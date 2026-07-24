- Spark Connector - Le Spark connector implémente
DataSourceV2et dispose de sa propre gestion du Catalog. À ce jour, il s’agit de la méthode recommandée pour intégrer ClickHouse et Spark.
- Spark JDBC - Intégrez Spark à ClickHouse à l’aide d’une source de données JDBC.
Les deux solutions ont été testées avec succès et sont entièrement compatibles avec diverses API, notamment Java, Scala, PySpark et Spark SQL.
Environnements d’exécution de Spark
Le Spark Connector fonctionne d’emblée dans les environnements qui suivent de près l’environnement d’exécution Apache Spark de référence, comme Amazon EMR ou les déploiements Spark basés sur Kubernetes.
Environnements d’exécution Spark standard
Des plateformes comme AWS Glue et Databricks ajoutent des abstractions supplémentaires et des comportements propres à leur environnement. Bien que l’intégration de base reste la même, elles peuvent nécessiter une configuration spécifique et des étapes de mise en place dédiées. Consultez les pages de documentation correspondantes pour en savoir plus.