SYSTEM إلى جانب أوامر الكلمات المكوّنة من أربعة أحرف (4LW) في Keeper.
إذا كنت تريد أخذ عينات من تخصيصات الذاكرة وإجراء تنميط لها في
أخذ عينات من تخصيصات الذاكرة وتفريغ ملفات تعريف heap
jemalloc، فعليك تشغيل ClickHouse/Keeper مع تمكين التنميط باستخدام متغير البيئة
MALLOC_CONF:
سيأخذ
MALLOC_CONF=background_thread:true,prof:true,prof_active:true
jemalloc عينات من عمليات تخصيص الذاكرة ويخزّن المعلومات داخليًا.
يمكنك مطالبة
jemalloc بتفريغ ملف التعريف الحالي عبر تشغيل:
افتراضيًا، سيُنشأ ملف تعريف heap في
- ClickHouse
- Keeper
SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE
/tmp/jemalloc_clickhouse._pid_._seqnum_.heap، حيث إن
_pid_ هو PID الخاص بـ ClickHouse و
_seqnum_ هو رقم التسلسل العام لملف تعريف heap الحالي.
وبالنسبة إلى Keeper، فالملف الافتراضي هو
/tmp/jemalloc_keeper._pid_._seqnum_.heap، ويخضع للقواعد نفسها.
يمكن تحديد موقع مختلف بإضافة الخيار
prof_prefix إلى متغير البيئة
MALLOC_CONF.
على سبيل المثال، إذا كنت تريد إنشاء ملفات التعريف في المجلد
/data بحيث تكون بادئة اسم الملف
my_current_profile، فيمكنك تشغيل ClickHouse/Keeper باستخدام متغير البيئة التالي:
سيُلحَق اسم الملف المُنشأ ببادئة PID ورقمٍ تسلسلي.
MALLOC_CONF=background_thread:true,prof:true,prof_prefix:/data/my_current_profile
بعد إنشاء ملفات تعريف heap، يلزم تحليلها. ولهذا الغرض، يمكن استخدام أداة
تحليل ملفات تعريف heap
jemalloc المسماة jeprof. ويمكن تثبيتها بعدة طرق:
- باستخدام مدير الحزم في النظام
- استنساخ مستودع jemalloc وتشغيل
autogen.shمن المجلد الجذر. سيؤدي ذلك إلى توفير البرنامج النصي
jeprofداخل المجلد
bin
هناك العديد من التنسيقات المختلفة التي يمكن إنشاؤها من ملف تعريف heap باستخدام
يستخدم
jeprof الأداة
addr2line لإنشاء stacktraces، وقد يكون ذلك بطيئًا جدًا.
إذا كان الأمر كذلك، فيُنصح بتثبيت تنفيذ بديل لهذه الأداة.
git clone https://github.com/gimli-rs/addr2line.git --depth=1 --branch=0.23.0
cd addr2line
cargo build --features bin --release
cp ./target/release/addr2line path/to/current/addr2line
jeprof.
ويُنصح بتشغيل
jeprof --help للحصول على معلومات حول طريقة الاستخدام والخيارات المختلفة التي توفرها الأداة.
وبوجه عام، يُستخدم الأمر
jeprof كما يلي:
إذا أردت مقارنة تخصيصات الذاكرة التي حدثت بين ملفّي تعريف heap، فيمكنك تعيين المعامل
jeprof path/to/binary path/to/heap/profile --output_format [ > output_file]
base:
jeprof path/to/binary --base path/to/first/heap/profile path/to/second/heap/profile --output_format [ > output_file]
أمثلة
- إذا كنت تريد إنشاء ملف نصي يُكتب فيه كل إجراء في سطر مستقل:
jeprof path/to/binary path/to/heap/profile --text > result.txt
- إذا كنت تريد إنشاء ملف PDF يحتوي على مخطّط للاستدعاءات:
jeprof path/to/binary path/to/heap/profile --pdf > result.pdf
يتيح لك
إنشاء Flame Graph
jeprof إنشاء collapsed stacks اللازمة لبناء flame graph.
تحتاج إلى استخدام الوسيط
--collapsed:
بعد ذلك، يمكنك استخدام العديد من الأدوات المختلفة لعرض collapsed stacks بصريًا. الأكثر شيوعًا هو FlameGraph الذي يتضمن برنامجًا نصيًا باسم
jeprof path/to/binary path/to/heap/profile --collapsed > result.collapsed
flamegraph.pl:
أداة أخرى جديرة بالاهتمام هي speedscope، وتتيح لك تحليل المكدسات التي جُمِعت بطريقة أكثر تفاعلية.
cat result.collapsed | /path/to/FlameGraph/flamegraph.pl --color=mem --title="Allocation Flame Graph" --width 2400 > result.svg
إذا تم تشغيل ClickHouse/Keeper مع تفعيل المُحلِّل، فستتوفر أوامر إضافية لتعطيل/تفعيل تنميط تخصيص الذاكرة أثناء التشغيل. وباستخدام هذه الأوامر، يصبح من الأسهل إجراء تنميط تخصيص الذاكرة على فترات محددة فقط. لتعطيل المُحلِّل:
التحكّم في مُحلِّل التخصيص أثناء التشغيل
لتفعيل المُحلِّل:
- ClickHouse
- Keeper
SYSTEM JEMALLOC DISABLE PROFILE
يمكنك أيضًا التحكّم في الحالة الابتدائية للمُحلِّل من خلال ضبط الخيار
- ClickHouse
- Keeper
SYSTEM JEMALLOC ENABLE PROFILE
prof_active، وهو مفعّل افتراضيًا.
على سبيل المثال، إذا كنت لا تريد أخذ عينات من التخصيصات أثناء بدء التشغيل، بل بعده فقط، فيمكنك تفعيل المُحلِّل. يمكنك تشغيل ClickHouse/Keeper باستخدام متغير البيئة التالي:
يمكن تفعيل الـ Profiler لاحقًا.
MALLOC_CONF=background_thread:true,prof:true,prof_active:false
يتيح
خيارات إضافية للمُحلِّل
jemalloc العديد من الخيارات المرتبطة بالمُحلِّل، ويمكن التحكم فيها عبر تعديل متغير البيئة
MALLOC_CONF.
على سبيل المثال، يمكن التحكم في الفاصل الزمني بين عينات التخصيص باستخدام
lg_prof_sample.
إذا كنت تريد إخراج
ملف تعريف heap كل N بايت، فيمكنك تفعيل ذلك باستخدام
lg_prof_interval.
يُنصح بالرجوع إلى الصفحة المرجعية الخاصة بـ
jemalloc للحصول على قائمة كاملة بالخيارات.
يكشف ClickHouse/Keeper عن مقاييس مرتبطة بـ
موارد أخرى
jemalloc بطرق مختلفة عديدة.
جدول النظام
asynchronous_metrics
مرجع
SELECT *
FROM system.asynchronous_metrics
WHERE metric LIKE '%jemalloc%'
FORMAT Vertical
يحتوي على معلومات حول تخصيصات الذاكرة التي أُجريت عبر مُخصِّص jemalloc ضمن فئات أحجام مختلفة (bins)، والمُجمَّعة من جميع الساحات. مرجع
جدول النظام
جدول النظام
jemalloc_bins
تُعرَض أيضًا جميع المقاييس المتعلقة بـ
Prometheus
jemalloc من
asynchronous_metrics عبر نقطة نهاية Prometheus في كلٍّ من ClickHouse وKeeper.
مرجع
يدعم Keeper الأمر 4LW
الأمر 4LW
الأمر 4LW
jmst في Keeper
jmst، الذي يعرض إحصاءات المخصِّص الأساسية:
echo jmst | nc localhost 9181