أداة توفّر عمليات على أقراص ClickHouse شبيهة بعمليات نظام الملفات. ويمكنها العمل في الوضعين التفاعلي وغير التفاعلي.

​ خيارات عامة للبرنامج

--config-file, -C — مسار إعدادات ClickHouse، والقيمة الافتراضية هي /etc/clickhouse-server/config.xml .

— مسار إعدادات ClickHouse، والقيمة الافتراضية هي . --save-logs — يسجّل تقدّم الأوامر المستدعاة في /var/log/clickhouse-server/clickhouse-disks.log .

— يسجّل تقدّم الأوامر المستدعاة في . --log-level — نوع الأحداث المطلوب تسجيلها، والقيمة الافتراضية هي none .

— نوع الأحداث المطلوب تسجيلها، والقيمة الافتراضية هي . --disk — وحدة التخزين المستخدمة لأوامر mkdir, move, read, write, remove . القيمة الافتراضية هي default .

— وحدة التخزين المستخدمة لأوامر . القيمة الافتراضية هي . --query, -q — استعلام واحد يمكن تنفيذه دون تشغيل الوضع التفاعلي

— استعلام واحد يمكن تنفيذه دون تشغيل الوضع التفاعلي --help, -h — عرض جميع الخيارات والأوامر مع الوصف

​ التهيئة الكسولة

تُهيَّأ جميع الأقراص المتاحة في إعدادات تهيئةً كسولة. وهذا يعني أن الكائن المرتبط بالقرص لا يُهيَّأ إلا عند استخدام ذلك القرص في أحد الأوامر. ويُجرى ذلك لجعل الأداة أكثر متانةً وتجنّب التعامل مع الأقراص الموصوفة في إعدادات ولكن غير المستخدمة من قِبل المستخدم، والتي قد تفشل أثناء التهيئة. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك قرص يُهيَّأ عند تشغيل clickhouse-disks. ويُحدَّد هذا القرص باستخدام المعلَمة --disk عبر سطر الأوامر (القيمة الافتراضية هي default ).

​ الأقراص الافتراضية

بعد بدء التشغيل، يتوفر قرصان غير محددين في التهيئة ولكن يمكن تهيئتهما.

قرص local : صُمم هذا القرص لمحاكاة نظام الملفات المحلي الذي شُغّلت منه الأداة clickhouse-disks . ويكون مساره الأولي هو الدليل الذي بدأت منه clickhouse-disks ، ويكون مربوطًا بدليل الجذر لنظام الملفات. قرص default : يكون هذا القرص مربوطًا بنظام الملفات المحلي في الدليل المحدد بواسطة المعلمة clickhouse/path في التهيئة (القيمة الافتراضية هي /var/lib/clickhouse ). ويُضبط مساره الأولي على / .

بالنسبة إلى كل قرص مُضاف، تحتفظ الأداة بالدليل الحالي (كما هو الحال في نظام ملفات اعتيادي). ويمكن للمستخدم تغيير الدليل الحالي والتبديل بين الأقراص.

تظهر الحالة في موجّه الأوامر بالشكل “ disk_name : path_name ”

في ملف التوثيق هذا، يُشار إلى جميع الوسيطات الموضعية الإلزامية بصيغة <parameter> ، ويُشار إلى الوسيطات المُسمّاة بصيغة [--parameter value] . ويمكن أيضًا الإشارة إلى جميع المعلمات الموضعية كمعلمات مُسمّاة باستخدام الاسم المقابل.