تتيح البروتوكولات القابلة للتركيب إعدادًا أكثر مرونة للوصول عبر TCP إلى خادم ClickHouse. ويمكن أن يتعايش هذا الإعداد مع الإعداد التقليدي، أو يحلّ محلّه.
نظرة عامة
يمكن إعداد البروتوكولات القابلة للتركيب في ملف تهيئة بتنسيق XML. ويُحدَّد قسم البروتوكولات بوسوم
إعداد البروتوكولات القابلة للتركيب
protocols في ملف تهيئة XML:
<protocols>
</protocols>
يمكنك تحديد طبقات البروتوكول باستخدام وحدات أساسية. على سبيل المثال، لتحديد طبقة HTTP، يمكنك إضافة وحدة أساسية جديدة إلى قسم
إعداد طبقات البروتوكول
protocols:
يمكن تهيئة الوحدات وفقًا لما يلي:
<protocols>
<!-- plain_http module -->
<plain_http>
<type>http</type>
</plain_http>
</protocols>
plain_http- اسم يمكن الرجوع إليه من طبقة أخرى
type- يشير إلى معالج البروتوكول الذي سيُنشأ لمعالجة البيانات. وتتوافر له معالجات البروتوكول المعرّفة مسبقًا التالية:
tcp- معالج بروتوكول ClickHouse الأصلي
http- معالج بروتوكول HTTP لـ ClickHouse
tls- طبقة تشفير TLS
proxy1- طبقة PROXYv1
mysql- معالج بروتوكول التوافق مع MySQL
postgres- معالج بروتوكول التوافق مع PostgreSQL
prometheus- معالج بروتوكول Prometheus
interserver- معالج الاتصال الداخلي بين خوادم ClickHouse
-
يُشار إلى نقاط النهاية (منافذ الاستماع) بالوسمين
لم يُنفَّذ معالج بروتوكول
gRPC في
Composable protocols
<port> و
<host> الاختياريين.
على سبيل المثال، لتكوين نقطة نهاية على طبقة HTTP التي أُضيفت سابقًا،
يمكننا تعديل التكوين كما يلي:
إذا أُهمِل الوسم
<protocols>
<plain_http>
<type>http</type>
<!-- endpoint -->
<host>127.0.0.1</host>
<port>8123</port>
</plain_http>
</protocols>
<host>، فسيُستخدم
<listen_host> من إعدادات الجذر.
تُعرَّف تسلسلات الطبقات باستخدام الوسم
تهيئة تسلسلات الطبقات
<impl>، مع الإشارة إلى
وحدة أخرى. على سبيل المثال، لتهيئة طبقة TLS فوق وحدة plain_http الخاصة بنا،
يمكننا تعديل الإعدادات على النحو التالي:
<protocols>
<!-- http module -->
<plain_http>
<type>http</type>
</plain_http>
<!-- https module configured as a tls layer on top of plain_http module -->
<https>
<type>tls</type>
<impl>plain_http</impl>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8443</port>
</https>
</protocols>
يمكن إرفاق نقاط النهاية بأي طبقة. على سبيل المثال، يمكننا تحديد نقاط نهاية لكلٍّ من HTTP (المنفذ 8123) وHTTPS (المنفذ 8443):
إرفاق نقاط النهاية بالطبقات
<protocols>
<plain_http>
<type>http</type>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8123</port>
</plain_http>
<https>
<type>tls</type>
<impl>plain_http</impl>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8443</port>
</https>
</protocols>
يمكن تعريف نقاط نهاية إضافية بالإشارة إلى أي وحدة مع حذف الوسم
تعريف نقاط نهاية إضافية
<type>. على سبيل المثال، يمكننا تعريف نقطة النهاية
another_http لوحدة
plain_http كما يلي:
<protocols>
<plain_http>
<type>http</type>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8123</port>
</plain_http>
<https>
<type>tls</type>
<impl>plain_http</impl>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8443</port>
</https>
<another_http>
<impl>plain_http</impl>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8223</port>
</another_http>
</protocols>
بشكل افتراضي، تشترك جميع إدخالات البروتوكول
معالجات HTTP مخصّصة لكل نقطة نهاية
type=http في الإعداد
<http_handlers> نفسه. يمكنك تجاوز ذلك بإضافة وسم
<handlers> يشير
إلى قسم إعدادات مختلف. يتيح هذا لكل منفذ HTTP أن يقدّم مجموعة مختلفة من
قواعد توجيه HTTP.
على سبيل المثال، لتشغيل واجهة برمجة تطبيقات HTTP بديلة على المنفذ 8124 مع معالجاتها الخاصة:
في هذا المثال، تستخدم الطلبات الواردة إلى المنفذ 8123 قواعد
<protocols>
<plain_http>
<type>http</type>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8123</port>
</plain_http>
<alt_http>
<type>http</type>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8124</port>
<handlers>http_handlers_alt</handlers>
</alt_http>
</protocols>
<!-- Default handlers used by plain_http (port 8123) -->
<http_handlers>
<defaults/>
</http_handlers>
<!-- Alternative handlers used by alt_http (port 8124) -->
<http_handlers_alt>
<rule>
<url>/custom</url>
<handler>
<type>predefined_query_handler</type>
<query>SELECT 'custom_endpoint'</query>
</handler>
</rule>
<defaults/>
</http_handlers_alt>
<http_handlers> القياسية،
بينما تستخدم الطلبات الواردة إلى المنفذ 8124 قواعد
<http_handlers_alt>. وإذا حُذف
<handlers>
فإن نقطة النهاية تعود إلى
<http_handlers> الافتراضي.
يتبع قسم المعالِجات المخصّصة التنسيق نفسه المستخدم في
<http_handlers>.
ويُكتشف أي تغيير في قسم المعالِجات المخصّصة أثناء إعادة تحميل config، وتُعاد
تشغيل نقطة النهاية المقابلة تلقائيًا.
قد تتضمن بعض الوحدات معلمات إضافية للطبقة. على سبيل المثال، تتيح طبقة TLS تحديد مفتاح خاص (
تحديد معلمات إضافية للطبقة
privateKeyFile) وملفات الشهادة (
certificateFile)
كما يلي:
<protocols>
<plain_http>
<type>http</type>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8123</port>
</plain_http>
<https>
<type>tls</type>
<impl>plain_http</impl>
<host>127.0.0.1</host>
<port>8443</port>
<privateKeyFile>another_server.key</privateKeyFile>
<certificateFile>another_server.crt</certificateFile>
</https>
</protocols>