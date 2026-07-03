يتصل بخادم ClickHouse ويرسل الاستعلامات المحددة بشكل متكرر.

الصياغة

$ clickhouse-benchmark --query [ "single query" ] [keys]

أو

$ echo "single query" | clickhouse-benchmark [keys]

أو

$ clickhouse-benchmark [keys] <<< "single query"

إذا أردت إرسال مجموعة من الاستعلامات، فأنشئ ملفًا نصيًا وضع كل استعلام في سطر منفصل داخل هذا الملف. على سبيل المثال:

SELECT * FROM system . numbers LIMIT 10000000 ; SELECT 1 ;

ثم مرِّر هذا الملف إلى الإدخال القياسي لـ clickhouse-benchmark :

clickhouse-benchmark [keys] < queries_file;

​ خيارات سطر الأوامر

--query=QUERY — الاستعلام المراد تنفيذه. إذا لم يُمرَّر هذا المَعلَم، فسيقرأ clickhouse-benchmark الاستعلامات من الإدخال القياسي.

— الاستعلام المراد تنفيذه. إذا لم يُمرَّر هذا المَعلَم، فسيقرأ الاستعلامات من الإدخال القياسي. --query_id=ID — معرّف الاستعلام.

— معرّف الاستعلام. --query_id_prefix=ID_PREFIX — بادئة معرّف الاستعلام.

— بادئة معرّف الاستعلام. --queries-format=FORMAT — تنسيق الاستعلامات المقروءة من الإدخال القياسي. القيم الممكنة: tsv (الافتراضي، استعلام واحد في كل سطر مع تهريب علامات الجدولة) و script (تحليل الإدخال على أنه برنامج نصي يضم عدة استعلامات مفصولة بفواصل منقوطة). قيد script : يجب أن تكون استعلامات INSERT ... FORMAT في سطر واحد.

— تنسيق الاستعلامات المقروءة من الإدخال القياسي. القيم الممكنة: (الافتراضي، استعلام واحد في كل سطر مع تهريب علامات الجدولة) و (تحليل الإدخال على أنه برنامج نصي يضم عدة استعلامات مفصولة بفواصل منقوطة). قيد : يجب أن تكون استعلامات في سطر واحد. -c N , --concurrency=N — عدد الاستعلامات التي يرسلها clickhouse-benchmark بالتزامن. القيمة الافتراضية: 1.

, — عدد الاستعلامات التي يرسلها بالتزامن. القيمة الافتراضية: 1. -C N , --max_concurrency=N — يزيد عدد الاستعلامات المتوازية تدريجيًا حتى القيمة المحددة، مع إنشاء تقرير واحد لكل مستوى من مستويات التزامن.

, — يزيد عدد الاستعلامات المتوازية تدريجيًا حتى القيمة المحددة، مع إنشاء تقرير واحد لكل مستوى من مستويات التزامن. --precise — يفعّل إعداد تقارير دقيقة لكل فاصل زمني باستخدام مقاييس موزونة.

— يفعّل إعداد تقارير دقيقة لكل فاصل زمني باستخدام مقاييس موزونة. -d N , --delay=N — الفاصل الزمني بالثواني بين التقارير المرحلية (لتعطيل التقارير، عيّن القيمة 0). القيمة الافتراضية: 1.

, — الفاصل الزمني بالثواني بين التقارير المرحلية (لتعطيل التقارير، عيّن القيمة 0). القيمة الافتراضية: 1. -h HOST , --host=HOST — مضيف الخادم. القيمة الافتراضية: localhost . في وضع المقارنة يمكنك استخدام عدة مفاتيح -h .

, — مضيف الخادم. القيمة الافتراضية: . في وضع المقارنة يمكنك استخدام عدة مفاتيح . -i N , --iterations=N — العدد الإجمالي للاستعلامات. القيمة الافتراضية: 0 (تكرار بلا نهاية).

, — العدد الإجمالي للاستعلامات. القيمة الافتراضية: 0 (تكرار بلا نهاية). -r , --randomize — تنفيذ الاستعلامات بترتيب عشوائي إذا كان هناك أكثر من استعلام إدخال واحد.

, — تنفيذ الاستعلامات بترتيب عشوائي إذا كان هناك أكثر من استعلام إدخال واحد. -s , --secure — استخدام اتصال TLS .

, — استخدام اتصال . -t N , --timelimit=N — المهلة الزمنية بالثواني. يتوقف clickhouse-benchmark عن إرسال الاستعلامات عند بلوغ المهلة المحددة. القيمة الافتراضية: 0 (المهلة الزمنية معطّلة).

, — المهلة الزمنية بالثواني. يتوقف عن إرسال الاستعلامات عند بلوغ المهلة المحددة. القيمة الافتراضية: 0 (المهلة الزمنية معطّلة). --port=N — منفذ الخادم. القيمة الافتراضية: 9000. في وضع المقارنة يمكنك استخدام عدة مفاتيح --port .

— منفذ الخادم. القيمة الافتراضية: 9000. في وضع المقارنة يمكنك استخدام عدة مفاتيح . --confidence=N — مستوى الثقة لاختبار t. القيم الممكنة: 0 (80%)، 1 (90%)، 2 (95%)، 3 (98%)، 4 (99%)، 5 (99.5%). القيمة الافتراضية: 5. في وضع المقارنة، يُجري clickhouse-benchmark اختبار Student’s t-test المستقل لعينتين لتحديد ما إذا كان التوزيعان غير مختلفين عند مستوى الثقة المحدد.

— مستوى الثقة لاختبار t. القيم الممكنة: 0 (80%)، 1 (90%)، 2 (95%)، 3 (98%)، 4 (99%)، 5 (99.5%). القيمة الافتراضية: 5. في وضع المقارنة، يُجري اختبار Student’s t-test المستقل لعينتين لتحديد ما إذا كان التوزيعان غير مختلفين عند مستوى الثقة المحدد. --cumulative — طباعة البيانات التراكمية بدلًا من البيانات لكل فاصل زمني.

— طباعة البيانات التراكمية بدلًا من البيانات لكل فاصل زمني. --database=DATABASE_NAME — اسم قاعدة بيانات ClickHouse. القيمة الافتراضية: default .

— اسم قاعدة بيانات ClickHouse. القيمة الافتراضية: . --user=USERNAME — اسم مستخدم ClickHouse. القيمة الافتراضية: default .

— اسم مستخدم ClickHouse. القيمة الافتراضية: . --password=PSWD — كلمة مرور مستخدم ClickHouse. القيمة الافتراضية: سلسلة فارغة.

— كلمة مرور مستخدم ClickHouse. القيمة الافتراضية: سلسلة فارغة. --stacktrace — إخراج stack traces. عند ضبط هذا المفتاح، يعرض clickhouse-benchmark stack traces الخاصة بالاستثناءات.

— إخراج stack traces. عند ضبط هذا المفتاح، يعرض stack traces الخاصة بالاستثناءات. --stage=WORD — مرحلة معالجة الاستعلام على الخادم. يوقف ClickHouse معالجة الاستعلام ويعيد استجابة إلى clickhouse-benchmark عند المرحلة المحددة. القيم الممكنة: complete , fetch_columns , with_mergeable_state . القيمة الافتراضية: complete .

— مرحلة معالجة الاستعلام على الخادم. يوقف ClickHouse معالجة الاستعلام ويعيد استجابة إلى عند المرحلة المحددة. القيم الممكنة: , , . القيمة الافتراضية: . --roundrobin — بدلًا من مقارنة الاستعلامات عبر مجموعات --host / --port المختلفة، اختر --host / --port عشوائيًا لكل استعلام وأرسل الاستعلام إليه.

— بدلًا من مقارنة الاستعلامات عبر مجموعات / المختلفة، اختر / عشوائيًا لكل استعلام وأرسل الاستعلام إليه. --reconnect=N — يتحكم في سلوك إعادة الاتصال. القيم الممكنة: 0 (عدم إعادة الاتصال مطلقًا)، 1 (إعادة الاتصال لكل استعلام)، أو N (إعادة الاتصال بعد كل N استعلامات). القيمة الافتراضية: 0.

— يتحكم في سلوك إعادة الاتصال. القيم الممكنة: 0 (عدم إعادة الاتصال مطلقًا)، 1 (إعادة الاتصال لكل استعلام)، أو N (إعادة الاتصال بعد كل N استعلامات). القيمة الافتراضية: 0. --max-consecutive-errors=N — عدد الأخطاء المتتالية المسموح بها. القيمة الافتراضية: 0.

— عدد الأخطاء المتتالية المسموح بها. القيمة الافتراضية: 0. --ignore-error , --continue_on_errors — متابعة الاختبار حتى إذا فشلت الاستعلامات.

, — متابعة الاختبار حتى إذا فشلت الاستعلامات. --client-side-time — عرض الوقت شاملاً الاتصال عبر الشبكة بدلًا من وقت جهة الخادم؛ لاحظ أنه في إصدارات الخادم الأقدم من 22.8 نعرض دائمًا وقت جهة العميل.

— عرض الوقت شاملاً الاتصال عبر الشبكة بدلًا من وقت جهة الخادم؛ لاحظ أنه في إصدارات الخادم الأقدم من 22.8 نعرض دائمًا وقت جهة العميل. --proto-caps — تمكين/تعطيل chunking في نقل البيانات. الخيارات (يمكن فصلها بفواصل): chunked_optional , notchunked , notchunked_optional , send_chunked , send_chunked_optional , send_notchunked , send_notchunked_optional , recv_chunked , recv_chunked_optional , recv_notchunked , recv_notchunked_optional . القيمة الافتراضية: notchunked .

— تمكين/تعطيل chunking في نقل البيانات. الخيارات (يمكن فصلها بفواصل): , , , , , , , , , , . القيمة الافتراضية: . --help — يعرض رسالة المساعدة.

— يعرض رسالة المساعدة. --verbose — يزيد مستوى تفصيل رسالة المساعدة.

--<session setting name>= SETTING_VALUE . على سبيل المثال، --max_memory_usage=1048576 . إذا كنت تريد تطبيق بعض الإعدادات على الاستعلامات، فمرّرها بالصيغة. على سبيل المثال،

​ خيارات متغيرات البيئة

يمكن تعيين اسم المستخدم وكلمة المرور والمضيف عبر متغيرات البيئة CLICKHOUSE_USER و CLICKHOUSE_PASSWORD و CLICKHOUSE_HOST . تأخذ وسيطات سطر الأوامر --user أو --password أو --host الأسبقية على متغيرات البيئة.

يعرض clickhouse-benchmark ، بشكل افتراضي، تقريرًا لكل فترة --delay .

مثال على التقرير:

Queries executed: 10. localhost:9000, queries 10, QPS: 6.772, RPS: 67904487.440, MiB/s: 518.070, result RPS: 67721584.984, result MiB/s: 516.675. 0.000% 0.145 sec. 10.000% 0.146 sec. 20.000% 0.146 sec. 30.000% 0.146 sec. 40.000% 0.147 sec. 50.000% 0.148 sec. 60.000% 0.148 sec. 70.000% 0.148 sec. 80.000% 0.149 sec. 90.000% 0.150 sec. 95.000% 0.150 sec. 99.000% 0.150 sec. 99.900% 0.150 sec. 99.990% 0.150 sec.

في التقرير يمكنك العثور على:

عدد الاستعلامات في الحقل Queries executed: .

سلسلة الحالة التي تتضمن (بالترتيب): نقطة نهاية خادم ClickHouse. عدد الاستعلامات التي تمت معالجتها. QPS: عدد الاستعلامات التي ينفذها الخادم في الثانية خلال فترة محددة في الوسيط --delay . RPS: عدد الصفوف التي يقرأها الخادم في الثانية خلال فترة محددة في الوسيط --delay . MiB/s: عدد الميبيبايت التي يقرأها الخادم في الثانية خلال فترة محددة في الوسيط --delay . result RPS: عدد الصفوف التي يضيفها الخادم إلى ناتج الاستعلام في الثانية خلال فترة محددة في الوسيط --delay . result MiB/s. عدد الميبيبايت التي يضيفها الخادم إلى ناتج الاستعلام في الثانية خلال فترة محددة في الوسيط --delay .

النسب المئينية لزمن تنفيذ الاستعلامات.

​ وضع المقارنة

يمكن لـ clickhouse-benchmark مقارنة الأداء بين خادمي ClickHouse عاملَين.

لاستخدام وضع المقارنة، حدِّد نقاط النهاية لكلا الخادمين باستخدام زوجين من المفتاحين --host و --port . تُقرَن المفاتيح معًا بحسب موضعها في قائمة الوسائط؛ إذ يُقرَن أول --host مع أول --port وهكذا. ينشئ clickhouse-benchmark اتصالين بكلا الخادمين، ثم يرسل الاستعلامات. ويُوجَّه كل استعلام إلى خادم يُختار عشوائيًا. وتُعرَض النتائج في جدول.

$ echo "SELECT * FROM system.numbers LIMIT 10000000 OFFSET 10000000" | clickhouse-benchmark --host=localhost --port=9001 --host=localhost --port=9000 -i 10