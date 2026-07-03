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ينشئ دليلَ بيانات يحتوي على بيانات وصفية لجدول ClickHouse محدد. ويمكن استخدام هذه البيانات الوصفية لإنشاء جدول ClickHouse على خادم آخر يحتوي على مجموعة بيانات للقراءة فقط ومدعومة بقرص web. لا تستخدم هذه الأداة لترحيل البيانات. بدلًا من ذلك، استخدم أوامر BACKUP وRESTORE.

الاستخدام

الأوامر

استرداد مسار البيانات الوصفية للجدول المحدد

عند استخدام clickhouse-static-files-disk-uploader، يجب الحصول على مسار البيانات الوصفية للجدول المطلوب.
  1. شغّل الاستعلام التالي مع تحديد الجدول الهدف وقاعدة البيانات:

  1. يجب أن يُرجع هذا مسار دليل البيانات الخاص بالجدول المحدد:

تصدير دليل البيانات الوصفية للجدول إلى نظام الملفات المحلي

باستخدام دليل الإخراج الهدف output ومسار البيانات الوصفية المحدد، نفِّذ الأمر التالي:
إذا تمت العملية بنجاح، يفترض أن تظهر لك الرسالة التالية، وأن يحتوي الدليل output على البيانات الوصفية للجدول المحدد:

إخراج دليل البيانات الوصفية للجدول إلى URL خارجي

تشبه هذه الخطوة إخراج دليل البيانات إلى نظام الملفات المحلي، ولكن مع إضافة العلامة --test-mode. وبدلًا من تحديد دليل للإخراج، يجب تحديد URL الهدف باستخدام العلامة --url. عند تمكين وضع test، يُرفع دليل البيانات الوصفية للجدول إلى عنوان URL المحدد عبر طلب PUT.

استخدام دليل البيانات الوصفية للجدول لإنشاء جدول ClickHouse

بمجرد أن يتوفر لديك دليل البيانات الوصفية للجدول، يمكنك استخدامه لإنشاء جدول ClickHouse على خادم آخر. يُرجى الاطلاع على مستودع GitHub هذا الذي يعرض مثالًا توضيحيًا. في هذا المثال، ننشئ جدولًا باستخدام قرص web، ما يتيح لنا إلحاق الجدول بمجموعة بيانات على خادم آخر.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦