تتيح بروتوكول قابل للتركيب تكوينًا أكثر مرونة للوصول عبر TCP إلى خادم ClickHouse.

​ نظرة عامة

تتيح البروتوكولات القابلة للتركيب إعدادًا أكثر مرونة للوصول عبر TCP إلى خادم ClickHouse. ويمكن أن يتعايش هذا الإعداد مع الإعداد التقليدي، أو يحلّ محلّه.

​ إعداد البروتوكولات القابلة للتركيب

يمكن إعداد البروتوكولات القابلة للتركيب في ملف تهيئة بتنسيق XML. ويُحدَّد قسم البروتوكولات بوسوم protocols في ملف تهيئة XML:

< protocols > </ protocols >

​ إعداد طبقات البروتوكول

يمكنك تحديد طبقات البروتوكول باستخدام وحدات أساسية. على سبيل المثال، لتحديد طبقة HTTP، يمكنك إضافة وحدة أساسية جديدة إلى قسم protocols :

< protocols > <!-- plain_http module --> < plain_http > < type > http </ type > </ plain_http > </ protocols >

يمكن تهيئة الوحدات وفقًا لما يلي:

plain_http - اسم يمكن الرجوع إليه من طبقة أخرى

- اسم يمكن الرجوع إليه من طبقة أخرى type - يشير إلى معالج البروتوكول الذي سيُنشأ لمعالجة البيانات. وتتوافر له معالجات البروتوكول المعرّفة مسبقًا التالية: tcp - معالج بروتوكول ClickHouse الأصلي http - معالج بروتوكول HTTP لـ ClickHouse tls - طبقة تشفير TLS proxy1 - طبقة PROXYv1 mysql - معالج بروتوكول التوافق مع MySQL postgres - معالج بروتوكول التوافق مع PostgreSQL prometheus - معالج بروتوكول Prometheus interserver - معالج الاتصال الداخلي بين خوادم ClickHouse

- يشير إلى معالج البروتوكول الذي سيُنشأ لمعالجة البيانات. وتتوافر له معالجات البروتوكول المعرّفة مسبقًا التالية:

لم يُنفَّذ معالج بروتوكول gRPC في Composable protocols

يُشار إلى نقاط النهاية (منافذ الاستماع) بالوسمين <port> و <host> الاختياريين. على سبيل المثال، لتكوين نقطة نهاية على طبقة HTTP التي أُضيفت سابقًا، يمكننا تعديل التكوين كما يلي:

< protocols > < plain_http > < type > http </ type > <!-- endpoint --> < host > 127.0.0.1 </ host > < port > 8123 </ port > </ plain_http > </ protocols >

إذا أُهمِل الوسم <host> ، فسيُستخدم <listen_host> من إعدادات الجذر.

​ تهيئة تسلسلات الطبقات

تُعرَّف تسلسلات الطبقات باستخدام الوسم <impl> ، مع الإشارة إلى وحدة أخرى. على سبيل المثال، لتهيئة طبقة TLS فوق وحدة plain_http الخاصة بنا، يمكننا تعديل الإعدادات على النحو التالي:

< protocols > <!-- http module --> < plain_http > < type > http </ type > </ plain_http > <!-- https module configured as a tls layer on top of plain_http module --> < https > < type > tls </ type > < impl > plain_http </ impl > < host > 127.0.0.1 </ host > < port > 8443 </ port > </ https > </ protocols >

​ إرفاق نقاط النهاية بالطبقات

يمكن إرفاق نقاط النهاية بأي طبقة. على سبيل المثال، يمكننا تحديد نقاط نهاية لكلٍّ من HTTP (المنفذ 8123) وHTTPS (المنفذ 8443):

< protocols > < plain_http > < type > http </ type > < host > 127.0.0.1 </ host > < port > 8123 </ port > </ plain_http > < https > < type > tls </ type > < impl > plain_http </ impl > < host > 127.0.0.1 </ host > < port > 8443 </ port > </ https > </ protocols >

​ تعريف نقاط نهاية إضافية

يمكن تعريف نقاط نهاية إضافية بالإشارة إلى أي وحدة مع حذف الوسم <type> . على سبيل المثال، يمكننا تعريف نقطة النهاية another_http لوحدة plain_http كما يلي:

< protocols > < plain_http > < type > http </ type > < host > 127.0.0.1 </ host > < port > 8123 </ port > </ plain_http > < https > < type > tls </ type > < impl > plain_http </ impl > < host > 127.0.0.1 </ host > < port > 8443 </ port > </ https > < another_http > < impl > plain_http </ impl > < host > 127.0.0.1 </ host > < port > 8223 </ port > </ another_http > </ protocols >

​ معالجات HTTP مخصّصة لكل نقطة نهاية

بشكل افتراضي، تشترك جميع إدخالات البروتوكول type=http في الإعداد <http_handlers> نفسه. يمكنك تجاوز ذلك بإضافة وسم <handlers> يشير إلى قسم إعدادات مختلف. يتيح هذا لكل منفذ HTTP أن يقدّم مجموعة مختلفة من قواعد توجيه HTTP.

على سبيل المثال، لتشغيل واجهة برمجة تطبيقات HTTP بديلة على المنفذ 8124 مع معالجاتها الخاصة:

< protocols > < plain_http > < type > http </ type > < host > 127.0.0.1 </ host > < port > 8123 </ port > </ plain_http > < alt_http > < type > http </ type > < host > 127.0.0.1 </ host > < port > 8124 </ port > < handlers > http_handlers_alt </ handlers > </ alt_http > </ protocols > <!-- Default handlers used by plain_http (port 8123) --> < http_handlers > < defaults /> </ http_handlers > <!-- Alternative handlers used by alt_http (port 8124) --> < http_handlers_alt > < rule > < url > /custom </ url > < handler > < type > predefined_query_handler </ type > < query > SELECT 'custom_endpoint' </ query > </ handler > </ rule > < defaults /> </ http_handlers_alt >

في هذا المثال، تستخدم الطلبات الواردة إلى المنفذ 8123 قواعد <http_handlers> القياسية، بينما تستخدم الطلبات الواردة إلى المنفذ 8124 قواعد <http_handlers_alt> . وإذا حُذف <handlers> فإن نقطة النهاية تعود إلى <http_handlers> الافتراضي.

يتبع قسم المعالِجات المخصّصة التنسيق نفسه المستخدم في <http_handlers> . ويُكتشف أي تغيير في قسم المعالِجات المخصّصة أثناء إعادة تحميل config، وتُعاد تشغيل نقطة النهاية المقابلة تلقائيًا.

​ تحديد معلمات إضافية للطبقة

قد تتضمن بعض الوحدات معلمات إضافية للطبقة. على سبيل المثال، تتيح طبقة TLS تحديد مفتاح خاص ( privateKeyFile ) وملفات الشهادة ( certificateFile ) كما يلي: