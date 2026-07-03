ClickHouse propose plusieurs approches pour gérer le JSON, chacune présentant ses avantages, ses inconvénients et ses cas d’usage. Dans ce guide, nous verrons comment charger du JSON et concevoir votre schéma de façon optimale. Ce guide se compose des sections suivantes :
- Chargement de JSON - Chargement et interrogation de JSON structuré et semi-structuré dans ClickHouse avec des schémas simples.
- Inférence de schéma JSON - Utiliser l’inférence de schéma JSON pour interroger du JSON et créer des schémas de table.
- Designing JSON schema - Étapes pour concevoir et optimiser votre schéma JSON.
- Exportation de JSON - Comment exporter du JSON.
- Gestion d’autres formats JSON - Quelques conseils pour gérer des formats JSON autres que le format délimité par des sauts de ligne (NDJSON).
- Autres approches de modélisation du JSON - Approches legacy de modélisation du JSON. Déconseillé.