تُعدّ OOM canary ميزة تجريبية وهي معطّلة افتراضيًا. وقد يتغيّر سلوكها بين إصدارات ClickHouse إلى أن يكتمل التحقق منها في بيئات الإنتاج.
عندما تنفد الذاكرة لدى مضيف أو لدى
نظرة عامة
cgroup للذاكرة، يُنهي قاتل نفاد الذاكرة (OOM) في Linux عملية باستخدام
SIGKILL — وغالبًا ما تكون أكبر مستهلك للذاكرة، والتي
تكون في المضيف المخصص هي
clickhouse-server نفسه. وبذلك يُفقد الخادوم بالكامل
بدلًا من منحه فرصة للتعافي.
يغيّر كاناري OOM الجهة التي تموت أولًا. فهو يشغّل عملية فرعية صغيرة تضحية
تجعل نفسها الهدف الأكثر ترجيحًا لـ OOM، بحيث تقتلها
النواة بدلًا من الخادوم. ثم يكتشف الخادوم هذا التوقف، ويتأكد من أنه كان حدث OOM،
ويخفف ضغط الذاكرة لكي يتمكن من الاستمرار.
لا يرفع الكناري أي memory limit، وليس بديلًا عن
الحدود الصحيحة (انظر memory overcommit و
max_server_memory_usage). بل هو خط الدفاع الأخير الذي يبادل مقدارًا صغيرًا
وثابتًا من الذاكرة بفرصة النجاة من ارتفاع مفاجئ في استهلاك الذاكرة.
الكناري هو عملية
كيف يعمل
clickhouse oom-canary منفصلة. يضبط قيمة
oom_score_adj الخاصة به على الحد الأقصى (
1000) لكي تستهدفه النواة أولًا، ثم
يخصّص
oom_canary_size بايت (100 ميغابايت افتراضيًا)، ويلمسها، ويُجري عليها
mlock لكي
تكون مجموعة الصفحات المقيمة الخاصة به فعلية. ويُنهي تلقائيًا إذا توقّف الخادم.
في الخادم، يراقب خيط مراقبة الكناري (عبر
pidfd) ويتفاعل عند
موته:
- إذا قُتل بواسطة
SIGKILLمع وجود مؤشر OOM من cgroup → تُشغَّل استجابة OOM، ثم يُعاد تشغيل كناري جديد.
- إذا قُتل من دون وجود مؤشر OOM (على سبيل المثال،
kill -9يدوي)، أو خرج بسبب فشل عابر → تُعاد عملية التشغيل فقط، من دون استجابة.
- عند فشل دائم في الإعداد، أو عند إيقاف الخادم → يعطّل الكناري نفسه.
oom_kill في
memory.events.local ضمن cgroup v2.
وقد صُمِّم عمدًا ليكون محليًا على مستوى cgroup: إذ يمكن للعدادات الهرمية أو على مستوى المضيف
أن تزداد بسبب عمليات غير ذات صلة، ما قد يؤدي إلى إطلاق استجابات خاطئة.
عند تأكيد حدوث OOM، تُنفَّذ هذه الخطوات المستقلة ضمن الاستجابة: تسجيل رسالة
FATAL،
وتنقية ساحات المُخصِّص (jemalloc)، ومحاولة إلغاء جميع
الاستعلامات الجارية بأفضل جهد ممكن، وإلغاء جميع عمليات الدمج وعمليات mutation، ووضع حدث في
system.crash_log. لا تُفرَّغ سجلات النظام تفريغًا متزامنًا،
لأن فرض عمليات I/O تحت ضغط الذاكرة قد يزيد الأمور سوءًا.
المتطلبات
- Linux ≥ 5.3. تمتلك أداة المراقبة العملية الكناري عبر
pidfd_open؛ وفي الإصدارات الأقدم من النواة تُعطِّل العملية الكناري نفسها عند بدء التشغيل. ويكون ذلك بلا تأثير على المنصات غير Linux.
cgroup v2مع
memory.events.localمن أجل استجابة OOM. وبدونه تظل العملية الكناري تُعاد تشغيلها بعد
SIGKILL، لكنها لا تستطيع تأكيد وقوع OOM، لذلك لا تُنفَّذ الاستجابة مطلقًا (ويُسجَّل تحذير عند بدء التشغيل).
- صلاحية
mlock(اختيارية). يتطلّب قفل ذاكرة العملية الكناري
CAP_IPC_LOCKأو قيمة
RLIMIT_MEMLOCKكافية؛ وإذا فشل ذلك، تسجّل العملية الكناري تحذيرًا، وقد تُرحَّل ذاكرتها إلى swap، مما يضعفها كهدف لـ OOM.
تخضع عملية الكناري للتحكم عبر إعدادات الخادم، وتُحدَّد كعناصر من المستوى الأعلى في تهيئة الخادم وتُطبَّق عند إعادة التشغيل.
التهيئة
|الإعداد
|الافتراضي
|الوصف
oom_canary_enable
false
|تمكين OOM الكناري.
oom_canary_size
104857600 (100 MB)
|عدد البايتات التي يخصصها الكناري ويصل إليها. وكلما زادت القيمة، زادت احتمالية اعتباره هدفًا لـ OOM.
oom_canary_relaunch
true
|إعادة تشغيل الكناري بعد توقفه (ما لم يكن ذلك بسبب فشل دائم في الإعداد أو إيقاف التشغيل)، وذلك ضمن الحدود الموضحة أدناه.
oom_canary_max_rapid_relaunches
10
|الحد الأقصى لعمليات إعادة التشغيل السريعة المتتالية قبل تعطيل إعادة التشغيل التلقائي لتجنّب التكرار المفرط. ويُصفَّر هذا العداد عندما يبقى الكناري قيد التشغيل مدة تتجاوز
oom_canary_max_backoff_seconds.
oom_canary_initial_backoff_seconds
1
|التأخير الأولي بين عمليات إعادة التشغيل؛ ويتضاعف في كل مرة حتى يصل إلى الحد الأقصى.
oom_canary_max_backoff_seconds
60
|الحد الأقصى للتأخير بين عمليات إعادة التشغيل.
<clickhouse>
<oom_canary_enable>1</oom_canary_enable>
<oom_canary_size>104857600</oom_canary_size>
</clickhouse>
تؤدي حالة OOM مؤكدة إلى إنشاء صف في
الرصد
system.crash_log حيث تكون قيمة
signal = 9 ويتضمن
signal_description إشارة إلى
OOM Canary:
كما تُسجَّل دورة حياة الكاناري وكل خطوة من خطوات الاستجابة لحالة نفاد الذاكرة في سجل الخادم.
SELECT event_time, signal, signal_description
FROM system.crash_log
WHERE signal = 9 AND signal_description LIKE '%OOM Canary%'
ORDER BY event_time DESC;