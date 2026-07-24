spark_catalog, et les tables sont identifiées par
{catalog name}.{database}.{table}. Grâce à cette nouvelle
fonctionnalité de catalogue, il est désormais possible d’ajouter et d’utiliser plusieurs catalogues dans une même application Spark.
Le ClickHouse Spark connector prend en charge deux modèles d’accès : la Catalog API et la TableProvider API (accès basé sur le format). Comprendre leurs différences vous aidera à choisir l’approche la plus adaptée à votre cas d’usage.
Choisir entre la Catalog API et la TableProvider API
Catalog API vs TableProvider API
|Fonctionnalité
|Catalog API
|TableProvider API
|Configuration
|Centralisée via la configuration de Spark
|Par opération, via des options
|Découverte des tables
|Automatique via le catalogue
|Spécification manuelle de la table
|Opérations DDL
|Prise en charge complète (CREATE, DROP, ALTER)
|Limitée (création automatique de tables uniquement)
|Intégration à Spark SQL
|Native (
clickhouse.database.table)
|Nécessite de spécifier le format
|Cas d’utilisation
|Connexions stables à long terme avec une configuration centralisée
|Accès ad hoc, dynamique ou temporaire
Prérequis
- Java 8 ou 17 (Java 17 ou version ultérieure requis pour Spark 4.0)
- Scala 2.12 ou 2.13 (Spark 4.0 prend uniquement en charge Scala 2.13)
- Apache Spark 3.3, 3.4, 3.5 ou 4.0
Matrice de compatibilité
|Version
|Versions de Spark compatibles
|Version de ClickHouse JDBC
|main
|Spark 3.3, 3.4, 3.5, 4.0
|0.9.4
|0.10.0
|Spark 3.3, 3.4, 3.5, 4.0
|0.9.5
|0.9.0
|Spark 3.3, 3.4, 3.5, 4.0
|0.9.4
|0.8.1
|Spark 3.3, 3.4, 3.5
|0.6.3
|0.7.3
|Spark 3.3, 3.4
|0.4.6
|0.6.0
|Spark 3.3
|0.3.2-patch11
|0.5.0
|Spark 3.2, 3.3
|0.3.2-patch11
|0.4.0
|Spark 3.2, 3.3
|Aucune dépendance
|0.3.0
|Spark 3.2, 3.3
|Aucune dépendance
|0.2.1
|Spark 3.2
|Aucune dépendance
|0.1.2
|Spark 3.2
|Aucune dépendance
Pour intégrer ClickHouse à Spark, plusieurs options d’installation sont possibles afin de s’adapter à différentes configurations de projet. Vous pouvez ajouter le ClickHouse Spark connector comme dépendance directement dans le fichier de build de votre projet (par exemple dans
Installation et configuration
pom.xml
pour Maven ou
build.sbt pour SBT).
Vous pouvez également placer les fichiers JAR nécessaires dans votre dossier
$SPARK_HOME/jars/, ou les spécifier directement via une
option Spark à l’aide du flag
--jars dans la commande
spark-submit.
Les deux approches garantissent que le connecteur ClickHouse est disponible dans votre environnement Spark.
Importer comme dépendance
- Maven
- Gradle
- SBT
- Spark SQL/Shell CLI
Pour utiliser une version SNAPSHOT, suivez les instructions de Sonatype pour utiliser les releases SNAPSHOT avec Maven.
<dependency>
<groupId>com.clickhouse.spark</groupId>
<artifactId>clickhouse-spark-runtime-{{ spark_binary_version }}_{{ scala_binary_version }}</artifactId>
<version>{{ stable_version }}</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.clickhouse</groupId>
<artifactId>clickhouse-jdbc</artifactId>
<classifier>all</classifier>
<version>{{ clickhouse_jdbc_version }}</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>*</groupId>
<artifactId>*</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
Le schéma de nommage du JAR binaire est :
Télécharger la bibliothèque
Vous trouverez tous les fichiers JAR publiés dans le Maven Central Repository. Les fichiers JAR SNAPSHOT générés quotidiennement sont disponibles via le dépôt Sonatype snapshots configuré ci-dessus.
clickhouse-spark-runtime-${spark_binary_version}_${scala_binary_version}-${version}.jar
Pour accéder à vos tables ClickHouse, vous devez configurer un nouveau catalogue Spark avec les configurations suivantes :
Enregistrer le catalogue (obligatoire)
Ces paramètres peuvent être définis de l’une des façons suivantes :
|Propriété
|Valeur
|Valeur par défaut
|Obligatoire
spark.sql.catalog.<catalog_name>
com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog
|N/A
|Oui
spark.sql.catalog.<catalog_name>.host
<clickhouse_host>
localhost
|Non
spark.sql.catalog.<catalog_name>.protocol
http
http
|Non
spark.sql.catalog.<catalog_name>.http_port
<clickhouse_port>
8123
|Non
spark.sql.catalog.<catalog_name>.user
<clickhouse_username>
default
|Non
spark.sql.catalog.<catalog_name>.password
<clickhouse_password>
|(chaîne vide)
|Non
spark.sql.catalog.<catalog_name>.database
<database>
default
|Non
spark.<catalog_name>.write.format
json
arrow
|Non
- Modifier ou créer
spark-defaults.conf.
- Transmettre la configuration à votre commande
spark-submit(ou à vos commandes CLI
spark-shell/
spark-sql).
- Ajouter la configuration lors de l’initialisation de votre contexte.
En plus de l’approche basée sur le catalogue, le ClickHouse Spark connector prend en charge un mode d’accès basé sur le format via la TableProvider API.
Utilisation de la TableProvider API (accès basé sur le format)
Exemple de lecture via l’API format
- Python
- Scala
- Java
from pyspark.sql import SparkSession
spark = SparkSession.builder.getOrCreate()
# Lire depuis ClickHouse via l’API format
df = spark.read \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-clickhouse-host") \
.option("protocol", "https") \
.option("http_port", "8443") \
.option("database", "default") \
.option("table", "your_table") \
.option("user", "default") \
.option("password", "your_password") \
.option("ssl", "true") \
.load()
df.show()
Exemple d’écriture via l’API format
- Python
- Scala
- Java
# Écriture dans ClickHouse via l’API format
df.write \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-clickhouse-host") \
.option("protocol", "https") \
.option("http_port", "8443") \
.option("database", "default") \
.option("table", "your_table") \
.option("user", "default") \
.option("password", "your_password") \
.option("ssl", "true") \
.mode("append") \
.save()
L’API TableProvider offre plusieurs fonctionnalités puissantes :
Fonctionnalités de TableProvider
Lors de l’écriture dans une table qui n’existe pas, le connecteur crée automatiquement la table avec un schéma approprié. Il applique automatiquement des valeurs par défaut pertinentes :
Création automatique de table
- Engine : utilise
MergeTree()par défaut s’il n’est pas spécifié. Vous pouvez définir un autre moteur à l’aide de l’option
engine(par exemple,
ReplacingMergeTree(),
SummingMergeTree(), etc.)
- ORDER BY : obligatoire — vous devez spécifier explicitement l’option
order_bylors de la création d’une nouvelle table. Le connecteur vérifie que toutes les colonnes indiquées existent dans le schéma.
- Prise en charge des clés Nullable : ajoute automatiquement
settings.allow_nullable_key=1si ORDER BY contient des colonnes Nullable
- Python
- Scala
- Java
# La table sera créée automatiquement avec un ORDER BY explicite (obligatoire)
df.write \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-host") \
.option("database", "default") \
.option("table", "new_table") \
.option("order_by", "id") \
.mode("append") \
.save()
# Spécifier les options de création de table avec un moteur personnalisé
df.write \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-host") \
.option("database", "default") \
.option("table", "new_table") \
.option("order_by", "id, timestamp") \
.option("engine", "ReplacingMergeTree()") \
.option("settings.allow_nullable_key", "1") \
.mode("append") \
.save()
Lorsque vous utilisez l’API d’accès basé sur le format, les options de connexion suivantes sont disponibles :
Options de connexion de TableProvider
Options de connexion
|Option
|Description
|Valeur par défaut
|Obligatoire
host
|Nom d’hôte du serveur ClickHouse
localhost
|Oui
protocol
|Protocole de connexion (
http ou
https)
http
|Non
http_port
|Port HTTP/HTTPS
8123
|Non
database
|Nom de la base de données
default
|Oui
table
|Nom de la table
|N/A
|Oui
user
|Nom d’utilisateur pour l’authentification
default
|Non
password
|Mot de passe pour l’authentification
|(chaîne vide)
|Non
ssl
|Active la connexion SSL
false
|Non
ssl_mode
|Mode SSL (
NONE,
STRICT, etc.)
STRICT
|Non
timezone
|Fuseau horaire pour les opérations de date/heure
server
|Non
Ces options sont utilisées lorsque la table n’existe pas encore et doit être créée :
Options de création de table
|Option
|Description
|Valeur par défaut
|Obligatoire
order_by
|Colonnes à utiliser dans la clause ORDER BY. Séparez-les par des virgules s’il y a plusieurs colonnes
|N/A
|Oui
engine
|Moteur de table ClickHouse (par ex.
MergeTree(),
ReplacingMergeTree(),
SummingMergeTree(), etc.)
MergeTree()
|Non
settings.allow_nullable_key
|Active les clés Nullable dans ORDER BY (pour ClickHouse Cloud)
|Détection automatique**
|Non
settings.<key>
|N’importe quel paramètre de table ClickHouse
|N/A
|Non
cluster
|Nom du cluster pour les tables Distributed
|N/A
|Non
clickhouse.column.<name>.variant_types
|Liste de types ClickHouse séparés par des virgules pour les colonnes Variant (par ex.
String, Int64, Bool, JSON). Les noms de type sont sensibles à la casse. Les espaces après les virgules sont facultatifs.
|N/A
|Non
- L’option
order_byest obligatoire lors de la création d’une nouvelle table. Toutes les colonnes indiquées doivent exister dans le schéma. ** Défini automatiquement sur
1si ORDER BY contient des colonnes Nullable et que cette option n’est pas explicitement fournie.
Le Spark connector (TableProvider API et Catalog API) prend en charge les modes d’écriture Spark suivants :
Modes d’écriture
append: Ajouter des données à une table existante
overwrite: Remplacer toutes les données de la table (tronque la table)
- Python
- Scala
- Java
# Mode `overwrite` (tronque d'abord la table)
df.write \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-host") \
.option("database", "default") \
.option("table", "my_table") \
.mode("overwrite") \
.save()
Catalog API et TableProvider API prennent toutes deux en charge la configuration d’options propres à ClickHouse (et non d’options du connecteur). Celles-ci sont transmises à ClickHouse lors de la création de tables ou de l’exécution de requêtes. Les options ClickHouse vous permettent de configurer des paramètres propres à ClickHouse, comme
Configuration des options ClickHouse
allow_nullable_key,
index_granularity et d’autres paramètres au niveau de la table ou de la requête. Elles se distinguent des options du connecteur (comme
host,
database,
table), qui déterminent la façon dont le connecteur se connecte à ClickHouse.
Avec TableProvider API, utilisez le format d’option
Utilisation de TableProvider API
settings.<key> :
- Python
- Scala
- Java
df.write \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-host") \
.option("database", "default") \
.option("table", "my_table") \
.option("order_by", "id") \
.option("settings.allow_nullable_key", "1") \
.option("settings.index_granularity", "8192") \
.mode("append") \
.save()
Avec Catalog API, utilisez le format
Utilisation de Catalog API
spark.sql.catalog.<catalog_name>.option.<key> dans votre configuration Spark :
Ou définissez-les au moment de créer des tables via Spark SQL :
spark.sql.catalog.clickhouse.option.allow_nullable_key 1
spark.sql.catalog.clickhouse.option.index_granularity 8192
CREATE TABLE clickhouse.default.my_table (
id INT,
name STRING
) USING ClickHouse
TBLPROPERTIES (
engine = 'MergeTree()',
order_by = 'id',
'settings.allow_nullable_key' = '1',
'settings.index_granularity' = '8192'
)
Lorsque vous vous connectez à ClickHouse Cloud, veillez à activer SSL et à définir le mode SSL adéquat. Par exemple :
Paramètres de ClickHouse Cloud
spark.sql.catalog.clickhouse.option.ssl true
spark.sql.catalog.clickhouse.option.ssl_mode NONE
Lire les données
- Java
- Scala
- Python
- Spark SQL
public static void main(String[] args) {
// Créer une session Spark
SparkSession spark = SparkSession.builder()
.appName("example")
.master("local[*]")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse", "com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.host", "127.0.0.1")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.protocol", "http")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.http_port", "8123")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.user", "default")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.password", "123456")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.database", "default")
.config("spark.clickhouse.write.format", "json")
.getOrCreate();
Dataset<Row> df = spark.sql("select * from clickhouse.default.example_table");
df.show();
spark.stop();
}
Écrire des données
- Java
- Scala
- Python
- Spark SQL
public static void main(String[] args) throws AnalysisException {
// Créer une session Spark
SparkSession spark = SparkSession.builder()
.appName("example")
.master("local[*]")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse", "com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.host", "127.0.0.1")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.protocol", "http")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.http_port", "8123")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.user", "default")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.password", "123456")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.database", "default")
.config("spark.clickhouse.write.format", "json")
.getOrCreate();
// Définir le schéma du DataFrame
StructType schema = new StructType(new StructField[]{
DataTypes.createStructField("id", DataTypes.IntegerType, false),
DataTypes.createStructField("name", DataTypes.StringType, false),
});
List<Row> data = Arrays.asList(
RowFactory.create(1, "Alice"),
RowFactory.create(2, "Bob")
);
// Créer un DataFrame
Dataset<Row> df = spark.createDataFrame(data, schema);
df.writeTo("clickhouse.default.example_table").append();
spark.stop();
}
Vous pouvez effectuer des opérations DDL sur votre instance ClickHouse à l’aide de Spark SQL, toutes les modifications étant immédiatement enregistrées dans ClickHouse. Spark SQL vous permet d’écrire des requêtes exactement comme dans ClickHouse, vous pouvez donc exécuter directement des commandes telles que CREATE TABLE, TRUNCATE, entre autres, sans aucune modification, par exemple :
Opérations DDL
Lors de l’utilisation de Spark SQL, une seule instruction peut être exécutée à la fois.
USE clickhouse;
Les exemples ci-dessus montrent des requêtes Spark SQL, que vous pouvez exécuter dans votre application à l’aide de n’importe quelle API — Java, Scala, PySpark ou le shell.
CREATE TABLE test_db.tbl_sql (
create_time TIMESTAMP NOT NULL,
m INT NOT NULL COMMENT 'part key',
id BIGINT NOT NULL COMMENT 'sort key',
value STRING
) USING ClickHouse
PARTITIONED BY (m)
TBLPROPERTIES (
engine = 'MergeTree()',
order_by = 'id',
settings.index_granularity = 8192
);
Travailler avec VariantType
Le connecteur prend en charge le
La prise en charge de VariantType est disponible avec Spark 4.0+ et nécessite ClickHouse 25.3+ avec les types JSON/Variant expérimentaux activés.
VariantType de Spark pour manipuler des données semi-structurées. VariantType correspond aux types
JSON et
Variant de ClickHouse, ce qui vous permet de stocker et d’interroger efficacement des données à schéma souple.
Cette section porte spécifiquement sur la correspondance et l’utilisation de VariantType. Pour un aperçu complet de tous les types de données pris en charge, consultez la section Types de données pris en charge.
Correspondance des types ClickHouse
|Type ClickHouse
|Type Spark
|Description
JSON
VariantType
|Stocke uniquement des objets JSON (doit commencer par
{)
Variant(T1, T2, ...)
VariantType
|Stocke plusieurs types, notamment des primitives, des tableaux et du JSON
Lors de la lecture depuis ClickHouse, les colonnes
Lecture des données
Lecture des données
VariantType
JSON et
Variant sont automatiquement converties en
VariantType de Spark :
- Scala
- Python
- Java
// Lire une colonne JSON en tant que VariantType
val df = spark.sql("SELECT id, data FROM clickhouse.default.json_table")
// Accéder aux données de type variant
df.show()
// Convertir le variant en chaîne JSON pour l'examiner
import org.apache.spark.sql.functions._
df.select(
col("id"),
to_json(col("data")).as("data_json")
).show()
Vous pouvez écrire des données de type VariantType dans ClickHouse à l’aide de types de colonne JSON ou Variant :
Écrire des données de type VariantType
- Scala
- Python
- Java
import org.apache.spark.sql.functions._
// Créer un DataFrame avec des données JSON
val jsonData = Seq(
(1, """{"name": "Alice", "age": 30}"""),
(2, """{"name": "Bob", "age": 25}"""),
(3, """{"name": "Charlie", "city": "NYC"}""")
).toDF("id", "json_string")
// Convertir les chaînes JSON en VariantType
val variantDF = jsonData.select(
col("id"),
parse_json(col("json_string")).as("data")
)
// Écrire dans ClickHouse avec le type JSON (objets JSON uniquement)
variantDF.writeTo("clickhouse.default.user_data").create()
// Ou définir Variant avec plusieurs types
spark.sql("""
CREATE TABLE clickhouse.default.mixed_data (
id INT,
data VARIANT
) USING clickhouse
TBLPROPERTIES (
'clickhouse.column.data.variant_types' = 'String, Int64, Bool, JSON',
'engine' = 'MergeTree()',
'order_by' = 'id'
)
""")
Vous pouvez créer des tables VariantType à l’aide du DDL de Spark SQL :
Créer des tables VariantType avec Spark SQL
-- Create table with JSON type (default)
CREATE TABLE clickhouse.default.json_table (
id INT,
data VARIANT
) USING clickhouse
TBLPROPERTIES (
'engine' = 'MergeTree()',
'order_by' = 'id'
)
-- Create table with Variant type supporting multiple types
CREATE TABLE clickhouse.default.flexible_data (
id INT,
data VARIANT
) USING clickhouse
TBLPROPERTIES (
'clickhouse.column.data.variant_types' = 'String, Int64, Float64, Bool, Array(String), JSON',
'engine' = 'MergeTree()',
'order_by' = 'id'
)
Lors de la création de tables comportant des colonnes
Configuration des types de Variant
VariantType, vous pouvez spécifier les types ClickHouse à utiliser :
Si aucune propriété
Type JSON (par défaut)
variant_types n’est spécifiée, la colonne utilise par défaut le type
JSON de ClickHouse, qui n’accepte que les objets JSON :
Cela génère la requête ClickHouse suivante :
CREATE TABLE clickhouse.default.json_table (
id INT,
data VARIANT
) USING clickhouse
TBLPROPERTIES (
'engine' = 'MergeTree()',
'order_by' = 'id'
)
CREATE TABLE json_table (id Int32, data JSON) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id
Pour prendre en charge les types primitifs, les tableaux et les objets JSON, indiquez les types dans la propriété
Type Variant avec plusieurs types
variant_types :
Cela génère la requête ClickHouse suivante :
CREATE TABLE clickhouse.default.flexible_data (
id INT,
data VARIANT
) USING clickhouse
TBLPROPERTIES (
'clickhouse.column.data.variant_types' = 'String, Int64, Float64, Bool, Array(String), JSON',
'engine' = 'MergeTree()',
'order_by' = 'id'
)
CREATE TABLE flexible_data (
id Int32,
data Variant(String, Int64, Float64, Bool, Array(String), JSON)
) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id
Les types ClickHouse suivants peuvent être utilisés dans
Types pris en charge dans Variant
Variant() :
- Primitives :
String,
Int8,
Int16,
Int32,
Int64,
UInt8,
UInt16,
UInt32,
UInt64,
Float32,
Float64,
Bool
- Tableaux :
Array(T), où T est n’importe quel type pris en charge, y compris des tableaux imbriqués
- JSON :
JSONpour stocker des objets JSON
Par défaut, les colonnes JSON et Variant sont lues sous forme de
Configuration du format de lecture
VariantType. Vous pouvez modifier ce comportement pour les lire comme des chaînes :
- Scala
- Python
- Java
// Lire JSON/Variant comme des chaînes au lieu de VariantType
spark.conf.set("spark.clickhouse.read.jsonAs", "string")
val df = spark.sql("SELECT id, data FROM clickhouse.default.json_table")
// la colonne data sera de type StringType et contiendra des chaînes JSON
La prise en charge de l’écriture avec VariantType varie selon le format :
Prise en charge des formats d’écriture
Configurez le format d’écriture :
|Format
|Prise en charge
|Remarques
|JSON
|✅ Complète
|Prend en charge les types
JSON et
Variant. Recommandé pour les données VariantType
|Arrow
|⚠️ Partielle
|Prend en charge l’écriture vers le type
JSON de ClickHouse. Ne prend pas en charge le type
Variant de ClickHouse. La prise en charge complète est en attente de résolution de https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/92752
spark.conf.set("spark.clickhouse.write.format", "json") // Recommended for Variant types
Bonnes pratiques
- Utilisez le type JSON pour les données exclusivement JSON : si vous stockez uniquement des objets JSON, utilisez le type JSON par défaut (sans la propriété
variant_types)
- Spécifiez explicitement les types : lorsque vous utilisez
Variant(), listez explicitement tous les types que vous prévoyez de stocker
- Activez les fonctionnalités expérimentales : assurez-vous que ClickHouse a bien
allow_experimental_json_type = 1activé
- Utilisez le format JSON pour les écritures : le format JSON est recommandé pour les données de type VariantType afin d’assurer une meilleure compatibilité
- Tenez compte des schémas de requêtes : les types JSON/Variant prennent en charge les requêtes JSON path de ClickHouse pour un filtrage efficace
- Indications de colonne pour les performances : lorsque vous utilisez des champs JSON dans ClickHouse, l’ajout d’indications de colonne améliore les performances des requêtes. Actuellement, l’ajout d’indications de colonne via Spark n’est pas pris en charge. Consultez l’issue GitHub #497 pour suivre cette fonctionnalité.
Exemple : workflow complet
- Scala
- Python
- Java
import org.apache.spark.sql.functions._
// Enable experimental JSON type in ClickHouse
spark.sql("SET allow_experimental_json_type = 1")
// Create table with Variant column
spark.sql("""
CREATE TABLE clickhouse.default.events (
event_id BIGINT,
event_time TIMESTAMP,
event_data VARIANT
) USING clickhouse
TBLPROPERTIES (
'clickhouse.column.event_data.variant_types' = 'String, Int64, Bool, JSON',
'engine' = 'MergeTree()',
'order_by' = 'event_time'
)
""")
// Prepare data with mixed types
val events = Seq(
(1L, "2024-01-01 10:00:00", """{"action": "login", "user_id": 123}"""),
(2L, "2024-01-01 10:05:00", """{"action": "purchase", "amount": 99.99}"""),
(3L, "2024-01-01 10:10:00", """{"action": "logout", "duration": 600}""")
).toDF("event_id", "event_time", "json_data")
// Convert to VariantType and write
val variantEvents = events.select(
col("event_id"),
to_timestamp(col("event_time")).as("event_time"),
parse_json(col("json_data")).as("event_data")
)
variantEvents.writeTo("clickhouse.default.events").append()
// Read and query
val result = spark.sql("""
SELECT event_id, event_time, event_data
FROM clickhouse.default.events
WHERE event_time >= '2024-01-01'
ORDER BY event_time
""")
result.show(false)
Voici les configurations paramétrables disponibles dans le connecteur.
Configurations
Utilisation des configurations : il s’agit d’options de configuration au niveau de Spark qui s’appliquent à la fois à API Catalog et à TableProvider API. Elles peuvent être définies de deux manières :
-
Configuration Spark globale (s’applique à toutes les opérations) :
spark.conf.set("spark.clickhouse.write.batchSize", "20000") spark.conf.set("spark.clickhouse.write.compression.codec", "lz4")
-
Surcharge par opération (TableProvider API uniquement - peut remplacer les paramètres globaux) :
df.write \ .format("clickhouse") \ .option("host", "your-host") \ .option("database", "default") \ .option("table", "my_table") \ .option("spark.clickhouse.write.batchSize", "20000") \ .option("spark.clickhouse.write.compression.codec", "lz4") \ .mode("append") \ .save()
spark-defaults.conf ou lors de la création de la session Spark.
|Clé
|Valeur par défaut
|Description
|Disponible depuis
|spark.clickhouse.ignoreUnsupportedTransform
|true
|ClickHouse prend en charge l’utilisation d’expressions complexes comme clés de sharding ou valeurs de partition, par ex.
cityHash64(col_1, col_2), mais Spark ne les prend pas en charge pour le moment. Si
true, les expressions non prises en charge sont ignorées et un avertissement est consigné ; sinon, l’opération échoue immédiatement en levant une exception. Avertissement : lorsque
spark.clickhouse.write.distributed.convertLocal=true, ignorer des clés de sharding non prises en charge peut corrompre les données. Le connecteur le vérifie et lève une erreur par défaut. Pour l’autoriser, définissez explicitement
spark.clickhouse.write.distributed.convertLocal.allowUnsupportedSharding=true.
|0.4.0
|spark.clickhouse.read.compression.codec
|lz4
|Le codec utilisé pour décompresser les données à la lecture. Codecs pris en charge : none, lz4.
|0.5.0
|spark.clickhouse.read.distributed.convertLocal
|true
|Lors de la lecture d’une table Distributed, lisez la table locale au lieu de la table Distributed elle-même. Si
true,
spark.clickhouse.read.distributed.useClusterNodes est ignoré.
|0.1.0
|spark.clickhouse.read.fixedStringAs
|binary
|Lit le type FixedString de ClickHouse sous la forme du type de données Spark spécifié. Types pris en charge : binary, string
|0.8.0
|spark.clickhouse.read.format
|json
|Format de sérialisation utilisé pour la lecture. Formats pris en charge : json, binary
|0.6.0
|spark.clickhouse.read.runtimeFilter.enabled
|false
|Activer le filtre runtime pour la lecture.
|0.8.0
|spark.clickhouse.read.splitByPartitionId
|true
|Si
true, construit le filtre de partition d’entrée à partir de la colonne virtuelle
_partition_id, au lieu de la valeur de partition. Il existe des problèmes connus lors de la construction des prédicats SQL à partir de la valeur de partition. Cette fonctionnalité nécessite ClickHouse Server v21.6+
|0.4.0
|spark.clickhouse.useNullableQuerySchema
|false
|Si
true, marque tous les champs du schéma de la requête comme Nullable lors de l’exécution de
CREATE/REPLACE TABLE ... AS SELECT ... lors de la création de la table. Remarque : cette configuration nécessite SPARK-43390 (disponible dans Spark 3.5) ; sans ce patch, elle se comporte toujours comme
true.
|0.8.0
|spark.clickhouse.write.batchSize
|10000
|Nombre d’enregistrements par lot lors de l’écriture dans ClickHouse.
|0.1.0
|spark.clickhouse.write.compression.codec
|lz4
|Le codec utilisé pour compresser les données à l’écriture. Codecs pris en charge : none, lz4.
|0.3.0
|spark.clickhouse.write.distributed.convertLocal
|false
|Lors de l’écriture dans une table Distributed, écrivez dans la table locale plutôt que dans la table Distributed elle-même. Si
true, ignore
spark.clickhouse.write.distributed.useClusterNodes. Cela contourne le routage natif de ClickHouse et oblige Spark à évaluer la clé de sharding. Si vous utilisez des expressions de sharding non prises en charge, définissez
spark.clickhouse.ignoreUnsupportedTransform sur
false afin d’éviter des erreurs silencieuses dans la distribution des données.
|0.1.0
|spark.clickhouse.write.distributed.convertLocal.allowUnsupportedSharding
|false
|Autorise l’écriture dans des tables Distributed avec
convertLocal=true et
ignoreUnsupportedTransform=true lorsque la clé de sharding n’est pas prise en charge. Cette option est dangereuse et peut entraîner une corruption des données en raison d’un sharding incorrect. Lorsqu’elle est définie sur
true, vous devez vous assurer que vos données sont correctement triées/réparties entre les shards avant l’écriture, car Spark ne peut pas évaluer l’expression de sharding non prise en charge. Ne définissez cette option sur
true que si vous comprenez les risques et avez vérifié la répartition de vos données. Par défaut, cette combinaison générera une erreur afin d’éviter toute corruption silencieuse des données.
|0.10.0
|spark.clickhouse.write.distributed.useClusterNodes
|true
|Écrire sur tous les nœuds du cluster lors de l’écriture dans une table Distributed.
|0.1.0
|spark.clickhouse.write.format
|arrow
|Format de sérialisation pour l’écriture. Formats pris en charge : json, arrow
|0.4.0
|spark.clickhouse.write.localSortByKey
|true
|Si
true, effectue un tri local sur les clés de tri avant l’écriture.
|0.3.0
|spark.clickhouse.write.localSortByPartition
|la valeur de spark.clickhouse.write.repartitionByPartition
|Si
true, effectue un tri local par partition avant l’écriture. Si cette option n’est pas définie, elle est égale à
spark.clickhouse.write.repartitionByPartition.
|0.3.0
|spark.clickhouse.write.maxRetry
|3
|Nombre maximal de tentatives de réécriture pour une écriture par lot unique ayant échoué avec des codes autorisant une nouvelle tentative.
|0.1.0
|spark.clickhouse.write.repartitionByPartition
|true
|Indique s’il faut repartitionner les données selon les clés de partition de la table ClickHouse afin de respecter la distribution de la table ClickHouse avant l’écriture.
|0.3.0
|spark.clickhouse.write.repartitionNum
|0
|Les données doivent être repartitionnées avant l’écriture afin de correspondre à la distribution de la table ClickHouse. Utilisez cette configuration pour spécifier le nombre de partitions ; une valeur inférieure à 1 signifie qu’aucun repartitionnement n’est requis.
|0.1.0
|spark.clickhouse.write.repartitionStrictly
|false
|Si
true, Spark répartit strictement les enregistrements entrants entre les partitions afin de respecter la distribution requise avant de les transmettre à la table de la source de données lors de l’écriture. Sinon, Spark peut appliquer certaines optimisations pour accélérer la requête, mais ne plus respecter cette exigence de distribution. Cette configuration nécessite SPARK-37523 (disponible dans Spark 3.4) ; sans ce correctif, elle se comporte toujours comme si elle était définie sur
true.
|0.3.0
|spark.clickhouse.write.retryInterval
|10s
|L’intervalle, en secondes, entre deux nouvelles tentatives d’écriture.
|0.1.0
|spark.clickhouse.write.retryableErrorCodes
|241
|Les codes d’erreur pouvant faire l’objet d’une nouvelle tentative, renvoyés par le serveur ClickHouse lorsqu’une écriture échoue.
|0.1.0
Cette section présente la correspondance des types de données entre Spark et ClickHouse. Les tableaux ci-dessous offrent un aperçu rapide des conversions de types de données lors de la lecture de données de ClickHouse dans Spark et de l’insertion de données de Spark dans ClickHouse.
Types de données pris en charge
Lecture des données de ClickHouse dans Spark
|Type de données ClickHouse
|Type de données Spark
|Pris en charge
|Est primitif
|Remarques
Nothing
NullType
|✅
|Oui
Bool
BooleanType
|✅
|Oui
UInt8,
Int16
ShortType
|✅
|Oui
Int8
ByteType
|✅
|Oui
UInt16,
Int32
IntegerType
|✅
|Oui
UInt32,
Int64,
UInt64
LongType
|✅
|Oui
Int128,
UInt128,
Int256,
UInt256
DecimalType(38, 0)
|✅
|Oui
Float32
FloatType
|✅
|Oui
Float64
DoubleType
|✅
|Oui
String,
UUID,
Enum8,
Enum16,
IPv4,
IPv6
StringType
|✅
|Oui
FixedString
BinaryType,
StringType
|✅
|Oui
|Contrôlé par la configuration
READ_FIXED_STRING_AS
Decimal
DecimalType
|✅
|Oui
|Précision et échelle jusqu’à
Decimal128
Decimal32
DecimalType(9, scale)
|✅
|Oui
Decimal64
DecimalType(18, scale)
|✅
|Oui
Decimal128
DecimalType(38, scale)
|✅
|Oui
Date,
Date32
DateType
|✅
|Oui
DateTime,
DateTime32,
DateTime64
TimestampType
|✅
|Oui
Array
ArrayType
|✅
|Non
|Le type d’élément du tableau est également converti
Map
MapType
|✅
|Non
|Les clés sont limitées à
StringType
IntervalYear
YearMonthIntervalType(Year)
|✅
|Oui
IntervalMonth
YearMonthIntervalType(Month)
|✅
|Oui
IntervalDay,
IntervalHour,
IntervalMinute,
IntervalSecond
DayTimeIntervalType
|✅
|Non
|Le type d’intervalle spécifique est utilisé
JSON,
Variant
VariantType
|✅
|Non
|Nécessite Spark 4.0+ et ClickHouse 25.3+. Peut être lu comme
StringType avec
spark.clickhouse.read.jsonAs=string
Object
|❌
Nested
|❌
Tuple
StructType
|✅
|Non
|Prend en charge les tuples nommés et non nommés. Les tuples nommés sont mappés aux champs de la structure par nom, les tuples non nommés utilisent
_1,
_2, etc. Prend en charge les structures imbriquées et les champs nullable
Point
|❌
Polygon
|❌
MultiPolygon
|❌
Ring
|❌
IntervalQuarter
|❌
IntervalWeek
|❌
Decimal256
|❌
AggregateFunction
|❌
SimpleAggregateFunction
|❌
Insertion de données de Spark dans ClickHouse
|Type de données Spark
|Type de données ClickHouse
|Pris en charge
|Est primitif
|Notes
BooleanType
Bool
|✅
|Oui
|Correspond au type
Bool (et non à
UInt8) depuis la version 0.9.0
ByteType
Int8
|✅
|Oui
ShortType
Int16
|✅
|Oui
IntegerType
Int32
|✅
|Oui
LongType
Int64
|✅
|Oui
FloatType
Float32
|✅
|Oui
DoubleType
Float64
|✅
|Oui
StringType
String
|✅
|Oui
VarcharType
String
|✅
|Oui
CharType
String
|✅
|Oui
DecimalType
Decimal(p, s)
|✅
|Oui
|Précision et échelle jusqu’à
Decimal128
DateType
Date
|✅
|Oui
TimestampType
DateTime
|✅
|Oui
ArrayType (liste, tuple ou tableau)
Array
|✅
|Non
|Le type des éléments du tableau est également converti
MapType
Map
|✅
|Non
|Les clés sont limitées à
StringType
StructType
Tuple
|✅
|Non
|Converti en
Tuple nommé avec des noms de champs.
VariantType
JSON ou
Variant
|✅
|Non
|Nécessite Spark 4.0+ et ClickHouse 25.3+. Le type
JSON est utilisé par défaut. Utilisez la propriété
clickhouse.column.<name>.variant_types pour spécifier
Variant avec plusieurs types.
Object
|❌
Nested
|❌
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