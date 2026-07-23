clickhouse-jdbc implémente l’interface JDBC standard en s’appuyant sur le dernier client Java. Nous recommandons d’utiliser directement le dernier client Java si les performances ou l’accès direct sont essentiels.

​ Prérequis environnementaux

OpenJDK version >= 8

Maven

Gradle (Kotlin)

Gradle {/* https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/clickhouse-jdbc */} < dependency > < groupId > com.clickhouse </ groupId > < artifactId > clickhouse-jdbc </ artifactId > < version > 0.9.8 </ version > < classifier > all </ classifier > </ dependency > // https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/clickhouse-jdbc implementation ( "com.clickhouse:clickhouse-jdbc:0.9.8:all" ) // https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/clickhouse-jdbc implementation 'com.clickhouse:clickhouse-jdbc:0.9.8:all'

Si vous utilisez le pilote JDBC dans une application nécessitant l’ajout d’un jar au classpath, vous devez télécharger le jar depuis :

Maven Central et ajoutez-le au classpath à partir de la version 0.9.4 , un artefact est disponible : https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/clickhouse-jdbc-all utilisez le classificateur all pour obtenir le JAR avec toutes les dépendances embarquées.

ou depuis le dépôt officiel ici

Classe du driver: com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver

com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver est une classe de façade pour les nouvelles et anciennes implémentations JDBC. Elle utilise par défaut la nouvelle implémentation JDBC. Vous pouvez utiliser l’ancienne implémentation JDBC en définissant la propriété système clickhouse.jdbc.v1 sur true . Cette propriété doit être définie avant tout appel à la classe Driver. Une autre façon de basculer entre les versions consiste à utiliser directement les classes Driver de chaque version : com.clickhouse.jdbc.Driver est la nouvelle implémentation JDBC (V2).

est la nouvelle implémentation JDBC (V2). com.clickhouse.jdbc.DriverV1 est l’ancienne implémentation JDBC (V1).

Syntaxe d’URL : jdbc:(ch|clickhouse)[:<protocol>]://endpoint[:port][/<database>][?param1=value1¶m2=value2][#tag1,tag2,...] , par exemple :

jdbc:clickhouse:http://localhost:8123

jdbc:clickhouse:https://localhost:8443?ssl=true

Voici quelques points à noter concernant la syntaxe des URL :

un seul endpoint est autorisé dans l’URL

endpoint est autorisé dans l’URL le protocole doit être spécifié lorsqu’il ne s’agit pas du protocole par défaut - ‘HTTP’

le port doit être spécifié lorsqu’il ne s’agit pas du port par défaut ‘8123’

le driver ne déduit pas le protocole à partir du port, vous devez le spécifier explicitement

le paramètre ssl n’est pas requis lorsque le protocole est spécifié.

​ Propriétés de connexion

Les principaux paramètres de configuration sont définis dans le client Java . Ils doivent être transmis tels quels au driver. Le driver possède également des propriétés qui lui sont propres et qui ne font pas partie de la configuration du client ; elles sont listées ci-dessous.

Propriétés du driver :

Propriété Par défaut Description disable_frameworks_detection true Désactive la détection des frameworks pour le User-Agent jdbc_ignore_unsupported_values false Ignore SQLFeatureNotSupportedException lorsque cela n’affecte pas le fonctionnement du driver clickhouse.jdbc.v1 false Utilise l’ancienne implémentation JDBC plutôt que la nouvelle default_query_settings null Permet de transmettre les paramètres de requête par défaut lors des opérations de requête jdbc_resultset_auto_close true Ferme automatiquement ResultSet à la fermeture de Statement beta.row_binary_for_simple_insert false Utilise une implémentation de PreparedStatement basée sur l’écriture RowBinary . Fonctionne uniquement pour les requêtes INSERT INTO ... VALUES . jdbc_resultset_auto_close true Ferme automatiquement ResultSet à la fermeture de Statement jdbc_use_max_result_rows false Permet d’utiliser la propriété serveur max_result_rows pour limiter le nombre de lignes renvoyées par la requête. Lorsqu’elle est activée, cette option remplace le mode de dépassement défini par l’utilisateur. Consultez la JavaDoc pour plus de détails. jdbc_sql_parser JAVACC Définit le parseur SQL à utiliser. Choix : ANTLR4 , ANTLR4_PARAMS_PARSER , JAVACC . remember_last_set_roles true Mémorise les derniers rôles définis pour la connexion.

Paramètres du serveur clickhouse_setting_ (comme pour la Tous les paramètres du serveur doivent être précédés du préfixe(comme pour la configuration du client). Properties config = new Properties (); config . setProperty ( "user" , "default" ); config . setProperty ( "password" , getPassword ()); // set server setting config . put ( ClientConfigProperties . serverSetting ( "allow_experimental_time_time64_type" ), "1" ); Connection conn = Driver . connect ( "jdbc:ch:http://localhost:8123/" , config);

Exemple de configuration :

Properties properties = new Properties (); properties . setProperty ( "user" , "default" ); properties . setProperty ( "password" , getPassword ()); properties . setProperty ( "client_name" , "my-app-01" ); // when http protocol is used it will be `http_user_agent` in the query log but not `client_name`. Connection conn = Driver . connect ( "jdbc:ch:http://localhost:8123/" , properties);

ce qui sera équivalent à l’URL JDBC suivante :

jdbc:ch: http : // localhost: 8123 / ?user = default & password = password &client_name = my - app - 01 // credentials shoud be passed in `Properties` . Here it is just for example.

Note : inutile d’encoder l’URL JDBC ou les propriétés en URL, elles seront encodées automatiquement.

Profils en lecture seule

readonly=2 . Pour en savoir plus sur les profils en lecture seule, consultez Nous évitons délibérément d’ajouter des paramètres par défaut aux propriétés de connexion afin d’éviter tout problème avec les profils en lecture seule. Cependant, certains utilisateurs ont besoin de transmettre des paramètres de format (par exemple pour lire du JSON en tant que String) et nous recommandons d’utiliser le profil. Pour en savoir plus sur les profils en lecture seule, consultez cette page

​ Identification du client

Il existe deux façons d’identifier l’application à l’origine d’une requête : définir com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties#CLIENT_NAME via les propriétés de connexion ou utiliser la méthode java.sql.Connection#setClientInfo(String name, String value) .

showLineNumbers Properties properties = new Properties (); properties . setProperty ( ClientConfigProperties . CLIENT_NAME . getKey (), "my-app-01" ); Connection conn = Driver . connect ( "jdbc:ch:http://localhost:8123/" , properties);

showLineNumbers conn . setClientInfo ( com . clickhouse . jdbc . ClientInfoProperties . APPLICATION_NAME . getKey (), "my-app-01" );

Les deux méthodes produiront la valeur http_user_agent suivante dans le journal des requêtes :

my-app-01/1.0 jdbc-v2/0.9.7 clickhouse-java-v2/0.9.6 (Linux; jvm:17.0.17) Apache-HttpClient/5.4.4

Note : Nous recommandons d’utiliser le format app_name/version pour la propriété client_name , car cela facilite l’identification de l’application dans le journal des requêtes.

​ Identification des opérations

Le pilote JDBC génère un query_id pour chaque opération (actuellement inclus dans les exceptions du serveur).

Pour définir log_comment pour une opération, utilisez la méthode com.clickhouse.jdbc.StatementImpl#getLocalSettings . Cela nécessite que Statement ou PreparedStatement soit préalablement casté en com.clickhouse.jdbc.StatementImpl .

showLineNumbers StatementImpl stmt = (StatementImpl) conn . createStatement (); stmt . getLocalSettings (). logComment ( "some-comment" );

Note : cette approche fonctionne pour les utilisations mono-thread d’une instruction, car localSettings est partagé entre les threads.

​ Types de données pris en charge

Le JDBC driver prend en charge les mêmes formats de données que le client Java sous-jacent.

​ Correspondance de types JDBC

La correspondance suivante s’applique à :

ResultSet#getObject(columnIndex) - la méthode retourne un objet de la classe Java correspondante. ( Int8 -> java.lang.Byte , Int16 -> java.lang.Short , etc.)

- la méthode retourne un objet de la classe Java correspondante. ( -> , -> , etc.) ResultSetMetaData#getColumnType(columnIndex) - la méthode retourne le type JDBC correspondant. ( Int8 -> java.lang.Byte , Int16 -> java.lang.Short , etc.)

Il existe plusieurs façons de modifier la correspondance :

ResultSet#getObject(columnIndex, class) - la méthode essaiera de convertir la valeur en type class . Certaines conversions présentent des limitations. Voir chaque section pour plus de détails.

Types numériques

Type ClickHouse Type JDBC Classe Java Int8 TINYINT java.lang.Byte Int16 SMALLINT java.lang.Short Int32 INTEGER java.lang.Integer Int64 BIGINT java.lang.Long Int128 NUMERIC java.math.BigInteger Int256 NUMERIC java.math.BigInteger UInt8 SMALLINT java.lang.Short UInt16 INTEGER java.lang.Integer UInt32 BIGINT java.lang.Long UInt64 NUMERIC java.math.BigInteger UInt128 NUMERIC java.math.BigInteger UInt256 NUMERIC java.math.BigInteger Float32 FLOAT java.lang.Float Float64 DOUBLE java.lang.Double Decimal32 DECIMAL java.math.BigDecimal Decimal64 DECIMAL java.math.BigDecimal Decimal128 DECIMAL java.math.BigDecimal Decimal256 DECIMAL java.math.BigDecimal Bool BOOLEAN java.lang.Boolean

les types numériques sont convertibles entre eux. Ainsi, Int8 peut être lu comme Float64 , et inversement.: rs.getObject(1, Float64.class) renverra une valeur Float64 pour la colonne Int8 . rs.getLong(1) renverra une valeur Long pour la colonne Int8 . rs.getByte(1) peut renvoyer une valeur Byte pour la colonne Int16 si celle-ci tient dans Byte .

peut être lu comme , et inversement.: la conversion d’un type plus large vers un type plus étroit n’est pas recommandée en raison du risque de corruption des données.

Le type Bool se comporte aussi comme un nombre.

se comporte aussi comme un nombre. Tous les types numériques peuvent également être lus comme java.lang.String .

. Le stockage de Float.MAX_VALUE de Java en tant que Float pose problème (https://github.com/ClickHouse/clickhouse-java/issues/809). Enregistrer la même valeur en tant que Double résout le problème.

Types String

Type ClickHouse Type JDBC Classe Java String VARCHAR java.lang.String FixedString VARCHAR java.lang.String

String ne peut être lu que sous la forme de java.lang.String ou de byte[] .

ne peut être lu que sous la forme de ou de . FixedString est lu tel quel et sera complété par des zéros jusqu’à atteindre la longueur de la colonne. (Par exemple, FixedString(10) pour 'John' sera lu comme 'John\0\0\0\0\0\0\0\0\0' .)

Types enum

Type ClickHouse Type JDBC Classe Java Enum8 VARCHAR java.lang.String Enum16 VARCHAR java.lang.String

Enum8 et Enum16 sont associés à java.lang.String par défaut.

et sont associés à par défaut. Les valeurs d’énumération peuvent être lécues comme valeurs numériques à l’aide de la méthode d’accès dédiée ou de la méthode getObject(columnIndex, Integer.class) .

. Enum16 est associé en interne à short et Enum8 à byte. Il faut éviter de lire Enum16 comme un byte en raison du risque de corruption des données.

est associé en interne à short et à byte. Il faut éviter de lire comme un byte en raison du risque de corruption des données. Les valeurs d’énumération peuvent être définies comme chaîne de caractères ou comme valeur numérique dans PreparedStatement .

Types Date/Heure

Type ClickHouse Type JDBC Classe Java Date DATE java.sql.Date Date32 DATE java.sql.Date DateTime TIMESTAMP java.sql.Timestamp DateTime64 TIMESTAMP java.sql.Timestamp Time TIME java.sql.Time Time64 TIME java.sql.Time

Les types Date / Time sont associés aux types java.sql pour une meilleure compatibilité avec JDBC. Cependant, il est possible d’obtenir des objets java.time.LocalDate , java.time.LocalDateTime ou java.time.LocalTime en utilisant ResultSet#getObject(columnIndex, Class<T>) avec la classe correspondante comme deuxième argument. rs.getObject(1, java.time.LocalDate.class) renvoie la valeur java.time.LocalDate de la colonne Date . rs.getObject(1, java.time.LocalDateTime.class) renvoie la valeur java.time.LocalDateTime de la colonne DateTime . rs.getObject(1, java.time.LocalTime.class) renvoie la valeur java.time.LocalTime de la colonne Time .

pour une meilleure compatibilité avec JDBC. Cependant, il est possible d’obtenir des objets , ou en utilisant avec la classe correspondante comme deuxième argument. Date , Date32 , Time , Time64 ne sont pas affectés par le fuseau horaire du serveur.

, , , ne sont pas affectés par le fuseau horaire du serveur. DateTime , DateTime64 sont affectés par le fuseau horaire du serveur ou le fuseau horaire de la session.

, sont affectés par le fuseau horaire du serveur ou le fuseau horaire de la session. DateTime et DateTime64 peuvent être récupérés sous forme de ZonedDateTime à l’aide de getObject(colIndex, ZonedDateTime.class) .

Types imbriqués

Type ClickHouse Type JDBC Classe Java Array ARRAY java.sql.Array Tuple OTHER com.clickhouse.data.Tuple Map OTHER java.util.Map Nested ARRAY java.sql.Array

Array est mappé à java.sql.Array par défaut afin d’être compatible avec JDBC. Cela permet également de fournir plus d’informations sur la valeur de tableau renvoyée. Utile pour l’inférence de type.

est mappé à par défaut afin d’être compatible avec JDBC. Cela permet également de fournir plus d’informations sur la valeur de tableau renvoyée. Utile pour l’inférence de type. Array implémente la méthode getResultSet() pour renvoyer un java.sql.ResultSet contenant les mêmes données que le tableau d’origine.

implémente la méthode pour renvoyer un contenant les mêmes données que le tableau d’origine. Les types de collection ne doivent pas être lus comme des java.lang.String , car ce n’est pas une manière valide de représenter les données (par ex., les valeurs de chaîne ne sont pas entre guillemets dans un tableau).

, car ce n’est pas une manière valide de représenter les données (par ex., les valeurs de chaîne ne sont pas entre guillemets dans un tableau). Map est associé à OTHER , car la valeur ne peut être lue qu’avec la méthode getObject(columnIndex, Class<T>) . Map n’est pas un java.sql.Struct , car il ne comporte pas de colonnes nommées.

est associé à , car la valeur ne peut être lue qu’avec la méthode . Tuple est associé à Object[] , car il peut contenir différents types et qu’utiliser List n’est pas possible.

est associé à , car il peut contenir différents types et qu’utiliser n’est pas possible. Tuple peut être lu comme un Array à l’aide de la méthode getObject(columnIndex, Array.class) . Dans ce cas, Array#baseTypeName renverra la définition de la colonne Tuple .

Métadonnées du type d’élément de tableau

Array.getBaseTypeName() renvoie le nom du type d’élément ClickHouse ; Array.getBaseType() renvoie le code de type JDBC. JDBC V2 préserve les signatures de type complètes (types wrapper, paramètres de type) que V1 supprime.

Les règles générales de correspondance pour les arrays sont :

Type ClickHouse getBaseTypeName() getBaseType() Array(<Type primitif>) <Type primitif> <Type primitif JDBC> Array(<Parameterized Type>(<N>)) <Type paramétré>(<N>) <Type JDBC du type de base> Array(Nullable(<Type>)) Nullable(<Type>) <type JDBC du Type interne> Array(LowCardinality(<Type>)) LowCardinality(<Type>) <type JDBC du Type interne> Array(Array(...(<Type>))) <Type> (élément le plus imbriqué) <type JDBC du type le plus imbriqué> Array(Tuple(...)) Tuple(...) (définition complète) OTHER Array(Enum8(...)) / Array(Enum16(...)) Enum8(...) / Enum16(...) (définition complète) VARCHAR

Remarques sur les règles ci-dessus :

Les types enveloppes ( Nullable , LowCardinality ) sont préservés dans getBaseTypeName() , mais getBaseType() correspond au code JDBC du type interne.

, ) sont préservés dans , mais correspond au code JDBC du type interne. Les tableaux imbriqués sont aplatis dans les métadonnées : getBaseTypeName() renvoie le type de l’élément le plus interne qui n’est pas un tableau, et non l’élément enfant immédiat.

renvoie le type de l’élément le plus interne qui n’est pas un tableau, et non l’élément enfant immédiat. Les types paramétrés ( FixedString(N) , définitions complètes de Enum / Tuple ) conservent leurs paramètres dans getBaseTypeName() .

Exemples :

Type ClickHouse (Exemple) getBaseTypeName() getBaseType() Array(Int8) Int8 TINYINT Array(Int16) Int16 SMALLINT Array(Int32) Int32 INTEGER Array(Int64) Int64 BIGINT Array(UInt8) UInt8 SMALLINT Array(UInt16) UInt16 INTEGER Array(UInt32) UInt32 BIGINT Array(UInt64) UInt64 NUMERIC Array(Float32) Float32 FLOAT Array(Float64) Float64 DOUBLE Array(String) String VARCHAR Array(FixedString(8)) FixedString(8) VARCHAR Array(Bool) Bool BOOLEAN Array(Date) Date DATE Array(DateTime) DateTime TIMESTAMP Array(UUID) UUID OTHER Array(Nullable(Int32)) Nullable(Int32) INTEGER Array(Nullable(String)) Nullable(String) VARCHAR Array(LowCardinality(String)) LowCardinality(String) VARCHAR Array(LowCardinality(Nullable(String))) LowCardinality(Nullable(String)) VARCHAR Array(Array(Int32)) Int32 INTEGER Array(Array(Array(String))) String VARCHAR Array(Tuple(name String, val Int32)) Tuple(name String, val Int32) OTHER Array(Enum8(‘alpha’ = 1, ‘beta’ = 2, ‘gamma’ = 3)) Enum8(‘alpha’ = 1, ‘beta’ = 2, ‘gamma’ = 3) VARCHAR

Dans V2, getBaseTypeName() conserve la signature de type complète, y compris les types wrapper ( Nullable , LowCardinality ) et les paramètres de type ( FixedString(8) , définitions complètes de Enum et Tuple ). V1 les supprime et renvoie uniquement le nom du type de base.

conserve la signature de type complète, y compris les types wrapper ( , ) et les paramètres de type ( , définitions complètes de et ). V1 les supprime et renvoie uniquement le nom du type de base. Les tableaux Tuple utilisent OTHER (1111) dans V2 au lieu de STRUCT (2002) , car les tuples ClickHouse ont des champs nommés, ce que java.sql.Struct ne prend pas en charge.

utilisent dans V2 au lieu de , car les tuples ClickHouse ont des champs nommés, ce que ne prend pas en charge. Les tableaux UUID utilisent OTHER (1111) dans V2, comme pour le mappage du UUID scalaire.

utilisent dans V2, comme pour le mappage du scalaire. Les valeurs Enum sont mappées vers VARCHAR — les membres d’enum sont identifiés par leur nom sous forme de chaîne, indépendamment de leur encodage numérique sous-jacent.

Écriture des Arrays

Utilisez java.sql.Connection#createArrayOf pour instancier un objet java.sql.Array . Cet objet est conçu pour uniformiser la gestion des tableaux entre différentes bases de données. Une connexion est nécessaire pour transmettre la configuration à la méthode factory d’Array.

La méthode accepte deux arguments :

typeName - nom du type des éléments du tableau. Par exemple Array(Int32) -> "Int32" .

- nom du type des éléments du tableau. Par exemple -> . elements - éléments effectifs du tableau. Par exemple [[1, 2, 3], [4, 5, 6]] -> new Integer[][] {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}} .

Tuple peut être représenté sous la forme Object[] ou java.sql.Struct (voir comment écrire des tuples ci-dessous).

Exemple

try ( Connection conn = ...) { Array array = conn . createArrayOf ( "Int32" , new Integer [][] {{ 1 , 2 , 3 }, { 4 , 5 , 6 }}); try ( PreparedStatement ps = conn . prepareStatement ( "INSERT INTO mytable (arr) VALUES (?)" )) { ps . setArray ( 1 , array); ps . executeUpdate (); } }

Lecture des Arrays

Utilisez ResultSet#getArray(columnIndex) pour lire un objet Array . Cet objet permet d’accéder à un tableau quelle que soit sa profondeur d’imbrication. La méthode Array#getResultSet() peut être utilisée pour lire les éléments du tableau de façon plus uniforme sous forme de java.sql.ResultSet . Elle est utile lorsque le type exact des éléments du tableau est inconnu.

Exemple

try ( Connection conn = ...) { try ( PreparedStatement ps = conn . prepareStatement ( "SELECT ?::Array(Int32)" )) { ps . setArray ( 1 , array); try ( ResultSet rs = ps . executeQuery ()) { while ( rs . next ()) { Array array = rs . getArray ( 1 ); Object [] arr = ( Object []) array; Arrays . stream (arr). forEach ( this :: handleArrayElement); // or by using `ResultSet` ResultSet resultSet = array . getResultSet (); while ( resultSet . next ()) { // ... } } } } }

Écriture de Tuples

Les Tuples sont mappés à l’objet com.clickhouse.data.Tuple et doivent être écrits sous cette forme en appelant la méthode setObject(columnIndex, tuple) . Il est possible d’utiliser l’objet java.sql.Struct pour écrire des tuples et améliorer la portabilité.

Exemple

try ( Connection conn = ...) { Tuple tuple = new Tuple ( 1 , "test" , LocalDate . parse ( "2026-03-02" )); try ( PreparedStatement ps = conn . prepareStatement ( "INSERT INTO mytable (tuple) VALUES (?)" )) { ps . setObject ( 1 , tuple); ps . executeUpdate (); } } try ( Connection conn = ...) { Struct struct = conn . createStruct ( "Tuple(Int32, String, Date)" , new Object [] { 1 , "test" , LocalDate . parse ( "2026-03-02" )}); try ( PreparedStatement ps = conn . prepareStatement ( "INSERT INTO mytable (tuple) VALUES (?)" )) { ps . setStruct ( 1 , struct); ps . executeUpdate (); } }

Lecture de tuples

La méthode getObject(columnIndex) renvoie Object[] . Les Tuples peuvent être lus en tant que java.sql.Array via la méthode getObject(columnIndex, Array.class) .

Exemple

try ( Connection conn = ...) { try ( PreparedStatement stmt = conn . prepareStatement ( "SELECT ?::Tuple(String, Int32, Date)" )) { Array tuple = conn . createArrayOf ( "Tuple(String, Int32, Date)" , new Object []{ "test" , 123 , LocalDate . parse ( "2026-03-02" )}); stmt . setObject ( 1 , tuple); try ( ResultSet rs = stmt . executeQuery ()) { rs . next (); Array dbTuple = rs . getArray ( 1 ); Assert . assertEquals (dbTuple, tuple); Object arr = rs . getObject ( 1 ); Assert . assertEquals (arr, tuple . getArray ()); } } }

Écriture de Maps

Map ne peut être écrit qu’en tant qu’objet java.collections.Map , car ce type nécessite des paires clé-valeur ( java.sql.Struct ne prend pas en charge les paires clé-valeur).

Exemple

try ( Connection conn = ...) { Map < String , Integer > map = new HashMap <>(); map . put ( "key1" , 1 ); map . put ( "key2" , 2 ); try ( PreparedStatement ps = conn . prepareStatement ( "INSERT INTO mytable (map) VALUES (?)" )) { ps . setObject ( 1 , map); ps . executeUpdate (); } }

Lecture des cartes

Map peut être lu en tant qu’objet java.collections.Map via la méthode getObject(columnIndex, Map.class) .

Exemple

try ( Connection conn = ...) { try ( PreparedStatement ps = conn . prepareStatement ( "SELECT ?::Map(String, Int32)" )) { ps . setStruct ( 1 , struct); try ( ResultSet rs = ps . executeQuery ()) { while ( rs . next ()) { Map < String , Integer > map = rs . getObject ( 1 , Map . class ); // ... } } } }

Écriture dans Nested

Utilisez java.sql.Connection#createStruct pour instancier un objet java.sql.Struct . Cet objet est conçu pour unifier la gestion des types imbriqués entre différentes bases de données. Une connexion est nécessaire pour transmettre la configuration à la méthode factory de Struct.

La méthode accepte deux arguments :

typeName - nom du type des éléments imbriqués. Par exemple Nested(Tuple(Int32, String)) -> "Nested(Tuple(Int32, String))" .

- nom du type des éléments imbriqués. Par exemple -> . elements - éléments imbriqués proprement dits. Par exemple [1, 'test'] -> new Object[] {1, 'test'} .

Exemple

try ( Connection conn = ...) { Struct struct = conn . createStruct ( "Nested(Tuple(Int32, String))" , new Object [] { 1 , 'test' }); try ( PreparedStatement ps = conn . prepareStatement ( "INSERT INTO mytable (nested) VALUES (?)" )) { ps . setStruct ( 1 , struct); ps . executeUpdate (); } }

Lecture de Nested

Utilisez ResultSet#getStruct(columnIndex, StructDescriptor) pour lire un objet Nested . Cet objet permet d’accéder à des éléments imbriqués quelle que soit leur profondeur d’imbrication. La méthode Struct#getResultSet() permet de lire les éléments imbriqués de façon plus uniforme sous forme de java.sql.ResultSet . Elle est utile lorsque le type exact des éléments imbriqués est inconnu.

Exemple

try ( Connection conn = ...) { try ( PreparedStatement ps = conn . prepareStatement ( "SELECT ?::Nested(Tuple(Int32, String))" )) { ps . setStruct ( 1 , struct); try ( ResultSet rs = ps . executeQuery ()) { while ( rs . next ()) { Struct struct = rs . getStruct ( 1 ); Object [] tuple = ( Object []) struct; Arrays . stream (tuple). forEach ( this :: handleTupleElement); // or by using `ResultSet` ResultSet resultSet = struct . getResultSet (); while ( resultSet . next ()) { // ... } } } } }

Geo Types

Type ClickHouse Type JDBC Classe Java Point OTHER double[] Ring OTHER double[][] Polygon OTHER double[][][] MultiPolygon OTHER double[][][][]

Types Nullable et LowCardinality

Nullable et LowCardinality sont des types spéciaux qui encapsulent d’autres types.

et sont des types spéciaux qui encapsulent d’autres types. Nullable influe sur la manière dont les noms de type sont renvoyés dans ResultSetMetaData

Types spéciaux

Type ClickHouse Type JDBC Classe Java UUID OTHER java.util.UUID IPv4 OTHER java.net.Inet4Address IPv6 OTHER java.net.Inet6Address JSON OTHER java.lang.String AggregateFunction OTHER (représentation binaire) SimpleAggregateFunction (type encapsulé) (classe encapsulée)

UUID n’est pas un type JDBC standard. Il fait toutefois partie du JDK. Par défaut, la méthode getObject() renvoie un java.util.UUID .

n’est pas un type JDBC standard. Il fait toutefois partie du JDK. Par défaut, la méthode renvoie un . UUID peut être lu/écrit sous forme de String à l’aide de la méthode getObject(columnIndex, String.class) .

peut être lu/écrit sous forme de à l’aide de la méthode . IPv4 et IPv6 ne sont pas des types JDBC standard. Ils font toutefois partie du JDK. Par défaut, la méthode getObject() renvoie un java.net.Inet4Address et un java.net.Inet6Address .

et ne sont pas des types JDBC standard. Ils font toutefois partie du JDK. Par défaut, la méthode renvoie un et un . IPv4 et IPv6 peuvent être lus/écrits sous forme de String à l’aide de la méthode getObject(columnIndex, String.class) .

Type JSON

Le type JSON est mappé sur Map<String, Object> par défaut, où les clés sont les clés de l’objet JSON et les valeurs sont les valeurs de l’objet JSON. Par exemple :

{ "key1" : "value1" , "key2" : [ "value2" , "value3" ] "key3" : { "key4" : "value4" , "key5" : "value5" } }

sera associé à :

Map < String , Object > map = new HashMap <>(); map . put ( "key1" , "value1" ); map . put ( "key2" , Arrays . asList ( "value2" , "value3" )); map . put ( "key3" , new HashMap < String , Object >() {{ put ( "key4" , "value4" ); put ( "key5" , "value5" ); }});

Il existe une option plus pratique pour lire le JSON en tant que String en passant le server setting jdbc_read_json_as_string=true aux properties de connexion. Cela permet au driver de retourner les values JSON en tant que String, qui peuvent ensuite être parsées à l’aide de n’importe quelle bibliothèque JSON.

Properties properties = new Properties (); properties . setProperty ( ClientConfigProperties . serverSetting ( ServerSettings . OUTPUT_FORMAT_BINARY_WRITE_JSON_AS_STRING ), "1" ); try ( Connection conn = DriverManager . getConnection (url, properties)) { try ( ResultSet rs = stmt . executeQuery ( "SELECT * FROM test_json ORDER BY order" )) { while ( rs . next ()) { String json = rs . getString ( "json" ); // ... } } }

À partir de la version 25.8 de ClickHouse, les nombres ne sont plus mis entre guillemets par défaut. Pour les versions antérieures, vous pouvez désactiver cette mise entre guillemets en transmettant des paramètres serveur aux propriétés de connexion :

Properties properties = new Properties (); properties . put ( ClientConfigProperties . serverSetting ( "output_format_json_quote_64bit_integers" ), "0" ); properties . put ( ClientConfigProperties . serverSetting ( "output_format_json_quote_64bit_floats" ), "0" ); properties . put ( ClientConfigProperties . serverSetting ( "output_format_json_quote_decimals" ), "0" );

Veuillez consulter le Guide Date/Time , qui explique les pièges courants et la logique du driver lors de la gestion des valeurs Date/Time et des timestamps.

​ Création d’une connexion

String url = "jdbc:ch://my-server:8123/system" ; Properties properties = new Properties (); DataSource dataSource = new DataSource (url, properties); //DataSource or DriverManager are the main entry points try ( Connection conn = dataSource . getConnection ()) { ... // do something with the connection

​ Fournir les identifiants et les paramètres

showLineNumbers String url = "jdbc:ch://localhost:8123?jdbc_ignore_unsupported_values=true&socket_timeout=10" ; Properties info = new Properties (); info . put ( "user" , "default" ); info . put ( "password" , "password" ); info . put ( "database" , "some_db" ); //Creating a connection with DataSource DataSource dataSource = new DataSource (url, info); try ( Connection conn = dataSource . getConnection ()) { ... // do something with the connection } //Alternate approach using the DriverManager try ( Connection conn = DriverManager . getConnection (url, info)) { ... // do something with the connection }

​ Instruction simple

showLineNumbers try ( Connection conn = dataSource . getConnection (...); Statement stmt = conn . createStatement ()) { ResultSet rs = stmt . executeQuery ( "select * from numbers(50000)" ); while ( rs . next ()) { // ... } }

showLineNumbers try ( PreparedStatement ps = conn . prepareStatement ( "INSERT INTO mytable VALUES (?, ?)" )) { ps . setString ( 1 , "test" ); // id ps . setObject ( 2 , LocalDateTime . now ()); // timestamp ps . addBatch (); ... ps . executeBatch (); // stream everything on-hand into ClickHouse }

showLineNumbers // connection pooling won't help much in terms of performance, // because the underlying implementation has its own pool. // for example: HttpURLConnection has a pool for sockets HikariConfig poolConfig = new HikariConfig (); poolConfig . setConnectionTimeout ( 5000L ); poolConfig . setMaximumPoolSize ( 20 ); poolConfig . setMaxLifetime ( 300_000L ); poolConfig . setDataSource ( new ClickHouseDataSource (url, properties)); try ( HikariDataSource ds = new HikariDataSource (poolConfig); Connection conn = ds . getConnection (); Statement s = conn . createStatement (); ResultSet rs = s . executeQuery ( "SELECT * FROM system.numbers LIMIT 3" )) { while ( rs . next ()) { // handle row log . info ( "Integer: {}, String: {}" , rs . getInt ( 1 ), rs . getString ( 1 )); //Same column but different types } }

​ Pour aller plus loin

​ Résolution des problèmes

classpath . Le driver utilise slf4j pour la journalisation et utilisera la première implémentation disponible sur le

​ Résolution du timeout JDBC sur les insertions volumineuses

Lors de l’exécution de grands inserts dans ClickHouse avec de longs temps d’exécution, vous pouvez rencontrer des erreurs de timeout JDBC du type :

Caused by: java.sql.SQLException: Read timed out, server myHostname [uri=https://hostname.aws.clickhouse.cloud:8443]

Ces erreurs peuvent perturber le processus d’insertion de données et affecter la stabilité du système. Pour résoudre ce problème, vous devrez peut-être ajuster quelques paramètres de timeout dans le système d’exploitation du client.

​ Mac OS

Sur Mac OS, les paramètres suivants peuvent être modifiés pour résoudre le problème :

net.inet.tcp.keepidle : 60000

: 60000 net.inet.tcp.keepintvl : 45000

: 45000 net.inet.tcp.keepinit : 45000

: 45000 net.inet.tcp.keepcnt : 8

: 8 net.inet.tcp.always_keepalive : 1

Sur Linux, les paramètres équivalents seuls peuvent ne pas suffire à résoudre le problème. Des étapes supplémentaires sont nécessaires en raison des différences dans la manière dont Linux gère les paramètres keep-alive des sockets. Suivez ces étapes :

Ajustez les paramètres suivants du noyau Linux dans /etc/sysctl.conf ou dans un fichier de configuration connexe :

net.inet.tcp.keepidle : 60000

: 60000 net.inet.tcp.keepintvl : 45000

: 45000 net.inet.tcp.keepinit : 45000

: 45000 net.inet.tcp.keepcnt : 8

: 8 net.inet.tcp.always_keepalive : 1

: 1 net.ipv4.tcp_keepalive_intvl : 75

: 75 net.ipv4.tcp_keepalive_probes : 9

: 9 net.ipv4.tcp_keepalive_time : 60 (Vous pouvez envisager d’abaisser cette valeur par rapport à la valeur default de 300 secondes)

Après avoir modifié les paramètres du noyau, appliquez les modifications en exécutant la commande suivante :

sudo sysctl -p

Après avoir configuré ces paramètres, assurez-vous que votre client active l’option Keep Alive sur le socket :

properties . setProperty ( "socket_keepalive" , "true" );

​ Guide de migration

​ Modifications principales

Fonctionnalité V1 (ancienne) V2 (nouvelle) Prise en charge des transactions Prise en charge partielle Non pris en charge Renommage des colonnes de réponse Prise en charge partielle Non pris en charge SQL à instructions multiples Non pris en charge Non autorisé Paramètres nommés Pris en charge Non pris en charge (non prévu par la spécification JDBC) Données en streaming avec PreparedStatement Pris en charge Non pris en charge

JDBC V2 a été conçu pour être plus léger, et certaines fonctionnalités ont été supprimées. Les données en streaming ne sont pas prises en charge dans JDBC V2, car elles ne font partie ni de la spécification JDBC ni de Java.

JDBC V2 nécessite une configuration explicite. Aucun basculement n’est défini par défaut. Le protocole doit être indiqué dans l’URL. Aucune détection implicite du protocole en fonction du numéro de port.



​ Modifications de configuration

Il n’existe que deux enums :

com.clickhouse.jdbc.DriverProperties - les propriétés de configuration propres au driver.

- les propriétés de configuration propres au driver. com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties - les propriétés de configuration du client. Les changements de configuration du client sont décrits dans la documentation du client Java.

Les propriétés de connexion sont analysées de la manière suivante :

L’URL est d’abord analysée pour les propriétés. Celles-ci remplacent toutes les autres propriétés.

Les propriétés du driver ne sont pas transmises au client.

Les endpoints (hôte, port, protocole) sont extraits de l’URL.

Exemple :

String url = "jdbc:ch://my-server:8443/default?" + "jdbc_ignore_unsupported_values=true&" + "socket_rcvbuf=800000" ; Properties properties = new Properties (); properties . setProperty ( "socket_rcvbuf" , "900000" ); try ( Connection conn = DriverManager . getConnection (url, properties)) { // Connection will use socket_rcvbuf=800000 and jdbc_ignore_unsupported_values=true // Endpoints: my-server:8443 protocol: http (not secure) // Database: default }

​ Modifications des types de données

Types numériques

Type ClickHouse Compatible avec la V1 Type JDBC (V2) Classe Java (V2) Type JDBC (V1) Classe Java (V1) Int8 ✅ TINYINT java.lang.Byte TINYINT java.lang.Byte Int16 ✅ SMALLINT java.lang.Short SMALLINT java.lang.Short Int32 ✅ INTEGER java.lang.Integer INTEGER java.lang.Integer Int64 ✅ BIGINT java.lang.Long BIGINT java.lang.Long Int128 ✅ NUMERIC java.math.BigInteger NUMERIC java.math.BigInteger Int256 ✅ NUMERIC java.math.BigInteger NUMERIC java.math.BigInteger UInt8 ❌ SMALLINT java.lang.Short SMALLINT com.clickhouse.data.value.UnsignedByte UInt16 ❌ INTEGER java.lang.Integer INTEGER com.clickhouse.data.value.UnsignedShort UInt32 ❌ BIGINT java.lang.Long BIGINT com.clickhouse.data.value.UnsignedInteger UInt64 ❌ NUMERIC java.math.BigInteger NUMERIC com.clickhouse.data.value.UnsignedLong UInt128 ✅ NUMERIC java.math.BigInteger NUMERIC java.math.BigInteger UInt256 ✅ NUMERIC java.math.BigInteger NUMERIC java.math.BigInteger Float32 ✅ FLOAT java.lang.Float FLOAT java.lang.Float Float64 ✅ DOUBLE java.lang.Double DOUBLE java.lang.Double Decimal32 ✅ DECIMAL java.math.BigDecimal DECIMAL java.math.BigDecimal Decimal64 ✅ DECIMAL java.math.BigDecimal DECIMAL java.math.BigDecimal Decimal128 ✅ DECIMAL java.math.BigDecimal DECIMAL java.math.BigDecimal Decimal256 ✅ DECIMAL java.math.BigDecimal DECIMAL java.math.BigDecimal Bool ✅ BOOLEAN java.lang.Boolean BOOLEAN java.lang.Boolean

La principale différence est que les types non signés sont associés à des types Java pour une meilleure portabilité.

Types de chaînes

Type ClickHouse Compatible avec la V1 Type JDBC (V2) Classe Java (V2) Type JDBC (V1) Classe Java (V1) String ✅ VARCHAR java.lang.String VARCHAR java.lang.String FixedString ✅ VARCHAR java.lang.String VARCHAR java.lang.String

FixedString est lu tel quel dans les deux versions. Par exemple, FixedString(10) pour 'John' sera lu sous la forme 'John\0\0\0\0\0\0\0\0\0' .

est lu tel quel dans les deux versions. Par exemple, pour sera lu sous la forme . Lorsque PreparedStatement#setBytes est utilisé, il est converti en unhex('<hex_string>') , puis lu en tant que String .

est utilisé, il est converti en , puis lu en tant que . Les chaînes sont stockées en encodage UTF-8.

Types Date/Heure

Type ClickHouse Compatible avec la V1 Type JDBC (V2) Classe Java (V2) Type JDBC (V1) Classe Java (V1) Date ❌ DATE java.sql.Date DATE java.time.LocalDate Date32 ❌ DATE java.sql.Date DATE java.time.LocalDate DateTime ❌ TIMESTAMP java.sql.Timestamp TIMESTAMP_WITH_TIMEZONE java.time.OffsetDateTime DateTime64 ❌ TIMESTAMP java.sql.Timestamp TIMESTAMP_WITH_TIMEZONE java.time.OffsetDateTime Time ✅ TIME java.sql.Time nouveau type/non pris en charge nouveau type/non pris en charge Time64 ✅ TIME java.sql.Time nouveau type / non pris en charge nouveau type / non pris en charge

Time et Time64 sont pris en charge dans V2 uniquement en tant que nouveaux types.

et sont pris en charge dans V2 uniquement en tant que nouveaux types. DateTime et DateTime64 sont associés à java.sql.Timestamp pour une meilleure compatibilité avec JDBC.

Types enum

Type ClickHouse Compatible avec la V1 Type JDBC (V2) Classe Java (V2) Type JDBC (V1) Classe Java (V1) Enum ✅ VARCHAR java.lang.String OTHER java.lang.String Enum8 ✅ VARCHAR java.lang.String OTHER java.lang.String Enum16 ✅ VARCHAR java.lang.String OTHER java.lang.String

Types imbriqués

Type ClickHouse Compatible avec la V1 Type JDBC (V2) Classe Java (V2) Type JDBC (V1) Classe Java (V1) Array ❌ ARRAY java.sql.Array ARRAY Object[] ou tableau de types primitifs Tuple ❌ OTHER Object[] STRUCT java.sql.Struct Map ❌ JAVA_OBJECT java.util.Map STRUCT java.util.Map Nested ❌ ARRAY java.sql.Array STRUCT java.sql.Struct

En V2, Array est associé à java.sql.Array par défaut pour assurer la compatibilité avec JDBC. Cela permet aussi de fournir davantage d’informations sur la valeur de tableau renvoyée. Utile pour l’inférence de type.

est associé à par défaut pour assurer la compatibilité avec JDBC. Cela permet aussi de fournir davantage d’informations sur la valeur de tableau renvoyée. Utile pour l’inférence de type. En V2, Array implémente la méthode getResultSet() afin de renvoyer un java.sql.ResultSet avec le même contenu que le tableau d’origine.

implémente la méthode afin de renvoyer un avec le même contenu que le tableau d’origine. V1 utilise STRUCT pour Map , mais renvoie toujours un objet java.util.Map . V2 corrige cela en associant Map à JAVA_OBJECT .

pour , mais renvoie toujours un objet . V2 corrige cela en associant à . V1 utilise STRUCT pour Tuple , mais renvoie toujours un objet List<Object> . V2 associe Tuple à OTHER et renvoie Object[] par défaut.

pour , mais renvoie toujours un objet . V2 associe à et renvoie par défaut. V2 introduit com.clickhouse.data.Tuple#Tuple pour écrire des tuples. Cela permet de déterminer plus facilement si une valeur est un tuple ou un tableau.

pour écrire des tuples. Cela permet de déterminer plus facilement si une valeur est un tuple ou un tableau. PreparedStatement#setBytes et ResultSet#getBytes ne peuvent pas être utilisés avec des types de collection. Ces méthodes sont conçues pour fonctionner avec des chaînes binaires.

et ne peuvent pas être utilisés avec des types de collection. Ces méthodes sont conçues pour fonctionner avec des chaînes binaires. En général, java.sql.Array est utilisé pour écrire et lire les types Array . Le pilote JDBC le prend entièrement en charge.

est utilisé pour écrire et lire les types . Le pilote JDBC le prend entièrement en charge. En V2, Nested est associé à Array et est présenté comme un tableau de tuples.

est associé à et est présenté comme un tableau de tuples. V2 prend partiellement en charge java.sql.Struct , car il est très similaire au type Array et ne prend pas en charge les paires clé-valeur. Struct peut être utilisé pour écrire des valeurs Tuple .

Geo Types

Type ClickHouse Compatible avec la V1 Type JDBC (V2) Classe Java (V2) Type JDBC (V1) Classe Java (V1) Point ✅ OTHER double[] OTHER double[] Ring ✅ OTHER double[][] OTHER double[][] Polygon ✅ OTHER double[][][] OTHER double[][][] MultiPolygon ✅ OTHER double[][][][] OTHER double[][][][]

Types Nullable et LowCardinality

Nullable et LowCardinality sont des types spéciaux qui encapsulent d’autres types.

et sont des types spéciaux qui encapsulent d’autres types. Aucun changement n’est apporté à ces types dans V2.

Types spéciaux

Type ClickHouse Compatible avec la V1 Type JDBC (V2) Classe Java (V2) Type JDBC (V1) Classe Java (V1) JSON ❌ OTHER java.lang.String non pris en charge non pris en charge AggregateFunction ✅ OTHER (représentation binaire) OTHER (représentation binaire) SimpleAggregateFunction ✅ (type encapsulé) (classe encapsulée) (type encapsulé) (classe encapsulée) UUID ✅ OTHER java.util.UUID VARCHAR java.util.UUID IPv4 ✅ OTHER java.net.Inet4Address VARCHAR java.net.Inet4Address IPv6 ✅ OTHER java.net.Inet6Address VARCHAR java.net.Inet6Address Dynamic ❌ OTHER java.Object non pris en charge non pris en charge Variant ❌ OTHER java.Object non pris en charge non pris en charge

V1 utilise VARCHAR pour UUID , mais renvoie toujours un objet java.util.UUID . V2 corrige cela en associant UUID à OTHER et renvoie un objet java.util.UUID .

pour , mais renvoie toujours un objet . V2 corrige cela en associant à et renvoie un objet . V1 utilise VARCHAR pour IPv4 et IPv6 , mais renvoie toujours des objets java.net.Inet4Address et java.net.Inet6Address . V2 corrige cela en associant IPv4 et IPv6 à OTHER et renvoie des objets java.net.Inet4Address et java.net.Inet6Address .

pour et , mais renvoie toujours des objets et . V2 corrige cela en associant et à et renvoie des objets et . Dynamic et Variant sont de nouveaux types dans V2. Ils ne sont pas pris en charge dans V1.

et sont de nouveaux types dans V2. Ils ne sont pas pris en charge dans V1. JSON est basé sur le type Dynamic . Il n’est donc pris en charge que dans V2.

est basé sur le type . Il n’est donc pris en charge que dans V2. Les valeurs IPv4 et IPv6 peuvent être lues sous forme de byte[] à l’aide de la méthode getBytes(columnIndex) . Il est toutefois recommandé d’utiliser les classes prévues pour ces types.

à l’aide de la méthode . Il est toutefois recommandé d’utiliser les classes prévues pour ces types. V2 ne prend pas en charge la lecture d’une adresse IP sous forme de valeurs numériques, car la conversion est mieux gérée dans les classes InetAddress.

​ Modifications des métadonnées de la base de données