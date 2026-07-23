clickhouse-jdbc implémente l’interface JDBC standard en s’appuyant sur le dernier client Java.
Nous recommandons d’utiliser directement le dernier client Java si les performances ou l’accès direct sont essentiels.
Prérequis environnementaux
- OpenJDK version >= 8
Configuration
Si vous utilisez le pilote JDBC dans une application nécessitant l’ajout d’un jar au classpath, vous devez télécharger le jar depuis :
- Maven
- Gradle (Kotlin)
- Gradle
{/* https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/clickhouse-jdbc */}
<dependency>
<groupId>com.clickhouse</groupId>
<artifactId>clickhouse-jdbc</artifactId>
<version>0.9.8</version>
<classifier>all</classifier>
</dependency>
- Maven Central et ajoutez-le au classpath
- à partir de la version
0.9.4, un artefact est disponible : https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/clickhouse-jdbc-all
- utilisez le classificateur
allpour obtenir le JAR avec toutes les dépendances embarquées.
- à partir de la version
- ou depuis le dépôt officiel ici
ConfigurationClasse du driver:
com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver
Syntaxe d’URL :
com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver est une classe de façade pour les nouvelles et anciennes implémentations JDBC. Elle utilise par défaut la nouvelle implémentation JDBC.
Vous pouvez utiliser l’ancienne implémentation JDBC en définissant la propriété système
clickhouse.jdbc.v1 sur
true. Cette propriété doit être définie avant tout appel à
la classe Driver.Une autre façon de basculer entre les versions consiste à utiliser directement les classes Driver de chaque version :
com.clickhouse.jdbc.Driverest la nouvelle implémentation JDBC (V2).
com.clickhouse.jdbc.DriverV1est l’ancienne implémentation JDBC (V1).
jdbc:(ch|clickhouse)[:<protocol>]://endpoint[:port][/<database>][?param1=value1¶m2=value2][#tag1,tag2,...], par exemple :
jdbc:clickhouse:http://localhost:8123
jdbc:clickhouse:https://localhost:8443?ssl=true
- un seul endpoint est autorisé dans l’URL
- le protocole doit être spécifié lorsqu’il ne s’agit pas du protocole par défaut - ‘HTTP’
- le port doit être spécifié lorsqu’il ne s’agit pas du port par défaut ‘8123’
- le driver ne déduit pas le protocole à partir du port, vous devez le spécifier explicitement
- le paramètre
ssln’est pas requis lorsque le protocole est spécifié.
Propriétés de connexionLes principaux paramètres de configuration sont définis dans le client Java. Ils doivent être transmis tels quels au driver. Le driver possède également des propriétés qui lui sont propres et qui ne font pas partie de la configuration du client ; elles sont listées ci-dessous.Propriétés du driver :
|Propriété
|Par défaut
|Description
disable_frameworks_detection
true
|Désactive la détection des frameworks pour le User-Agent
jdbc_ignore_unsupported_values
false
|Ignore
SQLFeatureNotSupportedException lorsque cela n’affecte pas le fonctionnement du driver
clickhouse.jdbc.v1
false
|Utilise l’ancienne implémentation JDBC plutôt que la nouvelle
default_query_settings
null
|Permet de transmettre les paramètres de requête par défaut lors des opérations de requête
jdbc_resultset_auto_close
true
|Ferme automatiquement
ResultSet à la fermeture de
Statement
beta.row_binary_for_simple_insert
false
|Utilise une implémentation de
PreparedStatement basée sur l’écriture
RowBinary. Fonctionne uniquement pour les requêtes
INSERT INTO ... VALUES.
jdbc_resultset_auto_close
true
|Ferme automatiquement
ResultSet à la fermeture de
Statement
jdbc_use_max_result_rows
false
|Permet d’utiliser la propriété serveur
max_result_rows pour limiter le nombre de lignes renvoyées par la requête. Lorsqu’elle est activée, cette option remplace le mode de dépassement défini par l’utilisateur. Consultez la JavaDoc pour plus de détails.
jdbc_sql_parser
JAVACC
|Définit le parseur SQL à utiliser. Choix :
ANTLR4,
ANTLR4_PARAMS_PARSER,
JAVACC.
remember_last_set_roles
true
|Mémorise les derniers rôles définis pour la connexion.
Exemple de configuration :
Paramètres du serveurTous les paramètres du serveur doivent être précédés du préfixe
clickhouse_setting_ (comme pour la configuration du client).
Properties config = new Properties();
config.setProperty("user", "default");
config.setProperty("password", getPassword());
// set server setting
config.put(ClientConfigProperties.serverSetting("allow_experimental_time_time64_type"), "1");
Connection conn = Driver.connect("jdbc:ch:http://localhost:8123/", config);
ce qui sera équivalent à l’URL JDBC suivante :
Properties properties = new Properties();
properties.setProperty("user", "default");
properties.setProperty("password", getPassword());
properties.setProperty("client_name", "my-app-01"); // when http protocol is used it will be `http_user_agent` in the query log but not `client_name`.
Connection conn = Driver.connect("jdbc:ch:http://localhost:8123/", properties);
Note : inutile d’encoder l’URL JDBC ou les propriétés en URL, elles seront encodées automatiquement.Profils en lecture seuleNous évitons délibérément d’ajouter des paramètres par défaut aux propriétés de connexion afin d’éviter tout problème avec les profils en lecture seule. Cependant, certains utilisateurs ont besoin de transmettre des paramètres de format (par exemple pour lire du JSON en tant que String) et nous recommandons d’utiliser le profil
jdbc:ch:http://localhost:8123/?user=default&password=password&client_name=my-app-01
// credentials shoud be passed in `Properties`. Here it is just for example.
readonly=2.
Pour en savoir plus sur les profils en lecture seule, consultez cette page.
Identification du clientIl existe deux façons d’identifier l’application à l’origine d’une requête : définir
com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties#CLIENT_NAME via
les propriétés de connexion ou utiliser la méthode
java.sql.Connection#setClientInfo(String name, String value).
showLineNumbers
Properties properties = new Properties();
properties.setProperty(ClientConfigProperties.CLIENT_NAME.getKey(), "my-app-01");
Connection conn = Driver.connect("jdbc:ch:http://localhost:8123/", properties);
Les deux méthodes produiront la valeur
showLineNumbers
conn.setClientInfo(com.clickhouse.jdbc.ClientInfoProperties.APPLICATION_NAME.getKey(), "my-app-01");
http_user_agent suivante dans le journal des requêtes :
Note : Nous recommandons d’utiliser le format
my-app-01/1.0 jdbc-v2/0.9.7 clickhouse-java-v2/0.9.6 (Linux; jvm:17.0.17) Apache-HttpClient/5.4.4
app_name/version pour la propriété
client_name, car cela facilite l’identification de l’application dans le journal des requêtes.
Identification des opérationsLe pilote JDBC génère un
query_id pour chaque opération (actuellement inclus dans les exceptions du serveur).Pour définir
log_comment pour une opération, utilisez la méthode
com.clickhouse.jdbc.StatementImpl#getLocalSettings. Cela nécessite
que
Statement ou
PreparedStatement soit préalablement casté en
com.clickhouse.jdbc.StatementImpl.
Note : cette approche fonctionne pour les utilisations mono-thread d’une instruction, car
showLineNumbers
StatementImpl stmt = (StatementImpl) conn.createStatement();
stmt.getLocalSettings().logComment("some-comment");
localSettings est partagé entre les threads.
Types de données pris en chargeLe JDBC driver prend en charge les mêmes formats de données que le client Java sous-jacent.
Correspondance de types JDBCLa correspondance suivante s’applique à :
ResultSet#getObject(columnIndex)- la méthode retourne un objet de la classe Java correspondante. (
Int8->
java.lang.Byte,
Int16->
java.lang.Short, etc.)
ResultSetMetaData#getColumnType(columnIndex)- la méthode retourne le type JDBC correspondant. (
Int8->
java.lang.Byte,
Int16->
java.lang.Short, etc.)
ResultSet#getObject(columnIndex, class)- la méthode essaiera de convertir la valeur en type
class. Certaines conversions présentent des limitations. Voir chaque section pour plus de détails.
|Type ClickHouse
|Type JDBC
|Classe Java
|Int8
|TINYINT
|java.lang.Byte
|Int16
|SMALLINT
|java.lang.Short
|Int32
|INTEGER
|java.lang.Integer
|Int64
|BIGINT
|java.lang.Long
|Int128
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|Int256
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|UInt8
|SMALLINT
|java.lang.Short
|UInt16
|INTEGER
|java.lang.Integer
|UInt32
|BIGINT
|java.lang.Long
|UInt64
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|UInt128
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|UInt256
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|Float32
|FLOAT
|java.lang.Float
|Float64
|DOUBLE
|java.lang.Double
|Decimal32
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|Decimal64
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|Decimal128
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|Decimal256
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|Bool
|BOOLEAN
|java.lang.Boolean
- les types numériques sont convertibles entre eux. Ainsi,
Int8peut être lu comme
Float64, et inversement.:
rs.getObject(1, Float64.class)renverra une valeur
Float64pour la colonne
Int8.
rs.getLong(1)renverra une valeur
Longpour la colonne
Int8.
rs.getByte(1)peut renvoyer une valeur
Bytepour la colonne
Int16si celle-ci tient dans
Byte.
-
- la conversion d’un type plus large vers un type plus étroit n’est pas recommandée en raison du risque de corruption des données.
- Le type
Boolse comporte aussi comme un nombre.
- Tous les types numériques peuvent également être lus comme
java.lang.String.
- Le stockage de
Float.MAX_VALUEde Java en tant que
Floatpose problème (https://github.com/ClickHouse/clickhouse-java/issues/809). Enregistrer la même valeur en tant que
Doublerésout le problème.
|Type ClickHouse
|Type JDBC
|Classe Java
|String
|VARCHAR
|java.lang.String
|FixedString
|VARCHAR
|java.lang.String
Stringne peut être lu que sous la forme de
java.lang.Stringou de
byte[].
FixedStringest lu tel quel et sera complété par des zéros jusqu’à atteindre la longueur de la colonne. (Par exemple,
FixedString(10)pour
'John'sera lu comme
'John\0\0\0\0\0\0\0\0\0'.)
|Type ClickHouse
|Type JDBC
|Classe Java
|Enum8
|VARCHAR
|java.lang.String
|Enum16
|VARCHAR
|java.lang.String
Enum8et
Enum16sont associés à
java.lang.Stringpar défaut.
- Les valeurs d’énumération peuvent être lécues comme valeurs numériques à l’aide de la méthode d’accès dédiée ou de la méthode
getObject(columnIndex, Integer.class).
Enum16est associé en interne à short et
Enum8à byte. Il faut éviter de lire
Enum16comme un byte en raison du risque de corruption des données.
- Les valeurs d’énumération peuvent être définies comme chaîne de caractères ou comme valeur numérique dans
PreparedStatement.
|Type ClickHouse
|Type JDBC
|Classe Java
|Date
|DATE
|java.sql.Date
|Date32
|DATE
|java.sql.Date
|DateTime
|TIMESTAMP
|java.sql.Timestamp
|DateTime64
|TIMESTAMP
|java.sql.Timestamp
|Time
|TIME
|java.sql.Time
|Time64
|TIME
|java.sql.Time
- Les types Date / Time sont associés aux types
java.sqlpour une meilleure compatibilité avec JDBC. Cependant, il est possible d’obtenir des objets
java.time.LocalDate,
java.time.LocalDateTimeou
java.time.LocalTimeen utilisant
ResultSet#getObject(columnIndex, Class<T>)avec la classe correspondante comme deuxième argument.
rs.getObject(1, java.time.LocalDate.class)renvoie la valeur
java.time.LocalDatede la colonne
Date.
rs.getObject(1, java.time.LocalDateTime.class)renvoie la valeur
java.time.LocalDateTimede la colonne
DateTime.
rs.getObject(1, java.time.LocalTime.class)renvoie la valeur
java.time.LocalTimede la colonne
Time.
-
Date,
Date32,
Time,
Time64ne sont pas affectés par le fuseau horaire du serveur.
DateTime,
DateTime64sont affectés par le fuseau horaire du serveur ou le fuseau horaire de la session.
DateTimeet
DateTime64peuvent être récupérés sous forme de
ZonedDateTimeà l’aide de
getObject(colIndex, ZonedDateTime.class).
|Type ClickHouse
|Type JDBC
|Classe Java
|Array
|ARRAY
|java.sql.Array
|Tuple
|OTHER
|com.clickhouse.data.Tuple
|Map
|OTHER
|java.util.Map
|Nested
|ARRAY
|java.sql.Array
Arrayest mappé à
java.sql.Arraypar défaut afin d’être compatible avec JDBC. Cela permet également de fournir plus d’informations sur la valeur de tableau renvoyée. Utile pour l’inférence de type.
Arrayimplémente la méthode
getResultSet()pour renvoyer un
java.sql.ResultSetcontenant les mêmes données que le tableau d’origine.
- Les types de collection ne doivent pas être lus comme des
java.lang.String, car ce n’est pas une manière valide de représenter les données (par ex., les valeurs de chaîne ne sont pas entre guillemets dans un tableau).
Mapest associé à
OTHER, car la valeur ne peut être lue qu’avec la méthode
getObject(columnIndex, Class<T>).
Mapn’est pas un
java.sql.Struct, car il ne comporte pas de colonnes nommées.
-
Tupleest associé à
Object[], car il peut contenir différents types et qu’utiliser
Listn’est pas possible.
Tuplepeut être lu comme un
Arrayà l’aide de la méthode
getObject(columnIndex, Array.class). Dans ce cas,
Array#baseTypeNamerenverra la définition de la colonne
Tuple.
Array.getBaseTypeName() renvoie le nom du type d’élément ClickHouse ;
Array.getBaseType() renvoie le code de type JDBC.
JDBC V2 préserve les signatures de type complètes (types wrapper, paramètres de type) que V1 supprime.Les règles générales de correspondance pour les arrays sont :
Remarques sur les règles ci-dessus :
|Type ClickHouse
getBaseTypeName()
getBaseType()
Array(<Type primitif>)
<Type primitif>
<Type primitif JDBC>
Array(<Parameterized Type>(<N>))
<Type paramétré>(<N>)
<Type JDBC du type de base>
Array(Nullable(<Type>))
Nullable(<Type>)
<type JDBC du Type interne>
Array(LowCardinality(<Type>))
LowCardinality(<Type>)
<type JDBC du Type interne>
Array(Array(...(<Type>)))
<Type> (élément le plus imbriqué)
<type JDBC du type le plus imbriqué>
Array(Tuple(...))
Tuple(...) (définition complète)
OTHER
Array(Enum8(...)) /
Array(Enum16(...))
Enum8(...) /
Enum16(...) (définition complète)
VARCHAR
- Les types enveloppes (
Nullable,
LowCardinality) sont préservés dans
getBaseTypeName(), mais
getBaseType()correspond au code JDBC du type interne.
- Les tableaux imbriqués sont aplatis dans les métadonnées :
getBaseTypeName()renvoie le type de l’élément le plus interne qui n’est pas un tableau, et non l’élément enfant immédiat.
- Les types paramétrés (
FixedString(N), définitions complètes de
Enum/
Tuple) conservent leurs paramètres dans
getBaseTypeName().
|Type ClickHouse (Exemple)
getBaseTypeName()
getBaseType()
|Array(Int8)
|Int8
|TINYINT
|Array(Int16)
|Int16
|SMALLINT
|Array(Int32)
|Int32
|INTEGER
|Array(Int64)
|Int64
|BIGINT
|Array(UInt8)
|UInt8
|SMALLINT
|Array(UInt16)
|UInt16
|INTEGER
|Array(UInt32)
|UInt32
|BIGINT
|Array(UInt64)
|UInt64
|NUMERIC
|Array(Float32)
|Float32
|FLOAT
|Array(Float64)
|Float64
|DOUBLE
|Array(String)
|String
|VARCHAR
|Array(FixedString(8))
|FixedString(8)
|VARCHAR
|Array(Bool)
|Bool
|BOOLEAN
|Array(Date)
|Date
|DATE
|Array(DateTime)
|DateTime
|TIMESTAMP
|Array(UUID)
|UUID
|OTHER
|Array(Nullable(Int32))
|Nullable(Int32)
|INTEGER
|Array(Nullable(String))
|Nullable(String)
|VARCHAR
|Array(LowCardinality(String))
|LowCardinality(String)
|VARCHAR
|Array(LowCardinality(Nullable(String)))
|LowCardinality(Nullable(String))
|VARCHAR
|Array(Array(Int32))
|Int32
|INTEGER
|Array(Array(Array(String)))
|String
|VARCHAR
|Array(Tuple(name String, val Int32))
|Tuple(name String, val Int32)
|OTHER
|Array(Enum8(‘alpha’ = 1, ‘beta’ = 2, ‘gamma’ = 3))
|Enum8(‘alpha’ = 1, ‘beta’ = 2, ‘gamma’ = 3)
|VARCHAR
- Dans V2,
getBaseTypeName()conserve la signature de type complète, y compris les types wrapper (
Nullable,
LowCardinality) et les paramètres de type (
FixedString(8), définitions complètes de
Enumet
Tuple). V1 les supprime et renvoie uniquement le nom du type de base.
- Les tableaux
Tupleutilisent
OTHER (1111)dans V2 au lieu de
STRUCT (2002), car les tuples ClickHouse ont des champs nommés, ce que
java.sql.Structne prend pas en charge.
- Les tableaux
UUIDutilisent
OTHER (1111)dans V2, comme pour le mappage du
UUIDscalaire.
- Les valeurs
Enumsont mappées vers
VARCHAR— les membres d’enum sont identifiés par leur nom sous forme de chaîne, indépendamment de leur encodage numérique sous-jacent.
java.sql.Connection#createArrayOf pour instancier un objet
java.sql.Array. Cet objet est conçu pour uniformiser la gestion des tableaux entre différentes bases de données.
Une connexion est nécessaire pour transmettre la configuration à la méthode factory d’Array.La méthode accepte deux arguments :
typeName- nom du type des éléments du tableau. Par exemple
Array(Int32)->
"Int32".
elements- éléments effectifs du tableau. Par exemple
[[1, 2, 3], [4, 5, 6]]->
new Integer[][] {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}}.
Object[] ou
java.sql.Struct (voir comment écrire des tuples ci-dessous).Exemple
Lecture des ArraysUtilisez
try (Connection conn = ...) {
Array array = conn.createArrayOf("Int32", new Integer[][] {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}});
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("INSERT INTO mytable (arr) VALUES (?)")) {
ps.setArray(1, array);
ps.executeUpdate();
}
}
ResultSet#getArray(columnIndex) pour lire un objet
Array. Cet objet permet d’accéder à un tableau quelle que soit sa profondeur d’imbrication.
La méthode
Array#getResultSet() peut être utilisée pour lire les éléments du tableau de façon plus uniforme sous forme de
java.sql.ResultSet. Elle est utile
lorsque le type exact des éléments du tableau est inconnu.Exemple
Écriture de TuplesLes Tuples sont mappés à l’objet
try (Connection conn = ...) {
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("SELECT ?::Array(Int32)")) {
ps.setArray(1, array);
try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
while (rs.next()) {
Array array = rs.getArray(1);
Object[] arr = (Object[]) array;
Arrays.stream(arr).forEach(this::handleArrayElement);
// or by using `ResultSet`
ResultSet resultSet = array.getResultSet();
while (resultSet.next()) {
// ...
}
}
}
}
}
com.clickhouse.data.Tuple et doivent être écrits sous cette forme en appelant la méthode
setObject(columnIndex, tuple).
Il est possible d’utiliser l’objet
java.sql.Struct pour écrire des tuples et améliorer la portabilité.Exemple
Lecture de tuplesLa méthode
try (Connection conn = ...) {
Tuple tuple = new Tuple(1, "test", LocalDate.parse("2026-03-02"));
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("INSERT INTO mytable (tuple) VALUES (?)")) {
ps.setObject(1, tuple);
ps.executeUpdate();
}
}
try (Connection conn = ...) {
Struct struct = conn.createStruct("Tuple(Int32, String, Date)", new Object[] {1, "test", LocalDate.parse("2026-03-02")});
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("INSERT INTO mytable (tuple) VALUES (?)")) {
ps.setStruct(1, struct);
ps.executeUpdate();
}
}
getObject(columnIndex) renvoie
Object[]. Les Tuples peuvent être lus en tant que
java.sql.Array via la méthode
getObject(columnIndex, Array.class).Exemple
Écriture de MapsMap ne peut être écrit qu’en tant qu’objet
try (Connection conn = ...) {
try (PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement("SELECT ?::Tuple(String, Int32, Date)")) {
Array tuple = conn.createArrayOf("Tuple(String, Int32, Date)", new Object[]{"test", 123, LocalDate.parse("2026-03-02")});
stmt.setObject(1, tuple);
try (ResultSet rs = stmt.executeQuery()) {
rs.next();
Array dbTuple = rs.getArray(1);
Assert.assertEquals(dbTuple, tuple);
Object arr = rs.getObject(1);
Assert.assertEquals(arr, tuple.getArray());
}
}
}
java.collections.Map, car ce type nécessite des paires clé-valeur (
java.sql.Struct ne prend pas en charge les paires clé-valeur).Exemple
Lecture des cartesMap peut être lu en tant qu’objet
try (Connection conn = ...) {
Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
map.put("key1", 1);
map.put("key2", 2);
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("INSERT INTO mytable (map) VALUES (?)")) {
ps.setObject(1, map);
ps.executeUpdate();
}
}
java.collections.Map via la méthode
getObject(columnIndex, Map.class).Exemple
Écriture dans NestedUtilisez
try (Connection conn = ...) {
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("SELECT ?::Map(String, Int32)")) {
ps.setStruct(1, struct);
try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
while (rs.next()) {
Map<String, Integer> map = rs.getObject(1, Map.class);
// ...
}
}
}
}
java.sql.Connection#createStruct pour instancier un objet
java.sql.Struct. Cet objet est conçu pour unifier la gestion des types imbriqués entre différentes bases de données.
Une connexion est nécessaire pour transmettre la configuration à la méthode factory de Struct.La méthode accepte deux arguments :
typeName- nom du type des éléments imbriqués. Par exemple
Nested(Tuple(Int32, String))->
"Nested(Tuple(Int32, String))".
elements- éléments imbriqués proprement dits. Par exemple
[1, 'test']->
new Object[] {1, 'test'}.
Lecture de NestedUtilisez
try (Connection conn = ...) {
Struct struct = conn.createStruct("Nested(Tuple(Int32, String))", new Object[] {1, 'test'});
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("INSERT INTO mytable (nested) VALUES (?)")) {
ps.setStruct(1, struct);
ps.executeUpdate();
}
}
ResultSet#getStruct(columnIndex, StructDescriptor) pour lire un objet
Nested. Cet objet permet d’accéder à des éléments imbriqués quelle que soit leur profondeur d’imbrication.
La méthode
Struct#getResultSet() permet de lire les éléments imbriqués de façon plus uniforme sous forme de
java.sql.ResultSet. Elle est utile
lorsque le type exact des éléments imbriqués est inconnu.Exemple
Geo Types
try (Connection conn = ...) {
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("SELECT ?::Nested(Tuple(Int32, String))")) {
ps.setStruct(1, struct);
try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
while (rs.next()) {
Struct struct = rs.getStruct(1);
Object[] tuple = (Object[]) struct;
Arrays.stream(tuple).forEach(this::handleTupleElement);
// or by using `ResultSet`
ResultSet resultSet = struct.getResultSet();
while (resultSet.next()) {
// ...
}
}
}
}
}
Types Nullable et LowCardinality
|Type ClickHouse
|Type JDBC
|Classe Java
|Point
|OTHER
|double[]
|Ring
|OTHER
|double[][]
|Polygon
|OTHER
|double[][][]
|MultiPolygon
|OTHER
|double[][][][]
Nullableet
LowCardinalitysont des types spéciaux qui encapsulent d’autres types.
Nullableinflue sur la manière dont les noms de type sont renvoyés dans
ResultSetMetaData
|Type ClickHouse
|Type JDBC
|Classe Java
|UUID
|OTHER
|java.util.UUID
|IPv4
|OTHER
|java.net.Inet4Address
|IPv6
|OTHER
|java.net.Inet6Address
|JSON
|OTHER
|java.lang.String
|AggregateFunction
|OTHER
|(représentation binaire)
|SimpleAggregateFunction
|(type encapsulé)
|(classe encapsulée)
UUIDn’est pas un type JDBC standard. Il fait toutefois partie du JDK. Par défaut, la méthode
getObject()renvoie un
java.util.UUID.
UUIDpeut être lu/écrit sous forme de
Stringà l’aide de la méthode
getObject(columnIndex, String.class).
IPv4et
IPv6ne sont pas des types JDBC standard. Ils font toutefois partie du JDK. Par défaut, la méthode
getObject()renvoie un
java.net.Inet4Addresset un
java.net.Inet6Address.
IPv4et
IPv6peuvent être lus/écrits sous forme de
Stringà l’aide de la méthode
getObject(columnIndex, String.class).
Map<String, Object> par défaut, où les clés sont les clés de l’objet JSON et les valeurs sont les valeurs de l’objet JSON.
Par exemple :
sera associé à :
{
"key1": "value1",
"key2": ["value2", "value3"]
"key3": {
"key4": "value4",
"key5": "value5"
}
}
Il existe une option plus pratique pour lire le JSON en tant que String en passant le server setting
Map<String, Object> map = new HashMap<>();
map.put("key1", "value1");
map.put("key2", Arrays.asList("value2", "value3"));
map.put("key3", new HashMap<String, Object>() {{
put("key4", "value4");
put("key5", "value5");
}});
jdbc_read_json_as_string=true aux properties de connexion.
Cela permet au driver de retourner les values JSON en tant que String, qui peuvent ensuite être parsées à l’aide de n’importe quelle bibliothèque JSON.
À partir de la version 25.8 de ClickHouse, les nombres ne sont plus mis entre guillemets par défaut. Pour les versions antérieures, vous pouvez désactiver cette mise entre guillemets en transmettant des paramètres serveur aux propriétés de connexion :
Properties properties = new Properties();
properties.setProperty(
ClientConfigProperties.serverSetting(ServerSettings.OUTPUT_FORMAT_BINARY_WRITE_JSON_AS_STRING),
"1");
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url, properties)) {
try (ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM test_json ORDER BY order")) {
while (rs.next()) {
String json = rs.getString("json");
// ...
}
}
}
Properties properties = new Properties();
properties.put(ClientConfigProperties.serverSetting("output_format_json_quote_64bit_integers"), "0");
properties.put(ClientConfigProperties.serverSetting("output_format_json_quote_64bit_floats"), "0");
properties.put(ClientConfigProperties.serverSetting("output_format_json_quote_decimals"), "0");
Gestion des dates, des heures et des fuseaux horairesVeuillez consulter le Guide Date/Time, qui explique les pièges courants et la logique du driver lors de la gestion des valeurs Date/Time et des timestamps.
Création d’une connexion
String url = "jdbc:ch://my-server:8123/system";
Properties properties = new Properties();
DataSource dataSource = new DataSource(url, properties);//DataSource or DriverManager are the main entry points
try (Connection conn = dataSource.getConnection()) {
... // do something with the connection
Fournir les identifiants et les paramètres
showLineNumbers
String url = "jdbc:ch://localhost:8123?jdbc_ignore_unsupported_values=true&socket_timeout=10";
Properties info = new Properties();
info.put("user", "default");
info.put("password", "password");
info.put("database", "some_db");
//Creating a connection with DataSource
DataSource dataSource = new DataSource(url, info);
try (Connection conn = dataSource.getConnection()) {
... // do something with the connection
}
//Alternate approach using the DriverManager
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url, info)) {
... // do something with the connection
}
Instruction simple
showLineNumbers
try (Connection conn = dataSource.getConnection(...);
Statement stmt = conn.createStatement()) {
ResultSet rs = stmt.executeQuery("select * from numbers(50000)");
while(rs.next()) {
// ...
}
}
Insert
showLineNumbers
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("INSERT INTO mytable VALUES (?, ?)")) {
ps.setString(1, "test"); // id
ps.setObject(2, LocalDateTime.now()); // timestamp
ps.addBatch();
...
ps.executeBatch(); // stream everything on-hand into ClickHouse
}
HikariCP
showLineNumbers
// connection pooling won't help much in terms of performance,
// because the underlying implementation has its own pool.
// for example: HttpURLConnection has a pool for sockets
HikariConfig poolConfig = new HikariConfig();
poolConfig.setConnectionTimeout(5000L);
poolConfig.setMaximumPoolSize(20);
poolConfig.setMaxLifetime(300_000L);
poolConfig.setDataSource(new ClickHouseDataSource(url, properties));
try (HikariDataSource ds = new HikariDataSource(poolConfig);
Connection conn = ds.getConnection();
Statement s = conn.createStatement();
ResultSet rs = s.executeQuery("SELECT * FROM system.numbers LIMIT 3")) {
while (rs.next()) {
// handle row
log.info("Integer: {}, String: {}", rs.getInt(1), rs.getString(1));//Same column but different types
}
}
Pour aller plus loinPour plus d’informations, consultez notre dépôt GitHub et la documentation du client Java.
Résolution des problèmes
JournalisationLe driver utilise slf4j pour la journalisation et utilisera la première implémentation disponible sur le
classpath.
Résolution du timeout JDBC sur les insertions volumineusesLors de l’exécution de grands inserts dans ClickHouse avec de longs temps d’exécution, vous pouvez rencontrer des erreurs de timeout JDBC du type :
Ces erreurs peuvent perturber le processus d’insertion de données et affecter la stabilité du système. Pour résoudre ce problème, vous devrez peut-être ajuster quelques paramètres de timeout dans le système d’exploitation du client.
Caused by: java.sql.SQLException: Read timed out, server myHostname [uri=https://hostname.aws.clickhouse.cloud:8443]
Mac OSSur Mac OS, les paramètres suivants peuvent être modifiés pour résoudre le problème :
net.inet.tcp.keepidle: 60000
net.inet.tcp.keepintvl: 45000
net.inet.tcp.keepinit: 45000
net.inet.tcp.keepcnt: 8
net.inet.tcp.always_keepalive: 1
LinuxSur Linux, les paramètres équivalents seuls peuvent ne pas suffire à résoudre le problème. Des étapes supplémentaires sont nécessaires en raison des différences dans la manière dont Linux gère les paramètres keep-alive des sockets. Suivez ces étapes :
- Ajustez les paramètres suivants du noyau Linux dans
/etc/sysctl.confou dans un fichier de configuration connexe :
net.inet.tcp.keepidle: 60000
net.inet.tcp.keepintvl: 45000
net.inet.tcp.keepinit: 45000
net.inet.tcp.keepcnt: 8
net.inet.tcp.always_keepalive: 1
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl: 75
net.ipv4.tcp_keepalive_probes: 9
net.ipv4.tcp_keepalive_time: 60 (Vous pouvez envisager d’abaisser cette valeur par rapport à la valeur
defaultde 300 secondes)
- Après avoir modifié les paramètres du noyau, appliquez les modifications en exécutant la commande suivante :
Après avoir configuré ces paramètres, assurez-vous que votre client active l’option Keep Alive sur le socket :
sudo sysctl -p
properties.setProperty("socket_keepalive", "true");
Guide de migration
Modifications principales
|Fonctionnalité
|V1 (ancienne)
|V2 (nouvelle)
|Prise en charge des transactions
|Prise en charge partielle
|Non pris en charge
|Renommage des colonnes de réponse
|Prise en charge partielle
|Non pris en charge
|SQL à instructions multiples
|Non pris en charge
|Non autorisé
|Paramètres nommés
|Pris en charge
|Non pris en charge (non prévu par la spécification JDBC)
|Données en streaming avec
PreparedStatement
|Pris en charge
|Non pris en charge
- JDBC V2 a été conçu pour être plus léger, et certaines fonctionnalités ont été supprimées.
- Les données en streaming ne sont pas prises en charge dans JDBC V2, car elles ne font partie ni de la spécification JDBC ni de Java.
- JDBC V2 nécessite une configuration explicite. Aucun basculement n’est défini par défaut.
- Le protocole doit être indiqué dans l’URL. Aucune détection implicite du protocole en fonction du numéro de port.
Modifications de configurationIl n’existe que deux enums :
com.clickhouse.jdbc.DriverProperties- les propriétés de configuration propres au driver.
com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties- les propriétés de configuration du client. Les changements de configuration du client sont décrits dans la documentation du client Java.
- L’URL est d’abord analysée pour les propriétés. Celles-ci remplacent toutes les autres propriétés.
- Les propriétés du driver ne sont pas transmises au client.
- Les endpoints (hôte, port, protocole) sont extraits de l’URL.
String url = "jdbc:ch://my-server:8443/default?" +
"jdbc_ignore_unsupported_values=true&" +
"socket_rcvbuf=800000";
Properties properties = new Properties();
properties.setProperty("socket_rcvbuf", "900000");
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url, properties)) {
// Connection will use socket_rcvbuf=800000 and jdbc_ignore_unsupported_values=true
// Endpoints: my-server:8443 protocol: http (not secure)
// Database: default
}
Modifications des types de donnéesTypes numériques
|Type ClickHouse
|Compatible avec la V1
|Type JDBC (V2)
|Classe Java (V2)
|Type JDBC (V1)
|Classe Java (V1)
|Int8
|✅
|TINYINT
|java.lang.Byte
|TINYINT
|java.lang.Byte
|Int16
|✅
|SMALLINT
|java.lang.Short
|SMALLINT
|java.lang.Short
|Int32
|✅
|INTEGER
|java.lang.Integer
|INTEGER
|java.lang.Integer
|Int64
|✅
|BIGINT
|java.lang.Long
|BIGINT
|java.lang.Long
|Int128
|✅
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|Int256
|✅
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|UInt8
|❌
|SMALLINT
|java.lang.Short
|SMALLINT
|com.clickhouse.data.value.UnsignedByte
|UInt16
|❌
|INTEGER
|java.lang.Integer
|INTEGER
|com.clickhouse.data.value.UnsignedShort
|UInt32
|❌
|BIGINT
|java.lang.Long
|BIGINT
|com.clickhouse.data.value.UnsignedInteger
|UInt64
|❌
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|NUMERIC
|com.clickhouse.data.value.UnsignedLong
|UInt128
|✅
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|UInt256
|✅
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|Float32
|✅
|FLOAT
|java.lang.Float
|FLOAT
|java.lang.Float
|Float64
|✅
|DOUBLE
|java.lang.Double
|DOUBLE
|java.lang.Double
|Decimal32
|✅
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|Decimal64
|✅
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|Decimal128
|✅
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|Decimal256
|✅
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|Bool
|✅
|BOOLEAN
|java.lang.Boolean
|BOOLEAN
|java.lang.Boolean
- La principale différence est que les types non signés sont associés à des types Java pour une meilleure portabilité.
|Type ClickHouse
|Compatible avec la V1
|Type JDBC (V2)
|Classe Java (V2)
|Type JDBC (V1)
|Classe Java (V1)
|String
|✅
|VARCHAR
|java.lang.String
|VARCHAR
|java.lang.String
|FixedString
|✅
|VARCHAR
|java.lang.String
|VARCHAR
|java.lang.String
FixedStringest lu tel quel dans les deux versions. Par exemple,
FixedString(10)pour
'John'sera lu sous la forme
'John\0\0\0\0\0\0\0\0\0'.
- Lorsque
PreparedStatement#setBytesest utilisé, il est converti en
unhex('<hex_string>'), puis lu en tant que
String.
- Les chaînes sont stockées en encodage UTF-8.
|Type ClickHouse
|Compatible avec la V1
|Type JDBC (V2)
|Classe Java (V2)
|Type JDBC (V1)
|Classe Java (V1)
|Date
|❌
|DATE
|java.sql.Date
|DATE
|java.time.LocalDate
|Date32
|❌
|DATE
|java.sql.Date
|DATE
|java.time.LocalDate
|DateTime
|❌
|TIMESTAMP
|java.sql.Timestamp
|TIMESTAMP_WITH_TIMEZONE
|java.time.OffsetDateTime
|DateTime64
|❌
|TIMESTAMP
|java.sql.Timestamp
|TIMESTAMP_WITH_TIMEZONE
|java.time.OffsetDateTime
|Time
|✅
|TIME
|java.sql.Time
|nouveau type/non pris en charge
|nouveau type/non pris en charge
|Time64
|✅
|TIME
|java.sql.Time
|nouveau type / non pris en charge
|nouveau type / non pris en charge
Timeet
Time64sont pris en charge dans V2 uniquement en tant que nouveaux types.
DateTimeet
DateTime64sont associés à
java.sql.Timestamppour une meilleure compatibilité avec JDBC.
Types imbriqués
|Type ClickHouse
|Compatible avec la V1
|Type JDBC (V2)
|Classe Java (V2)
|Type JDBC (V1)
|Classe Java (V1)
|Enum
|✅
|VARCHAR
|java.lang.String
|OTHER
|java.lang.String
|Enum8
|✅
|VARCHAR
|java.lang.String
|OTHER
|java.lang.String
|Enum16
|✅
|VARCHAR
|java.lang.String
|OTHER
|java.lang.String
|Type ClickHouse
|Compatible avec la V1
|Type JDBC (V2)
|Classe Java (V2)
|Type JDBC (V1)
|Classe Java (V1)
|Array
|❌
|ARRAY
|java.sql.Array
|ARRAY
|Object[] ou tableau de types primitifs
|Tuple
|❌
|OTHER
|Object[]
|STRUCT
|java.sql.Struct
|Map
|❌
|JAVA_OBJECT
|java.util.Map
|STRUCT
|java.util.Map
|Nested
|❌
|ARRAY
|java.sql.Array
|STRUCT
|java.sql.Struct
- En V2,
Arrayest associé à
java.sql.Arraypar défaut pour assurer la compatibilité avec JDBC. Cela permet aussi de fournir davantage d’informations sur la valeur de tableau renvoyée. Utile pour l’inférence de type.
- En V2,
Arrayimplémente la méthode
getResultSet()afin de renvoyer un
java.sql.ResultSetavec le même contenu que le tableau d’origine.
- V1 utilise
STRUCTpour
Map, mais renvoie toujours un objet
java.util.Map. V2 corrige cela en associant
Mapà
JAVA_OBJECT.
- V1 utilise
STRUCTpour
Tuple, mais renvoie toujours un objet
List<Object>. V2 associe
Tupleà
OTHERet renvoie
Object[]par défaut.
- V2 introduit
com.clickhouse.data.Tuple#Tuplepour écrire des tuples. Cela permet de déterminer plus facilement si une valeur est un tuple ou un tableau.
PreparedStatement#setByteset
ResultSet#getBytesne peuvent pas être utilisés avec des types de collection. Ces méthodes sont conçues pour fonctionner avec des chaînes binaires.
- En général,
java.sql.Arrayest utilisé pour écrire et lire les types
Array. Le pilote JDBC le prend entièrement en charge.
- En V2,
Nestedest associé à
Arrayet est présenté comme un tableau de tuples.
- V2 prend partiellement en charge
java.sql.Struct, car il est très similaire au type
Arrayet ne prend pas en charge les paires clé-valeur.
Structpeut être utilisé pour écrire des valeurs
Tuple.
Types Nullable et LowCardinality
|Type ClickHouse
|Compatible avec la V1
|Type JDBC (V2)
|Classe Java (V2)
|Type JDBC (V1)
|Classe Java (V1)
|Point
|✅
|OTHER
|double[]
|OTHER
|double[]
|Ring
|✅
|OTHER
|double[][]
|OTHER
|double[][]
|Polygon
|✅
|OTHER
|double[][][]
|OTHER
|double[][][]
|MultiPolygon
|✅
|OTHER
|double[][][][]
|OTHER
|double[][][][]
Nullableet
LowCardinalitysont des types spéciaux qui encapsulent d’autres types.
- Aucun changement n’est apporté à ces types dans V2.
|Type ClickHouse
|Compatible avec la V1
|Type JDBC (V2)
|Classe Java (V2)
|Type JDBC (V1)
|Classe Java (V1)
|JSON
|❌
|OTHER
|java.lang.String
|non pris en charge
|non pris en charge
|AggregateFunction
|✅
|OTHER
|(représentation binaire)
|OTHER
|(représentation binaire)
|SimpleAggregateFunction
|✅
|(type encapsulé)
|(classe encapsulée)
|(type encapsulé)
|(classe encapsulée)
|UUID
|✅
|OTHER
|java.util.UUID
|VARCHAR
|java.util.UUID
|IPv4
|✅
|OTHER
|java.net.Inet4Address
|VARCHAR
|java.net.Inet4Address
|IPv6
|✅
|OTHER
|java.net.Inet6Address
|VARCHAR
|java.net.Inet6Address
|Dynamic
|❌
|OTHER
|java.Object
|non pris en charge
|non pris en charge
|Variant
|❌
|OTHER
|java.Object
|non pris en charge
|non pris en charge
- V1 utilise
VARCHARpour
UUID, mais renvoie toujours un objet
java.util.UUID. V2 corrige cela en associant
UUIDà
OTHERet renvoie un objet
java.util.UUID.
- V1 utilise
VARCHARpour
IPv4et
IPv6, mais renvoie toujours des objets
java.net.Inet4Addresset
java.net.Inet6Address. V2 corrige cela en associant
IPv4et
IPv6à
OTHERet renvoie des objets
java.net.Inet4Addresset
java.net.Inet6Address.
Dynamicet
Variantsont de nouveaux types dans V2. Ils ne sont pas pris en charge dans V1.
JSONest basé sur le type
Dynamic. Il n’est donc pris en charge que dans V2.
- Les valeurs IPv4 et IPv6 peuvent être lues sous forme de
byte[]à l’aide de la méthode
getBytes(columnIndex). Il est toutefois recommandé d’utiliser les classes prévues pour ces types.
- V2 ne prend pas en charge la lecture d’une adresse IP sous forme de valeurs numériques, car la conversion est mieux gérée dans les classes InetAddress.
Modifications des métadonnées de la base de données
- V2 utilise uniquement le terme
Schemapour désigner les bases de données. Le terme
Catalogest réservé à un usage futur.
- V2 renvoie
falsepour
DatabaseMetaData.supportsTransactions()et
DatabaseMetaData.supportsSavepoints(). Cela sera modifié dans une future version.
- Dans
DatabaseMetaData.getTypeInfo(), les colonnes
LITERAL_PREFIXet
LITERAL_SUFFIXrenvoient désormais
nullpour les types de données auxquels des préfixes et suffixes ne s’appliquent pas (par ex., les types numériques). Dans V1, ces colonnes renvoyaient des valeurs non nulles pour ces types. Ces colonnes doivent être utilisées lors de la génération de requêtes SQL afin de mettre correctement entre guillemets les valeurs littérales en fonction de leur type de données.