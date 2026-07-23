خيارات عامة للبرنامج
--config-file, -C— مسار إعدادات ClickHouse، والقيمة الافتراضية هي
/etc/clickhouse-server/config.xml.
--save-logs— يسجّل تقدّم الأوامر المستدعاة في
/var/log/clickhouse-server/clickhouse-disks.log.
--log-level— نوع الأحداث المطلوب تسجيلها، والقيمة الافتراضية هي
none.
--disk— وحدة التخزين المستخدمة لأوامر
mkdir, move, read, write, remove. القيمة الافتراضية هي
default.
--query, -q— استعلام واحد يمكن تنفيذه دون تشغيل الوضع التفاعلي
--help, -h— عرض جميع الخيارات والأوامر مع الوصف
تُهيَّأ جميع الأقراص المتاحة في إعدادات تهيئةً كسولة. وهذا يعني أن الكائن المرتبط بالقرص لا يُهيَّأ إلا عند استخدام ذلك القرص في أحد الأوامر. ويُجرى ذلك لجعل الأداة أكثر متانةً وتجنّب التعامل مع الأقراص الموصوفة في إعدادات ولكن غير المستخدمة من قِبل المستخدم، والتي قد تفشل أثناء التهيئة. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك قرص يُهيَّأ عند تشغيل clickhouse-disks. ويُحدَّد هذا القرص باستخدام المعلَمة
التهيئة الكسولة
--disk عبر سطر الأوامر (القيمة الافتراضية هي
default).
بعد بدء التشغيل، يتوفر قرصان غير محددين في التهيئة ولكن يمكن تهيئتهما.
الأقراص الافتراضية
-
قرص
local: صُمم هذا القرص لمحاكاة نظام الملفات المحلي الذي شُغّلت منه الأداة
clickhouse-disks. ويكون مساره الأولي هو الدليل الذي بدأت منه
clickhouse-disks، ويكون مربوطًا بدليل الجذر لنظام الملفات.
-
قرص
default: يكون هذا القرص مربوطًا بنظام الملفات المحلي في الدليل المحدد بواسطة المعلمة
clickhouse/pathفي التهيئة (القيمة الافتراضية هي
/var/lib/clickhouse). ويُضبط مساره الأولي على
/.
بالنسبة إلى كل قرص مُضاف، تحتفظ الأداة بالدليل الحالي (كما هو الحال في نظام ملفات اعتيادي). ويمكن للمستخدم تغيير الدليل الحالي والتبديل بين الأقراص. تظهر الحالة في موجّه الأوامر بالشكل “
حالة Clickhouse-disks
disk_name:
path_name”
في ملف التوثيق هذا، يُشار إلى جميع الوسيطات الموضعية الإلزامية بصيغة
الأوامر
<parameter>، ويُشار إلى الوسيطات المُسمّاة بصيغة
[--parameter value]. ويمكن أيضًا الإشارة إلى جميع المعلمات الموضعية كمعلمات مُسمّاة باستخدام الاسم المقابل.
cd (change-dir, change_dir) [--disk disk] <path>غيّر الدليل إلى المسار
pathعلى القرص
disk(القيمة الافتراضية هي القرص الحالي). ولا يحدث أي تبديل للقرص.
copy (cp) [--disk-from disk_1] [--disk-to disk_2] <path-from> <path-to>. انسخ البيانات بشكل تكراري من
path-fromعلى القرص
disk_1(القيمة الافتراضية هي القرص الحالي (المعلمة
diskفي الوضع غير التفاعلي)) إلى
path-toعلى القرص
disk_2(القيمة الافتراضية هي القرص الحالي (المعلمة
diskفي الوضع غير التفاعلي)).
current_disk_with_path (current, current_disk, current_path)اطبع الحالة الحالية بالتنسيق:
Disk: "current_disk" Path: "current path on current disk"
du [--human-readable] [<path>]اطبع الحجم الإجمالي بالبايت للملف أو الدليل الموجود في
pathعلى القرص الحالي. وبالنسبة إلى الدليل، يُجمع حجم جميع الملفات التي يحتويها بشكل تكراري. وإذا لم يتم تحديد
path، فسيُستخدم الدليل الحالي. ومع
--human-readable(
-h) يُطبع الحجم بصيغة مقروءة بشريًا (مثل
1.23 GiB).
help [<command>]اطبع رسالة المساعدة الخاصة بالأمر
command. وإذا لم يتم تحديد
command، فاطبع معلومات عن جميع الأوامر.
move (mv) <path-from> <path-to>. انقل ملفًا أو دليلًا من
path-fromإلى
path-toداخل القرص الحالي.
remove (rm, delete) <path>. احذف
pathبشكل تكراري على القرص الحالي.
link (ln) <path-from> <path-to>. أنشئ رابطًا صلبًا من
path-fromإلى
path-toعلى القرص الحالي.
list (ls) [--recursive] <path>اعرض الملفات في
pathعلى القرص الحالي. والوضع الافتراضي غير تكراري.
list-disks (list_disks, ls-disks, ls_disks). اعرض أسماء الأقراص.
mkdir [--recursive] <path>على القرص الحالي. أنشئ دليلًا. والوضع الافتراضي غير تكراري.
read (r) <path-from> [--path-to path]اقرأ ملفًا من
path-fromإلى
path(
stdoutإذا لم يتم توفيره).
read-bitmap <path-from> [--values]افحص ملف
delete-bitmapالجانبي (
.rbm) في
path-from. يطبع الأمر القيمة السحرية والإصدار وصلاحية CRC والكاردينالية (عدد الصفوف المحذوفة) ونطاق الصفوف. ومع
--values، يفرغ أيضًا جميع البتات المضبوطة (إزاحات الصفوف المحذوفة) بترتيب تصاعدي.
switch-disk [--path path] <disk>بدّل إلى القرص
diskعلى المسار
path(إذا لم يتم تحديد
path، فالقيمة الافتراضية هي المسار السابق على القرص
disk).
write (w) [--path-from path] <path-to>. اكتب ملفًا من
path(
stdinإذا لم يتم توفير
path، ويجب إنهاء الإدخال عبر Ctrl+D) إلى
path-to.
wc <path> [--bytes] [--lines] [--words]احسب عدد البايتات والأسطر والكلمات في الملف الموجود في
pathعلى القرص الحالي (كما في Unix
wc). ومن دون أي علامة، تُطبع القيم الثلاث كلها بترتيب الأسطر ثم الكلمات ثم البايتات. استخدم
--bytes(
-c) و
--lines(
-l) و
--words(
-w) لتحديد القيم المطلوبة.
sed <expression> <path>طبّق
expressionالخاصة بـ
sedعلى الملف الموجود في
pathعلى القرص الحالي، مباشرةً على الملف نفسه. يتطلب ذلك أن يكون
sedمثبتًا على المضيف. لا يُدعم إلا تعبير
sedواحد من دون خيارات (مثل
's/foo/bar/g'و
'/foo/d')، ولا تُدعم تعبيرات متعددة (
-e ... -e ...) أو خيارات مدمجة مع عنوان (مثل
-nمع
4,10p).
read-checksums <path>اقرأ ملف
checksums.txtالخاص بـ
MergeTreedata part على القرص الحالي واطبعه إلى
stdoutكجدول مفصول بعلامات الجدولة ومقروء بشريًا، بالأعمدة
nameو
file_sizeو
file_hashو
uncompressed_sizeو
uncompressed_hash. ويظهر العمودان الأخيران فقط للملفات المضغوطة.