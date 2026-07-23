يُوصى باستخدام حزم
deb الرسمية المُجمَّعة مسبقًا لـ Debian أو Ubuntu.
1
راجع التوصيات
قبل تثبيت ClickHouse، راجع التوصيات التالية:
- Swap: عطِّل ملف المبادلة الخاص بنظام التشغيل في بيئات الإنتاج.
- Disk space: يتطلب الملف التنفيذي لـ ClickHouse ما لا يقل عن 2.5 جيجابايت من مساحة القرص لإتمام التثبيت.
- Network: في عمليات النشر الموزعة (العنقدة)، استخدم اتصال شبكة بسرعة لا تقل عن 10 جيجابت. ويُعد عرض النطاق الترددي للشبكة عاملًا حاسمًا في معالجة الاستعلامات الموزعة التي تتضمن كميات كبيرة من البيانات الوسيطة، وكذلك في النسخ المتماثل.
- Estimate data volume: خذ عينة من بياناتك واحسب متوسط حجم الصف، ثم اضربه في عدد الصفوف التي تخطط لتخزينها.
- Apply the compression coefficient: حمِّل عينة إلى ClickHouse وقارن بين حجم البيانات الأصلي وحجم الجدول المخزَّن. فعلى سبيل المثال، تُضغط بيانات Clickstream عادةً بمعدل يتراوح بين 6 و10 مرات.
- Account for replicas: إذا كنت تخطط لتخزين البيانات في عدة نسخ متماثلة، فاضرب الحجم التقديري في عدد النسخ المتماثلة.
2
إعداد مستودع Debian
لتثبيت ClickHouse، شغّل الأوامر التالية:
# تثبيت الحزم المطلوبة مسبقًا
sudo apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl gnupg
# تنزيل مفتاح GPG الخاص بـ ClickHouse وتخزينه في حلقة المفاتيح
curl -fsSL 'https://packages.clickhouse.com/rpm/lts/repodata/repomd.xml.key' | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/clickhouse-keyring.gpg
# الحصول على معمارية النظام
ARCH=$(dpkg --print-architecture)
# إضافة مستودع ClickHouse إلى مصادر apt
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/clickhouse-keyring.gpg arch=${ARCH}] https://packages.clickhouse.com/deb stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/clickhouse.list
# تحديث قوائم حزم apt
sudo apt-get update
- يمكنك استبدال
stableبـ
ltsلاستخدام إصدارات مختلفة بحسب احتياجاتك.
- يمكنك تنزيل الحزم وتثبيتها يدويًا من packages.clickhouse.com.
الطريقة القديمة لتثبيت حزم deb على التوزيعات الأقدم
الطريقة القديمة لتثبيت حزم deb على التوزيعات الأقدم
# تثبيت الحزم المطلوبة مسبقًا
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates dirmngr
# إضافة مفتاح GPG الخاص بـ ClickHouse لمصادقة الحزم
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 8919F6BD2B48D754
# إضافة مستودع ClickHouse إلى مصادر apt
echo "deb https://packages.clickhouse.com/deb stable main" | sudo tee \
/etc/apt/sources.list.d/clickhouse.list
# تحديث قوائم حزم apt
sudo apt-get update
# تثبيت حزمتَي clickhouse-server و clickhouse-client
sudo apt-get install -y clickhouse-server clickhouse-client
# بدء خدمة ClickHouse server
sudo service clickhouse-server start
# تشغيل عميل سطر الأوامر الخاص بـ ClickHouse
clickhouse-client # أو "clickhouse-client --password" إذا قمت بإعداد كلمة مرور.
3
تثبيت ClickHouse server وclient
sudo apt-get install -y clickhouse-server clickhouse-client
4
بدء تشغيل ClickHouse
لبدء ClickHouse server، شغّل:
لبدء ClickHouse client، شغّل:
sudo service clickhouse-server start
إذا قمت بإعداد كلمة مرور لخادمك، فستحتاج إلى تشغيل:
clickhouse-client
clickhouse-client --password
5
تثبيت standalone ClickHouse Keeper
لتثبيت
clickhouse-keeper على خوادم standalone ClickHouse Keeper، شغّل:
sudo apt-get install -y clickhouse-keeper
6
تمكين ClickHouse Keeper وبدء تشغيله
sudo systemctl enable clickhouse-keeper
sudo systemctl start clickhouse-keeper
sudo systemctl status clickhouse-keeper
فيما يلي تفاصيل حزم deb المختلفة المتاحة:
الحزم
|Package
|Description
clickhouse-common-static
|يثبّت الملفات الثنائية المُجمَّعة الخاصة بـ ClickHouse.
clickhouse-server
|ينشئ رابطًا رمزيًا لـ
clickhouse-server ويثبّت تهيئة الخادم الافتراضية.
clickhouse-client
|ينشئ رابطًا رمزيًا لـ
clickhouse-client وأدوات أخرى مرتبطة بالعميل، ويثبّت ملفات تهيئة العميل.
clickhouse-common-static-dbg
|يثبّت الملفات الثنائية المُجمَّعة الخاصة بـ ClickHouse مع معلومات التنقيح.
clickhouse-keeper
|يُستخدم لتثبيت ClickHouse Keeper على عُقد ClickHouse Keeper المخصّصة. إذا كنت تشغّل ClickHouse Keeper على الخادم نفسه الذي يعمل عليه ClickHouse server، فلن تحتاج إلى تثبيت هذه الحزمة. كما يثبّت ClickHouse Keeper وملفات تهيئة ClickHouse Keeper الافتراضية.
إذا كنت بحاجة إلى تثبيت إصدار معيّن من ClickHouse، فيجب تثبيت جميع الحزم بالإصدار نفسه:
sudo apt-get install clickhouse-server=21.8.5.7 clickhouse-client=21.8.5.7 clickhouse-common-static=21.8.5.7