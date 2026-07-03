يوفّر هذا الدليل نهجًا شاملًا للانتقال من Elastic Stack إلى ClickStack. ونركّز فيه على استراتيجية تشغيل متوازٍ تقلّل المخاطر مع الاستفادة من نقاط قوة ClickHouse في أعباء عمل الرصد.

القسم الوصف المقدمة نظرة عامة على عملية الانتقال وأهم الاعتبارات المفاهيم فهم المفاهيم المقابلة بين Elastic وClickStack الأنواع مواءمة أنواع Elasticsearch مع نظيراتها في ClickHouse Search مقارنة إمكانات البحث وصياغة الاستعلامات ترحيل البيانات استراتيجيات ترحيل البيانات والتشغيل المتوازي ترحيل الوكلاء الانتقال من وكلاء Elastic إلى OpenTelemetry ترحيل SDKs استبدال وكلاء Elastic APM بـ OpenTelemetry SDKs