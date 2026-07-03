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يمكن لـ ClickHouse تشغيل أي استعلامات SQL من خلال تهيئة الخادم عند بدء التشغيل. وقد يكون ذلك مفيدًا لعمليات الترحيل أو لإنشاء المخطط تلقائيًا.
ينفّذ ClickHouse جميع الاستعلامات من startup_scripts بالتسلسل وبالترتيب المحدد. وإذا فشل أيٌّ من الاستعلامات، فلن يتوقف تنفيذ الاستعلامات التالية. ومع ذلك، إذا كانت throw_on_error مضبوطة على true، فلن يبدأ الخادم إذا وقع خطأ أثناء تنفيذ البرامج النصية. يمكنك تحديد استعلام شرطي في ملف config. وفي هذه الحالة، لا يُنفَّذ الاستعلام المقابل إلا إذا أعاد استعلام الشرط القيمة 1 أو true.
إذا أعاد استعلام الشرط أي قيمة غير 1 أو true، فستُفسَّر النتيجة على أنها false، ولن يُنفَّذ الاستعلام المقابل.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦