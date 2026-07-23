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Le GCS ClickPipe offre un moyen entièrement géré et résilient d’ingérer des données à partir de Google Cloud Storage (GCS). Il prend en charge l’ingestion en une seule fois et l’ingestion continue, avec une garantie exactly-once.
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Sélectionner la source de données

1. Dans ClickHouse Cloud, sélectionnez Sources de données dans le menu de navigation principal, puis cliquez sur Create ClickPipe.
Sélectionner les importations
2. Cliquez sur la tuile Google Cloud Storage.
Sélectionner les importations
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Configurer votre connexion ClickPipe

1. Pour configurer un nouveau ClickPipe, vous devez indiquer comment vous connecter à votre service de stockage d’objets et vous y authentifier.
Renseignez les informations de connexion
  • Chemin du fichier GCS: Le ClickPipe GCS utilise l’API XML de Cloud Storage pour des raisons d’interopérabilité, ce qui nécessite l’endpoint storage.googleapis.com :
    Vous pouvez utiliser des caractères génériques POSIX pour faire correspondre plusieurs fichiers ou préfixes. Consultez la documentation de référence pour en savoir plus sur les patterns pris en charge.
2. Cliquez sur Données entrantes. ClickPipes récupérera les métadonnées de votre bucket pour l’étape suivante.
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Sélectionner le format des données

L’interface utilisateur affichera une liste des fichiers du bucket spécifié. Sélectionnez votre format de données (nous prenons actuellement en charge un sous-ensemble des formats ClickHouse) et indiquez si vous souhaitez activer l’ingestion continue. Consultez la section « ingestion continue » de la page de vue d’ensemble pour plus de détails.
Définir le format des données et le topic
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Configurer la table, le schéma et les paramètres

À l’étape suivante, vous pouvez choisir d’ingérer les données dans une nouvelle table ClickHouse ou de réutiliser une table existante. Suivez les instructions à l’écran pour modifier le nom de votre table, le schéma et les paramètres. Vous pouvez voir un aperçu en temps réel de vos modifications dans la table d’exemple en haut de la page.
Définir la table, le schéma et les paramètres
Vous pouvez également personnaliser les paramètres avancés à l’aide des contrôles fournis.
Définir les contrôles avancés
Vous pouvez aussi choisir d’ingérer vos données dans une table ClickHouse existante. Dans ce cas, l’interface utilisateur vous permettra de mapper les champs de la source aux champs ClickHouse de la table de destination sélectionnée.
Utiliser une table existante
Vous pouvez également mapper des colonnes virtuelles, comme _path ou _size, à des champs.
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Configurer les autorisations

Enfin, vous pouvez configurer les autorisations de l’utilisateur interne ClickPipes.Autorisations : ClickPipes créera un utilisateur dédié pour écrire des données dans une table de destination. Vous pouvez sélectionner un rôle pour cet utilisateur interne à l’aide d’un rôle personnalisé ou de l’un des rôles prédéfinis :
  • Full access : accorde un accès complet au cluster. Requis si vous utilisez une vue matérialisée ou un Dictionary avec la table de destination.
  • Only destination table : accorde uniquement les autorisations INSERT sur la table de destination.
Autorisations
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Terminer la configuration

En cliquant sur « Complete Setup », le système enregistrera votre ClickPipe et vous pourrez le voir apparaître dans le tableau récapitulatif.
Notification de réussite
Notification de suppression
Le tableau récapitulatif fournit des contrôles pour afficher des données d’exemple provenant de la source ou de la table de destination dans ClickHouse.
Afficher la destination
Il propose également des contrôles pour supprimer le ClickPipe et afficher un récapitulatif de la tâche d’ingestion.
Afficher la vue d’ensemble
Félicitations ! Vous avez configuré avec succès votre premier ClickPipe. S’il s’agit d’un ClickPipe configuré pour l’ingestion continue, il s’exécutera en continu et ingérera les données en temps réel depuis votre source de données distante. Sinon, il ingérera le lot puis s’arrêtera.
Dernière modification le 23 juillet 2026