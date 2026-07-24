Skip to main content
Le connecteur ClickHouse Spark s’intègre parfaitement à Databricks. Ce guide présente la configuration, l’installation et les modes d’utilisation propres à la plateforme Databricks.

Sélection de l’API pour Databricks

Par défaut, Databricks utilise Unity Catalog, ce qui empêche l’enregistrement du catalogue Spark. Dans ce cas, vous devez utiliser la TableProvider API (accès basé sur le format). Toutefois, si vous désactivez Unity Catalog en créant un cluster avec le mode d’accès No isolation shared, vous pouvez utiliser la Catalog API à la place. La Catalog API fournit une configuration centralisée et une intégration native à Spark SQL.

Installation sur Databricks

Option 1 : téléverser le JAR via l’UI Databricks

  1. Compilez ou téléchargez le JAR d’exécution :
  2. Téléversez le JAR dans votre workspace Databricks :
    • Accédez à Workspace → Ouvrez le dossier souhaité
    • Cliquez sur Upload → Sélectionnez le fichier JAR
    • Le JAR sera stocké dans votre workspace
  3. Installez la bibliothèque sur votre cluster :
    • Accédez à Compute → Sélectionnez votre cluster
    • Cliquez sur l’onglet Libraries
    • Cliquez sur Install New
    • Sélectionnez DBFS ou Workspace → Accédez au fichier JAR téléversé
    • Cliquez sur Install
  1. Redémarrez le cluster pour charger la bibliothèque

Option 2 : Installer avec la CLI Databricks

Option 3 : Coordonnées Maven (recommandée)

  1. Accédez à votre workspace Databricks :
    • Allez dans Compute → Sélectionnez votre cluster
    • Cliquez sur l’onglet Libraries
    • Cliquez sur Install New
    • Sélectionnez l’onglet Maven
  2. Ajoutez les coordonnées Maven :
  1. Cliquez sur Install puis redémarrez le cluster pour charger la bibliothèque

Utilisation de l’API TableProvider

Lorsque Unity Catalog est activé (par défaut), vous devez utiliser la TableProvider API (accès basé sur le format), car Unity Catalog bloque l’enregistrement du catalogue dans Spark. Si vous avez désactivé Unity Catalog en utilisant un cluster avec le mode d’accès « No isolation shared », vous pouvez utiliser la Catalog API à la place.

Lecture des données

Écriture de données

Cet exemple suppose que des secret scopes sont déjà configurés dans Databricks. Pour savoir comment les configurer, consultez la Secret management documentation de Databricks.

Considérations propres à Databricks

Exigences du mode d’accès

Le ClickHouse Spark Connector requiert le mode d’accès Dedicated (anciennement Single User). Le mode d’accès Standard (anciennement Shared) n’est pas pris en charge lorsque Unity Catalog est activé, car Databricks bloque les connecteurs DataSource V2 externes dans cette configuration.

Gestion des secrets

Utilisez les secret scopes Databricks pour stocker en toute sécurité les identifiants ClickHouse :
Pour les instructions de configuration, consultez la documentation Databricks sur la gestion des secrets.

Connexion à ClickHouse Cloud

Pour vous connecter à ClickHouse Cloud depuis Databricks :
  1. Utilisez le protocole HTTPS (protocol: https, http_port: 8443)
  2. Activez SSL (ssl: true)

Exemples

Exemple complet de workflow

Dernière modification le 24 juillet 2026