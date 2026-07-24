Par défaut, Databricks utilise Unity Catalog, ce qui empêche l’enregistrement du catalogue Spark. Dans ce cas, vous devez utiliser la TableProvider API (accès basé sur le format). Toutefois, si vous désactivez Unity Catalog en créant un cluster avec le mode d’accès No isolation shared, vous pouvez utiliser la Catalog API à la place. La Catalog API fournit une configuration centralisée et une intégration native à Spark SQL.
Sélection de l’API pour Databricks
|Statut d’Unity Catalog
|API recommandée
|Remarques
|Activé (par défaut)
|TableProvider API (accès basé sur le format)
|Unity Catalog empêche l’enregistrement du catalogue Spark
|Désactivé (No isolation shared)
|Catalog API
|Nécessite un cluster avec le mode d’accès “No isolation shared”
Installation sur Databricks
Option 1 : téléverser le JAR via l’UI Databricks
-
Compilez ou téléchargez le JAR d’exécution :
clickhouse-spark-runtime-{{ spark_binary_version }}_{{ scala_binary_version }}-{{ stable_version }}.jar
-
Téléversez le JAR dans votre workspace Databricks :
- Accédez à Workspace → Ouvrez le dossier souhaité
- Cliquez sur Upload → Sélectionnez le fichier JAR
- Le JAR sera stocké dans votre workspace
-
Installez la bibliothèque sur votre cluster :
- Accédez à Compute → Sélectionnez votre cluster
- Cliquez sur l’onglet Libraries
- Cliquez sur Install New
- Sélectionnez DBFS ou Workspace → Accédez au fichier JAR téléversé
- Cliquez sur Install
- Redémarrez le cluster pour charger la bibliothèque
Option 2 : Installer avec la CLI Databricks
# Upload JAR to DBFS
databricks fs cp clickhouse-spark-runtime-{{ spark_binary_version }}_{{ scala_binary_version }}-{{ stable_version }}.jar \
dbfs:/FileStore/jars/
# Install on cluster
databricks libraries install \
--cluster-id <your-cluster-id> \
--jar dbfs:/FileStore/jars/clickhouse-spark-runtime-{{ spark_binary_version }}_{{ scala_binary_version }}-{{ stable_version }}.jar
Option 3 : Coordonnées Maven (recommandée)
-
Accédez à votre workspace Databricks :
- Allez dans Compute → Sélectionnez votre cluster
- Cliquez sur l’onglet Libraries
- Cliquez sur Install New
- Sélectionnez l’onglet Maven
- Ajoutez les coordonnées Maven :
com.clickhouse.spark:clickhouse-spark-runtime-{{ spark_binary_version }}_{{ scala_binary_version }}:{{ stable_version }}
- Cliquez sur Install puis redémarrez le cluster pour charger la bibliothèque
Lorsque Unity Catalog est activé (par défaut), vous devez utiliser la TableProvider API (accès basé sur le format), car Unity Catalog bloque l’enregistrement du catalogue dans Spark. Si vous avez désactivé Unity Catalog en utilisant un cluster avec le mode d’accès « No isolation shared », vous pouvez utiliser la Catalog API à la place.
Utilisation de l’API TableProvider
Lecture des données
- Python
- Scala
# Lire des données depuis ClickHouse avec TableProvider API
df = spark.read \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-clickhouse-cloud-host.clickhouse.cloud") \
.option("protocol", "https") \
.option("http_port", "8443") \
.option("database", "default") \
.option("table", "events") \
.option("user", "default") \
.option("password", dbutils.secrets.get(scope="clickhouse", key="password")) \
.option("ssl", "true") \
.load()
# Le schéma est inféré automatiquement
df.display()
Écriture de données
- Python
- Scala
# Écrire dans ClickHouse - la table sera créée automatiquement si elle n'existe pas
df.write \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-clickhouse-cloud-host.clickhouse.cloud") \
.option("protocol", "https") \
.option("http_port", "8443") \
.option("database", "default") \
.option("table", "events_copy") \
.option("user", "default") \
.option("password", dbutils.secrets.get(scope="clickhouse", key="password")) \
.option("ssl", "true") \
.option("order_by", "id") \ # Obligatoire : spécifiez ORDER BY lors de la création d'une nouvelle table
.option("settings.allow_nullable_key", "1") \ # Obligatoire pour ClickHouse Cloud si ORDER BY contient des colonnes Nullable
.mode("append") \
.save()
Cet exemple suppose que des secret scopes sont déjà configurés dans Databricks. Pour savoir comment les configurer, consultez la Secret management documentation de Databricks.
Considérations propres à Databricks
Le ClickHouse Spark Connector requiert le mode d’accès Dedicated (anciennement Single User). Le mode d’accès Standard (anciennement Shared) n’est pas pris en charge lorsque Unity Catalog est activé, car Databricks bloque les connecteurs DataSource V2 externes dans cette configuration.
Exigences du mode d’accès
|Mode d’accès
|Unity Catalog
|Pris en charge
|Dedicated (Single User)
|Activé
|✅ Oui
|Dedicated (Single User)
|Désactivé
|✅ Oui
|Standard (Shared)
|Activé
|❌ Non
|Standard (Shared)
|Désactivé
|✅ Oui
Utilisez les secret scopes Databricks pour stocker en toute sécurité les identifiants ClickHouse :
Gestion des secrets
Pour les instructions de configuration, consultez la documentation Databricks sur la gestion des secrets.
# Access secrets
password = dbutils.secrets.get(scope="clickhouse", key="password")
Pour vous connecter à ClickHouse Cloud depuis Databricks :
Connexion à ClickHouse Cloud
- Utilisez le protocole HTTPS (
protocol: https,
http_port: 8443)
- Activez SSL (
ssl: true)
Exemples
Exemple complet de workflow
- Python
- Scala
from pyspark.sql import SparkSession
from pyspark.sql.functions import col
# Initialiser Spark avec le connecteur ClickHouse
spark = SparkSession.builder \
.config("spark.jars.packages", "com.clickhouse.spark:clickhouse-spark-runtime-3.4_2.12:0.9.0") \
.getOrCreate()
# Lire les données depuis ClickHouse
df = spark.read \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-host.clickhouse.cloud") \
.option("protocol", "https") \
.option("http_port", "8443") \
.option("database", "default") \
.option("table", "source_table") \
.option("user", "default") \
.option("password", dbutils.secrets.get(scope="clickhouse", key="password")) \
.option("ssl", "true") \
.load()
# Transformer les données
transformed_df = df.filter(col("status") == "active")
# Écrire les données dans ClickHouse
transformed_df.write \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-host.clickhouse.cloud") \
.option("protocol", "https") \
.option("http_port", "8443") \
.option("database", "default") \
.option("table", "target_table") \
.option("user", "default") \
.option("password", dbutils.secrets.get(scope="clickhouse", key="password")) \
.option("ssl", "true") \
.option("order_by", "id") \
.mode("append") \
.save()
- Guide du connecteur natif Spark - Documentation complète du connecteur
- Documentation de TableProvider API - Détails de l’accès basé sur le format
- Documentation de Catalog API - Détails de l’accès basé sur le catalogue