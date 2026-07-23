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أداة توفّر عمليات على أقراص ClickHouse شبيهة بعمليات نظام الملفات. ويمكنها العمل في الوضعين التفاعلي وغير التفاعلي.

خيارات عامة للبرنامج

  • --config-file, -C — مسار إعدادات ClickHouse، والقيمة الافتراضية هي /etc/clickhouse-server/config.xml.
  • --save-logs — يسجّل تقدّم الأوامر المستدعاة في /var/log/clickhouse-server/clickhouse-disks.log.
  • --log-levelنوع الأحداث المطلوب تسجيلها، والقيمة الافتراضية هي none.
  • --disk — وحدة التخزين المستخدمة لأوامر mkdir, move, read, write, remove. القيمة الافتراضية هي default.
  • --query, -q — استعلام واحد يمكن تنفيذه دون تشغيل الوضع التفاعلي
  • --help, -h — عرض جميع الخيارات والأوامر مع الوصف

التهيئة الكسولة

تُهيَّأ جميع الأقراص المتاحة في إعدادات تهيئةً كسولة. وهذا يعني أن الكائن المرتبط بالقرص لا يُهيَّأ إلا عند استخدام ذلك القرص في أحد الأوامر. ويُجرى ذلك لجعل الأداة أكثر متانةً وتجنّب التعامل مع الأقراص الموصوفة في إعدادات ولكن غير المستخدمة من قِبل المستخدم، والتي قد تفشل أثناء التهيئة. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك قرص يُهيَّأ عند تشغيل clickhouse-disks. ويُحدَّد هذا القرص باستخدام المعلَمة --disk عبر سطر الأوامر (القيمة الافتراضية هي default).

الأقراص الافتراضية

بعد بدء التشغيل، يتوفر قرصان غير محددين في التهيئة ولكن يمكن تهيئتهما.
  1. قرص local: صُمم هذا القرص لمحاكاة نظام الملفات المحلي الذي شُغّلت منه الأداة clickhouse-disks. ويكون مساره الأولي هو الدليل الذي بدأت منه clickhouse-disks، ويكون مربوطًا بدليل الجذر لنظام الملفات.
  2. قرص default: يكون هذا القرص مربوطًا بنظام الملفات المحلي في الدليل المحدد بواسطة المعلمة clickhouse/path في التهيئة (القيمة الافتراضية هي /var/lib/clickhouse). ويُضبط مساره الأولي على /.

حالة Clickhouse-disks

بالنسبة إلى كل قرص مُضاف، تحتفظ الأداة بالدليل الحالي (كما هو الحال في نظام ملفات اعتيادي). ويمكن للمستخدم تغيير الدليل الحالي والتبديل بين الأقراص. تظهر الحالة في موجّه الأوامر بالشكل “disk_name:path_name

الأوامر

في ملف التوثيق هذا، يُشار إلى جميع الوسيطات الموضعية الإلزامية بصيغة <parameter>، ويُشار إلى الوسيطات المُسمّاة بصيغة [--parameter value]. ويمكن أيضًا الإشارة إلى جميع المعلمات الموضعية كمعلمات مُسمّاة باستخدام الاسم المقابل.
  • cd (change-dir, change_dir) [--disk disk] <path> غيّر الدليل إلى المسار path على القرص disk (القيمة الافتراضية هي القرص الحالي). ولا يحدث أي تبديل للقرص.
  • copy (cp) [--disk-from disk_1] [--disk-to disk_2] <path-from> <path-to>. انسخ البيانات بشكل تكراري من path-from على القرص disk_1 (القيمة الافتراضية هي القرص الحالي (المعلمة disk في الوضع غير التفاعلي)) إلى path-to على القرص disk_2 (القيمة الافتراضية هي القرص الحالي (المعلمة disk في الوضع غير التفاعلي)).
  • current_disk_with_path (current, current_disk, current_path) اطبع الحالة الحالية بالتنسيق: Disk: "current_disk" Path: "current path on current disk"
  • du [--human-readable] [<path>] اطبع الحجم الإجمالي بالبايت للملف أو الدليل الموجود في path على القرص الحالي. وبالنسبة إلى الدليل، يُجمع حجم جميع الملفات التي يحتويها بشكل تكراري. وإذا لم يتم تحديد path، فسيُستخدم الدليل الحالي. ومع --human-readable (-h) يُطبع الحجم بصيغة مقروءة بشريًا (مثل 1.23 GiB).
  • help [<command>] اطبع رسالة المساعدة الخاصة بالأمر command. وإذا لم يتم تحديد command، فاطبع معلومات عن جميع الأوامر.
  • move (mv) <path-from> <path-to>. انقل ملفًا أو دليلًا من path-from إلى path-to داخل القرص الحالي.
  • remove (rm, delete) <path>. احذف path بشكل تكراري على القرص الحالي.
  • link (ln) <path-from> <path-to>. أنشئ رابطًا صلبًا من path-from إلى path-to على القرص الحالي.
  • list (ls) [--recursive] <path> اعرض الملفات في path على القرص الحالي. والوضع الافتراضي غير تكراري.
  • list-disks (list_disks, ls-disks, ls_disks). اعرض أسماء الأقراص.
  • mkdir [--recursive] <path> على القرص الحالي. أنشئ دليلًا. والوضع الافتراضي غير تكراري.
  • read (r) <path-from> [--path-to path] اقرأ ملفًا من path-from إلى path (stdout إذا لم يتم توفيره).
  • read-bitmap <path-from> [--values] افحص ملف delete-bitmap الجانبي (.rbm) في path-from. يطبع الأمر القيمة السحرية والإصدار وصلاحية CRC والكاردينالية (عدد الصفوف المحذوفة) ونطاق الصفوف. ومع --values، يفرغ أيضًا جميع البتات المضبوطة (إزاحات الصفوف المحذوفة) بترتيب تصاعدي.
  • switch-disk [--path path] <disk> بدّل إلى القرص disk على المسار path (إذا لم يتم تحديد path، فالقيمة الافتراضية هي المسار السابق على القرص disk).
  • write (w) [--path-from path] <path-to>. اكتب ملفًا من path (stdin إذا لم يتم توفير path، ويجب إنهاء الإدخال عبر Ctrl+D) إلى path-to.
  • wc <path> [--bytes] [--lines] [--words] احسب عدد البايتات والأسطر والكلمات في الملف الموجود في path على القرص الحالي (كما في Unix wc). ومن دون أي علامة، تُطبع القيم الثلاث كلها بترتيب الأسطر ثم الكلمات ثم البايتات. استخدم --bytes (-c) و--lines (-l) و--words (-w) لتحديد القيم المطلوبة.
  • sed <expression> <path> طبّق expression الخاصة بـ sed على الملف الموجود في path على القرص الحالي، مباشرةً على الملف نفسه. يتطلب ذلك أن يكون sed مثبتًا على المضيف. لا يُدعم إلا تعبير sed واحد من دون خيارات (مثل 's/foo/bar/g' و'/foo/d')، ولا تُدعم تعبيرات متعددة (-e ... -e ...) أو خيارات مدمجة مع عنوان (مثل -n مع 4,10p).
  • read-checksums <path> اقرأ ملف checksums.txt الخاص بـ MergeTree data part على القرص الحالي واطبعه إلى stdout كجدول مفصول بعلامات الجدولة ومقروء بشريًا، بالأعمدة name وfile_size وfile_hash وuncompressed_size وuncompressed_hash. ويظهر العمودان الأخيران فقط للملفات المضغوطة.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦