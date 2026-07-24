Introduction à Apache Spark avec ClickHouse

Ce connecteur exploite des optimisations spécifiques à ClickHouse, telles que le partitionnement avancé et le pushdown de prédicats, afin d’améliorer les performances des requêtes et la gestion des données. Le connecteur est basé sur le connecteur JDBC officiel de ClickHouse et gère son propre catalogue.

Avant Spark 3.0, Spark ne disposait pas d’un concept de catalogue intégré, de sorte que les utilisateurs s’appuyaient généralement sur des systèmes de catalogue externes tels que Hive Metastore ou AWS Glue. Avec ces solutions externes, les utilisateurs devaient enregistrer manuellement les tables de leurs sources de données avant de pouvoir y accéder dans Spark. Cependant, depuis l’introduction du concept de catalogue dans Spark 3.0, Spark peut désormais découvrir automatiquement les tables en enregistrant des plugins de catalogue.

Le catalogue par défaut de Spark est spark_catalog , et les tables sont identifiées par {catalog name}.{database}.{table} . Grâce à cette nouvelle fonctionnalité de catalogue, il est désormais possible d’ajouter et d’utiliser plusieurs catalogues dans une même application Spark.

​ Choisir entre la Catalog API et la TableProvider API

Le ClickHouse Spark connector prend en charge deux modèles d’accès : la Catalog API et la TableProvider API (accès basé sur le format). Comprendre leurs différences vous aidera à choisir l’approche la plus adaptée à votre cas d’usage.

​ Catalog API vs TableProvider API

Fonctionnalité Catalog API TableProvider API Configuration Centralisée via la configuration de Spark Par opération, via des options Découverte des tables Automatique via le catalogue Spécification manuelle de la table Opérations DDL Prise en charge complète (CREATE, DROP, ALTER) Limitée (création automatique de tables uniquement) Intégration à Spark SQL Native ( clickhouse.database.table ) Nécessite de spécifier le format Cas d’utilisation Connexions stables à long terme avec une configuration centralisée Accès ad hoc, dynamique ou temporaire

Java 8 ou 17 (Java 17 ou version ultérieure requis pour Spark 4.0)

Scala 2.12 ou 2.13 (Spark 4.0 prend uniquement en charge Scala 2.13)

Apache Spark 3.3, 3.4, 3.5 ou 4.0

​ Matrice de compatibilité

Version Versions de Spark compatibles Version de ClickHouse JDBC main Spark 3.3, 3.4, 3.5, 4.0 0.9.4 0.10.0 Spark 3.3, 3.4, 3.5, 4.0 0.9.5 0.9.0 Spark 3.3, 3.4, 3.5, 4.0 0.9.4 0.8.1 Spark 3.3, 3.4, 3.5 0.6.3 0.7.3 Spark 3.3, 3.4 0.4.6 0.6.0 Spark 3.3 0.3.2-patch11 0.5.0 Spark 3.2, 3.3 0.3.2-patch11 0.4.0 Spark 3.2, 3.3 Aucune dépendance 0.3.0 Spark 3.2, 3.3 Aucune dépendance 0.2.1 Spark 3.2 Aucune dépendance 0.1.2 Spark 3.2 Aucune dépendance

​ Installation et configuration

Pour intégrer ClickHouse à Spark, plusieurs options d’installation sont possibles afin de s’adapter à différentes configurations de projet. Vous pouvez ajouter le ClickHouse Spark connector comme dépendance directement dans le fichier de build de votre projet (par exemple dans pom.xml pour Maven ou build.sbt pour SBT). Vous pouvez également placer les fichiers JAR nécessaires dans votre dossier $SPARK_HOME/jars/ , ou les spécifier directement via une option Spark à l’aide du flag --jars dans la commande spark-submit . Les deux approches garantissent que le connecteur ClickHouse est disponible dans votre environnement Spark.

​ Importer comme dépendance

Maven

Gradle

SBT

Spark SQL/Shell CLI <dependency> <groupId>com.clickhouse.spark</groupId> <artifactId>clickhouse-spark-runtime-{{ spark_binary_version }}_{{ scala_binary_version }}</artifactId> <version>{{ stable_version }}</version> </dependency> <dependency> <groupId>com.clickhouse</groupId> <artifactId>clickhouse-jdbc</artifactId> <classifier>all</classifier> <version>{{ clickhouse_jdbc_version }}</version> <exclusions> <exclusion> <groupId>*</groupId> <artifactId>*</artifactId> </exclusion> </exclusions> </dependency> Pour utiliser une version SNAPSHOT, suivez les instructions de Sonatype pour utiliser les releases SNAPSHOT avec Maven. dependencies { implementation("com.clickhouse.spark:clickhouse-spark-runtime-{{ spark_binary_version }}_{{ scala_binary_version }}:{{ stable_version }}") implementation("com.clickhouse:clickhouse-jdbc:{{ clickhouse_jdbc_version }}:all") { transitive = false } } Pour utiliser une version SNAPSHOT, suivez les instructions de Sonatype pour utiliser les releases SNAPSHOT avec Gradle. libraryDependencies += "com.clickhouse" % "clickhouse-jdbc" % {{ clickhouse_jdbc_version }} classifier "all" libraryDependencies += "com.clickhouse.spark" %% clickhouse-spark-runtime-{{ spark_binary_version }}_{{ scala_binary_version }} % {{ stable_version }} Lorsque vous utilisez les options du shell Spark (Spark SQL CLI, Spark Shell CLI et la commande Spark Submit), les dépendances peuvent être déclarées en indiquant les JARs requis : $SPARK_HOME/bin/spark-sql \ --jars /path/clickhouse-spark-runtime-{{ spark_binary_version }}_{{ scala_binary_version }}:{{ stable_version }}.jar,/path/clickhouse-jdbc-{{ clickhouse_jdbc_version }}-all.jar Si vous souhaitez éviter de copier les fichiers JAR sur votre nœud client Spark, vous pouvez utiliser ceci à la place : --repositories https://{maven-central-mirror or private-nexus-repo} \ --packages com.clickhouse.spark:clickhouse-spark-runtime-{{ spark_binary_version }}_{{ scala_binary_version }}:{{ stable_version }},com.clickhouse:clickhouse-jdbc:{{ clickhouse_jdbc_version }} Remarque : pour les cas d’usage uniquement SQL, Apache Kyuubi est recommandé en production.

​ Télécharger la bibliothèque

Le schéma de nommage du JAR binaire est :

clickhouse-spark-runtime-$ {spark_binary_version} _$ {scala_binary_version} -$ {version} .jar

Vous trouverez tous les fichiers JAR publiés dans le Maven Central Repository . Les fichiers JAR SNAPSHOT générés quotidiennement sont disponibles via le dépôt Sonatype snapshots configuré ci-dessus.

​ Enregistrer le catalogue (obligatoire)

Pour accéder à vos tables ClickHouse, vous devez configurer un nouveau catalogue Spark avec les configurations suivantes :

Propriété Valeur Valeur par défaut Obligatoire spark.sql.catalog.<catalog_name> com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog N/A Oui spark.sql.catalog.<catalog_name>.host <clickhouse_host> localhost Non spark.sql.catalog.<catalog_name>.protocol http http Non spark.sql.catalog.<catalog_name>.http_port <clickhouse_port> 8123 Non spark.sql.catalog.<catalog_name>.user <clickhouse_username> default Non spark.sql.catalog.<catalog_name>.password <clickhouse_password> (chaîne vide) Non spark.sql.catalog.<catalog_name>.database <database> default Non spark.<catalog_name>.write.format json arrow Non

Ces paramètres peuvent être définis de l’une des façons suivantes :

Modifier ou créer spark-defaults.conf .

. Transmettre la configuration à votre commande spark-submit (ou à vos commandes CLI spark-shell / spark-sql ).

(ou à vos commandes CLI / ). Ajouter la configuration lors de l’initialisation de votre contexte.

Lorsque vous travaillez avec un cluster ClickHouse, vous devez définir un nom de catalogue unique pour chaque instance. Par exemple : spark.sql.catalog.clickhouse1 com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog spark.sql.catalog.clickhouse1.host 10.0.0.1 spark.sql.catalog.clickhouse1.protocol https spark.sql.catalog.clickhouse1.http_port 8443 spark.sql.catalog.clickhouse1.user default spark.sql.catalog.clickhouse1.password spark.sql.catalog.clickhouse1.database default spark.sql.catalog.clickhouse1.option.ssl true spark.sql.catalog.clickhouse2 com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog spark.sql.catalog.clickhouse2.host 10.0.0.2 spark.sql.catalog.clickhouse2.protocol https spark.sql.catalog.clickhouse2.http_port 8443 spark.sql.catalog.clickhouse2.user default spark.sql.catalog.clickhouse2.password spark.sql.catalog.clickhouse2.database default spark.sql.catalog.clickhouse2.option.ssl true Vous pourrez ainsi accéder à la table <ck_db>.<ck_table> du catalogue clickhouse1 depuis Spark SQL via clickhouse1.<ck_db>.<ck_table> , et à la table <ck_db>.<ck_table> du catalogue clickhouse2 via clickhouse2.<ck_db>.<ck_table> .

​ Utilisation de la TableProvider API (accès basé sur le format)

En plus de l’approche basée sur le catalogue, le ClickHouse Spark connector prend en charge un mode d’accès basé sur le format via la TableProvider API.

​ Exemple de lecture via l’API format

Python

Scala

Java from pyspark.sql import SparkSession spark = SparkSession.builder.getOrCreate() # Lire depuis ClickHouse via l’API format df = spark.read \ .format( "clickhouse" ) \ .option( "host" , "your-clickhouse-host" ) \ .option( "protocol" , "https" ) \ .option( "http_port" , "8443" ) \ .option( "database" , "default" ) \ .option( "table" , "your_table" ) \ .option( "user" , "default" ) \ .option( "password" , "your_password" ) \ .option( "ssl" , "true" ) \ .load() df.show() val df = spark.read .format( "clickhouse" ) .option( "host" , "your-clickhouse-host" ) .option( "protocol" , "https" ) .option( "http_port" , "8443" ) .option( "database" , "default" ) .option( "table" , "your_table" ) .option( "user" , "default" ) .option( "password" , "your_password" ) .option( "ssl" , "true" ) .load() df.show() Dataset < Row > df = spark . read () . format ( "clickhouse" ) . option ( "host" , "your-clickhouse-host" ) . option ( "protocol" , "https" ) . option ( "http_port" , "8443" ) . option ( "database" , "default" ) . option ( "table" , "your_table" ) . option ( "user" , "default" ) . option ( "password" , "your_password" ) . option ( "ssl" , "true" ) . load (); df . show ();

​ Exemple d’écriture via l’API format

Python

Scala

Java # Écriture dans ClickHouse via l’API format df.write \ .format( "clickhouse" ) \ .option( "host" , "your-clickhouse-host" ) \ .option( "protocol" , "https" ) \ .option( "http_port" , "8443" ) \ .option( "database" , "default" ) \ .option( "table" , "your_table" ) \ .option( "user" , "default" ) \ .option( "password" , "your_password" ) \ .option( "ssl" , "true" ) \ .mode( "append" ) \ .save() df.write .format( "clickhouse" ) .option( "host" , "your-clickhouse-host" ) .option( "protocol" , "https" ) .option( "http_port" , "8443" ) .option( "database" , "default" ) .option( "table" , "your_table" ) .option( "user" , "default" ) .option( "password" , "your_password" ) .option( "ssl" , "true" ) .mode( "append" ) .save() df . write () . format ( "clickhouse" ) . option ( "host" , "your-clickhouse-host" ) . option ( "protocol" , "https" ) . option ( "http_port" , "8443" ) . option ( "database" , "default" ) . option ( "table" , "your_table" ) . option ( "user" , "default" ) . option ( "password" , "your_password" ) . option ( "ssl" , "true" ) . mode ( "append" ) . save ();

​ Fonctionnalités de TableProvider

L’API TableProvider offre plusieurs fonctionnalités puissantes :

​ Création automatique de table

Lors de l’écriture dans une table qui n’existe pas, le connecteur crée automatiquement la table avec un schéma approprié. Il applique automatiquement des valeurs par défaut pertinentes :

Engine : utilise MergeTree() par défaut s’il n’est pas spécifié. Vous pouvez définir un autre moteur à l’aide de l’option engine (par exemple, ReplacingMergeTree() , SummingMergeTree() , etc.)

: utilise par défaut s’il n’est pas spécifié. Vous pouvez définir un autre moteur à l’aide de l’option (par exemple, , , etc.) ORDER BY : obligatoire — vous devez spécifier explicitement l’option order_by lors de la création d’une nouvelle table. Le connecteur vérifie que toutes les colonnes indiquées existent dans le schéma.

: — vous devez spécifier explicitement l’option lors de la création d’une nouvelle table. Le connecteur vérifie que toutes les colonnes indiquées existent dans le schéma. Prise en charge des clés Nullable : ajoute automatiquement settings.allow_nullable_key=1 si ORDER BY contient des colonnes Nullable

Python

Scala

Java # La table sera créée automatiquement avec un ORDER BY explicite (obligatoire) df.write \ .format( "clickhouse" ) \ .option( "host" , "your-host" ) \ .option( "database" , "default" ) \ .option( "table" , "new_table" ) \ .option( "order_by" , "id" ) \ .mode( "append" ) \ .save() # Spécifier les options de création de table avec un moteur personnalisé df.write \ .format( "clickhouse" ) \ .option( "host" , "your-host" ) \ .option( "database" , "default" ) \ .option( "table" , "new_table" ) \ .option( "order_by" , "id, timestamp" ) \ .option( "engine" , "ReplacingMergeTree()" ) \ .option( "settings.allow_nullable_key" , "1" ) \ .mode( "append" ) \ .save() // La table sera créée automatiquement avec un ORDER BY explicite (obligatoire) df.write .format( "clickhouse" ) .option( "host" , "your-host" ) .option( "database" , "default" ) .option( "table" , "new_table" ) .option( "order_by" , "id" ) .mode( "append" ) .save() // Avec des options explicites de création de table et un moteur personnalisé df.write .format( "clickhouse" ) .option( "host" , "your-host" ) .option( "database" , "default" ) .option( "table" , "new_table" ) .option( "order_by" , "id, timestamp" ) .option( "engine" , "ReplacingMergeTree()" ) .option( "settings.allow_nullable_key" , "1" ) .mode( "append" ) .save() // La table sera créée automatiquement avec un ORDER BY explicite (obligatoire) df . write () . format ( "clickhouse" ) . option ( "host" , "your-host" ) . option ( "database" , "default" ) . option ( "table" , "new_table" ) . option ( "order_by" , "id" ) . mode ( "append" ) . save (); // Avec des options explicites de création de table et un moteur personnalisé df . write () . format ( "clickhouse" ) . option ( "host" , "your-host" ) . option ( "database" , "default" ) . option ( "table" , "new_table" ) . option ( "order_by" , "id, timestamp" ) . option ( "engine" , "ReplacingMergeTree()" ) . option ( "settings.allow_nullable_key" , "1" ) . mode ( "append" ) . save ();

ORDER BY obligatoire : l’option order_by est obligatoire lors de la création d’une nouvelle table via la TableProvider API. Vous devez spécifier explicitement les colonnes à utiliser dans la clause ORDER BY. Le connecteur vérifie que toutes les colonnes indiquées existent dans le schéma et renverra une erreur si certaines colonnes sont absentes. Sélection du moteur : le moteur par défaut est MergeTree() , mais vous pouvez spécifier n’importe quel moteur de table ClickHouse à l’aide de l’option engine (par exemple, ReplacingMergeTree() , SummingMergeTree() , AggregatingMergeTree() , etc.).

​ Options de connexion de TableProvider

Lorsque vous utilisez l’API d’accès basé sur le format, les options de connexion suivantes sont disponibles :

​ Options de connexion

Option Description Valeur par défaut Obligatoire host Nom d’hôte du serveur ClickHouse localhost Oui protocol Protocole de connexion ( http ou https ) http Non http_port Port HTTP/HTTPS 8123 Non database Nom de la base de données default Oui table Nom de la table N/A Oui user Nom d’utilisateur pour l’authentification default Non password Mot de passe pour l’authentification (chaîne vide) Non ssl Active la connexion SSL false Non ssl_mode Mode SSL ( NONE , STRICT , etc.) STRICT Non timezone Fuseau horaire pour les opérations de date/heure server Non

​ Options de création de table

Ces options sont utilisées lorsque la table n’existe pas encore et doit être créée :

Option Description Valeur par défaut Obligatoire order_by Colonnes à utiliser dans la clause ORDER BY. Séparez-les par des virgules s’il y a plusieurs colonnes N/A Oui engine Moteur de table ClickHouse (par ex. MergeTree() , ReplacingMergeTree() , SummingMergeTree() , etc.) MergeTree() Non settings.allow_nullable_key Active les clés Nullable dans ORDER BY (pour ClickHouse Cloud) Détection automatique** Non settings.<key> N’importe quel paramètre de table ClickHouse N/A Non cluster Nom du cluster pour les tables Distributed N/A Non clickhouse.column.<name>.variant_types Liste de types ClickHouse séparés par des virgules pour les colonnes Variant (par ex. String, Int64, Bool, JSON ). Les noms de type sont sensibles à la casse. Les espaces après les virgules sont facultatifs. N/A Non

L’option order_by est obligatoire lors de la création d’une nouvelle table. Toutes les colonnes indiquées doivent exister dans le schéma. ** Défini automatiquement sur 1 si ORDER BY contient des colonnes Nullable et que cette option n’est pas explicitement fournie.

Bonne pratique : pour ClickHouse Cloud, définissez explicitement settings.allow_nullable_key=1 si les colonnes de votre ORDER BY peuvent être Nullable, car ClickHouse Cloud exige ce paramètre.

Le Spark connector (TableProvider API et Catalog API) prend en charge les modes d’écriture Spark suivants :

append : Ajouter des données à une table existante

: Ajouter des données à une table existante overwrite : Remplacer toutes les données de la table (tronque la table)

Écrasement de partition non pris en charge : Le connector ne prend pas encore en charge les opérations d’écrasement au niveau des partitions (par ex. le mode overwrite avec partitionBy ). Cette fonctionnalité est en cours de développement. Consultez l’ : Le connector ne prend pas encore en charge les opérations d’écrasement au niveau des partitions (par ex. le modeavec). Cette fonctionnalité est en cours de développement. Consultez l’ issue GitHub #34 pour en suivre l’avancement.

Python

Scala

Java # Mode `overwrite` (tronque d'abord la table) df.write \ .format( "clickhouse" ) \ .option( "host" , "your-host" ) \ .option( "database" , "default" ) \ .option( "table" , "my_table" ) \ .mode( "overwrite" ) \ .save() // Mode `overwrite` (tronque d'abord la table) df.write .format( "clickhouse" ) .option( "host" , "your-host" ) .option( "database" , "default" ) .option( "table" , "my_table" ) .mode( "overwrite" ) .save() // Mode `overwrite` (tronque d'abord la table) df . write () . format ( "clickhouse" ) . option ( "host" , "your-host" ) . option ( "database" , "default" ) . option ( "table" , "my_table" ) . mode ( "overwrite" ) . save ();

​ Configuration des options ClickHouse

Catalog API et TableProvider API prennent toutes deux en charge la configuration d’options propres à ClickHouse (et non d’options du connecteur). Celles-ci sont transmises à ClickHouse lors de la création de tables ou de l’exécution de requêtes.

Les options ClickHouse vous permettent de configurer des paramètres propres à ClickHouse, comme allow_nullable_key , index_granularity et d’autres paramètres au niveau de la table ou de la requête. Elles se distinguent des options du connecteur (comme host , database , table ), qui déterminent la façon dont le connecteur se connecte à ClickHouse.

​ Utilisation de TableProvider API

Avec TableProvider API, utilisez le format d’option settings.<key> :

Python

Scala

Java df.write \ .format( "clickhouse" ) \ .option( "host" , "your-host" ) \ .option( "database" , "default" ) \ .option( "table" , "my_table" ) \ .option( "order_by" , "id" ) \ .option( "settings.allow_nullable_key" , "1" ) \ .option( "settings.index_granularity" , "8192" ) \ .mode( "append" ) \ .save() df.write .format( "clickhouse" ) .option( "host" , "your-host" ) .option( "database" , "default" ) .option( "table" , "my_table" ) .option( "order_by" , "id" ) .option( "settings.allow_nullable_key" , "1" ) .option( "settings.index_granularity" , "8192" ) .mode( "append" ) .save() df . write () . format ( "clickhouse" ) . option ( "host" , "your-host" ) . option ( "database" , "default" ) . option ( "table" , "my_table" ) . option ( "order_by" , "id" ) . option ( "settings.allow_nullable_key" , "1" ) . option ( "settings.index_granularity" , "8192" ) . mode ( "append" ) . save ();

​ Utilisation de Catalog API

Avec Catalog API, utilisez le format spark.sql.catalog.<catalog_name>.option.<key> dans votre configuration Spark :

spark.sql.catalog.clickhouse.option.allow_nullable_key 1 spark.sql.catalog.clickhouse.option.index_granularity 8192

Ou définissez-les au moment de créer des tables via Spark SQL :

CREATE TABLE clickhouse . default .my_table ( id INT , name STRING ) USING ClickHouse TBLPROPERTIES ( engine = 'MergeTree()' , order_by = 'id' , 'settings.allow_nullable_key' = '1' , 'settings.index_granularity' = '8192' )

​ Paramètres de ClickHouse Cloud

Lorsque vous vous connectez à ClickHouse Cloud , veillez à activer SSL et à définir le mode SSL adéquat. Par exemple :

spark.sql.catalog.clickhouse.option.ssl true spark.sql.catalog.clickhouse.option.ssl_mode NONE

​ Lire les données

Java

Scala

Python

Spark SQL public static void main ( String [] args) { // Créer une session Spark SparkSession spark = SparkSession . builder () . appName ( "example" ) . master ( "local[*]" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse" , "com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse.host" , "127.0.0.1" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse.protocol" , "http" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse.http_port" , "8123" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse.user" , "default" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse.password" , "123456" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse.database" , "default" ) . config ( "spark.clickhouse.write.format" , "json" ) . getOrCreate (); Dataset < Row > df = spark . sql ( "select * from clickhouse.default.example_table" ); df . show (); spark . stop (); } object NativeSparkRead extends App { val spark = SparkSession . builder . appName ( "example" ) . master ( "local[*]" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse" , "com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse.host" , "127.0.0.1" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse.protocol" , "http" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse.http_port" , "8123" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse.user" , "default" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse.password" , "123456" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse.database" , "default" ) . config ( "spark.clickhouse.write.format" , "json" ) . getOrCreate val df = spark . sql ( "select * from clickhouse.default.example_table" ) df . show () spark . stop () } from pyspark.sql import SparkSession packages = [ "com.clickhouse.spark:clickhouse-spark-runtime-3.4_2.12:0.8.0" , "com.clickhouse:clickhouse-client:0.7.0" , "com.clickhouse:clickhouse-http-client:0.7.0" , "org.apache.httpcomponents.client5:httpclient5:5.2.1" ] spark = (SparkSession.builder .config( "spark.jars.packages" , "," .join(packages)) .getOrCreate()) spark.conf.set( "spark.sql.catalog.clickhouse" , "com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog" ) spark.conf.set( "spark.sql.catalog.clickhouse.host" , "127.0.0.1" ) spark.conf.set( "spark.sql.catalog.clickhouse.protocol" , "http" ) spark.conf.set( "spark.sql.catalog.clickhouse.http_port" , "8123" ) spark.conf.set( "spark.sql.catalog.clickhouse.user" , "default" ) spark.conf.set( "spark.sql.catalog.clickhouse.password" , "123456" ) spark.conf.set( "spark.sql.catalog.clickhouse.database" , "default" ) spark.conf.set( "spark.clickhouse.write.format" , "json" ) df = spark.sql( "select * from clickhouse.default.example_table" ) df.show() CREATE TEMPORARY VIEW jdbcTable USING org . apache . spark . sql .jdbc OPTIONS ( url "jdbc:ch://localhost:8123/default" , dbtable "schema.tablename" , user "username" , password "password" , driver "com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver" ); SELECT * FROM jdbcTable;

​ Écrire des données

L’écrasement de partitions n’est pas pris en charge : l’API Catalog ne prend pas encore en charge les opérations d’écrasement au niveau des partitions (par ex. le mode overwrite avec partitionBy ). Cette fonctionnalité est en cours de développement. Consultez l’ : l’API Catalog ne prend pas encore en charge les opérations d’écrasement au niveau des partitions (par ex. le modeavec). Cette fonctionnalité est en cours de développement. Consultez l’ issue GitHub n°34 pour en suivre l’avancement.

Java

Scala

Python

Spark SQL public static void main ( String [] args) throws AnalysisException { // Créer une session Spark SparkSession spark = SparkSession . builder () . appName ( "example" ) . master ( "local[*]" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse" , "com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse.host" , "127.0.0.1" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse.protocol" , "http" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse.http_port" , "8123" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse.user" , "default" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse.password" , "123456" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse.database" , "default" ) . config ( "spark.clickhouse.write.format" , "json" ) . getOrCreate (); // Définir le schéma du DataFrame StructType schema = new StructType ( new StructField []{ DataTypes . createStructField ( "id" , DataTypes . IntegerType , false ), DataTypes . createStructField ( "name" , DataTypes . StringType , false ), }); List < Row > data = Arrays . asList ( RowFactory . create ( 1 , "Alice" ), RowFactory . create ( 2 , "Bob" ) ); // Créer un DataFrame Dataset < Row > df = spark . createDataFrame (data, schema); df . writeTo ( "clickhouse.default.example_table" ). append (); spark . stop (); } object NativeSparkWrite extends App { // Créer une session Spark val spark : SparkSession = SparkSession . builder . appName ( "example" ) . master ( "local[*]" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse" , "com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse.host" , "127.0.0.1" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse.protocol" , "http" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse.http_port" , "8123" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse.user" , "default" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse.password" , "123456" ) . config ( "spark.sql.catalog.clickhouse.database" , "default" ) . config ( "spark.clickhouse.write.format" , "json" ) . getOrCreate // Définir le schéma du DataFrame val rows = Seq ( Row ( 1 , "John" ), Row ( 2 , "Doe" )) val schema = List ( StructField ( "id" , DataTypes . IntegerType , nullable = false ), StructField ( "name" , StringType, nullable = true ) ) // Créer le DataFrame val df : DataFrame = spark . createDataFrame ( spark . sparkContext . parallelize (rows), StructType (schema) ) df . writeTo ( "clickhouse.default.example_table" ). append () spark . stop () } from pyspark.sql import SparkSession from pyspark.sql import Row # N'hésitez pas à utiliser toute autre combinaison de packages respectant la matrice de compatibilité fournie ci-dessus. packages = [ "com.clickhouse.spark:clickhouse-spark-runtime-3.4_2.12:0.8.0" , "com.clickhouse:clickhouse-client:0.7.0" , "com.clickhouse:clickhouse-http-client:0.7.0" , "org.apache.httpcomponents.client5:httpclient5:5.2.1" ] spark = (SparkSession.builder .config( "spark.jars.packages" , "," .join(packages)) .getOrCreate()) spark.conf.set( "spark.sql.catalog.clickhouse" , "com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog" ) spark.conf.set( "spark.sql.catalog.clickhouse.host" , "127.0.0.1" ) spark.conf.set( "spark.sql.catalog.clickhouse.protocol" , "http" ) spark.conf.set( "spark.sql.catalog.clickhouse.http_port" , "8123" ) spark.conf.set( "spark.sql.catalog.clickhouse.user" , "default" ) spark.conf.set( "spark.sql.catalog.clickhouse.password" , "123456" ) spark.conf.set( "spark.sql.catalog.clickhouse.database" , "default" ) spark.conf.set( "spark.clickhouse.write.format" , "json" ) # Créer un DataFrame data = [Row( id = 11 , name = "John" ), Row( id = 12 , name = "Doe" )] df = spark.createDataFrame(data) # Écrire le DataFrame dans ClickHouse df.writeTo( "clickhouse.default.example_table" ).append() -- resultTable est le DataFrame Spark intermédiaire que nous voulons insérer dans clickhouse.default.example_table INSERT INTO TABLE clickhouse . default .example_table SELECT * FROM resultTable;

​ Opérations DDL

Vous pouvez effectuer des opérations DDL sur votre instance ClickHouse à l’aide de Spark SQL, toutes les modifications étant immédiatement enregistrées dans ClickHouse. Spark SQL vous permet d’écrire des requêtes exactement comme dans ClickHouse, vous pouvez donc exécuter directement des commandes telles que CREATE TABLE, TRUNCATE, entre autres, sans aucune modification, par exemple :

Lors de l’utilisation de Spark SQL, une seule instruction peut être exécutée à la fois.

USE clickhouse;

CREATE TABLE test_db .tbl_sql ( create_time TIMESTAMP NOT NULL , m INT NOT NULL COMMENT 'part key' , id BIGINT NOT NULL COMMENT 'sort key' , value STRING ) USING ClickHouse PARTITIONED BY (m) TBLPROPERTIES ( engine = 'MergeTree()' , order_by = 'id' , settings . index_granularity = 8192 );

Les exemples ci-dessus montrent des requêtes Spark SQL, que vous pouvez exécuter dans votre application à l’aide de n’importe quelle API — Java, Scala, PySpark ou le shell.

​ Travailler avec VariantType

La prise en charge de VariantType est disponible avec Spark 4.0+ et nécessite ClickHouse 25.3+ avec les types JSON/Variant expérimentaux activés.

Le connecteur prend en charge le VariantType de Spark pour manipuler des données semi-structurées. VariantType correspond aux types JSON et Variant de ClickHouse, ce qui vous permet de stocker et d’interroger efficacement des données à schéma souple.

Cette section porte spécifiquement sur la correspondance et l’utilisation de VariantType. Pour un aperçu complet de tous les types de données pris en charge, consultez la section Types de données pris en charge

​ Correspondance des types ClickHouse

Type ClickHouse Type Spark Description JSON VariantType Stocke uniquement des objets JSON (doit commencer par { ) Variant(T1, T2, ...) VariantType Stocke plusieurs types, notamment des primitives, des tableaux et du JSON

​ Lecture des données VariantType

Lors de la lecture depuis ClickHouse, les colonnes JSON et Variant sont automatiquement converties en VariantType de Spark :

Scala

Python

Java // Lire une colonne JSON en tant que VariantType val df = spark.sql( "SELECT id, data FROM clickhouse.default.json_table" ) // Accéder aux données de type variant df.show() // Convertir le variant en chaîne JSON pour l'examiner import org . apache . spark . sql . functions . _ df.select( col( "id" ), to_json(col( "data" )).as( "data_json" ) ).show() # Lire une colonne JSON en tant que VariantType df = spark.sql( "SELECT id, data FROM clickhouse.default.json_table" ) # Accéder aux données de type variant df.show() # Convertir le variant en chaîne JSON pour l'examiner from pyspark.sql.functions import to_json df.select( "id" , to_json( "data" ).alias( "data_json" ) ).show() // Lire une colonne JSON en tant que VariantType Dataset < Row > df = spark . sql ( "SELECT id, data FROM clickhouse.default.json_table" ); // Accéder aux données de type variant df . show (); // Convertir le variant en chaîne JSON pour l'examiner import static org.apache.spark.sql.functions. * ; df . select ( col ( "id" ), to_json ( col ( "data" )). as ( "data_json" ) ). show ();

​ Écrire des données de type VariantType

Vous pouvez écrire des données de type VariantType dans ClickHouse à l’aide de types de colonne JSON ou Variant :

Scala

Python

Java import org . apache . spark . sql . functions . _ // Créer un DataFrame avec des données JSON val jsonData = Seq ( ( 1 , """{"name": "Alice", "age": 30}""" ), ( 2 , """{"name": "Bob", "age": 25}""" ), ( 3 , """{"name": "Charlie", "city": "NYC"}""" ) ).toDF( "id" , "json_string" ) // Convertir les chaînes JSON en VariantType val variantDF = jsonData.select( col( "id" ), parse_json(col( "json_string" )).as( "data" ) ) // Écrire dans ClickHouse avec le type JSON (objets JSON uniquement) variantDF.writeTo( "clickhouse.default.user_data" ).create() // Ou définir Variant avec plusieurs types spark.sql( """ CREATE TABLE clickhouse.default.mixed_data ( id INT, data VARIANT ) USING clickhouse TBLPROPERTIES ( 'clickhouse.column.data.variant_types' = 'String, Int64, Bool, JSON', 'engine' = 'MergeTree()', 'order_by' = 'id' ) """ ) from pyspark.sql.functions import parse_json # Créer un DataFrame avec des données JSON json_data = [ ( 1 , '{"name": "Alice", "age": 30}' ), ( 2 , '{"name": "Bob", "age": 25}' ), ( 3 , '{"name": "Charlie", "city": "NYC"}' ) ] df = spark.createDataFrame(json_data, [ "id" , "json_string" ]) # Convertir les chaînes JSON en VariantType variant_df = df.select( "id" , parse_json( "json_string" ).alias( "data" ) ) # Écrire dans ClickHouse avec le type JSON variant_df.writeTo( "clickhouse.default.user_data" ).create() # Ou définir Variant avec plusieurs types spark.sql( """ CREATE TABLE clickhouse.default.mixed_data ( id INT, data VARIANT ) USING clickhouse TBLPROPERTIES ( 'clickhouse.column.data.variant_types' = 'String, Int64, Bool, JSON', 'engine' = 'MergeTree()', 'order_by' = 'id' ) """ ) import static org.apache.spark.sql.functions. * ; // Créer un DataFrame avec des données JSON List < Row > jsonData = Arrays . asList ( RowFactory . create ( 1 , "{ \" name \" : \" Alice \" , \" age \" : 30}" ), RowFactory . create ( 2 , "{ \" name \" : \" Bob \" , \" age \" : 25}" ), RowFactory . create ( 3 , "{ \" name \" : \" Charlie \" , \" city \" : \" NYC \" }" ) ); StructType schema = new StructType ( new StructField []{ DataTypes . createStructField ( "id" , DataTypes . IntegerType , false ), DataTypes . createStructField ( "json_string" , DataTypes . StringType , false ) }); Dataset < Row > jsonDF = spark . createDataFrame (jsonData, schema); // Convertir les chaînes JSON en VariantType Dataset < Row > variantDF = jsonDF . select ( col ( "id" ), parse_json ( col ( "json_string" )). as ( "data" ) ); // Écrire dans ClickHouse avec le type JSON (objets JSON uniquement) variantDF . writeTo ( "clickhouse.default.user_data" ). create (); // Ou définir Variant avec plusieurs types spark . sql ( "CREATE TABLE clickhouse.default.mixed_data (" + "id INT, " + "data VARIANT" + ") USING clickhouse " + "TBLPROPERTIES (" + "'clickhouse.column.data.variant_types' = 'String, Int64, Bool, JSON', " + "'engine' = 'MergeTree()', " + "'order_by' = 'id'" + ")" );

​ Créer des tables VariantType avec Spark SQL

Vous pouvez créer des tables VariantType à l’aide du DDL de Spark SQL :

-- Create table with JSON type (default) CREATE TABLE clickhouse . default .json_table ( id INT , data VARIANT ) USING clickhouse TBLPROPERTIES ( 'engine' = 'MergeTree()' , 'order_by' = 'id' )

-- Create table with Variant type supporting multiple types CREATE TABLE clickhouse . default .flexible_data ( id INT , data VARIANT ) USING clickhouse TBLPROPERTIES ( 'clickhouse.column.data.variant_types' = 'String, Int64, Float64, Bool, Array(String), JSON' , 'engine' = 'MergeTree()' , 'order_by' = 'id' )

​ Configuration des types de Variant

Lors de la création de tables comportant des colonnes VariantType , vous pouvez spécifier les types ClickHouse à utiliser :

​ Type JSON (par défaut)

Si aucune propriété variant_types n’est spécifiée, la colonne utilise par défaut le type JSON de ClickHouse, qui n’accepte que les objets JSON :

CREATE TABLE clickhouse . default .json_table ( id INT , data VARIANT ) USING clickhouse TBLPROPERTIES ( 'engine' = 'MergeTree()' , 'order_by' = 'id' )

Cela génère la requête ClickHouse suivante :

CREATE TABLE json_table (id Int32, data JSON ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id

​ Type Variant avec plusieurs types

Pour prendre en charge les types primitifs, les tableaux et les objets JSON, indiquez les types dans la propriété variant_types :

CREATE TABLE clickhouse . default .flexible_data ( id INT , data VARIANT ) USING clickhouse TBLPROPERTIES ( 'clickhouse.column.data.variant_types' = 'String, Int64, Float64, Bool, Array(String), JSON' , 'engine' = 'MergeTree()' , 'order_by' = 'id' )

Cela génère la requête ClickHouse suivante :

CREATE TABLE flexible_data ( id Int32, data Variant(String, Int64, Float64, Bool, Array (String), JSON ) ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id

​ Types pris en charge dans Variant

Les types ClickHouse suivants peuvent être utilisés dans Variant() :

Primitives : String , Int8 , Int16 , Int32 , Int64 , UInt8 , UInt16 , UInt32 , UInt64 , Float32 , Float64 , Bool

: , , , , , , , , , , , Tableaux : Array(T) , où T est n’importe quel type pris en charge, y compris des tableaux imbriqués

: , où T est n’importe quel type pris en charge, y compris des tableaux imbriqués JSON : JSON pour stocker des objets JSON

​ Configuration du format de lecture

Par défaut, les colonnes JSON et Variant sont lues sous forme de VariantType . Vous pouvez modifier ce comportement pour les lire comme des chaînes :

Scala

Python

Java // Lire JSON/Variant comme des chaînes au lieu de VariantType spark.conf.set( "spark.clickhouse.read.jsonAs" , "string" ) val df = spark.sql( "SELECT id, data FROM clickhouse.default.json_table" ) // la colonne data sera de type StringType et contiendra des chaînes JSON # Lire JSON/Variant comme des chaînes au lieu de VariantType spark.conf.set( "spark.clickhouse.read.jsonAs" , "string" ) df = spark.sql( "SELECT id, data FROM clickhouse.default.json_table" ) # la colonne data sera de type StringType et contiendra des chaînes JSON // Lire JSON/Variant comme des chaînes au lieu de VariantType spark . conf (). set ( "spark.clickhouse.read.jsonAs" , "string" ); Dataset < Row > df = spark . sql ( "SELECT id, data FROM clickhouse.default.json_table" ); // la colonne data sera de type StringType et contiendra des chaînes JSON

​ Prise en charge des formats d’écriture

La prise en charge de l’écriture avec VariantType varie selon le format :

Format Prise en charge Remarques JSON ✅ Complète Prend en charge les types JSON et Variant . Recommandé pour les données VariantType Arrow ⚠️ Partielle Prend en charge l’écriture vers le type JSON de ClickHouse. Ne prend pas en charge le type Variant de ClickHouse. La prise en charge complète est en attente de résolution de https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/92752

Configurez le format d’écriture :

spark.conf.set( "spark.clickhouse.write.format" , "json" ) // Recommended for Variant types

Si vous devez écrire dans un type Variant de ClickHouse, utilisez le format JSON. Le format Arrow ne prend en charge l’écriture que dans le type JSON .

​ Bonnes pratiques

Utilisez le type JSON pour les données exclusivement JSON : si vous stockez uniquement des objets JSON, utilisez le type JSON par défaut (sans la propriété variant_types ) Spécifiez explicitement les types : lorsque vous utilisez Variant() , listez explicitement tous les types que vous prévoyez de stocker Activez les fonctionnalités expérimentales : assurez-vous que ClickHouse a bien allow_experimental_json_type = 1 activé Utilisez le format JSON pour les écritures : le format JSON est recommandé pour les données de type VariantType afin d’assurer une meilleure compatibilité Tenez compte des schémas de requêtes : les types JSON/Variant prennent en charge les requêtes JSON path de ClickHouse pour un filtrage efficace Indications de colonne pour les performances : lorsque vous utilisez des champs JSON dans ClickHouse, l’ajout d’indications de colonne améliore les performances des requêtes. Actuellement, l’ajout d’indications de colonne via Spark n’est pas pris en charge. Consultez l’issue GitHub #497 pour suivre cette fonctionnalité.

​ Exemple : workflow complet

Scala

Python

Java import org . apache . spark . sql . functions . _ // Enable experimental JSON type in ClickHouse spark.sql( "SET allow_experimental_json_type = 1" ) // Create table with Variant column spark.sql( """ CREATE TABLE clickhouse.default.events ( event_id BIGINT, event_time TIMESTAMP, event_data VARIANT ) USING clickhouse TBLPROPERTIES ( 'clickhouse.column.event_data.variant_types' = 'String, Int64, Bool, JSON', 'engine' = 'MergeTree()', 'order_by' = 'event_time' ) """ ) // Prepare data with mixed types val events = Seq ( ( 1L , "2024-01-01 10:00:00" , """{"action": "login", "user_id": 123}""" ), ( 2L , "2024-01-01 10:05:00" , """{"action": "purchase", "amount": 99.99}""" ), ( 3L , "2024-01-01 10:10:00" , """{"action": "logout", "duration": 600}""" ) ).toDF( "event_id" , "event_time" , "json_data" ) // Convert to VariantType and write val variantEvents = events.select( col( "event_id" ), to_timestamp(col( "event_time" )).as( "event_time" ), parse_json(col( "json_data" )).as( "event_data" ) ) variantEvents.writeTo( "clickhouse.default.events" ).append() // Read and query val result = spark.sql( """ SELECT event_id, event_time, event_data FROM clickhouse.default.events WHERE event_time >= '2024-01-01' ORDER BY event_time """ ) result.show( false ) from pyspark.sql.functions import parse_json, to_timestamp # Enable experimental JSON type in ClickHouse spark.sql( "SET allow_experimental_json_type = 1" ) # Create table with Variant column spark.sql( """ CREATE TABLE clickhouse.default.events ( event_id BIGINT, event_time TIMESTAMP, event_data VARIANT ) USING clickhouse TBLPROPERTIES ( 'clickhouse.column.event_data.variant_types' = 'String, Int64, Bool, JSON', 'engine' = 'MergeTree()', 'order_by' = 'event_time' ) """ ) # Prepare data with mixed types events = [ ( 1 , "2024-01-01 10:00:00" , '{"action": "login", "user_id": 123}' ), ( 2 , "2024-01-01 10:05:00" , '{"action": "purchase", "amount": 99.99}' ), ( 3 , "2024-01-01 10:10:00" , '{"action": "logout", "duration": 600}' ) ] df = spark.createDataFrame(events, [ "event_id" , "event_time" , "json_data" ]) # Convert to VariantType and write variant_events = df.select( "event_id" , to_timestamp( "event_time" ).alias( "event_time" ), parse_json( "json_data" ).alias( "event_data" ) ) variant_events.writeTo( "clickhouse.default.events" ).append() # Read and query result = spark.sql( """ SELECT event_id, event_time, event_data FROM clickhouse.default.events WHERE event_time >= '2024-01-01' ORDER BY event_time """ ) result.show( truncate = False ) import static org.apache.spark.sql.functions. * ; // Enable experimental JSON type in ClickHouse spark . sql ( "SET allow_experimental_json_type = 1" ); // Create table with Variant column spark . sql ( "CREATE TABLE clickhouse.default.events (" + "event_id BIGINT, " + "event_time TIMESTAMP, " + "event_data VARIANT" + ") USING clickhouse " + "TBLPROPERTIES (" + "'clickhouse.column.event_data.variant_types' = 'String, Int64, Bool, JSON', " + "'engine' = 'MergeTree()', " + "'order_by' = 'event_time'" + ")" ); // Prepare data with mixed types List < Row > events = Arrays . asList ( RowFactory . create ( 1L , "2024-01-01 10:00:00" , "{ \" action \" : \" login \" , \" user_id \" : 123}" ), RowFactory . create ( 2L , "2024-01-01 10:05:00" , "{ \" action \" : \" purchase \" , \" amount \" : 99.99}" ), RowFactory . create ( 3L , "2024-01-01 10:10:00" , "{ \" action \" : \" logout \" , \" duration \" : 600}" ) ); StructType eventSchema = new StructType ( new StructField []{ DataTypes . createStructField ( "event_id" , DataTypes . LongType , false ), DataTypes . createStructField ( "event_time" , DataTypes . StringType , false ), DataTypes . createStructField ( "json_data" , DataTypes . StringType , false ) }); Dataset < Row > eventsDF = spark . createDataFrame (events, eventSchema); // Convert to VariantType and write Dataset < Row > variantEvents = eventsDF . select ( col ( "event_id" ), to_timestamp ( col ( "event_time" )). as ( "event_time" ), parse_json ( col ( "json_data" )). as ( "event_data" ) ); variantEvents . writeTo ( "clickhouse.default.events" ). append (); // Read and query Dataset < Row > result = spark . sql ( "SELECT event_id, event_time, event_data " + "FROM clickhouse.default.events " + "WHERE event_time >= '2024-01-01' " + "ORDER BY event_time" ); result . show ( false );

Voici les configurations paramétrables disponibles dans le connecteur.

Utilisation des configurations : il s’agit d’options de configuration au niveau de Spark qui s’appliquent à la fois à API Catalog et à TableProvider API. Elles peuvent être définies de deux manières : Configuration Spark globale (s’applique à toutes les opérations) : spark.conf.set( "spark.clickhouse.write.batchSize" , "20000" ) spark.conf.set( "spark.clickhouse.write.compression.codec" , "lz4" ) Surcharge par opération (TableProvider API uniquement - peut remplacer les paramètres globaux) : df.write \ .format( "clickhouse" ) \ .option( "host" , "your-host" ) \ .option( "database" , "default" ) \ .option( "table" , "my_table" ) \ .option( "spark.clickhouse.write.batchSize" , "20000" ) \ .option( "spark.clickhouse.write.compression.codec" , "lz4" ) \ .mode( "append" ) \ .save() Vous pouvez également les définir dans spark-defaults.conf ou lors de la création de la session Spark.

Clé Valeur par défaut Description Disponible depuis spark.clickhouse.ignoreUnsupportedTransform true ClickHouse prend en charge l’utilisation d’expressions complexes comme clés de sharding ou valeurs de partition, par ex. cityHash64(col_1, col_2) , mais Spark ne les prend pas en charge pour le moment. Si true , les expressions non prises en charge sont ignorées et un avertissement est consigné ; sinon, l’opération échoue immédiatement en levant une exception. Avertissement : lorsque spark.clickhouse.write.distributed.convertLocal=true , ignorer des clés de sharding non prises en charge peut corrompre les données. Le connecteur le vérifie et lève une erreur par défaut. Pour l’autoriser, définissez explicitement spark.clickhouse.write.distributed.convertLocal.allowUnsupportedSharding=true . 0.4.0 spark.clickhouse.read.compression.codec lz4 Le codec utilisé pour décompresser les données à la lecture. Codecs pris en charge : none, lz4. 0.5.0 spark.clickhouse.read.distributed.convertLocal true Lors de la lecture d’une table Distributed, lisez la table locale au lieu de la table Distributed elle-même. Si true , spark.clickhouse.read.distributed.useClusterNodes est ignoré. 0.1.0 spark.clickhouse.read.fixedStringAs binary Lit le type FixedString de ClickHouse sous la forme du type de données Spark spécifié. Types pris en charge : binary, string 0.8.0 spark.clickhouse.read.format json Format de sérialisation utilisé pour la lecture. Formats pris en charge : json, binary 0.6.0 spark.clickhouse.read.runtimeFilter.enabled false Activer le filtre runtime pour la lecture. 0.8.0 spark.clickhouse.read.splitByPartitionId true Si true , construit le filtre de partition d’entrée à partir de la colonne virtuelle _partition_id , au lieu de la valeur de partition. Il existe des problèmes connus lors de la construction des prédicats SQL à partir de la valeur de partition. Cette fonctionnalité nécessite ClickHouse Server v21.6+ 0.4.0 spark.clickhouse.useNullableQuerySchema false Si true , marque tous les champs du schéma de la requête comme Nullable lors de l’exécution de CREATE/REPLACE TABLE ... AS SELECT ... lors de la création de la table. Remarque : cette configuration nécessite SPARK-43390 (disponible dans Spark 3.5) ; sans ce patch, elle se comporte toujours comme true . 0.8.0 spark.clickhouse.write.batchSize 10000 Nombre d’enregistrements par lot lors de l’écriture dans ClickHouse. 0.1.0 spark.clickhouse.write.compression.codec lz4 Le codec utilisé pour compresser les données à l’écriture. Codecs pris en charge : none, lz4. 0.3.0 spark.clickhouse.write.distributed.convertLocal false Lors de l’écriture dans une table Distributed, écrivez dans la table locale plutôt que dans la table Distributed elle-même. Si true , ignore spark.clickhouse.write.distributed.useClusterNodes . Cela contourne le routage natif de ClickHouse et oblige Spark à évaluer la clé de sharding. Si vous utilisez des expressions de sharding non prises en charge, définissez spark.clickhouse.ignoreUnsupportedTransform sur false afin d’éviter des erreurs silencieuses dans la distribution des données. 0.1.0 spark.clickhouse.write.distributed.convertLocal.allowUnsupportedSharding false Autorise l’écriture dans des tables Distributed avec convertLocal=true et ignoreUnsupportedTransform=true lorsque la clé de sharding n’est pas prise en charge. Cette option est dangereuse et peut entraîner une corruption des données en raison d’un sharding incorrect. Lorsqu’elle est définie sur true , vous devez vous assurer que vos données sont correctement triées/réparties entre les shards avant l’écriture, car Spark ne peut pas évaluer l’expression de sharding non prise en charge. Ne définissez cette option sur true que si vous comprenez les risques et avez vérifié la répartition de vos données. Par défaut, cette combinaison générera une erreur afin d’éviter toute corruption silencieuse des données. 0.10.0 spark.clickhouse.write.distributed.useClusterNodes true Écrire sur tous les nœuds du cluster lors de l’écriture dans une table Distributed. 0.1.0 spark.clickhouse.write.format arrow Format de sérialisation pour l’écriture. Formats pris en charge : json, arrow 0.4.0 spark.clickhouse.write.localSortByKey true Si true , effectue un tri local sur les clés de tri avant l’écriture. 0.3.0 spark.clickhouse.write.localSortByPartition la valeur de spark.clickhouse.write.repartitionByPartition Si true , effectue un tri local par partition avant l’écriture. Si cette option n’est pas définie, elle est égale à spark.clickhouse.write.repartitionByPartition . 0.3.0 spark.clickhouse.write.maxRetry 3 Nombre maximal de tentatives de réécriture pour une écriture par lot unique ayant échoué avec des codes autorisant une nouvelle tentative. 0.1.0 spark.clickhouse.write.repartitionByPartition true Indique s’il faut repartitionner les données selon les clés de partition de la table ClickHouse afin de respecter la distribution de la table ClickHouse avant l’écriture. 0.3.0 spark.clickhouse.write.repartitionNum 0 Les données doivent être repartitionnées avant l’écriture afin de correspondre à la distribution de la table ClickHouse. Utilisez cette configuration pour spécifier le nombre de partitions ; une valeur inférieure à 1 signifie qu’aucun repartitionnement n’est requis. 0.1.0 spark.clickhouse.write.repartitionStrictly false Si true , Spark répartit strictement les enregistrements entrants entre les partitions afin de respecter la distribution requise avant de les transmettre à la table de la source de données lors de l’écriture. Sinon, Spark peut appliquer certaines optimisations pour accélérer la requête, mais ne plus respecter cette exigence de distribution. Cette configuration nécessite SPARK-37523 (disponible dans Spark 3.4) ; sans ce correctif, elle se comporte toujours comme si elle était définie sur true . 0.3.0 spark.clickhouse.write.retryInterval 10s L’intervalle, en secondes, entre deux nouvelles tentatives d’écriture. 0.1.0 spark.clickhouse.write.retryableErrorCodes 241 Les codes d’erreur pouvant faire l’objet d’une nouvelle tentative, renvoyés par le serveur ClickHouse lorsqu’une écriture échoue. 0.1.0

​ Types de données pris en charge

Cette section présente la correspondance des types de données entre Spark et ClickHouse. Les tableaux ci-dessous offrent un aperçu rapide des conversions de types de données lors de la lecture de données de ClickHouse dans Spark et de l’insertion de données de Spark dans ClickHouse.

​ Lecture des données de ClickHouse dans Spark

Type de données ClickHouse Type de données Spark Pris en charge Est primitif Remarques Nothing NullType ✅ Oui Bool BooleanType ✅ Oui UInt8 , Int16 ShortType ✅ Oui Int8 ByteType ✅ Oui UInt16 , Int32 IntegerType ✅ Oui UInt32 , Int64 , UInt64 LongType ✅ Oui Int128 , UInt128 , Int256 , UInt256 DecimalType(38, 0) ✅ Oui Float32 FloatType ✅ Oui Float64 DoubleType ✅ Oui String , UUID , Enum8 , Enum16 , IPv4 , IPv6 StringType ✅ Oui FixedString BinaryType , StringType ✅ Oui Contrôlé par la configuration READ_FIXED_STRING_AS Decimal DecimalType ✅ Oui Précision et échelle jusqu’à Decimal128 Decimal32 DecimalType(9, scale) ✅ Oui Decimal64 DecimalType(18, scale) ✅ Oui Decimal128 DecimalType(38, scale) ✅ Oui Date , Date32 DateType ✅ Oui DateTime , DateTime32 , DateTime64 TimestampType ✅ Oui Array ArrayType ✅ Non Le type d’élément du tableau est également converti Map MapType ✅ Non Les clés sont limitées à StringType IntervalYear YearMonthIntervalType(Year) ✅ Oui IntervalMonth YearMonthIntervalType(Month) ✅ Oui IntervalDay , IntervalHour , IntervalMinute , IntervalSecond DayTimeIntervalType ✅ Non Le type d’intervalle spécifique est utilisé JSON , Variant VariantType ✅ Non Nécessite Spark 4.0+ et ClickHouse 25.3+. Peut être lu comme StringType avec spark.clickhouse.read.jsonAs=string Object ❌ Nested ❌ Tuple StructType ✅ Non Prend en charge les tuples nommés et non nommés. Les tuples nommés sont mappés aux champs de la structure par nom, les tuples non nommés utilisent _1 , _2 , etc. Prend en charge les structures imbriquées et les champs nullable Point ❌ Polygon ❌ MultiPolygon ❌ Ring ❌ IntervalQuarter ❌ IntervalWeek ❌ Decimal256 ❌ AggregateFunction ❌ SimpleAggregateFunction ❌

​ Insertion de données de Spark dans ClickHouse

Type de données Spark Type de données ClickHouse Pris en charge Est primitif Notes BooleanType Bool ✅ Oui Correspond au type Bool (et non à UInt8 ) depuis la version 0.9.0 ByteType Int8 ✅ Oui ShortType Int16 ✅ Oui IntegerType Int32 ✅ Oui LongType Int64 ✅ Oui FloatType Float32 ✅ Oui DoubleType Float64 ✅ Oui StringType String ✅ Oui VarcharType String ✅ Oui CharType String ✅ Oui DecimalType Decimal(p, s) ✅ Oui Précision et échelle jusqu’à Decimal128 DateType Date ✅ Oui TimestampType DateTime ✅ Oui ArrayType (liste, tuple ou tableau) Array ✅ Non Le type des éléments du tableau est également converti MapType Map ✅ Non Les clés sont limitées à StringType StructType Tuple ✅ Non Converti en Tuple nommé avec des noms de champs. VariantType JSON ou Variant ✅ Non Nécessite Spark 4.0+ et ClickHouse 25.3+. Le type JSON est utilisé par défaut. Utilisez la propriété clickhouse.column.<name>.variant_types pour spécifier Variant avec plusieurs types. Object ❌ Nested ❌

​ Contribution et support