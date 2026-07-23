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خادم HTTP بسيط يعمل كوسيط لبرنامج تشغيل ODBC. كان الدافع الرئيسي هو احتمال حدوث أخطاء segfault أو أعطال أخرى في تطبيقات ODBC، مما قد يؤدي إلى تعطل عملية clickhouse-server بالكامل. تعمل هذه الأداة عبر HTTP، وليس عبر الأنابيب أو الذاكرة المشتركة أو TCP، لأن:
  • تنفيذها أسهل
  • تصحيحها أسهل
  • يمكن تنفيذ jdbc-bridge بالطريقة نفسها

الاستخدام

يستخدم clickhouse-server هذه الأداة داخل table function‏ odbc وStorageODBC. ومع ذلك، يمكن استخدامها كأداة مستقلة من سطر الأوامر باستخدام المعلمات التالية في URL الخاص بطلب POST:
  • connection_string — سلسلة اتصال ODBC.
  • sample_block — وصف الأعمدة بتنسيق ClickHouse NamesAndTypesList، مع وضع الاسم بين backticks، وكتابة النوع كسلسلة نصية. يُفصل بين الاسم والنوع بمسافة، وتُفصل الصفوف بأسطر جديدة.
  • max_block_size — معلمة اختيارية، تحدد الحجم الأقصى للكتلة الواحدة. يُرسَل الاستعلام في جسم طلب POST. وتُعاد الاستجابة بتنسيق RowBinary format.

مثال:

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦