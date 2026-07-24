public static void main ( String [] args) {

// Initialize Spark session

SparkSession spark = SparkSession . builder (). appName ( "example" ). master ( "local" ). getOrCreate ();

// JDBC connection details

String jdbcUrl = "jdbc:ch://localhost:8123/default" ;

Properties jdbcProperties = new Properties ();

jdbcProperties . put ( "user" , "default" );

jdbcProperties . put ( "password" , "123456" );

// Create a sample DataFrame

StructType schema = new StructType ( new StructField []{

DataTypes . createStructField ( "id" , DataTypes . IntegerType , false ),

DataTypes . createStructField ( "name" , DataTypes . StringType , false )

});

List < Row > rows = new ArrayList < Row >();

rows . add ( RowFactory . create ( 1 , "John" ));

rows . add ( RowFactory . create ( 2 , "Doe" ));

Dataset < Row > df = spark . createDataFrame (rows, schema);

//---------------------------------------------------------------------------------------------------

// Write the df to ClickHouse using the jdbc method

//---------------------------------------------------------------------------------------------------

df . write ()

. mode ( SaveMode . Append )

. jdbc (jdbcUrl, "example_table" , jdbcProperties);

//---------------------------------------------------------------------------------------------------

// Write the df to ClickHouse using the save method

//---------------------------------------------------------------------------------------------------

df . write ()

. format ( "jdbc" )

. mode ( "append" )

. option ( "url" , jdbcUrl)

. option ( "dbtable" , "example_table" )

. option ( "user" , "default" )

. option ( "password" , "123456" )

. save ();

// Stop the Spark session

spark . stop ();