|القسم
|الوصف
|نظرة عامة
|مقدمة إلى أساليب إدخال البيانات والبنية المعمارية
|إدخال البيانات باستخدام OpenTelemetry
|للمستخدمين الذين يستخدمون OpenTelemetry ويرغبون في التكامل سريعًا مع ClickStack
|OpenTelemetry collector
|تفاصيل متقدمة حول ClickStack OpenTelemetry collector
|إدخال البيانات باستخدام Vector
|للمستخدمين الذين يستخدمون Vector ويرغبون في التكامل سريعًا مع ClickStack
|الجداول والمخططات
|نظرة عامة على جداول ClickHouse ومخططاتها المستخدمة في ClickStack
|Map مقابل JSON type لـ ClickStack
|مقارنة بين نوعَي Map وJSON لجداول ClickStack
|أخذ عينات التتبّع
|تهيئة أخذ عينات التتبّع في ClickStack
|أدلة التكامل
|أدلة البدء السريع لإدخال البيانات من مصادر logs وtrace وmetric المختلفة
|SDKs اللغات
|ClickStack SDKs لتهيئة التطبيقات بمختلف لغات البرمجة وجمع بيانات telemetry
إدخال البيانات
إدخال البيانات إلى ClickStack - حزمة observability من ClickHouse
يوفّر ClickStack، بنسختيه Managed وOpen Source، عدة طرق لإدخال بيانات observability إلى ClickHouse instance لديك. سواء كنت تجمع logs أو metrics أو traces أو بيانات session، يمكنك استخدام OpenTelemetry (OTel) collector كنقطة إدخال موحّدة، أو الاستفادة من عمليات التكامل الخاصة بالمنصة لحالات استخدام متخصصة.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦
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