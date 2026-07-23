- تنفيذها أسهل
- تصحيحها أسهل
- يمكن تنفيذ jdbc-bridge بالطريقة نفسها
يستخدم
الاستخدام
clickhouse-server هذه الأداة داخل table function odbc وStorageODBC.
ومع ذلك، يمكن استخدامها كأداة مستقلة من سطر الأوامر باستخدام
المعلمات التالية في URL الخاص بطلب POST:
connection_string— سلسلة اتصال ODBC.
sample_block— وصف الأعمدة بتنسيق ClickHouse NamesAndTypesList، مع وضع الاسم بين backticks، وكتابة النوع كسلسلة نصية. يُفصل بين الاسم والنوع بمسافة، وتُفصل الصفوف بأسطر جديدة.
max_block_size— معلمة اختيارية، تحدد الحجم الأقصى للكتلة الواحدة. يُرسَل الاستعلام في جسم طلب POST. وتُعاد الاستجابة بتنسيق RowBinary format.
مثال:
$ clickhouse-odbc-bridge --http-port 9018 --daemon
$ curl -d "query=SELECT PageID, ImpID, AdType FROM Keys ORDER BY PageID, ImpID" --data-urlencode "connection_string=DSN=ClickHouse;DATABASE=stat" --data-urlencode "sample_block=columns format version: 1
3 columns:
\`PageID\` String
\`ImpID\` String
\`AdType\` String
" "http://localhost:9018/" > result.txt
$ cat result.txt
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