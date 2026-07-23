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يُوصى باستخدام حزم deb الرسمية المُجمَّعة مسبقًا لـ Debian أو Ubuntu.
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راجع التوصيات

قبل تثبيت ClickHouse، راجع التوصيات التالية:
  • Swap: عطِّل ملف المبادلة الخاص بنظام التشغيل في بيئات الإنتاج.
  • Disk space: يتطلب الملف التنفيذي لـ ClickHouse ما لا يقل عن 2.5 جيجابايت من مساحة القرص لإتمام التثبيت.
  • Network: في عمليات النشر الموزعة (العنقدة)، استخدم اتصال شبكة بسرعة لا تقل عن 10 جيجابت. ويُعد عرض النطاق الترددي للشبكة عاملًا حاسمًا في معالجة الاستعلامات الموزعة التي تتضمن كميات كبيرة من البيانات الوسيطة، وكذلك في النسخ المتماثل.
تقدير متطلبات التخزينلتقدير مساحة القرص المطلوبة لبياناتك:
  1. Estimate data volume: خذ عينة من بياناتك واحسب متوسط حجم الصف، ثم اضربه في عدد الصفوف التي تخطط لتخزينها.
  2. Apply the compression coefficient: حمِّل عينة إلى ClickHouse وقارن بين حجم البيانات الأصلي وحجم الجدول المخزَّن. فعلى سبيل المثال، تُضغط بيانات Clickstream عادةً بمعدل يتراوح بين 6 و10 مرات.
  3. Account for replicas: إذا كنت تخطط لتخزين البيانات في عدة نسخ متماثلة، فاضرب الحجم التقديري في عدد النسخ المتماثلة.
للاطلاع على متطلبات الأجهزة بمزيد من التفصيل، راجع “توصيات تحديد السعة والأجهزة”
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إعداد مستودع Debian

لتثبيت ClickHouse، شغّل الأوامر التالية:
  • يمكنك استبدال stable بـ lts لاستخدام إصدارات مختلفة بحسب احتياجاتك.
  • يمكنك تنزيل الحزم وتثبيتها يدويًا من packages.clickhouse.com.

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تثبيت ClickHouse server وclient

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بدء تشغيل ClickHouse

لبدء ClickHouse server، شغّل:
لبدء ClickHouse client، شغّل:
إذا قمت بإعداد كلمة مرور لخادمك، فستحتاج إلى تشغيل:
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تثبيت standalone ClickHouse Keeper

في بيئات production، نوصي بشدة بتشغيل ClickHouse Keeper على عُقد مخصصة. في بيئات الاختبار، إذا قررت تشغيل ClickHouse Server وClickHouse Keeper على الخادم نفسه، فلن تحتاج إلى تثبيت ClickHouse Keeper لأنه مُضمَّن مع ClickHouse server.
لتثبيت clickhouse-keeper على خوادم standalone ClickHouse Keeper، شغّل:
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تمكين ClickHouse Keeper وبدء تشغيله

الحزم

فيما يلي تفاصيل حزم deb المختلفة المتاحة:
إذا كنت بحاجة إلى تثبيت إصدار معيّن من ClickHouse، فيجب تثبيت جميع الحزم بالإصدار نفسه: sudo apt-get install clickhouse-server=21.8.5.7 clickhouse-client=21.8.5.7 clickhouse-common-static=21.8.5.7
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦