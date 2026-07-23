Avant de continuer, assurez-vous d’avoir :
Prérequis
- une clé API avec les autorisations appropriées
- un rôle Admin dans la Console
Autorisations minimalesPour interroger un endpoint d’API, la clé API doit disposer du rôle d’organisation
Member avec l’accès au service
Query Endpoints. Le rôle de base de données est configuré lors de la création de l’endpoint.
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Créer une requête enregistrée
Si vous avez une requête enregistrée, vous pouvez ignorer cette étape.Ouvrez un nouvel onglet de requête. À des fins de démonstration, nous utiliserons le jeu de données YouTube, qui contient environ 4,5 milliards d’enregistrements. Suivez les étapes de la section “Create table” pour créer la table sur votre service Cloud et insérer des données.À titre d’exemple, nous renverrons les 10 uploaders ayant la moyenne de vues par vidéo la plus élevée pour un paramètre
year saisi par l’utilisateur.
Notez que cette requête contient un paramètre (
WITH sum(view_count) AS view_sum,
round(view_sum / num_uploads, 2) AS per_upload
SELECT
uploader,
count() AS num_uploads,
formatReadableQuantity(view_sum) AS total_views,
formatReadableQuantity(per_upload) AS views_per_video
FROM
youtube
WHERE
toYear(upload_date) = {year: UInt16}
GROUP BY uploader
ORDER BY per_upload desc
LIMIT 10
year) mis en évidence dans l’extrait ci‑dessus.
Vous pouvez spécifier des paramètres de requête en utilisant
{ } avec le type du paramètre.
L’éditeur de requêtes de la console SQL détecte automatiquement les expressions de paramètres de requête ClickHouse et fournit un champ de saisie pour chaque paramètre.Exécutons rapidement cette requête pour vérifier qu’elle fonctionne en spécifiant l’année
2010 dans la zone de saisie des variables de requête située à droite de l’éditeur SQL :Ensuite, enregistrez la requête :Plus de documentation sur les requêtes enregistrées se trouve dans la section “Saving a query”.
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Configuration du Query API Endpoint
Les Query API Endpoints peuvent être configurés directement depuis la vue de requête en cliquant sur le bouton Share et en sélectionnant
API Endpoint.
Il vous sera demandé de préciser quelles clés API doivent pouvoir accéder à l’endpoint :Après avoir sélectionné une clé API, il vous sera demandé de :
- Sélectionner le rôle de base de données qui sera utilisé pour exécuter la requête (
Full access,
Read onlyou
Create a custom role)
- Spécifier les domaines autorisés pour le partage de ressources entre origines (CORS)
curl s’affichera afin que vous puissiez envoyer une requête de test :La commande
curl affichée dans l’interface est donnée ci‑dessous pour plus de commodité :
curl -H "Content-Type: application/json" -s --user '<key_id>:<key_secret>' '<API-endpoint>?format=JSONEachRow¶m_year=<value>'
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Paramètres de l’API de requête
Les paramètres d’une requête peuvent être spécifiés avec la syntaxe
{parameter_name: type}. Ces paramètres seront automatiquement détectés et l’exemple de payload de requête contiendra un objet
queryVariables via lequel vous pourrez transmettre ces paramètres.
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Test et monitoring
Une fois un Query API Endpoint créé, vous pouvez tester son fonctionnement en utilisant
curl ou tout autre client HTTP :Après avoir envoyé votre première requête, un nouveau bouton devrait apparaître immédiatement à droite du bouton Share. En cliquant dessus, vous ouvrirez un panneau latéral contenant des données de monitoring sur la requête :
Cet endpoint exécute des requêtes sur vos Query API endpoints enregistrés. Il prend en charge plusieurs versions, des formats de réponse flexibles, des requêtes paramétrées et des réponses en streaming facultatives (version 2 uniquement). Endpoint :
Détails d’implémentation
GET /query-endpoints/{queryEndpointId}/run
POST /query-endpoints/{queryEndpointId}/run
Méthodes HTTP
Quand utiliser GET :
|Méthode
|Cas d’utilisation
|Paramètres
|GET
|Requêtes simples avec paramètres
|Transmettez les variables de requête via les paramètres d’URL (
?param_name=value)
|POST
|Requêtes complexes ou lorsque le corps de la requête est utilisé
|Transmettez les variables de requête dans le corps de la requête (objet
queryVariables)
- Requêtes simples sans données imbriquées complexes
- Les paramètres peuvent être facilement encodés dans l’URL
- La mise en cache tire parti de la sémantique HTTP de GET
- Variables de requête complexes (tableaux, objets, chaînes longues)
- Lorsque le corps de la requête est préférable pour des raisons de sécurité ou de confidentialité
- Téléversement de fichiers en continu ou données volumineuses
Obligatoire : Oui Méthode : Basic Auth avec OpenAPI Key/Secret Permissions : Permissions appropriées pour l’endpoint de requête
Authentification
Configuration de la requête
Paramètres d’URL
|Paramètre
|Obligatoire
|Description
queryEndpointId
|Oui
|L’identifiant unique de l’endpoint de requête à exécuter
Paramètres de requête
|Paramètre
|Obligatoire
|Description
|Exemple
format
|Non
|Format de réponse (prend en charge tous les formats ClickHouse)
?format=JSONEachRow
param_:name
|Non
|Variables de requête si le corps de la requête est un flux. Remplacez `:name“ par le nom de votre variable
?param_year=2024
request_timeout
|Non
|Délai d’expiration de la requête en millisecondes (par défaut : 30000)
?request_timeout=60000
:clickhouse_setting
|Non
|Tout paramètre ClickHouse pris en charge
?max_threads=8
En-têtes
|En-tête
|Obligatoire
|Description
|Valeurs
x-clickhouse-endpoint-version
|Non
|Spécifie la version de l’endpoint
1 ou
2 (par défaut : dernière version enregistrée)
x-clickhouse-endpoint-upgrade
|Non
|Déclenche la mise à niveau de la version de l’endpoint (à utiliser avec l’en-tête de version)
1 pour mettre à niveau
Corps de la requête
Paramètres
|Paramètre
|Type
|Obligatoire
|Description
queryVariables
|objet
|Non
|Variables à utiliser dans la requête
format
|chaîne
|Non
|Format de réponse
Formats pris en charge
|Version
|Formats pris en charge
|Version 2
|Tous les formats pris en charge par ClickHouse
|Version 1 (limité)
|TabSeparated
TabSeparatedWithNames
TabSeparatedWithNamesAndTypes
JSON
JSONEachRow
CSV
CSVWithNames
CSVWithNamesAndTypes
Réponses
Statut :
Succès
200 OK
La requête a bien été exécutée.
Codes d’erreur
|Code d’état
|Description
400 Bad Request
|La requête est mal formée
401 Unauthorized
|Authentification manquante ou permissions insuffisantes
404 Not Found
|L’endpoint de requête spécifié est introuvable
Bonnes pratiques de gestion des erreurs
- Assurez-vous que des identifiants d’authentification valides sont inclus dans la requête
- Validez
queryEndpointIdet
queryVariablesavant l’envoi
- Mettez en place une gestion appropriée des erreurs avec des messages d’erreur adaptés
Pour passer de la version 1 à la version 2 :
Mise à niveau des versions d’endpoint
- Incluez l’en-tête
x-clickhouse-endpoint-upgradedéfini sur
1
- Incluez l’en-tête
x-clickhouse-endpoint-versiondéfini sur
2
- La prise en charge de tous les formats ClickHouse
- Le streaming des réponses
- Des performances et fonctionnalités améliorées
Exemples
SQL du Query API Endpoint :
Requête de base
SELECT database, name AS num_tables FROM system.tables LIMIT 3;
Version 1
- cURL
- JavaScript
curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{ "format": "JSONEachRow" }'
Version 2
- GET (cURL)
- POST (cURL)
- JavaScript
curl 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONEachRow' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2'
Réponse
{"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"COLUMNS"}
{"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"KEY_COLUMN_USAGE"}
{"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"REFERENTIAL_CONSTRAINTS"}
SQL du Query API Endpoint :
Requête avec des paramètres de requête et la version 2 au format JSONCompactEachRow
SELECT name, database FROM system.tables WHERE match(name, {tableNameRegex: String}) AND database = {database: String};
- GET (cURL)
- POST (cURL)
- JavaScript
curl 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONCompactEachRow¶m_tableNameRegex=query.*¶m_database=system' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2'
Réponse
["query_cache", "system"]
["query_log", "system"]
["query_views_log", "system"]
SQL de la table :
Requête avec un Array dans les variables de requête qui insère des données dans une table
SQL du Query API Endpoint :
CREATE TABLE default.t_arr
(
`arr` Array(Array(Array(UInt32)))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
INSERT INTO default.t_arr VALUES ({arr: Array(Array(Array(UInt32)))});
- cURL
- JavaScript
curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' \
-d '{
"queryVariables": {
"arr": [[[12, 13, 0, 1], [12]]]
}
}'
SQL du Query API Endpoint :
Requête avec le paramètre ClickHouse
Requête avec le paramètre ClickHouse
max_threads défini sur 8
SELECT * FROM system.tables;
- GET (cURL)
- POST (cURL)
- JavaScript
curl 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?max_threads=8' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2'
SQL du Query API Endpoint :
Interroger et analyser la réponse sous forme de flux
SELECT name, database FROM system.tables;
- TypeScript
async function fetchAndLogChunks(
url: string,
openApiKeyId: string,
openApiKeySecret: string
) {
const auth = Buffer.from(`${openApiKeyId}:${openApiKeySecret}`).toString(
"base64"
);
const headers = {
Authorization: `Basic ${auth}`,
"x-clickhouse-endpoint-version": "2",
};
const response = await fetch(url, {
headers,
method: "POST",
body: JSON.stringify({ format: "JSONEachRow" }),
});
if (!response.ok) {
console.error(`HTTP error! Status: ${response.status}`);
return;
}
const reader = response.body as unknown as Readable;
reader.on("data", (chunk) => {
console.log(chunk.toString());
});
reader.on("end", () => {
console.log("Stream ended.");
});
reader.on("error", (err) => {
console.error("Stream error:", err);
});
}
const endpointUrl =
"https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONEachRow";
const openApiKeyId = "<myOpenApiKeyId>";
const openApiKeySecret = "<myOpenApiKeySecret>";
// Exemple d'utilisation
fetchAndLogChunks(endpointUrl, openApiKeyId, openApiKeySecret).catch((err) =>
console.error(err)
);
Sortie
> npx tsx index.ts
> {"name":"COLUMNS","database":"INFORMATION_SCHEMA"}
> {"name":"KEY_COLUMN_USAGE","database":"INFORMATION_SCHEMA"}
...
> Stream ended.
Créez un fichier
Insérer un flux de données provenant d’un fichier dans une table
./samples/my_first_table_2024-07-11.csv avec le contenu suivant :
SQL CREATE TABLE :
"user_id","json","name"
"1","{""name"":""John"",""age"":30}","John"
"2","{""name"":""Jane"",""age"":25}","Jane"
SQL du Query API Endpoint :
create table default.my_first_table
(
user_id String,
json String,
name String,
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY user_id;
INSERT INTO default.my_first_table
cat ./samples/my_first_table_2024-07-11.csv | curl --user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-X POST \
-H 'Content-Type: application/octet-stream' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' \
"https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=CSV" \
--data-binary @-