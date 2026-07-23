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La fonctionnalité Query API Endpoints vous permet de créer un endpoint d’API directement à partir de n’importe quelle requête SQL enregistrée dans la console ClickHouse Cloud. Vous pourrez accéder à ces endpoints d’API via HTTP afin d’exécuter vos requêtes enregistrées sans avoir à vous connecter à votre service ClickHouse Cloud à l’aide d’un driver natif.

Prérequis

Avant de continuer, assurez-vous d’avoir :
  • une clé API avec les autorisations appropriées
  • un rôle Admin dans la Console
Vous pouvez suivre ce guide pour créer une clé API si vous n’en avez pas encore.
Autorisations minimalesPour interroger un endpoint d’API, la clé API doit disposer du rôle d’organisation Member avec l’accès au service Query Endpoints. Le rôle de base de données est configuré lors de la création de l’endpoint.
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Créer une requête enregistrée

Si vous avez une requête enregistrée, vous pouvez ignorer cette étape.Ouvrez un nouvel onglet de requête. À des fins de démonstration, nous utiliserons le jeu de données YouTube, qui contient environ 4,5 milliards d’enregistrements. Suivez les étapes de la section “Create table” pour créer la table sur votre service Cloud et insérer des données.
Limiter le nombre de lignes avec LIMITLe tutoriel sur le jeu de données d’exemple insère un volume important de données — 4,65 milliards de lignes — ce qui peut prendre un certain temps. Pour les besoins de ce guide, nous recommandons d’utiliser la clause LIMIT afin d’insérer un plus petit volume de données, par exemple 10 millions de lignes.
À titre d’exemple, nous renverrons les 10 uploaders ayant la moyenne de vues par vidéo la plus élevée pour un paramètre year saisi par l’utilisateur.
Notez que cette requête contient un paramètre (year) mis en évidence dans l’extrait ci‑dessus. Vous pouvez spécifier des paramètres de requête en utilisant { } avec le type du paramètre. L’éditeur de requêtes de la console SQL détecte automatiquement les expressions de paramètres de requête ClickHouse et fournit un champ de saisie pour chaque paramètre.Exécutons rapidement cette requête pour vérifier qu’elle fonctionne en spécifiant l’année 2010 dans la zone de saisie des variables de requête située à droite de l’éditeur SQL :Ensuite, enregistrez la requête :Plus de documentation sur les requêtes enregistrées se trouve dans la section “Saving a query”.
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Configuration du Query API Endpoint

Les Query API Endpoints peuvent être configurés directement depuis la vue de requête en cliquant sur le bouton Share et en sélectionnant API Endpoint. Il vous sera demandé de préciser quelles clés API doivent pouvoir accéder à l’endpoint :Après avoir sélectionné une clé API, il vous sera demandé de :
  • Sélectionner le rôle de base de données qui sera utilisé pour exécuter la requête (Full access, Read only ou Create a custom role)
  • Spécifier les domaines autorisés pour le partage de ressources entre origines (CORS)
Après avoir sélectionné ces options, le Query API Endpoint sera automatiquement provisionné.Un exemple de commande curl s’affichera afin que vous puissiez envoyer une requête de test :La commande curl affichée dans l’interface est donnée ci‑dessous pour plus de commodité :
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Paramètres de l’API de requête

Les paramètres d’une requête peuvent être spécifiés avec la syntaxe {parameter_name: type}. Ces paramètres seront automatiquement détectés et l’exemple de payload de requête contiendra un objet queryVariables via lequel vous pourrez transmettre ces paramètres.
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Test et monitoring

Une fois un Query API Endpoint créé, vous pouvez tester son fonctionnement en utilisant curl ou tout autre client HTTP :Après avoir envoyé votre première requête, un nouveau bouton devrait apparaître immédiatement à droite du bouton Share. En cliquant dessus, vous ouvrirez un panneau latéral contenant des données de monitoring sur la requête :

Détails d’implémentation

Cet endpoint exécute des requêtes sur vos Query API endpoints enregistrés. Il prend en charge plusieurs versions, des formats de réponse flexibles, des requêtes paramétrées et des réponses en streaming facultatives (version 2 uniquement). Endpoint :

Méthodes HTTP

Quand utiliser GET :
  • Requêtes simples sans données imbriquées complexes
  • Les paramètres peuvent être facilement encodés dans l’URL
  • La mise en cache tire parti de la sémantique HTTP de GET
Quand utiliser POST :
  • Variables de requête complexes (tableaux, objets, chaînes longues)
  • Lorsque le corps de la requête est préférable pour des raisons de sécurité ou de confidentialité
  • Téléversement de fichiers en continu ou données volumineuses

Authentification

Obligatoire : Oui Méthode : Basic Auth avec OpenAPI Key/Secret Permissions : Permissions appropriées pour l’endpoint de requête

Configuration de la requête

Paramètres d’URL

Paramètres de requête

En-têtes

Corps de la requête

Paramètres

Formats pris en charge

Réponses

Succès

Statut : 200 OK La requête a bien été exécutée.

Codes d’erreur

Bonnes pratiques de gestion des erreurs

  • Assurez-vous que des identifiants d’authentification valides sont inclus dans la requête
  • Validez queryEndpointId et queryVariables avant l’envoi
  • Mettez en place une gestion appropriée des erreurs avec des messages d’erreur adaptés

Mise à niveau des versions d’endpoint

Pour passer de la version 1 à la version 2 :
  1. Incluez l’en-tête x-clickhouse-endpoint-upgrade défini sur 1
  2. Incluez l’en-tête x-clickhouse-endpoint-version défini sur 2
Cela active l’accès aux fonctionnalités de la version 2, notamment :
  • La prise en charge de tous les formats ClickHouse
  • Le streaming des réponses
  • Des performances et fonctionnalités améliorées

Exemples

Requête de base

SQL du Query API Endpoint :

Version 1

Version 2

Réponse

Requête avec des paramètres de requête et la version 2 au format JSONCompactEachRow

SQL du Query API Endpoint :
Réponse

Requête avec un Array dans les variables de requête qui insère des données dans une table

SQL de la table :
SQL du Query API Endpoint :

Requête avec le paramètre ClickHouse max_threads défini sur 8

SQL du Query API Endpoint :

Interroger et analyser la réponse sous forme de flux

SQL du Query API Endpoint :
Sortie

Insérer un flux de données provenant d’un fichier dans une table

Créez un fichier ./samples/my_first_table_2024-07-11.csv avec le contenu suivant :
SQL CREATE TABLE :
SQL du Query API Endpoint :
Dernière modification le 23 juillet 2026