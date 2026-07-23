حوّل بطاقة الجدول إلى سير عمل للفحص: انقر على صف للتعمق في لوحة معلومات مركزة أو في سجل وتتبع الأساسية، مع حصر النطاق في الصف الذي تم النقر عليه

غالبًا ما تكون بطاقة الجدول فهرسًا: صف واحد لكل خدمة، أو مضيف، أو نقطة نهاية، أو مجموعة أخطاء، مع بضعة أعمدة تُقيِّم كلًّا منها. وتحوِّل إجراءات النقر على الصف هذا الفهرس إلى مسار عمل للفحص. تستعرض الفهرس للعثور على الصف المهم، ثم تنقر عليه، فيمرّر ClickStack قيم الصف الذي نُقر عليه كعوامل تصفية. ثم تُفتح الوجهة وهي محددة النطاق مسبقًا لذلك العنصر وحده، من دون الحاجة إلى إعادة إنشاء الاستعلام يدويًا.

يمكن أن ينقلك النقر إلى أحد موضعين:

لوحة معلومات أخرى ، لعرض مركّز لذلك العنصر وحده، مثل لوحة معلومات تفصيلية لكل خدمة، أو

، لعرض مركّز لذلك العنصر وحده، مثل لوحة معلومات تفصيلية لكل خدمة، أو الأحداث الأساسية في Search، للسجل أو التتبع الكامنة وراء الصف.

تبدأ حالتا الاستخدام أدناه من الفهرس نفسه (قائمة الخدمات) ثم تتدرجان منه إلى كل وجهة. تنطبق إجراءات النقر على الصفوف على بطاقات الجداول فقط. وهي تختلف عن الانتقال التفصيلي إلى Search في المخططات، الذي يفتح قائمة سياقية عند النقر على نقطة في مخطط خطي أو شريطي.

​ افحص خدمة في لوحة المعلومات الخاصة بها

يجيب جدول نظرة عامة يحتوي على صف واحد لكل خدمة عن سؤال: “أي خدمة غير سليمة؟”. ويمكن أن يؤدي النقر على صف إلى فتح لوحة معلومات مخصصة لتلك الخدمة تجيب عن سؤال: “ما الذي يحدث داخلها؟”، مع قصر العرض على الخدمة التي نقرت عليها. يربط النمط أدناه بين جدول لقائمة الخدمات ولوحة معلومات Service Detail .

1 أنشئ لوحة المعلومات التفصيلية Service Detail وأضف ServiceName على مصدر التتبعات لديك. يعيد عامل التصفية على مستوى لوحة المعلومات ضبط نطاق كل بطاقة على خدمة واحدة، لذلك لا تحتاج البطاقات نفسها إلى تضمين خدمة ثابتة في استعلاماتها. أضف العروض التي تريدها لكل خدمة: مؤشرات RED الأساسية (الطلبات، والأخطاء، ومدة P95)، ومخطط النسب المئوية لزمن الاستجابة (P50 وP95 وP99)، ومعدل الطلبات بمرور الوقت، وتقسيمًا بحسب نقطة النهاية مجمّعًا حسب SpanName . أنشئ لوحة معلومات باسموأضف عامل تصفية مخصص بالتعبيرعلى مصدر التتبعات لديك. يعيد عامل التصفية على مستوى لوحة المعلومات ضبط نطاق كل بطاقة على خدمة واحدة، لذلك لا تحتاج البطاقات نفسها إلى تضمين خدمة ثابتة في استعلاماتها. أضف العروض التي تريدها لكل خدمة: مؤشرات RED الأساسية (الطلبات، والأخطاء، ومدة P95)، ومخطط النسب المئوية لزمن الاستجابة (P50 وP95 وP99)، ومعدل الطلبات بمرور الوقت، وتقسيمًا بحسب نقطة النهاية مجمّعًا حسب احفظ لوحة المعلومات هذه أولًا حتى تتمكن من تحديدها كهدف في الخطوة التالية. 2 أنشئ قائمة الخدمات على لوحة معلومات نظرة عامة، أضف بطاقة Table على مصدر التتبعات لديك مجمّعة حسب ServiceName . أضف إليها أعمدة RED التي تقيّم كل خدمة، بحيث تكون كل واحدة منها سلسلة باسم مستعار: Requests : عدد spans (المعدل).

: عدد spans (المعدل). Errors : عدد spans ذات حالة خطأ.

: عدد spans ذات حالة خطأ. P95 Duration : النسبة المئوية الخامسة والتسعون من Duration . اضبط تنسيق الأرقام في العمود على مدة بحيث تُعرض مثل 288ms ، لا كقيمة خام بالنانوثانية. رتّب حسب Requests ترتيبًا تنازليًا بحيث تظهر أكثر الخدمات نشاطًا في الأعلى. هذا الجدول هو الفهرس: صف واحد لكل خدمة، مع تقييمها وفق RED. ابدأ بعمود Group By افتراضيًا، يعرض الجدول عمود Group By الخاص به (هنا ServiceName ) على اليمين بعد السلاسل. تكون قراءة الفهرس أوضح عندما تظهر هوية كل صف أولًا. افتح Display Settings الخاصة بالبطاقة وفعّل Display Group By Columns on Left لنقل عمود Group By إلى المقدمة. 3 اربط إجراء النقر على الصف Row Click Action، وحدد Dashboard، ثم اختر Service Detail من قائمة لوحات المعلومات. يؤدي اختيار لوحة المعلومات مباشرةً إلى تثبيتها حسب المعرّف ID. ويستمر الرابط في العمل إذا أُعيدت تسمية لوحة المعلومات لاحقًا، كما يظل صالحًا عند تصدير لوحة المعلومات واستيرادها. (اترك خيار Template للحالات التي تريد فيها اختيار لوحة معلومات مختلفة لكل صف؛ انظر في جدول الحصر، افتح، وحدد، ثم اخترمن قائمة لوحات المعلومات. يؤدي اختيار لوحة المعلومات مباشرةً إلى تثبيتها حسب المعرّف ID. ويستمر الرابط في العمل إذا أُعيدت تسمية لوحة المعلومات لاحقًا، كما يظل صالحًا عند تصدير لوحة المعلومات واستيرادها. (اترك خيارللحالات التي تريد فيها اختيار لوحة معلومات مختلفة لكل صف؛ انظر إعداد إجراء للنقر على الصف .) ولأن Service Detail يعرّف عامل تصفية مخصصًا باسم ServiceName ، فإن الدرج يملأ مسبقًا عامل تصفية فارغًا لهذا التعبير. املأ القالب الخاص به: Expression : ServiceName (معبأ بالفعل)

: (معبأ بالفعل) Template: {{ServiceName}} انقر Apply ثم احفظ. تنتقل الآن خدمة الصف الذي نُقر عليه إلى عامل التصفية ServiceName في لوحة المعلومات. 4 انقر على صف يكشف تمرير المؤشر فوق صف عن رابط على الحافة اليمنى للجدول، مع تلميح يصف الإجراء ( Open dashboard "Service Detail" ). ويؤدي النقر على الصف إلى فتح لوحة معلومات Service Detail مع ضبط عامل التصفية Service على القيمة التي نُقر عليها، بحيث يُعاد ضبط نطاق كل بطاقة (مؤشرات RED الأساسية، والنسب المئوية لزمن الاستجابة، والتقسيم بحسب نقطة النهاية) على تلك الخدمة وحدها بنقرة واحدة.

​ الانتقال من خدمة إلى التتبعات الخاصة بها

Search النقرة إلى صفحة أحيانًا لا تحتاج إلى عرض تجميعي آخر؛ بل تريد الأحداث الخام نفسها. يوجّه إجراءالنقرة إلى صفحة Search بدلًا من لوحة معلومات، فيفتح السجلات أو التتبعات المرتبطة بذلك الصف بعد تصفيتها عليه مسبقًا.

انطلاقًا من جدول قائمة الخدمات نفسه، وجّه النقر على الصف إلى التتبعات نفسها بدلًا من لوحة المعلومات التفصيلية.

1 وجّه النقر على الصف إلى Search في جدول الحصر، افتح Row Click Action واختر Search. اختر مصدر التتبعات لديك (لا تظهر إلا مصادر السجلات والتتبعات). أضف عامل تصفية واحدًا: Expression : ServiceName

: Template: {{ServiceName}} انقر Apply ثم احفظ. 2 انقر على صف يؤدي النقر على صف خدمة الآن إلى فتح صفحة Search لهذا المصدر الخاص بالتتبعات، مع تصفيتها إلى ServiceName = <service> ، بحيث تصل إلى spans الخاصة بتلك الخدمة فقط ضمن النطاق الزمني نفسه.

SpanName ) أو حسب attribute لنقطة نهاية بدلًا من ServiceName ، ثم استخدم قالب عامل التصفية من ذلك العمود، وعندها يفتح كل نقر على صف الأحداث الخاصة بتلك العملية أو نقطة النهاية فقط. للاطلاع على group-by على attribute من نوع map، راجع ملاحظة alias ضمن وينجح النمط نفسه مع أي فهرس للعناصر. اجمع الجدول حسب عملية () أو حسب attribute لنقطة نهاية بدلًا من، ثم استخدم قالب عامل التصفية من ذلك العمود، وعندها يفتح كل نقر على صف الأحداث الخاصة بتلك العملية أو نقطة النهاية فقط. للاطلاع على group-by على attribute من نوع map، راجع ملاحظة alias ضمن Validation and limitations

​ إعداد إجراء النقر على الصف

تُضبط إجراءات النقر على الصف من بطاقة الجدول نفسها؛ ولا توجد لها صفحة منفصلة. أضف بطاقة أو حرّرها، واضبط نوع التصور فيها على Table. عندها يظهر زر Row Click Action في شريط أدوات المحرر بجانب Display Settings. لا يظهر هذا الزر إلا لبطاقات الجدول، ويعكس عنوانه الإجراء الحالي: Row Click Action: Default أو Row Click Action: Search أو Row Click Action: Dashboard . انقر عليه لفتح الدرج.

يوفّر الدرج ثلاثة إجراءات:

Default : السلوك المضمّن. يؤدي النقر على صف إلى فتح صفحة Search، مع تصفيتها وفق قيم أعمدة group-by في الصف والنطاق الزمني المحدد. وهذا ما يحدث عند عدم ضبط إجراء مخصص.

: السلوك المضمّن. يؤدي النقر على صف إلى فتح صفحة Search، مع تصفيتها وفق قيم أعمدة group-by في الصف والنطاق الزمني المحدد. وهذا ما يحدث عند عدم ضبط إجراء مخصص. Search : يرسل النقر إلى صفحة Search لمصدر تختاره.

: يرسل النقر إلى صفحة Search لمصدر تختاره. Dashboard: يرسل النقر إلى لوحة معلومات أخرى يملكها فريقك.

بالنسبة إلى Search وDashboard، تختار الوجهة التي سينتقل إليها النقر وتُعدّ القوالب الخاصة بعوامل التصفية التي ستُنقل معه:

Destination : اختر مصدرًا أو لوحة معلومات محددة، أو اختر Template وأدخل قالب Handlebars يُطابَق بالاسم مع مصدر أو لوحة معلومات متاحة. يؤدّي اختيار هدف محدد إلى تثبيته بالمعرّف. ويُفضَّل ذلك عند استخدام وجهة ثابتة واحدة، إذ يظل صالحًا بعد إعادة التسمية وتصدير لوحة المعلومات واستيرادها، كما يملأ مسبقًا — في حالة لوحة المعلومات — عوامل التصفية المعلنة في الوجهة. استخدم Template عندما ينبغي أن تختلف الوجهة حسب الصف، بالإشارة إلى عمود من الصف لاختيارها (مثل Errors-{{ServiceName}} ).

: اختر مصدرًا أو لوحة معلومات محددة، أو اختر وأدخل قالب Handlebars يُطابَق بالاسم مع مصدر أو لوحة معلومات متاحة. يؤدّي اختيار هدف محدد إلى تثبيته بالمعرّف. ويُفضَّل ذلك عند استخدام وجهة ثابتة واحدة، إذ يظل صالحًا بعد إعادة التسمية وتصدير لوحة المعلومات واستيرادها، كما يملأ مسبقًا — في حالة لوحة المعلومات — عوامل التصفية المعلنة في الوجهة. استخدم عندما ينبغي أن تختلف الوجهة حسب الصف، بالإشارة إلى عمود من الصف لاختيارها (مثل ). Filters : انقر Add filter وقدّم Expression (عمودًا أو تعبيرًا في الوجهة، مثل ServiceName ) و Template لقيمته (مثل {{ServiceName}} ). تشير القوالب إلى أعمدة الصف المنقور باستخدام {{columnName}} (راجع الملاحظة أدناه لمعرفة الأعمدة المتاحة). يُحوَّل كل عامل تصفية إلى شرط expression IN (value) في الوجهة، وتُدمج عوامل التصفية التي تشترك في التعبير نفسه. وعندما تكون الوجهة لوحة معلومات، يملأ الدرج مسبقًا عامل تصفية فارغًا واحدًا لكل عامل تصفية كانت لوحة المعلومات تلك قد أعلنته بالفعل، بحيث لا يتبقى عليك سوى تعبئة القوالب.

: انقر وقدّم (عمودًا أو تعبيرًا في الوجهة، مثل ) و لقيمته (مثل ). تشير القوالب إلى أعمدة الصف المنقور باستخدام (راجع الملاحظة أدناه لمعرفة الأعمدة المتاحة). يُحوَّل كل عامل تصفية إلى شرط في الوجهة، وتُدمج عوامل التصفية التي تشترك في التعبير نفسه. وعندما تكون الوجهة لوحة معلومات، يملأ الدرج مسبقًا عامل تصفية فارغًا واحدًا لكل عامل تصفية كانت لوحة المعلومات تلك قد أعلنته بالفعل، بحيث لا يتبقى عليك سوى تعبئة القوالب. WHERE (اختياري): قالب Handlebars يُعرَض داخل عامل التصفية العام للوجهة، بالإضافة إلى شروط عوامل التصفية لكل عنصر أعلاه. اضبط لغة الاستعلام الخاصة به على SQL أو Lucene لكي تتمكن الوجهة من تفسيره. على سبيل المثال، يقيّد قالب SQL ‏ ServiceName = '{{ServiceName}}' الوجهة بخدمة الصف المنقور.

تشير القوالب إلى أعمدة الجدول يُفسَّر قالب {{...}} استنادًا إلى أعمدة بطاقة الجدول نفسها: أعمدة group-by وكل سلسلة بحسب اسمها أو اسمها المستعار، تمامًا كما تظهر في الجدول. وهو لا يرى أعمدة المصدر الأساسي التي لا يحددها الجدول. يجب أن تكون القيمة عمودًا في الجدول حتى تُنقل عبر النقر، لذا فإن {{ServiceName}} يعمل لأن ServiceName هو عمود group-by في الجدول، ويُشار إلى العمود ذي الاسم المستعار باستخدام اسمه المستعار. وتؤدي الإشارة إلى اسم غير موجود في الجدول إلى فشل النقر مع Row has no column '<name>' .

انقر Apply للتحقق من صحة القوالب (ويبلّغ ClickStack عن أي قالب ذي صياغة غير صالحة)، ثم احفظ لوحة المعلومات للاحتفاظ بالإجراء.

​ كيفية حلّ الوجهة وعوامل التصفية

عندما ينقر مستخدم بصلاحية Viewer على صف، يحدِّد ClickStack الإجراء استنادًا إلى ذلك الصف:

الوجهة. يؤدي اختيار source أو dashboard معيَّنَين إلى تثبيتهما بحسب المعرّف. أمّا هدف Template فيُعرَض استنادًا إلى الصف الذي تم النقر عليه، ثم تُجرى مطابقته بالاسم مع مصادر فريقك أو لوحات المعلومات لديه. ويجب أن يكون الاسم فريدًا حتى يمكن حلّه: فإذا اشترك مصدران أو لوحتا معلومات في الاسم المعروض نفسه، فلن يتمكّن الرابط من الحل إلى أحدهما. كما يفشل الحل أيضًا إذا كان الاسم المعروض فارغًا أو إذا لم توجد له أي مطابقة.

يؤدي اختيار source أو dashboard معيَّنَين إلى تثبيتهما بحسب المعرّف. أمّا هدف فيُعرَض استنادًا إلى الصف الذي تم النقر عليه، ثم تُجرى مطابقته بالاسم مع مصادر فريقك أو لوحات المعلومات لديه. ويجب أن يكون الاسم فريدًا حتى يمكن حلّه: فإذا اشترك مصدران أو لوحتا معلومات في الاسم المعروض نفسه، فلن يتمكّن الرابط من الحل إلى أحدهما. كما يفشل الحل أيضًا إذا كان الاسم المعروض فارغًا أو إذا لم توجد له أي مطابقة. عوامل التصفية. يُعرَض كل قالب تصفية استنادًا إلى الصف، ثم يتحوّل إلى شرط expression IN (value) في الوجهة. يفتح إجراء Search المسار /search ضمن نطاق المصدر المختار، بينما يفتح إجراء Dashboard لوحة المعلومات تلك. وفي كلتا الحالتين، يُنقَل النطاق الزمني للصف الذي تم النقر عليه.

تتطلّب أهداف لوحات المعلومات تعريف عامل تصفية مطابق Expression الخاص بعامل التصفية. وإذا لم يطابقه أي عامل تصفية مُعلَن، فستُسقَط تلك القيمة عند النقر، وتُفتح الوجهة من دون تصفية لهذا التعبير. ولهذا يملأ وضع لوحة المعلومات مسبقًا عوامل التصفية المُعلَنة في الوجهة: طابِق التعبير، وستُملأ القائمة المنسدلة للوجهة تلقائيًا بقيمة الصف الذي تم النقر عليه. لا يُطبَّق عامل التصفية المنقول إلى لوحة المعلومات إلا إذا كانت لوحة المعلومات الوجهة تتضمّن custom filter على المستوى الأعلى يطابق تعبيرهالخاص بعامل التصفية. وإذا لم يطابقه أي عامل تصفية مُعلَن، فستُسقَط تلك القيمة عند النقر، وتُفتح الوجهة من دون تصفية لهذا التعبير. ولهذا يملأ وضع لوحة المعلومات مسبقًا عوامل التصفية المُعلَنة في الوجهة: طابِق التعبير، وستُملأ القائمة المنسدلة للوجهة تلقائيًا بقيمة الصف الذي تم النقر عليه.