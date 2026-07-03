ينشئ دليلَ بيانات يحتوي على بيانات وصفية لجدول ClickHouse محدد. ويمكن استخدام هذه البيانات الوصفية لإنشاء جدول ClickHouse على خادم آخر يحتوي على مجموعة بيانات للقراءة فقط ومدعومة بقرص web .

لا تستخدم هذه الأداة لترحيل البيانات. بدلًا من ذلك، استخدم أوامر BACKUP و RESTORE

$ clickhouse static-files-disk-uploader [args]

الأمر الوصف -h , --help يعرض معلومات المساعدة --metadata-path [path] المسار الذي يحتوي على البيانات الوصفية للجدول المحدد --test-mode يفعّل وضع test ، الذي يرسل طلب PUT إلى عنوان URL المحدد مع البيانات الوصفية للجدول --link ينشئ روابط رمزية بدلًا من نسخ الملفات إلى دليل الإخراج --url [url] عنوان URL لخادم الويب لوضع test --output-dir [dir] دليل إخراج الملفات في وضع non-test

​ استرداد مسار البيانات الوصفية للجدول المحدد

عند استخدام clickhouse-static-files-disk-uploader ، يجب الحصول على مسار البيانات الوصفية للجدول المطلوب.

شغّل الاستعلام التالي مع تحديد الجدول الهدف وقاعدة البيانات:

SELECT data_paths FROM system . tables WHERE name = 'mytable' AND database = 'default' ;

يجب أن يُرجع هذا مسار دليل البيانات الخاص بالجدول المحدد:

┌─data_paths────────────────────────────────────────────┐ │ ['./store/bcc/bccc1cfd-d43d-43cf-a5b6-1cda8178f1ee/'] │ └───────────────────────────────────────────────────────┘

​ تصدير دليل البيانات الوصفية للجدول إلى نظام الملفات المحلي

باستخدام دليل الإخراج الهدف output ومسار البيانات الوصفية المحدد، نفِّذ الأمر التالي:

$ clickhouse static-files-disk-uploader --output-dir output --metadata-path ./store/bcc/bccc1cfd-d43d-43cf-a5b6-1cda8178f1ee/

إذا تمت العملية بنجاح، يفترض أن تظهر لك الرسالة التالية، وأن يحتوي الدليل output على البيانات الوصفية للجدول المحدد:

Data path: "/Users/john/store/bcc/bccc1cfd-d43d-43cf-a5b6-1cda8178f1ee", destination path: "output"

​ إخراج دليل البيانات الوصفية للجدول إلى URL خارجي

تشبه هذه الخطوة إخراج دليل البيانات إلى نظام الملفات المحلي، ولكن مع إضافة العلامة --test-mode . وبدلًا من تحديد دليل للإخراج، يجب تحديد URL الهدف باستخدام العلامة --url .

عند تمكين وضع test ، يُرفع دليل البيانات الوصفية للجدول إلى عنوان URL المحدد عبر طلب PUT.

$ clickhouse static-files-disk-uploader --test-mode --url http://nginx:80/test1 --metadata-path ./store/bcc/bccc1cfd-d43d-43cf-a5b6-1cda8178f1ee/

​ استخدام دليل البيانات الوصفية للجدول لإنشاء جدول ClickHouse

بمجرد أن يتوفر لديك دليل البيانات الوصفية للجدول، يمكنك استخدامه لإنشاء جدول ClickHouse على خادم آخر.