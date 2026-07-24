Intégration de ClickHouse avec Databricks

Intégration de ClickHouse avec Databricks

Le connecteur ClickHouse Spark s’intègre parfaitement à Databricks. Ce guide présente la configuration, l’installation et les modes d’utilisation propres à la plateforme Databricks.

​ Sélection de l’API pour Databricks

Par défaut, Databricks utilise Unity Catalog, ce qui empêche l’enregistrement du catalogue Spark. Dans ce cas, vous devez utiliser la TableProvider API (accès basé sur le format).

Toutefois, si vous désactivez Unity Catalog en créant un cluster avec le mode d’accès No isolation shared, vous pouvez utiliser la Catalog API à la place. La Catalog API fournit une configuration centralisée et une intégration native à Spark SQL.

Statut d’Unity Catalog API recommandée Remarques Activé (par défaut) TableProvider API (accès basé sur le format) Unity Catalog empêche l’enregistrement du catalogue Spark Désactivé (No isolation shared) Catalog API Nécessite un cluster avec le mode d’accès “No isolation shared”

​ Installation sur Databricks

​ Option 1 : téléverser le JAR via l’UI Databricks

Compilez ou téléchargez le JAR d’exécution : clickhouse-spark-runtime- {{ spark_binary_version }}_{{ scala_binary_version }}-{{ stable_version }}.jar Téléversez le JAR dans votre workspace Databricks : Accédez à Workspace → Ouvrez le dossier souhaité

→ Ouvrez le dossier souhaité Cliquez sur Upload → Sélectionnez le fichier JAR

→ Sélectionnez le fichier JAR Le JAR sera stocké dans votre workspace Installez la bibliothèque sur votre cluster : Accédez à Compute → Sélectionnez votre cluster

→ Sélectionnez votre cluster Cliquez sur l’onglet Libraries

Cliquez sur Install New

Sélectionnez DBFS ou Workspace → Accédez au fichier JAR téléversé

ou → Accédez au fichier JAR téléversé Cliquez sur Install

Redémarrez le cluster pour charger la bibliothèque

​ Option 2 : Installer avec la CLI Databricks

# Upload JAR to DBFS databricks fs cp clickhouse-spark-runtime-{{ spark_binary_version }}_{{ scala_binary_version }}-{{ stable_version }}.jar \ dbfs:/FileStore/jars/ # Install on cluster databricks libraries install \ --cluster-id < your-cluster-i d > \ --jar dbfs:/FileStore/jars/clickhouse-spark-runtime-{{ spark_binary_version }}_{{ scala_binary_version }}-{{ stable_version }}.jar

​ Option 3 : Coordonnées Maven (recommandée)

Accédez à votre workspace Databricks : Allez dans Compute → Sélectionnez votre cluster

→ Sélectionnez votre cluster Cliquez sur l’onglet Libraries

Cliquez sur Install New

Sélectionnez l’onglet Maven Ajoutez les coordonnées Maven :

com.clickhouse.spark:clickhouse-spark-runtime-{{ spark_binary_version }}_{{ scala_binary_version }}:{{ stable_version }}

Cliquez sur Install puis redémarrez le cluster pour charger la bibliothèque

​ Utilisation de l’API TableProvider

devez utiliser la TableProvider API (accès basé sur le format), car Unity Catalog bloque l’enregistrement du catalogue dans Spark. Si vous avez désactivé Unity Catalog en utilisant un cluster avec le mode d’accès « No isolation shared », vous pouvez utiliser la Lorsque Unity Catalog est activé (par défaut), vousutiliser la TableProvider API (accès basé sur le format), car Unity Catalog bloque l’enregistrement du catalogue dans Spark. Si vous avez désactivé Unity Catalog en utilisant un cluster avec le mode d’accès « No isolation shared », vous pouvez utiliser la Catalog API à la place.

​ Lecture des données

Python

Scala # Lire des données depuis ClickHouse avec TableProvider API df = spark.read \ .format( "clickhouse" ) \ .option( "host" , "your-clickhouse-cloud-host.clickhouse.cloud" ) \ .option( "protocol" , "https" ) \ .option( "http_port" , "8443" ) \ .option( "database" , "default" ) \ .option( "table" , "events" ) \ .option( "user" , "default" ) \ .option( "password" , dbutils.secrets.get( scope = "clickhouse" , key = "password" )) \ .option( "ssl" , "true" ) \ .load() # Le schéma est inféré automatiquement df.display() val df = spark.read .format( "clickhouse" ) .option( "host" , "your-clickhouse-cloud-host.clickhouse.cloud" ) .option( "protocol" , "https" ) .option( "http_port" , "8443" ) .option( "database" , "default" ) .option( "table" , "events" ) .option( "user" , "default" ) .option( "password" , dbutils.secrets.get(scope = "clickhouse" , key = "password" )) .option( "ssl" , "true" ) .load() df.show()

​ Écriture de données

Python

Scala # Écrire dans ClickHouse - la table sera créée automatiquement si elle n'existe pas df.write \ .format( "clickhouse" ) \ .option( "host" , "your-clickhouse-cloud-host.clickhouse.cloud" ) \ .option( "protocol" , "https" ) \ .option( "http_port" , "8443" ) \ .option( "database" , "default" ) \ .option( "table" , "events_copy" ) \ .option( "user" , "default" ) \ .option( "password" , dbutils.secrets.get( scope = "clickhouse" , key = "password" )) \ .option( "ssl" , "true" ) \ .option( "order_by" , "id" ) \ # Obligatoire : spécifiez ORDER BY lors de la création d'une nouvelle table .option( "settings.allow_nullable_key" , "1" ) \ # Obligatoire pour ClickHouse Cloud si ORDER BY contient des colonnes Nullable .mode( "append" ) \ .save() df.write .format( "clickhouse" ) .option( "host" , "your-clickhouse-cloud-host.clickhouse.cloud" ) .option( "protocol" , "https" ) .option( "http_port" , "8443" ) .option( "database" , "default" ) .option( "table" , "events_copy" ) .option( "user" , "default" ) .option( "password" , dbutils.secrets.get(scope = "clickhouse" , key = "password" )) .option( "ssl" , "true" ) .option( "order_by" , "id" ) // Obligatoire : spécifiez ORDER BY lors de la création d'une nouvelle table .option( "settings.allow_nullable_key" , "1" ) // Obligatoire pour ClickHouse Cloud si ORDER BY contient des colonnes Nullable .mode( "append" ) .save()

Cet exemple suppose que des secret scopes sont déjà configurés dans Databricks. Pour savoir comment les configurer, consultez la Secret management documentation de Databricks.

​ Considérations propres à Databricks

​ Exigences du mode d’accès

Le ClickHouse Spark Connector requiert le mode d’accès Dedicated (anciennement Single User). Le mode d’accès Standard (anciennement Shared) n’est pas pris en charge lorsque Unity Catalog est activé, car Databricks bloque les connecteurs DataSource V2 externes dans cette configuration.

Mode d’accès Unity Catalog Pris en charge Dedicated (Single User) Activé ✅ Oui Dedicated (Single User) Désactivé ✅ Oui Standard (Shared) Activé ❌ Non Standard (Shared) Désactivé ✅ Oui

​ Gestion des secrets

Utilisez les secret scopes Databricks pour stocker en toute sécurité les identifiants ClickHouse :

# Access secrets password = dbutils.secrets.get( scope = "clickhouse" , key = "password" )

​ Connexion à ClickHouse Cloud

Pour vous connecter à ClickHouse Cloud depuis Databricks :

Utilisez le protocole HTTPS ( protocol: https , http_port: 8443 ) Activez SSL ( ssl: true )

​ Exemple complet de workflow

Python

Scala from pyspark.sql import SparkSession from pyspark.sql.functions import col # Initialiser Spark avec le connecteur ClickHouse spark = SparkSession.builder \ .config( "spark.jars.packages" , "com.clickhouse.spark:clickhouse-spark-runtime-3.4_2.12:0.9.0" ) \ .getOrCreate() # Lire les données depuis ClickHouse df = spark.read \ .format( "clickhouse" ) \ .option( "host" , "your-host.clickhouse.cloud" ) \ .option( "protocol" , "https" ) \ .option( "http_port" , "8443" ) \ .option( "database" , "default" ) \ .option( "table" , "source_table" ) \ .option( "user" , "default" ) \ .option( "password" , dbutils.secrets.get( scope = "clickhouse" , key = "password" )) \ .option( "ssl" , "true" ) \ .load() # Transformer les données transformed_df = df.filter(col( "status" ) == "active" ) # Écrire les données dans ClickHouse transformed_df.write \ .format( "clickhouse" ) \ .option( "host" , "your-host.clickhouse.cloud" ) \ .option( "protocol" , "https" ) \ .option( "http_port" , "8443" ) \ .option( "database" , "default" ) \ .option( "table" , "target_table" ) \ .option( "user" , "default" ) \ .option( "password" , dbutils.secrets.get( scope = "clickhouse" , key = "password" )) \ .option( "ssl" , "true" ) \ .option( "order_by" , "id" ) \ .mode( "append" ) \ .save() import org . apache . spark . sql . SparkSession import org . apache . spark . sql . functions . col // Initialiser Spark avec le connecteur ClickHouse val spark = SparkSession .builder .config( "spark.jars.packages" , "com.clickhouse.spark:clickhouse-spark-runtime-3.4_2.12:0.9.0" ) .getOrCreate() // Lire les données depuis ClickHouse val df = spark.read .format( "clickhouse" ) .option( "host" , "your-host.clickhouse.cloud" ) .option( "protocol" , "https" ) .option( "http_port" , "8443" ) .option( "database" , "default" ) .option( "table" , "source_table" ) .option( "user" , "default" ) .option( "password" , dbutils.secrets.get(scope = "clickhouse" , key = "password" )) .option( "ssl" , "true" ) .load() // Transformer les données val transformedDF = df.filter(col( "status" ) === "active" ) // Écrire les données dans ClickHouse transformedDF.write .format( "clickhouse" ) .option( "host" , "your-host.clickhouse.cloud" ) .option( "protocol" , "https" ) .option( "http_port" , "8443" ) .option( "database" , "default" ) .option( "table" , "target_table" ) .option( "user" , "default" ) .option( "password" , dbutils.secrets.get(scope = "clickhouse" , key = "password" )) .option( "ssl" , "true" ) .option( "order_by" , "id" ) .mode( "append" ) .save()