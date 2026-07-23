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يوفّر هذا القسم أدلة شاملة للترحيل من مختلف حلول Observability إلى ClickStack. ويتضمن كل دليل إرشادات مفصلة لنقل بياناتك والوكلاء وسير العمل، مع الحفاظ على استمرارية التشغيل.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦