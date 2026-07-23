يوفّر ClickStack، بنسختيه Managed وOpen Source، عدة طرق لإدخال بيانات observability إلى ClickHouse instance لديك. سواء كنت تجمع logs أو metrics أو traces أو بيانات session، يمكنك استخدام OpenTelemetry (OTel) collector كنقطة إدخال موحّدة، أو الاستفادة من عمليات التكامل الخاصة بالمنصة لحالات استخدام متخصصة.