch_id] — يعيد 1 إذا كانت العقدة موجودة، و0 خلاف ذلك. ويمكنه اختياريًا تعيين watch معرّف بواسطة watch_id
  • set '<path>' <value> [version] — يحدّث قيمة العقدة. ولا يحدّثها إلا إذا تطابق الإصدار (الافتراضي: -1)
  • create '<path>' <value> [mode] — ينشئ عقدة جديدة بالقيمة المحددة
  • touch '<path>' — ينشئ عقدة جديدة بقيمة سلسلة فارغة. ولا يطلق استثناءً إذا كانت العقدة موجودة بالفعل
  • get '<path>' [watch_id] — يعيد قيمة العقدة. ويمكنه اختياريًا تعيين watch للبيانات معرّف بواسطة watch_id
  • watch <watch_id> [timeout_seconds] — ينتظر حدث watch المعرّف بواسطة watch_id ويطبع نوع الحدث والمسار. إذا تم تحديد timeout_seconds، يعيد خطأً بعد انتهاء المهلة المحددة
  • rm '<path>' [version] — يزيل العقدة فقط إذا تطابق الإصدار (الافتراضي: -1)
  • rmr '<path>' [limit] — يحذف المسار تكراريًا إذا كان حجم الشجرة الفرعية أصغر من الحد. التأكيد مطلوب (الحد الافتراضي = 100)
  • flwc <command> — ينفّذ أمر four-letter-word
  • help — يطبع هذه الرسالة
  • get_direct_children_number '[path]' — يحصل على عدد العقد الفرعية المباشرة تحت مسار محدد
  • get_all_children_number '[path]' — يحصل على العدد الإجمالي للعقد الفرعية تحت مسار محدد
  • get_stat '[path]' — يعيد إحصاءات العقدة (الافتراضي .)
  • find_super_nodes <threshold> '[path]' — يعثر على العقد التي يزيد عدد العقد الفرعية فيها على threshold معيّن للمسار المحدد (الافتراضي .)
  • delete_stale_backups — يحذف عقد ClickHouse المستخدمة للنسخ الاحتياطية والتي أصبحت الآن غير نشطة
  • find_big_family [path] [n] — يعيد أعلى n من العقد ذات أكبر عائلة في الشجرة الفرعية (المسار الافتراضي = . و n = 10)
  • sync '<path>' — يزامن العقدة بين العمليات وleader
  • reconfig <add|remove|set> "<arg>" [version] — يعيد تهيئة عنقود Keeper. انظر /docs/en/guides/sre/keeper/clickhouse-keeper#reconfiguration
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦