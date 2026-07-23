يوفّر هذا القسم أدلة شاملة للترحيل من مختلف حلول Observability إلى ClickStack. ويتضمن كل دليل إرشادات مفصلة لنقل بياناتك والوكلاء وسير العمل، مع الحفاظ على استمرارية التشغيل.

التقنية الوصف Elastic Stack دليل شامل للترحيل من Elastic Stack إلى ClickStack، ويغطي ترحيل البيانات، وانتقال الوكلاء، وإمكانات البحث Datadog أعِد توجيه بيانات telemetry من وكلاء Datadog وSDKs الحالية إلى ClickStack باستخدام Datadog receiver في ClickStack OpenTelemetry collector