دليل لإعداد واستخدام البرامج النصية لبدء التشغيل في SQL ضمن ClickHouse من أجل إنشاء المخطط وعمليات الترحيل تلقائيًا

يمكن لـ ClickHouse تشغيل أي استعلامات SQL من خلال تهيئة الخادم عند بدء التشغيل. وقد يكون ذلك مفيدًا لعمليات الترحيل أو لإنشاء المخطط تلقائيًا.

< clickhouse > < startup_scripts > < throw_on_error > false </ throw_on_error > < scripts > < query > CREATE ROLE OR REPLACE test_role </ query > </ scripts > < scripts > < query > CREATE TABLE TestTable (id UInt64) ENGINE=TinyLog </ query > < condition > SELECT 1; </ condition > </ scripts > < scripts > < query > CREATE DICTIONARY test_dict (...) SOURCE(CLICKHOUSE(...)) </ query > < user > default </ user > </ scripts > </ startup_scripts > </ clickhouse >

ينفّذ ClickHouse جميع الاستعلامات من startup_scripts بالتسلسل وبالترتيب المحدد. وإذا فشل أيٌّ من الاستعلامات، فلن يتوقف تنفيذ الاستعلامات التالية. ومع ذلك، إذا كانت throw_on_error مضبوطة على true ، فلن يبدأ الخادم إذا وقع خطأ أثناء تنفيذ البرامج النصية.

يمكنك تحديد استعلام شرطي في ملف config. وفي هذه الحالة، لا يُنفَّذ الاستعلام المقابل إلا إذا أعاد استعلام الشرط القيمة 1 أو true .