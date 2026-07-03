ينفّذ ClickHouse جميع الاستعلامات من
<clickhouse>
<startup_scripts>
<throw_on_error>false</throw_on_error>
<scripts>
<query>CREATE ROLE OR REPLACE test_role</query>
</scripts>
<scripts>
<query>CREATE TABLE TestTable (id UInt64) ENGINE=TinyLog</query>
<condition>SELECT 1;</condition>
</scripts>
<scripts>
<query>CREATE DICTIONARY test_dict (...) SOURCE(CLICKHOUSE(...))</query>
<user>default</user>
</scripts>
</startup_scripts>
</clickhouse>
startup_scripts بالتسلسل وبالترتيب المحدد. وإذا فشل أيٌّ من الاستعلامات، فلن يتوقف تنفيذ الاستعلامات التالية. ومع ذلك، إذا كانت
throw_on_error مضبوطة على
true،
فلن يبدأ الخادم إذا وقع خطأ أثناء تنفيذ البرامج النصية.
يمكنك تحديد استعلام شرطي في ملف config. وفي هذه الحالة، لا يُنفَّذ الاستعلام المقابل إلا إذا أعاد استعلام الشرط القيمة
1 أو
true.
إذا أعاد استعلام الشرط أي قيمة غير
1 أو
true، فستُفسَّر النتيجة على أنها
false، ولن يُنفَّذ الاستعلام المقابل.