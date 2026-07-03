web.
لا تستخدم هذه الأداة لترحيل البيانات. بدلًا من ذلك، استخدم أوامر
BACKUP و
RESTORE.
الاستخدام
$ clickhouse static-files-disk-uploader [args]
الأوامر
|الأمر
|الوصف
-h,
--help
|يعرض معلومات المساعدة
--metadata-path [path]
|المسار الذي يحتوي على البيانات الوصفية للجدول المحدد
--test-mode
|يفعّل وضع
test، الذي يرسل طلب PUT إلى عنوان URL المحدد مع البيانات الوصفية للجدول
--link
|ينشئ روابط رمزية بدلًا من نسخ الملفات إلى دليل الإخراج
--url [url]
|عنوان URL لخادم الويب لوضع
test
--output-dir [dir]
|دليل إخراج الملفات في وضع
non-test
عند استخدام
استرداد مسار البيانات الوصفية للجدول المحدد
clickhouse-static-files-disk-uploader، يجب الحصول على مسار البيانات الوصفية للجدول المطلوب.
- شغّل الاستعلام التالي مع تحديد الجدول الهدف وقاعدة البيانات:
SELECT data_paths
FROM system.tables
WHERE name = 'mytable' AND database = 'default';
- يجب أن يُرجع هذا مسار دليل البيانات الخاص بالجدول المحدد:
┌─data_paths────────────────────────────────────────────┐
│ ['./store/bcc/bccc1cfd-d43d-43cf-a5b6-1cda8178f1ee/'] │
└───────────────────────────────────────────────────────┘
باستخدام دليل الإخراج الهدف
تصدير دليل البيانات الوصفية للجدول إلى نظام الملفات المحلي
output ومسار البيانات الوصفية المحدد، نفِّذ الأمر التالي:
إذا تمت العملية بنجاح، يفترض أن تظهر لك الرسالة التالية، وأن يحتوي الدليل
$ clickhouse static-files-disk-uploader --output-dir output --metadata-path ./store/bcc/bccc1cfd-d43d-43cf-a5b6-1cda8178f1ee/
output على البيانات الوصفية للجدول المحدد:
Data path: "/Users/john/store/bcc/bccc1cfd-d43d-43cf-a5b6-1cda8178f1ee", destination path: "output"
تشبه هذه الخطوة إخراج دليل البيانات إلى نظام الملفات المحلي، ولكن مع إضافة العلامة
إخراج دليل البيانات الوصفية للجدول إلى URL خارجي
--test-mode. وبدلًا من تحديد دليل للإخراج، يجب تحديد URL الهدف باستخدام العلامة
--url.
عند تمكين وضع
test، يُرفع دليل البيانات الوصفية للجدول إلى عنوان URL المحدد عبر طلب PUT.
$ clickhouse static-files-disk-uploader --test-mode --url http://nginx:80/test1 --metadata-path ./store/bcc/bccc1cfd-d43d-43cf-a5b6-1cda8178f1ee/
بمجرد أن يتوفر لديك دليل البيانات الوصفية للجدول، يمكنك استخدامه لإنشاء جدول ClickHouse على خادم آخر. يُرجى الاطلاع على مستودع GitHub هذا الذي يعرض مثالًا توضيحيًا. في هذا المثال، ننشئ جدولًا باستخدام قرص
استخدام دليل البيانات الوصفية للجدول لإنشاء جدول ClickHouse
web، ما يتيح لنا إلحاق الجدول بمجموعة بيانات على خادم آخر.