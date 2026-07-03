أو
$ clickhouse-benchmark --query ["single query"] [keys]
أو
$ echo "single query" | clickhouse-benchmark [keys]
إذا أردت إرسال مجموعة من الاستعلامات، فأنشئ ملفًا نصيًا وضع كل استعلام في سطر منفصل داخل هذا الملف. على سبيل المثال:
$ clickhouse-benchmark [keys] <<< "single query"
ثم مرِّر هذا الملف إلى الإدخال القياسي لـ
SELECT * FROM system.numbers LIMIT 10000000;
SELECT 1;
clickhouse-benchmark:
clickhouse-benchmark [keys] < queries_file;
خيارات سطر الأوامر
--query=QUERY— الاستعلام المراد تنفيذه. إذا لم يُمرَّر هذا المَعلَم، فسيقرأ
clickhouse-benchmarkالاستعلامات من الإدخال القياسي.
--query_id=ID— معرّف الاستعلام.
--query_id_prefix=ID_PREFIX— بادئة معرّف الاستعلام.
--queries-format=FORMAT— تنسيق الاستعلامات المقروءة من الإدخال القياسي. القيم الممكنة:
tsv(الافتراضي، استعلام واحد في كل سطر مع تهريب علامات الجدولة) و
script(تحليل الإدخال على أنه برنامج نصي يضم عدة استعلامات مفصولة بفواصل منقوطة). قيد
script: يجب أن تكون استعلامات
INSERT ... FORMATفي سطر واحد.
-c N,
--concurrency=N— عدد الاستعلامات التي يرسلها
clickhouse-benchmarkبالتزامن. القيمة الافتراضية: 1.
-C N,
--max_concurrency=N— يزيد عدد الاستعلامات المتوازية تدريجيًا حتى القيمة المحددة، مع إنشاء تقرير واحد لكل مستوى من مستويات التزامن.
--precise— يفعّل إعداد تقارير دقيقة لكل فاصل زمني باستخدام مقاييس موزونة.
-d N,
--delay=N— الفاصل الزمني بالثواني بين التقارير المرحلية (لتعطيل التقارير، عيّن القيمة 0). القيمة الافتراضية: 1.
-h HOST,
--host=HOST— مضيف الخادم. القيمة الافتراضية:
localhost. في وضع المقارنة يمكنك استخدام عدة مفاتيح
-h.
-i N,
--iterations=N— العدد الإجمالي للاستعلامات. القيمة الافتراضية: 0 (تكرار بلا نهاية).
-r,
--randomize— تنفيذ الاستعلامات بترتيب عشوائي إذا كان هناك أكثر من استعلام إدخال واحد.
-s,
--secure— استخدام اتصال
TLS.
-t N,
--timelimit=N— المهلة الزمنية بالثواني. يتوقف
clickhouse-benchmarkعن إرسال الاستعلامات عند بلوغ المهلة المحددة. القيمة الافتراضية: 0 (المهلة الزمنية معطّلة).
--port=N— منفذ الخادم. القيمة الافتراضية: 9000. في وضع المقارنة يمكنك استخدام عدة مفاتيح
--port.
--confidence=N— مستوى الثقة لاختبار t. القيم الممكنة: 0 (80%)، 1 (90%)، 2 (95%)، 3 (98%)، 4 (99%)، 5 (99.5%). القيمة الافتراضية: 5. في وضع المقارنة، يُجري
clickhouse-benchmarkاختبار Student’s t-test المستقل لعينتين لتحديد ما إذا كان التوزيعان غير مختلفين عند مستوى الثقة المحدد.
--cumulative— طباعة البيانات التراكمية بدلًا من البيانات لكل فاصل زمني.
--database=DATABASE_NAME— اسم قاعدة بيانات ClickHouse. القيمة الافتراضية:
default.
--user=USERNAME— اسم مستخدم ClickHouse. القيمة الافتراضية:
default.
--password=PSWD— كلمة مرور مستخدم ClickHouse. القيمة الافتراضية: سلسلة فارغة.
--stacktrace— إخراج stack traces. عند ضبط هذا المفتاح، يعرض
clickhouse-benchmarkstack traces الخاصة بالاستثناءات.
--stage=WORD— مرحلة معالجة الاستعلام على الخادم. يوقف ClickHouse معالجة الاستعلام ويعيد استجابة إلى
clickhouse-benchmarkعند المرحلة المحددة. القيم الممكنة:
complete,
fetch_columns,
with_mergeable_state. القيمة الافتراضية:
complete.
--roundrobin— بدلًا من مقارنة الاستعلامات عبر مجموعات
--host/
--portالمختلفة، اختر
--host/
--portعشوائيًا لكل استعلام وأرسل الاستعلام إليه.
--reconnect=N— يتحكم في سلوك إعادة الاتصال. القيم الممكنة: 0 (عدم إعادة الاتصال مطلقًا)، 1 (إعادة الاتصال لكل استعلام)، أو N (إعادة الاتصال بعد كل N استعلامات). القيمة الافتراضية: 0.
--max-consecutive-errors=N— عدد الأخطاء المتتالية المسموح بها. القيمة الافتراضية: 0.
--ignore-error,
--continue_on_errors— متابعة الاختبار حتى إذا فشلت الاستعلامات.
--client-side-time— عرض الوقت شاملاً الاتصال عبر الشبكة بدلًا من وقت جهة الخادم؛ لاحظ أنه في إصدارات الخادم الأقدم من 22.8 نعرض دائمًا وقت جهة العميل.
--proto-caps— تمكين/تعطيل chunking في نقل البيانات. الخيارات (يمكن فصلها بفواصل):
chunked_optional,
notchunked,
notchunked_optional,
send_chunked,
send_chunked_optional,
send_notchunked,
send_notchunked_optional,
recv_chunked,
recv_chunked_optional,
recv_notchunked,
recv_notchunked_optional. القيمة الافتراضية:
notchunked.
--help— يعرض رسالة المساعدة.
--verbose— يزيد مستوى تفصيل رسالة المساعدة.
--<session setting name>= SETTING_VALUE. على سبيل المثال،
--max_memory_usage=1048576.
يمكن تعيين اسم المستخدم وكلمة المرور والمضيف عبر متغيرات البيئة
خيارات متغيرات البيئة
CLICKHOUSE_USER و
CLICKHOUSE_PASSWORD و
CLICKHOUSE_HOST.
تأخذ وسيطات سطر الأوامر
--user أو
--password أو
--host الأسبقية على متغيرات البيئة.
يعرض
المخرجات
clickhouse-benchmark، بشكل افتراضي، تقريرًا لكل فترة
--delay.
مثال على التقرير:
في التقرير يمكنك العثور على:
Queries executed: 10.
localhost:9000, queries 10, QPS: 6.772, RPS: 67904487.440, MiB/s: 518.070, result RPS: 67721584.984, result MiB/s: 516.675.
0.000% 0.145 sec.
10.000% 0.146 sec.
20.000% 0.146 sec.
30.000% 0.146 sec.
40.000% 0.147 sec.
50.000% 0.148 sec.
60.000% 0.148 sec.
70.000% 0.148 sec.
80.000% 0.149 sec.
90.000% 0.150 sec.
95.000% 0.150 sec.
99.000% 0.150 sec.
99.900% 0.150 sec.
99.990% 0.150 sec.
-
عدد الاستعلامات في الحقل
Queries executed:.
-
سلسلة الحالة التي تتضمن (بالترتيب):
- نقطة نهاية خادم ClickHouse.
- عدد الاستعلامات التي تمت معالجتها.
- QPS: عدد الاستعلامات التي ينفذها الخادم في الثانية خلال فترة محددة في الوسيط
--delay.
- RPS: عدد الصفوف التي يقرأها الخادم في الثانية خلال فترة محددة في الوسيط
--delay.
- MiB/s: عدد الميبيبايت التي يقرأها الخادم في الثانية خلال فترة محددة في الوسيط
--delay.
- result RPS: عدد الصفوف التي يضيفها الخادم إلى ناتج الاستعلام في الثانية خلال فترة محددة في الوسيط
--delay.
- result MiB/s. عدد الميبيبايت التي يضيفها الخادم إلى ناتج الاستعلام في الثانية خلال فترة محددة في الوسيط
--delay.
- النسب المئينية لزمن تنفيذ الاستعلامات.
يمكن لـ
وضع المقارنة
clickhouse-benchmark مقارنة الأداء بين خادمي ClickHouse عاملَين.
لاستخدام وضع المقارنة، حدِّد نقاط النهاية لكلا الخادمين باستخدام زوجين من المفتاحين
--host و
--port. تُقرَن المفاتيح معًا بحسب موضعها في قائمة الوسائط؛ إذ يُقرَن أول
--host مع أول
--port وهكذا. ينشئ
clickhouse-benchmark اتصالين بكلا الخادمين، ثم يرسل الاستعلامات. ويُوجَّه كل استعلام إلى خادم يُختار عشوائيًا. وتُعرَض النتائج في جدول.
مثال
$ echo "SELECT * FROM system.numbers LIMIT 10000000 OFFSET 10000000" | clickhouse-benchmark --host=localhost --port=9001 --host=localhost --port=9000 -i 10
Loaded 1 queries.
Queries executed: 5.
localhost:9001, queries 2, QPS: 3.764, RPS: 75446929.370, MiB/s: 575.614, result RPS: 37639659.982, result MiB/s: 287.168.
localhost:9000, queries 3, QPS: 3.815, RPS: 76466659.385, MiB/s: 583.394, result RPS: 38148392.297, result MiB/s: 291.049.
0.000% 0.258 sec. 0.250 sec.
10.000% 0.258 sec. 0.250 sec.
20.000% 0.258 sec. 0.250 sec.
30.000% 0.258 sec. 0.267 sec.
40.000% 0.258 sec. 0.267 sec.
50.000% 0.273 sec. 0.267 sec.
60.000% 0.273 sec. 0.267 sec.
70.000% 0.273 sec. 0.267 sec.
80.000% 0.273 sec. 0.269 sec.
90.000% 0.273 sec. 0.269 sec.
95.000% 0.273 sec. 0.269 sec.
99.000% 0.273 sec. 0.269 sec.
99.900% 0.273 sec. 0.269 sec.
99.990% 0.273 sec. 0.269 sec.
No difference proven at 99.5% confidence