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يوفّر هذا الدليل نهجًا شاملًا للانتقال من Elastic Stack إلى ClickStack. ونركّز فيه على استراتيجية تشغيل متوازٍ تقلّل المخاطر مع الاستفادة من نقاط قوة ClickHouse في أعباء عمل الرصد.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦