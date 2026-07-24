En brefCe guide vous montre comment exporter la télémétrie d’Odigos vers ClickStack. Vous apprendrez à :
- Déployer Odigos sur Kubernetes avec Helm
- Ajouter des sources dans l’UI d’Odigos
- Ajouter une destination OTLP HTTP pointant vers ClickStack
- Vérifier les logs, les métriques et les traces dans ClickStack
Odigos est un plan de contrôle de l’instrumentation pour Kubernetes et les VM, qui instrumente les applications au niveau du noyau à l’aide d’eBPF. Comme la collecte s’exécute dans le noyau, la surcharge applicative reste faible tout en conservant une visibilité élevée. Vous obtenez des traces, métriques, logs et profils OpenTelemetry prêts pour la production, sans déployer de nouveaux agents dans le code applicatif ni attendre des mises à niveau de bibliothèques dans chaque service. Cette couche eBPF rend possible une télémétrie fine et cohérente à grande échelle. Odigos peut automatiquement activer et désactiver une instrumentation plus poussée lorsque nécessaire pour faciliter le débogage et la résolution de problèmes :
Qu’est-ce qu’Odigos ?
- Contexte au niveau du code — attributs liés aux fonctions et au comportement du runtime
- Trafic HTTP — requêtes et réponses entre vos services
- Systèmes de messagerie — payloads et messages provenant de Kafka et de brokers similaires
- Détails des erreurs — stack traces en cas d’échec
- Instrumentation personnalisée — étend la couverture là où l’auto-instrumentation s’arrête, sans modification du code ni redémarrage
Déployer OpenTelemetry sur de nombreux services prend souvent du temps et n’offre qu’une visibilité limitée des applications. Odigos gère l’instrumentation eBPF pour une télémétrie plus approfondie ainsi que les opérations du collecteur sur Kubernetes ; ClickStack fournit un stockage basé sur ClickHouse et la HyperDX UI pour interroger la télémétrie à grande échelle.
Pourquoi Odigos + ClickStack ?
Prérequis
- ClickStack installé et accessible depuis votre cluster Kubernetes. Voir Premiers pas avec ClickStack open source ou Premiers pas avec Managed ClickStack.
- Votre endpoint HTTP OTLP ClickStack (port
4318) et la valeur d’authentification qu’Odigos transmettra dans l’en-tête
Authorization. Avec ClickStack open source, il s’agit de la clé d’ingestion de l’API disponible dans Team Settings → API Keys de l’interface HyperDX. Avec Managed ClickStack, il s’agit du
OTLP_AUTH_TOKENque vous avez défini au démarrage de votre propre collecteur ClickStack autonome.
- Un cluster Kubernetes (nœuds Linux avec un noyau 4.18 ou ultérieur pour l’instrumentation eBPF)
- Helm, kubectl et les identifiants du cluster pour l’installation dans l’espace de noms
odigos-system
- Un jeton Odigos Enterprise on-premises — contactez l’équipe Odigos pour obtenir l’accès
Intégrer ClickStack à Odigos
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Déployer Odigos avec Helm
Odigos Enterprise nécessite un jeton de licence pour un déploiement sur site. Exportez-le dans votre shell :
Vous pouvez également stocker le token dans un secret Kubernetes nommé
export ODIGOS_ONPREM_TOKEN="<your-enterprise-token>"
odigos-pro avant l’installation. Voir l’installation d’Odigos Enterprise.Ajoutez le dépôt Helm d’Odigos et installez le chart dans
odigos-system :
Vous pouvez ajouter des surcharges de configuration avec les flags
helm repo add odigos https://odigos-io.github.io/odigos/
helm repo update
helm upgrade --install odigos odigos/odigos \
--namespace odigos-system \
--create-namespace \
--set onPremToken=$ODIGOS_ONPREM_TOKEN
--set ou un fichier values personnalisé (
-f). Les valeurs par défaut du chart se trouvent dans helm/odigos/values.yaml sur GitHub.Vérifiez que les pods Odigos sont en cours d’exécution :
kubectl get pods -n odigos-system
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Ajouter des sources dans l’UI d’Odigos
- Effectuez un transfert de port vers le service UI d’Odigos :
kubectl port-forward svc/ui -n odigos-system 3000:3000
- Ouvrez http://localhost:3000 dans votre navigateur.
- Accédez à Sources et sélectionnez les espaces de noms ou les charges de travail que vous souhaitez instrumenter.
- Cliquez sur done en bas de la page, une fois que vous avez marqué toutes les charges de travail pour l’instrumentation.
- Vérifiez que les charges de travail ont bien été instrumentées dans la colonne Sources.
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Ajouter ClickStack comme destination dans l’UI Odigos
Pour envoyer de la télémétrie vers ClickStack, ajoutez une destination OTLP HTTP dans Odigos. La configuration exacte dépend du mode de déploiement de ClickStack. Avec Open Source ClickStack, le OpenTelemetry Collector est inclus et la clé d’ingestion est générée automatiquement dans l’HyperDX UI. Avec Managed ClickStack, vous exécutez votre propre collector ClickStack autonome et choisissez vous-même le jeton d’authentification au démarrage du conteneur.
- Open Source ClickStack
- Managed ClickStack
Avec Open Source ClickStack, par exemple l’image tout-en-un, le collector OpenTelemetry gateway est inclus et la clé API d’ingestion est générée automatiquement par HyperDX.
- Dans l’UI Odigos, cliquez sur Add Destination et sélectionnez OTLP HTTP.
- Définissez OTLP HTTP Endpoint sur votre collector ClickStack (par exemple,
http://clickstack.example.com:4318). Consultez Ingesting with OpenTelemetry pour plus d’informations sur le point de terminaison.
- Copiez votre clé API d’ingestion depuis la ClickStack UI, dans Team Settings → API Keys.
- Dans Headers, ajoutez :
- Key :
Authorization
- Value : votre clé API d’ingestion
- Key :
- Activez Logs, Metrics et Traces.
- Enregistrez la destination.
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Vérifier la télémétrie dans ClickStack
- Ouvrez l’interface ClickStack (HyperDX) :
- Open source ClickStack : par exemple,
http://<host>:8080sur l’image tout-en-un.
- Managed ClickStack : ouvrez votre service dans la console ClickHouse Cloud, puis cliquez sur Launch ClickStack. Consultez Accéder à l’interface ClickStack pour plus de détails.
- Open source ClickStack : par exemple,
- Vérifiez que Logs, Metrics et Traces contiennent bien des données provenant de vos services instrumentés.
- Filtrez les traces par
odigos.versionpour valider l’export de bout en bout.
kubectl logs deploy/odigos-gateway -n odigos-system
Configuration avancée
Si vous exportez directement vers ClickHouse avec la destination ClickHouse native d’Odigos (au lieu d’OTLP HTTP vers ClickStack), activez le normaliseur de logs HyperDX (
Normaliseur de logs HyperDX
HYPERDX_LOG_NORMALIZER: true). Il analyse les corps de logs au format JSON et normalise les attributs pour faciliter les requêtes dans l’interface ClickStack.
Lorsque ClickHouse est directement accessible depuis votre cluster, vous pouvez utiliser la destination ClickHouse native d’Odigos au lieu d’OTLP HTTP. Configurez l’endpoint ClickHouse, le nom de la base de données et les options de schéma dans l’UI ou à l’aide d’un manifeste — voir Odigos ClickHouse destination.
Destination native ClickHouse
- Schéma de production : définissez
CLICKHOUSE_CREATE_SCHEMEsur
falseet appliquez votre propre DDL.
- TLS / authentification : utilisez
CLICKHOUSE_TLS_ENABLED,
CLICKHOUSE_USERNAMEet un Secret Kubernetes pour le mot de passe.
OTLP HTTP (ClickStack)
Configurer les destinations avec des manifestes Kubernetes
ClickHouse (direct)
apiVersion: odigos.io/v1alpha1
kind: Destination
metadata:
name: clickstack
namespace: odigos-system
spec:
type: otlphttp
destinationName: otlphttp
signals:
- TRACES
- METRICS
- LOGS
data:
OTLP_HTTP_ENDPOINT: 'http://clickstack.example.com:4318'
# API ingestion key for open source ClickStack, or OTLP_AUTH_TOKEN for Managed ClickStack
OTLP_HTTP_HEADERS: 'Authorization:<YOUR_AUTHORIZATION_VALUE>'
Appliquez le manifeste :
apiVersion: odigos.io/v1alpha1
kind: Destination
metadata:
name: clickhouse
namespace: odigos-system
spec:
type: clickhouse
destinationName: clickhouse
signals:
- TRACES
- METRICS
- LOGS
data:
CLICKHOUSE_ENDPOINT: 'http://clickstack.example.com:8123'
CLICKHOUSE_DATABASE_NAME: 'otel'
CLICKHOUSE_CREATE_SCHEME: 'true'
kubectl apply -f destination.yaml
L’Odigos VM Agent instrumente les processus Linux, les services systemd et/ou les conteneurs Docker à l’aide d’eBPF. La télémétrie est exportée vers les mêmes destinations qu’avec Odigos déployé sur cluster, y compris ClickStack via OTLP HTTP. Le VM Agent fait partie d’Odigos Pro. Consultez la VM Agent overview pour l’installation, les sources et la configuration de la destination.
Odigos VM Agent
Odigos Central est un plan de contrôle centralisé qui permet de gérer l’instrumentation, les destinations et la configuration des pipelines sur plusieurs clusters Kubernetes depuis une seule UI, au lieu de configurer chaque cluster séparément. Odigos Central est disponible dans Odigos Enterprise. Consultez la présentation de Central pour la gestion de plusieurs clusters, le SSO et des règles d’échantillonnage unifiées.
Odigos Central
Étapes suivantes
- Explorez les traces sur l’ensemble des services instrumentés dans ClickStack
- Créez des tableaux de bord pour les métriques exportées par Odigos
- Ajustez le schéma et le TTL de ClickHouse en fonction de votre rétention et de vos patterns de requêtes