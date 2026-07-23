Créer une requête enregistrée

Si vous avez une requête enregistrée, vous pouvez ignorer cette étape.

Ouvrez un nouvel onglet de requête. À des fins de démonstration, nous utiliserons le jeu de données YouTube , qui contient environ 4,5 milliards d’enregistrements. Suivez les étapes de la section “Create table” pour créer la table sur votre service Cloud et insérer des données.

Limiter le nombre de lignes avec LIMIT Le tutoriel sur le jeu de données d’exemple insère un volume important de données — 4,65 milliards de lignes — ce qui peut prendre un certain temps. Pour les besoins de ce guide, nous recommandons d’utiliser la clause LIMIT afin d’insérer un plus petit volume de données, par exemple 10 millions de lignes.

À titre d’exemple, nous renverrons les 10 uploaders ayant la moyenne de vues par vidéo la plus élevée pour un paramètre year saisi par l’utilisateur.

WITH sum (view_count) AS view_sum, round (view_sum / num_uploads, 2 ) AS per_upload SELECT uploader, count () AS num_uploads, formatReadableQuantity(view_sum) AS total_views, formatReadableQuantity(per_upload) AS views_per_video FROM youtube WHERE toYear(upload_date) = { year : UInt16} GROUP BY uploader ORDER BY per_upload desc LIMIT 10

Notez que cette requête contient un paramètre ( year ) mis en évidence dans l’extrait ci‑dessus. Vous pouvez spécifier des paramètres de requête en utilisant { } avec le type du paramètre. L’éditeur de requêtes de la console SQL détecte automatiquement les expressions de paramètres de requête ClickHouse et fournit un champ de saisie pour chaque paramètre.

Exécutons rapidement cette requête pour vérifier qu’elle fonctionne en spécifiant l’année 2010 dans la zone de saisie des variables de requête située à droite de l’éditeur SQL :

Ensuite, enregistrez la requête :