خادم HTTP بسيط يعمل كوسيط لبرنامج تشغيل ODBC. كان الدافع الرئيسي هو احتمال حدوث أخطاء segfault أو أعطال أخرى في تطبيقات ODBC، مما قد يؤدي إلى تعطل عملية clickhouse-server بالكامل.

تعمل هذه الأداة عبر HTTP، وليس عبر الأنابيب أو الذاكرة المشتركة أو TCP، لأن:

تنفيذها أسهل

تصحيحها أسهل

يمكن تنفيذ jdbc-bridge بالطريقة نفسها

يستخدم clickhouse-server هذه الأداة داخل table function‏ odbc وStorageODBC. ومع ذلك، يمكن استخدامها كأداة مستقلة من سطر الأوامر باستخدام المعلمات التالية في URL الخاص بطلب POST:

connection_string — سلسلة اتصال ODBC.

— سلسلة اتصال ODBC. sample_block — وصف الأعمدة بتنسيق ClickHouse NamesAndTypesList، مع وضع الاسم بين backticks، وكتابة النوع كسلسلة نصية. يُفصل بين الاسم والنوع بمسافة، وتُفصل الصفوف بأسطر جديدة.

— وصف الأعمدة بتنسيق ClickHouse NamesAndTypesList، مع وضع الاسم بين backticks، وكتابة النوع كسلسلة نصية. يُفصل بين الاسم والنوع بمسافة، وتُفصل الصفوف بأسطر جديدة. max_block_size — معلمة اختيارية، تحدد الحجم الأقصى للكتلة الواحدة. يُرسَل الاستعلام في جسم طلب POST. وتُعاد الاستجابة بتنسيق RowBinary format.