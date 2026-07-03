|القسم
|الوصف
|المقدمة
|نظرة عامة على عملية الانتقال وأهم الاعتبارات
|المفاهيم
|فهم المفاهيم المقابلة بين Elastic وClickStack
|الأنواع
|مواءمة أنواع Elasticsearch مع نظيراتها في ClickHouse
|Search
|مقارنة إمكانات البحث وصياغة الاستعلامات
|ترحيل البيانات
|استراتيجيات ترحيل البيانات والتشغيل المتوازي
|ترحيل الوكلاء
|الانتقال من وكلاء Elastic إلى OpenTelemetry
|ترحيل SDKs
|استبدال وكلاء Elastic APM بـ OpenTelemetry SDKs
الانتقال من Elastic إلى ClickStack
صفحة انتقال إلى حزمة ClickHouse للرصد من Elastic
يوفّر هذا الدليل نهجًا شاملًا للانتقال من Elastic Stack إلى ClickStack. ونركّز فيه على استراتيجية تشغيل متوازٍ تقلّل المخاطر مع الاستفادة من نقاط قوة ClickHouse في أعباء عمل الرصد.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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