Configurer la table, le schéma et les paramètres

À l’étape suivante, vous pouvez choisir d’ingérer les données dans une nouvelle table ClickHouse ou de réutiliser une table existante. Suivez les instructions à l’écran pour modifier le nom de votre table, le schéma et les paramètres. Vous pouvez voir un aperçu en temps réel de vos modifications dans la table d’exemple en haut de la page.

Vous pouvez également personnaliser les paramètres avancés à l’aide des contrôles fournis.

Vous pouvez aussi choisir d’ingérer vos données dans une table ClickHouse existante. Dans ce cas, l’interface utilisateur vous permettra de mapper les champs de la source aux champs ClickHouse de la table de destination sélectionnée.