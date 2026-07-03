Si vous utilisez MongoDB Atlas, consultez le guide dédié ici

​ Activer la rétention de l’oplog

Une durée minimale de rétention de l’oplog de 24 heures est requise pour la réplication. Nous recommandons de définir la rétention de l’oplog sur 72 heures ou plus afin de garantir qu’il ne soit pas tronqué avant la fin du snapshot initial.

Vous pouvez vérifier la durée de rétention actuelle de votre oplog en exécutant la commande suivante dans le shell MongoDB (vous devez disposer du rôle clusterMonitor pour exécuter cette commande) :

db . getSiblingDB ( "admin" ). serverStatus (). oplogTruncation . oplogMinRetentionHours

Pour définir la rétention de l’oplog à 72 heures, exécutez la commande suivante sur chaque nœud du jeu de réplicas en tant qu’utilisateur administrateur :

db . adminCommand ({ "replSetResizeOplog" : 1 , "minRetentionHours" : 72 })

replSetResizeOplog et la rétention de l’oplog, consultez la Pour plus d’informations sur la commandeet la rétention de l’oplog, consultez la documentation MongoDB

​ Configurer un utilisateur de base de données

Connectez-vous à votre instance MongoDB en tant qu’administrateur et exécutez la commande suivante pour créer un utilisateur MongoDB CDC ClickPipes :

db . getSiblingDB ( "admin" ). createUser ({ user: "clickpipes_user" , pwd: "some_secure_password" , roles: [ "readAnyDatabase" , "clusterMonitor" ], })

Veillez à remplacer clickpipes_user et some_secure_password par le username et le password de votre choix.

​ Et ensuite ?