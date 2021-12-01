授权
- 给ClickHouse的用户或角色赋予 权限
- 将角色分配给用户或其他角色
取消权限，使用 REVOKE语句。查看已授权的权限请使用 SHOW GRANTS。
授权操作语法
GRANT [ON CLUSTER cluster_name] privilege[(column_name [,...])] [,...] ON {db.table|db.*|*.*|table|*} TO {user | role | CURRENT_USER} [,...] [WITH GRANT OPTION] [WITH REPLACE OPTION]
privilege— 权限类型
role— 用户角色
user— 用户账号
WITH GRANT OPTION 授予
user 或
role执行
GRANT 操作的权限。用户可将在自身权限范围内的权限进行授权
WITH REPLACE OPTION 以当前sql里的新权限替代掉
user 或
role的旧权限，如果没有该选项则是追加授权。
角色分配的语法
GRANT [ON CLUSTER cluster_name] role [,...] TO {user | another_role | CURRENT_USER} [,...] [WITH ADMIN OPTION] [WITH REPLACE OPTION]
role— 角色
user— 用户
WITH ADMIN OPTION授予
user或
role执行ADMIN OPTION 的权限
WITH REPLACE OPTION以当前sql里的新role替代掉
user或
role的旧role，如果没有该选项则是追加roles。
用法
使用
GRANT，你的账号必须有
GRANT OPTION的权限。用户只能将在自身权限范围内的权限进行授权
例如，管理员有权通过下面的语句给
john账号添加授权
GRANT SELECT(x,y) ON db.table TO john WITH GRANT OPTION
这意味着
john 有权限执行以下操作：
SELECT x,y FROM db.table.
SELECT x FROM db.table.
SELECT y FROM db.table.
john 不能执行
SELECT z FROM db.table。同样的
SELECT * FROMdb.table 也是不允许的。执行这个查询时，CH不会返回任何数据，甚至
x 和
y列。唯一的例外是，当表仅包含
x和
y列时。这种情况下，CH返回所有数据。
同样
john 有权执行
GRANT OPTION，因此他能给其它账号进行和自己账号权限范围相同的授权。
可以使用
* 号代替表或库名进行授权操作。例如，
GRANT SELECT ONdb.* TO john 操作运行
john对
db库的所有表执行
SELECT查询。同样，你可以忽略库名。在这种情形下，权限将指向当前的数据库。例如，
GRANT SELECT ON* to john 对当前数据库的所有表指定授权，
GARNT SELECT ON mytable to john对当前数据库的
mytable表进行授权。
访问
systen数据库总是被允许的（因为这个数据库用来处理sql操作）
可以一次给多个账号进行多种授权操作。
GRANT SELECT,INSERT ON *.* TO john,robin 允许
john和
robin 账号对任意数据库的任意表执行
INSERT和
SELECT操作。
权限
权限是指执行特定操作的许可
权限有层级结构。一组允许的操作依赖相应的权限范围。
权限的层级：
ALTER TABLE
ALTER UPDATE
ALTER DELETE
ALTER COLUMN
ALTER ADD COLUMN
ALTER DROP COLUMN
ALTER MODIFY COLUMN
ALTER COMMENT COLUMN
ALTER CLEAR COLUMN
ALTER RENAME COLUMN
ALTER INDEX
ALTER ORDER BY
ALTER ADD INDEX
ALTER DROP INDEX
ALTER MATERIALIZE INDEX
ALTER CLEAR INDEX
ALTER CONSTRAINT
ALTER ADD CONSTRAINT
ALTER DROP CONSTRAINT
ALTER TTL
ALTER MATERIALIZE TTL
ALTER SETTINGS
ALTER MOVE PARTITION
ALTER FETCH PARTITION
ALTER FREEZE PARTITION
ALTER VIEW
ALTER VIEW REFRESH
ALTER VIEW MODIFY QUERY
CREATE DATABASE
CREATE TABLE
CREATE VIEW
CREATE DICTIONARY
CREATE TEMPORARY TABLE
DROP DATABASE
DROP TABLE
DROP VIEW
DROP DICTIONARY
SHOW DATABASES
SHOW TABLES
SHOW COLUMNS
SHOW DICTIONARIES
CREATE USER
ALTER USER
DROP USER
CREATE ROLE
ALTER ROLE
DROP ROLE
CREATE ROW POLICY
ALTER ROW POLICY
DROP ROW POLICY
CREATE QUOTA
ALTER QUOTA
DROP QUOTA
CREATE SETTINGS PROFILE
ALTER SETTINGS PROFILE
DROP SETTINGS PROFILE
SHOW ACCESS
SHOW_USERS
SHOW_ROLES
SHOW_ROW_POLICIES
SHOW_QUOTAS
SHOW_SETTINGS_PROFILES
ROLE ADMIN
SYSTEM SHUTDOWN
SYSTEM DROP CACHE
SYSTEM DROP DNS CACHE
SYSTEM DROP MARK CACHE
SYSTEM DROP UNCOMPRESSED CACHE
SYSTEM RELOAD
SYSTEM RELOAD CONFIG
SYSTEM RELOAD DICTIONARY
SYSTEM RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES
SYSTEM MERGES
SYSTEM TTL MERGES
SYSTEM FETCHES
SYSTEM MOVES
SYSTEM SENDS
SYSTEM DISTRIBUTED SENDS
SYSTEM REPLICATED SENDS
SYSTEM REPLICATION QUEUES
SYSTEM SYNC REPLICA
SYSTEM RESTART REPLICA
SYSTEM FLUSH
SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED
SYSTEM FLUSH LOGS
addressToLine
addressToSymbol
demangle
FILE
URL
REMOTE
YSQL
ODBC
JDBC
HDFS
S3
如何对待该层级的示例：
ALTER权限包含所有其它
ALTER *的权限
ALTER CONSTRAINT包含
ALTER ADD CONSTRAINT和
ALTER DROP CONSTRAINT权限
权限被应用到不同级别。 Knowing of a level suggests syntax available for privilege.
级别（由低到高）：
COLUMN- 可以授权到列，表，库或者全局
TABLE- 可以授权到表，库，或全局
VIEW- 可以授权到视图，库，或全局
DICTIONARY- 可以授权到字典，库，或全局
DATABASE- 可以授权到数据库或全局
GLABLE- 可以授权到全局
GROUP- 不同级别的权限分组。当授予
GROUP级别的权限时， 根据所用的语法，只有对应分组中的权限才会被分配。
允许的语法示例：
GRANT SELECT(x) ON db.table TO user
GRANT SELECT ON db.* TO user
不允许的语法示例：
GRANT CREATE USER(x) ON db.table TO user
GRANT CREATE USER ON db.* TO user
特殊的权限
ALL 将所有权限授予给用户或角色
默认情况下，一个用户账号或角色没有可授予的权限
如果用户或角色没有任何权限，它将显示为
NONE权限
有些操作根据它们的实现需要一系列的权限。例如， RENAME操作需要以下权限来执行：
SELECT,
CREATE TABLE,
INSERT 和
DROP TABLE。
SELECT
允许执行 SELECT 查询
权限级别:
COLUMN.
说明
有该权限的用户可以对指定的表和库的指定列进行
SELECT查询。如果用户查询包含了其它列则结果不返回数据。
考虑如下的授权语句：
GRANT SELECT(x,y) ON db.table TO john
该权限允许
john 对
db.table表的列
x,
y执行任意
SELECT 查询，例如
SELECT x FROM db.table。
john 不能执行
SELECT z FROM db.table以及
SELECT * FROM db.table。执行这个查询时，CH不会返回任何数据，甚至
x 和
y列。唯一的例外是，当表仅包含
x和
y列时。这种情况下，CH返回所有数据。
INSERT
允许执行 INSERT 操作.
权限级别:
COLUMN.
说明
有该权限的用户可以对指定的表和库的指定列进行
INSERT操作。如果用户查询包含了其它列则结果不返回数据。
示例
GRANT INSERT(x,y) ON db.table TO john
该权限允许
john 对
db.table表的列
x,
y执行数据插入操作
ALTER
允许根据下列权限层级执行 ALTER操作
ALTER. 级别:
COLUMN.
ALTER TABLE. 级别:
GROUP
ALTER UPDATE. 级别:
COLUMN. 别名:
UPDATE
ALTER DELETE. 级别:
COLUMN. 别名:
DELETE
ALTER COLUMN. 级别:
GROUP
ALTER ADD COLUMN. 级别:
COLUMN. 别名:
ADD COLUMN
ALTER DROP COLUMN. 级别:
COLUMN. 别名:
DROP COLUMN
ALTER MODIFY COLUMN. 级别:
COLUMN. 别名:
MODIFY COLUMN
ALTER COMMENT COLUMN. 级别:
COLUMN. 别名:
COMMENT COLUMN
ALTER CLEAR COLUMN. 级别:
COLUMN. 别名:
CLEAR COLUMN
ALTER RENAME COLUMN. 级别:
COLUMN. 别名:
RENAME COLUMN
ALTER INDEX. 级别:
GROUP. 别名:
INDEX
ALTER ORDER BY. 级别:
TABLE. 别名:
ALTER MODIFY ORDER BY,
MODIFY ORDER BY
ALTER ADD INDEX. 级别:
TABLE. 别名:
ADD INDEX
ALTER DROP INDEX. 级别:
TABLE. 别名:
DROP INDEX
ALTER MATERIALIZE INDEX. 级别:
TABLE. 别名:
MATERIALIZE INDEX
ALTER CLEAR INDEX. 级别:
TABLE. 别名:
CLEAR INDEX
ALTER CONSTRAINT. 级别:
GROUP. 别名:
CONSTRAINT
ALTER ADD CONSTRAINT. 级别:
TABLE. 别名:
ADD CONSTRAINT
ALTER DROP CONSTRAINT. 级别:
TABLE. 别名:
DROP CONSTRAINT
ALTER TTL. 级别:
TABLE. 别名:
ALTER MODIFY TTL,
MODIFY TTL
ALTER MATERIALIZE TTL. 级别:
TABLE. 别名:
MATERIALIZE TTL
ALTER SETTINGS. 级别:
TABLE. 别名:
ALTER SETTING,
ALTER MODIFY SETTING,
MODIFY SETTING
ALTER MOVE PARTITION. 级别:
TABLE. 别名:
ALTER MOVE PART,
MOVE PARTITION,
MOVE PART
ALTER FETCH PARTITION. 级别:
TABLE. 别名:
FETCH PARTITION
ALTER FREEZE PARTITION. 级别:
TABLE. 别名:
FREEZE PARTITION
ALTER VIEW级别:
GROUP
ALTER VIEW REFRESH. 级别:
VIEW. 别名:
ALTER LIVE VIEW REFRESH,
REFRESH VIEW
ALTER VIEW MODIFY QUERY. 级别:
VIEW. 别名:
ALTER TABLE MODIFY QUERY
如何对待该层级的示例：
ALTER权限包含所有其它
ALTER *的权限
ALTER CONSTRAINT包含
ALTER ADD CONSTRAINT和
ALTER DROP CONSTRAINT权限
备注
MODIFY SETTING权限允许修改表的引擎设置。它不会影响服务的配置参数
ATTACH操作需要 CREATE 权限.
DETACH操作需要 DROP 权限.
- 要通过 KILL MUTATION 操作来终止mutation, 你需要有发起mutation操作的权限。例如，当你想终止
ALTER UPDATE操作时，需要有
ALTER UPDATE,
ALTER TABLE, 或
ALTER权限
CREATE
允许根据下面的权限层级来执行 CREATE 和 ATTACH DDL语句:
CREATE. 级别:
GROUP
CREATE DATABASE. 级别:
DATABASE
CREATE TABLE. 级别:
TABLE
CREATE VIEW. 级别:
VIEW
CREATE DICTIONARY. 级别:
DICTIONARY
CREATE TEMPORARY TABLE. 级别:
GLOBAL
备注
- 删除已创建的表，用户需要 DROP权限
DROP
允许根据下面的权限层级来执行 DROP 和 DETACH :
DROP. 级别:
DROP DATABASE. 级别:
DATABASE
DROP TABLE. 级别:
TABLE
DROP VIEW. 级别:
VIEW
DROP DICTIONARY. 级别:
DICTIONARY
TRUNCATE
允许执行 TRUNCATE .
权限级别:
TABLE.
OPTIMIZE
允许执行 OPTIMIZE TABLE .
权限级别:
TABLE.
SHOW
允许根据下面的权限层级来执行
SHOW,
DESCRIBE,
USE, 和
EXISTS :
SHOW. 级别:
GROUP
SHOW DATABASES. 级别:
DATABASE. 允许执行
SHOW DATABASES,
SHOW CREATE DATABASE,
USE <database>.
SHOW TABLES. 级别:
TABLE. 允许执行
SHOW TABLES,
EXISTS <table>,
CHECK <table>.
SHOW COLUMNS. 级别:
COLUMN. 允许执行
SHOW CREATE TABLE,
DESCRIBE.
SHOW DICTIONARIES. 级别:
DICTIONARY. 允许执行
SHOW DICTIONARIES,
SHOW CREATE DICTIONARY,
EXISTS <dictionary>.
备注
用户同时拥有
SHOW权限，当用户对指定表，字典或数据库有其它的权限时。
KILL QUERY
允许根据下面的权限层级来执行 KILL:
权限级别:
GLOBAL.
备注
KILL QUERY 权限允许用户终止其它用户提交的操作。
访问管理
允许用户执行管理用户/角色和行规则的操作:
ACCESS MANAGEMENT. 级别:
GROUP
CREATE USER. 级别:
GLOBAL
ALTER USER. 级别:
GLOBAL
DROP USER. 级别:
GLOBAL
CREATE ROLE. 级别:
GLOBAL
ALTER ROLE. 级别:
GLOBAL
DROP ROLE. 级别:
GLOBAL
ROLE ADMIN. 级别:
GLOBAL
CREATE ROW POLICY. 级别:
GLOBAL. 别名:
CREATE POLICY
ALTER ROW POLICY. 级别:
GLOBAL. 别名:
ALTER POLICY
DROP ROW POLICY. 级别:
GLOBAL. 别名:
DROP POLICY
CREATE QUOTA. 级别:
GLOBAL
ALTER QUOTA. 级别:
GLOBAL
DROP QUOTA. 级别:
GLOBAL
CREATE SETTINGS PROFILE. 级别:
GLOBAL. 别名:
CREATE PROFILE
ALTER SETTINGS PROFILE. 级别:
GLOBAL. 别名:
ALTER PROFILE
DROP SETTINGS PROFILE. 级别:
GLOBAL. 别名:
DROP PROFILE
SHOW ACCESS. 级别:
GROUP
SHOW_USERS. 级别:
GLOBAL. 别名:
SHOW CREATE USER
SHOW_ROLES. 级别:
GLOBAL. 别名:
SHOW CREATE ROLE
SHOW_ROW_POLICIES. 级别:
GLOBAL. 别名:
SHOW POLICIES,
SHOW CREATE ROW POLICY,
SHOW CREATE POLICY
SHOW_QUOTAS. 级别:
GLOBAL. 别名:
SHOW CREATE QUOTA
SHOW_SETTINGS_PROFILES. 级别:
GLOBAL. 别名:
SHOW PROFILES,
SHOW CREATE SETTINGS PROFILE,
SHOW CREATE PROFILE
ROLE ADMIN 权限允许用户对角色进行分配以及撤回，包括根据管理选项尚未分配的角色
SYSTEM
允许根据下面的权限层级来执行 SYSTEM :
SYSTEM. 级别:
GROUP
SYSTEM SHUTDOWN. 级别:
GLOBAL. 别名:
SYSTEM KILL,
SHUTDOWN
SYSTEM DROP CACHE. 别名:
DROP CACHE
SYSTEM DROP DNS CACHE. 级别:
GLOBAL. 别名:
SYSTEM DROP DNS,
DROP DNS CACHE,
DROP DNS
SYSTEM DROP MARK CACHE. 级别:
GLOBAL. 别名:
SYSTEM DROP MARK,
DROP MARK CACHE,
DROP MARKS
SYSTEM DROP UNCOMPRESSED CACHE. 级别:
GLOBAL. 别名:
SYSTEM DROP UNCOMPRESSED,
DROP UNCOMPRESSED CACHE,
DROP UNCOMPRESSED
SYSTEM RELOAD. 级别:
GROUP
SYSTEM RELOAD CONFIG. 级别:
GLOBAL. 别名:
RELOAD CONFIG
SYSTEM RELOAD DICTIONARY. 级别:
GLOBAL. 别名:
SYSTEM RELOAD DICTIONARIES,
RELOAD DICTIONARY,
RELOAD DICTIONARIES
SYSTEM RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES. 级别:
GLOBAL. 别名: R
ELOAD EMBEDDED DICTIONARIES
SYSTEM MERGES. 级别:
TABLE. 别名:
SYSTEM STOP MERGES,
SYSTEM START MERGES,
STOP MERGES,
START MERGES
SYSTEM TTL MERGES. 级别:
TABLE. 别名:
SYSTEM STOP TTL MERGES,
SYSTEM START TTL MERGES,
STOP TTL MERGES,
START TTL MERGES
SYSTEM FETCHES. 级别:
TABLE. 别名:
SYSTEM STOP FETCHES,
SYSTEM START FETCHES,
STOP FETCHES,
START FETCHES
SYSTEM MOVES. 级别:
TABLE. 别名:
SYSTEM STOP MOVES,
SYSTEM START MOVES,
STOP MOVES,
START MOVES
SYSTEM SENDS. 级别:
GROUP. 别名:
SYSTEM STOP SENDS,
SYSTEM START SENDS,
STOP SENDS,
START SENDS
SYSTEM DISTRIBUTED SENDS. 级别:
TABLE. 别名:
SYSTEM STOP DISTRIBUTED SENDS,
SYSTEM START DISTRIBUTED SENDS,
STOP DISTRIBUTED SENDS,
START DISTRIBUTED SENDS
SYSTEM REPLICATED SENDS. 级别:
TABLE. 别名:
SYSTEM STOP REPLICATED SENDS,
SYSTEM START REPLICATED SENDS,
STOP REPLICATED SENDS,
START REPLICATED SENDS
SYSTEM REPLICATION QUEUES. 级别:
TABLE. 别名:
SYSTEM STOP REPLICATION QUEUES,
SYSTEM START REPLICATION QUEUES,
STOP REPLICATION QUEUES,
START REPLICATION QUEUES
SYSTEM SYNC REPLICA. 级别:
TABLE. 别名:
SYNC REPLICA
SYSTEM RESTART REPLICA. 级别:
TABLE. 别名:
RESTART REPLICA
SYSTEM FLUSH. 级别:
GROUP
SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED. 级别:
TABLE. 别名:
FLUSH DISTRIBUTED
SYSTEM FLUSH LOGS. 级别:
GLOBAL. 别名:
FLUSH LOGS
SYSTEM RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES 权限隐式的通过操作
SYSTEM RELOAD DICTIONARY ON *.* 来进行授权.
内省introspection
允许使用 introspection 函数.
INTROSPECTION. 级别:
GROUP. 别名:
INTROSPECTION FUNCTIONS
addressToLine. 级别:
GLOBAL
addressToSymbol. 级别:
GLOBAL
demangle. 级别:
GLOBAL
数据源
允许在 table engines 和 table functions中使用外部数据源。
SOURCES. 级别:
GROUP
FILE. 级别:
GLOBAL
URL. 级别:
GLOBAL
REMOTE. 级别:
GLOBAL
YSQL. 级别:
GLOBAL
ODBC. 级别:
GLOBAL
JDBC. 级别:
GLOBAL
HDFS. 级别:
GLOBAL
S3. 级别:
GLOBAL
SOURCES 权限允许使用所有数据源。当然也可以单独对每个数据源进行授权。要使用数据源时，还需要额外的权限。
示例:
- 创建 MySQL table engine, 需要
CREATE TABLE (ON db.table_name)和
MYSQL权限。4
- 要使用 mysql table function，需要
CREATE TEMPORARY TABLE和
MYSQL权限
dictGet
dictGet. 别名:
dictHas,
dictGetHierarchy,
dictIsIn
允许用户执行 dictGet, dictHas, dictGetHierarchy, dictIsIn 等函数.
权限级别:
DICTIONARY.
示例
GRANT dictGet ON mydb.mydictionary TO john
GRANT dictGet ON mydictionary TO john
ALL
对规定的实体（列，表，库等）给用户或角色授予所有权限
NONE
不授予任何权限
ADMIN OPTION
ADMIN OPTION 权限允许用户将他们的角色分配给其它用户