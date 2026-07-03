SYSTEM إلى جانب أوامر الكلمات المكوّنة من أربعة أحرف (4LW) في Keeper. يستخدم ClickHouse ‏ jemalloc بوصفه مُخصِّص العام للذاكرة. ويأتي jemalloc مزوّدًا ببعض الأدوات لأخذ عينات من التخصيص وتنميطه. ولتسهيل تنميط تخصيص الذاكرة، تتوفر أوامرإلى جانب أوامر الكلمات المكوّنة من أربعة أحرف (4LW) في Keeper.

​ أخذ عينات من تخصيصات الذاكرة وتفريغ ملفات تعريف heap

إذا كنت تريد أخذ عينات من تخصيصات الذاكرة وإجراء تنميط لها في jemalloc ، فعليك تشغيل ClickHouse/Keeper مع تمكين التنميط باستخدام متغير البيئة MALLOC_CONF :

MALLOC_CONF = background_thread:true,prof:true,prof_active:true

سيأخذ jemalloc عينات من عمليات تخصيص الذاكرة ويخزّن المعلومات داخليًا.

يمكنك مطالبة jemalloc بتفريغ ملف التعريف الحالي عبر تشغيل:

ClickHouse

Keeper SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE echo jmfp | nc localhost 9181

افتراضيًا، سيُنشأ ملف تعريف heap في /tmp/jemalloc_clickhouse._pid_._seqnum_.heap ، حيث إن _pid_ هو PID الخاص بـ ClickHouse و _seqnum_ هو رقم التسلسل العام لملف تعريف heap الحالي. وبالنسبة إلى Keeper، فالملف الافتراضي هو /tmp/jemalloc_keeper._pid_._seqnum_.heap ، ويخضع للقواعد نفسها.

يمكن تحديد موقع مختلف بإضافة الخيار prof_prefix إلى متغير البيئة MALLOC_CONF . على سبيل المثال، إذا كنت تريد إنشاء ملفات التعريف في المجلد /data بحيث تكون بادئة اسم الملف my_current_profile ، فيمكنك تشغيل ClickHouse/Keeper باستخدام متغير البيئة التالي:

MALLOC_CONF = background_thread:true,prof:true,prof_prefix:/data/my_current_profile

سيُلحَق اسم الملف المُنشأ ببادئة PID ورقمٍ تسلسلي.

​ تحليل ملفات تعريف heap

jemalloc المسماة بعد إنشاء ملفات تعريف heap، يلزم تحليلها. ولهذا الغرض، يمكن استخدام أداةالمسماة jeprof . ويمكن تثبيتها بعدة طرق:

باستخدام مدير الحزم في النظام

استنساخ مستودع jemalloc وتشغيل autogen.sh من المجلد الجذر. سيؤدي ذلك إلى توفير البرنامج النصي jeprof داخل المجلد bin

jeprof الأداة addr2line لإنشاء stacktraces، وقد يكون ذلك بطيئًا جدًا. إذا كان الأمر كذلك، فيُنصح بتثبيت يستخدمالأداةلإنشاء stacktraces، وقد يكون ذلك بطيئًا جدًا. إذا كان الأمر كذلك، فيُنصح بتثبيت تنفيذ بديل لهذه الأداة. git clone https://github.com/gimli-rs/addr2line.git --depth=1 --branch=0.23.0 cd addr2line cargo build --features bin --release cp ./target/release/addr2line path/to/current/addr2line

هناك العديد من التنسيقات المختلفة التي يمكن إنشاؤها من ملف تعريف heap باستخدام jeprof . ويُنصح بتشغيل jeprof --help للحصول على معلومات حول طريقة الاستخدام والخيارات المختلفة التي توفرها الأداة.

وبوجه عام، يُستخدم الأمر jeprof كما يلي:

jeprof path/to/binary path/to/heap/profile --output_format [ > output_file]

إذا أردت مقارنة تخصيصات الذاكرة التي حدثت بين ملفّي تعريف heap، فيمكنك تعيين المعامل base :

jeprof path/to/binary --base path/to/first/heap/profile path/to/second/heap/profile --output_format [ > output_file]

إذا كنت تريد إنشاء ملف نصي يُكتب فيه كل إجراء في سطر مستقل:

jeprof path/to/binary path/to/heap/profile --text > result.txt

إذا كنت تريد إنشاء ملف PDF يحتوي على مخطّط للاستدعاءات:

jeprof path/to/binary path/to/heap/profile --pdf > result.pdf

​ إنشاء Flame Graph

يتيح لك jeprof إنشاء collapsed stacks اللازمة لبناء flame graph.

تحتاج إلى استخدام الوسيط --collapsed :

jeprof path/to/binary path/to/heap/profile --collapsed > result.collapsed

بعد ذلك، يمكنك استخدام العديد من الأدوات المختلفة لعرض collapsed stacks بصريًا.

flamegraph.pl : الأكثر شيوعًا هو FlameGraph الذي يتضمن برنامجًا نصيًا باسم

cat result.collapsed | /path/to/FlameGraph/flamegraph.pl --color=mem --title= "Allocation Flame Graph" --width 2400 > result.svg

أداة أخرى جديرة بالاهتمام هي speedscope ، وتتيح لك تحليل المكدسات التي جُمِعت بطريقة أكثر تفاعلية.

​ التحكّم في مُحلِّل التخصيص أثناء التشغيل

إذا تم تشغيل ClickHouse/Keeper مع تفعيل المُحلِّل، فستتوفر أوامر إضافية لتعطيل/تفعيل تنميط تخصيص الذاكرة أثناء التشغيل. وباستخدام هذه الأوامر، يصبح من الأسهل إجراء تنميط تخصيص الذاكرة على فترات محددة فقط.

لتعطيل المُحلِّل:

ClickHouse

Keeper SYSTEM JEMALLOC DISABLE PROFILE echo jmdp | nc localhost 9181

لتفعيل المُحلِّل:

ClickHouse

Keeper SYSTEM JEMALLOC ENABLE PROFILE echo jmep | nc localhost 9181

يمكنك أيضًا التحكّم في الحالة الابتدائية للمُحلِّل من خلال ضبط الخيار prof_active ، وهو مفعّل افتراضيًا. على سبيل المثال، إذا كنت لا تريد أخذ عينات من التخصيصات أثناء بدء التشغيل، بل بعده فقط، فيمكنك تفعيل المُحلِّل. يمكنك تشغيل ClickHouse/Keeper باستخدام متغير البيئة التالي:

MALLOC_CONF = background_thread:true,prof:true,prof_active:false

يمكن تفعيل الـ Profiler لاحقًا.

​ خيارات إضافية للمُحلِّل

يتيح jemalloc العديد من الخيارات المرتبطة بالمُحلِّل، ويمكن التحكم فيها عبر تعديل متغير البيئة MALLOC_CONF . على سبيل المثال، يمكن التحكم في الفاصل الزمني بين عينات التخصيص باستخدام lg_prof_sample . إذا كنت تريد إخراج ملف تعريف heap كل N بايت، فيمكنك تفعيل ذلك باستخدام lg_prof_interval .

jemalloc للحصول على قائمة كاملة بالخيارات. يُنصح بالرجوع إلى الصفحة المرجعية الخاصة بـللحصول على قائمة كاملة بالخيارات.

​ موارد أخرى

يكشف ClickHouse/Keeper عن مقاييس مرتبطة بـ jemalloc بطرق مختلفة عديدة.

تحذير من المهم الانتباه إلى أن أياً من هذه المقاييس لا يكون متزامناً مع غيره، وقد تختلف القيم فيما بينها.

​ جدول النظام asynchronous_metrics

SELECT * FROM system . asynchronous_metrics WHERE metric LIKE '%jemalloc%' FORMAT Vertical

​ جدول النظام jemalloc_bins

يحتوي على معلومات حول تخصيصات الذاكرة التي أُجريت عبر مُخصِّص jemalloc ضمن فئات أحجام مختلفة (bins)، والمُجمَّعة من جميع الساحات.

تُعرَض أيضًا جميع المقاييس المتعلقة بـ jemalloc من asynchronous_metrics عبر نقطة نهاية Prometheus في كلٍّ من ClickHouse وKeeper.

​ الأمر 4LW jmst في Keeper

jmst ، الذي يعرض يدعم Keeper الأمر 4LW ‏، الذي يعرض إحصاءات المخصِّص الأساسية