Si vous utilisez MongoDB Atlas, consultez le guide dédié ici.
Une durée minimale de rétention de l’oplog de 24 heures est requise pour la réplication. Nous recommandons de définir la rétention de l’oplog sur 72 heures ou plus afin de garantir qu’il ne soit pas tronqué avant la fin du snapshot initial. Vous pouvez vérifier la durée de rétention actuelle de votre oplog en exécutant la commande suivante dans le shell MongoDB (vous devez disposer du rôle
Activer la rétention de l’oplog
clusterMonitor pour exécuter cette commande) :
Pour définir la rétention de l’oplog à 72 heures, exécutez la commande suivante sur chaque nœud du jeu de réplicas en tant qu’utilisateur administrateur :
db.getSiblingDB("admin").serverStatus().oplogTruncation.oplogMinRetentionHours
Pour plus d’informations sur la commande
db.adminCommand({
"replSetResizeOplog" : 1,
"minRetentionHours": 72
})
replSetResizeOplog et la rétention de l’oplog, consultez la documentation MongoDB.
Connectez-vous à votre instance MongoDB en tant qu’administrateur et exécutez la commande suivante pour créer un utilisateur MongoDB CDC ClickPipes :
Configurer un utilisateur de base de données
db.getSiblingDB("admin").createUser({
user: "clickpipes_user",
pwd: "some_secure_password",
roles: ["readAnyDatabase", "clusterMonitor"],
})
Veillez à remplacer
clickpipes_user et
some_secure_password par le username et le password de votre choix.
Vous pouvez maintenant créer votre ClickPipe et commencer à ingérer des données depuis votre instance MongoDB vers ClickHouse Cloud. Veillez à noter les informations de connexion utilisées lors de la configuration de votre instance MongoDB, car vous en aurez besoin pendant le processus de création du ClickPipe.