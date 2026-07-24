Instrumenter automatiquement les workloads Kubernetes avec Odigos et exporter les données de télémétrie vers ClickStack via OTLP

En bref Ce guide vous montre comment exporter la télémétrie d’Odigos vers ClickStack. Vous apprendrez à : Déployer Odigos sur Kubernetes avec Helm

Ajouter des sources dans l’UI d’Odigos

Ajouter une destination OTLP HTTP pointant vers ClickStack

Vérifier les logs, les métriques et les traces dans ClickStack Odigos instrumente automatiquement les applications sans modification du code ni redémarrage ; ClickStack stocke les données dans ClickHouse et permet de les interroger. Temps requis : 10–20 minutes

eBPF. Comme la collecte s’exécute dans le noyau, la surcharge applicative reste faible tout en conservant une visibilité élevée. Vous obtenez des traces, métriques, logs et profils OpenTelemetry prêts pour la production, sans déployer de nouveaux agents dans le code applicatif ni attendre des mises à niveau de bibliothèques dans chaque service. Odigos est un plan de contrôle de l’instrumentation pour Kubernetes et les VM, qui instrumente les applications au niveau du noyau à l’aide d’. Comme la collecte s’exécute dans le noyau, la surcharge applicative reste faible tout en conservant une visibilité élevée. Vous obtenez des traces, métriques, logs et profils OpenTelemetry prêts pour la production, sans déployer de nouveaux agents dans le code applicatif ni attendre des mises à niveau de bibliothèques dans chaque service.

Cette couche eBPF rend possible une télémétrie fine et cohérente à grande échelle. Odigos peut automatiquement activer et désactiver une instrumentation plus poussée lorsque nécessaire pour faciliter le débogage et la résolution de problèmes :

Contexte au niveau du code — attributs liés aux fonctions et au comportement du runtime

— attributs liés aux fonctions et au comportement du runtime Trafic HTTP — requêtes et réponses entre vos services

— requêtes et réponses entre vos services Systèmes de messagerie — payloads et messages provenant de Kafka et de brokers similaires

— payloads et messages provenant de Kafka et de brokers similaires Détails des erreurs — stack traces en cas d’échec

— stack traces en cas d’échec Instrumentation personnalisée — étend la couverture là où l’auto-instrumentation s’arrête, sans modification du code ni redémarrage

En coulisses, Odigos crée et gère un pipeline OpenTelemetry complet pour votre cluster : des collecteurs qui s’adaptent à la charge, un routage vers les backends de votre choix et une logique de pipeline que vous contrôlez dans l’UI. Définissez le échantillonnage pour gérer le volume, le masquage des PII pour empêcher les données sensibles d’apparaître dans les exports, et des règles OTTL pour filtrer, transformer ou enrichir la télémétrie avant qu’elle ne quitte le cluster.

​ Pourquoi Odigos + ClickStack ?

Déployer OpenTelemetry sur de nombreux services prend souvent du temps et n’offre qu’une visibilité limitée des applications. Odigos gère l’instrumentation eBPF pour une télémétrie plus approfondie ainsi que les opérations du collecteur sur Kubernetes ; ClickStack fournit un stockage basé sur ClickHouse et la HyperDX UI pour interroger la télémétrie à grande échelle.

Points clés Odigos instrumente automatiquement n’importe quel workload Kubernetes sans nécessiter de redémarrage et gère automatiquement les pipelines OpenTelemetry.

instrumente automatiquement n’importe quel workload Kubernetes sans nécessiter de redémarrage et gère automatiquement les pipelines OpenTelemetry. ClickStack stocke les logs, les métriques et les traces dans ClickHouse et les affiche dans HyperDX.

ClickStack installé et accessible depuis votre cluster Kubernetes. Voir Premiers pas avec ClickStack open source ou Premiers pas avec Managed ClickStack.

installé et accessible depuis votre cluster Kubernetes. Voir Premiers pas avec ClickStack open source ou Premiers pas avec Managed ClickStack. Votre endpoint HTTP OTLP ClickStack (port 4318 ) et la valeur d’authentification qu’Odigos transmettra dans l’en-tête Authorization . Avec ClickStack open source, il s’agit de la clé d’ingestion de l’API disponible dans Team Settings → API Keys de l’interface HyperDX. Avec Managed ClickStack, il s’agit du OTLP_AUTH_TOKEN que vous avez défini au démarrage de votre propre collecteur ClickStack autonome.

ClickStack (port ) et la valeur d’authentification qu’Odigos transmettra dans l’en-tête . Avec ClickStack open source, il s’agit de la disponible dans de l’interface HyperDX. Avec Managed ClickStack, il s’agit du que vous avez défini au démarrage de votre propre collecteur ClickStack autonome. Un cluster Kubernetes (nœuds Linux avec un noyau 4.18 ou ultérieur pour l’instrumentation eBPF)

(nœuds Linux avec un noyau 4.18 ou ultérieur pour l’instrumentation eBPF) Helm , kubectl et les identifiants du cluster pour l’installation dans l’espace de noms odigos-system

, et les identifiants du cluster pour l’installation dans l’espace de noms Un jeton Odigos Enterprise on-premises — contactez l’équipe Odigos pour obtenir l’accès

​ Intégrer ClickStack à Odigos

1 Déployer Odigos avec Helm Odigos Enterprise nécessite un jeton de licence pour un déploiement sur site. Exportez-le dans votre shell : export ODIGOS_ONPREM_TOKEN = "<your-enterprise-token>" odigos-pro avant l’installation. Voir Vous pouvez également stocker le token dans un secret Kubernetes nomméavant l’installation. Voir l’installation d’Odigos Enterprise Ajoutez le dépôt Helm d’Odigos et installez le chart dans odigos-system : helm repo add odigos https://odigos-io.github.io/odigos/ helm repo update helm upgrade --install odigos odigos/odigos \ --namespace odigos-system \ --create-namespace \ --set onPremToken= $ODIGOS_ONPREM_TOKEN --set ou un fichier values personnalisé ( -f ). Les valeurs par défaut du chart se trouvent dans Vous pouvez ajouter des surcharges de configuration avec les flagsou un fichier values personnalisé (). Les valeurs par défaut du chart se trouvent dans helm/odigos/values.yaml sur GitHub. Vérifiez que les pods Odigos sont en cours d’exécution : kubectl get pods -n odigos-system 2 Ajouter des sources dans l’UI d’Odigos Effectuez un transfert de port vers le service UI d’Odigos : kubectl port-forward svc/ui -n odigos-system 3000:3000 Ouvrez http://localhost:3000 dans votre navigateur. Accédez à Sources et sélectionnez les espaces de noms ou les charges de travail que vous souhaitez instrumenter. Cliquez sur done en bas de la page, une fois que vous avez marqué toutes les charges de travail pour l’instrumentation. Vérifiez que les charges de travail ont bien été instrumentées dans la colonne Sources. 3 Ajouter ClickStack comme destination dans l’UI Odigos Pour envoyer de la télémétrie vers ClickStack, ajoutez une destination OTLP HTTP dans Odigos. La configuration exacte dépend du mode de déploiement de ClickStack. Avec Open Source ClickStack, le OpenTelemetry Collector est inclus et la clé d’ingestion est générée automatiquement dans l’HyperDX UI. Avec Managed ClickStack, vous exécutez votre propre collector ClickStack autonome et choisissez vous-même le jeton d’authentification au démarrage du conteneur. Alternative : écrire directement dans ClickHouse Si ClickHouse est accessible depuis votre cluster Kubernetes, vous pouvez vous passer complètement du collector OTLP et utiliser à la place la destination ClickHouse native d’Odigos. Cela fonctionne aussi bien avec Open Source ClickStack qu’avec Managed ClickStack. Open Source ClickStack

Managed ClickStack Avec Open Source ClickStack, par exemple l’image tout-en-un, le collector OpenTelemetry gateway est inclus et la clé API d’ingestion est générée automatiquement par HyperDX. Dans l’UI Odigos, cliquez sur Add Destination et sélectionnez OTLP HTTP. Définissez OTLP HTTP Endpoint sur votre collector ClickStack (par exemple, http://clickstack.example.com:4318 ). Consultez Ingesting with OpenTelemetry pour plus d’informations sur le point de terminaison. Copiez votre clé API d’ingestion depuis la ClickStack UI, dans Team Settings → API Keys. Dans Headers, ajoutez : Key : Authorization

: Value : votre clé API d’ingestion Activez Logs, Metrics et Traces. Enregistrez la destination. OTLP_AUTH_TOKEN au démarrage du conteneur. Odigos envoie ensuite le trafic OTLP HTTP à ce collector avec le même jeton dans l’en-tête Authorization . Managed ClickStack ne fournit pas de OpenTelemetry Collector hébergé et n’expose pas de clé d’ingestion dans l’UI. À la place, vous exécutez vous-même la distribution ClickStack du collector en mode autonome et définissez le jeton d’authentification via la variable d’environnementau démarrage du conteneur. Odigos envoie ensuite le trafic OTLP HTTP à ce collector avec le même jeton dans l’en-tête Démarrez le collector ClickStack en mode autonome, en le connectant à votre service ClickHouse Cloud et en le sécurisant avec un OTLP_AUTH_TOKEN de votre choix : export CLICKHOUSE_ENDPOINT =< HTTPS_ENDPOINT > export CLICKHOUSE_USER =< CLICKHOUSE_USER > export CLICKHOUSE_PASSWORD =< CLICKHOUSE_PASSWORD > export OTLP_AUTH_TOKEN = "a_very_secure_string" docker run \ -e OTLP_AUTH_TOKEN= ${ OTLP_AUTH_TOKEN } \ -e CLICKHOUSE_ENDPOINT= ${ CLICKHOUSE_ENDPOINT } \ -e CLICKHOUSE_USER= ${ CLICKHOUSE_USER } \ -e CLICKHOUSE_PASSWORD= ${ CLICKHOUSE_PASSWORD } \ -p 4317:4317 \ -p 4318:4318 \ clickhouse/clickstack-otel-collector:latest Pour TLS, les utilisateurs d’ingestion dédiés et d’autres recommandations pour la production, consultez Securing the collector Dans l’UI Odigos, cliquez sur Add Destination et sélectionnez OTLP HTTP. Définissez OTLP HTTP Endpoint sur le collector autonome que vous venez de démarrer (par exemple, http://my-collector.example.com:4318 ). Dans Headers, ajoutez : Key : Authorization

: Value : la valeur de OTLP_AUTH_TOKEN définie sur le collector Activez Logs, Metrics et Traces. Enregistrez la destination. Facultatif : manifeste Kubernetes Destination au lieu de passer par l’UI. Consultez Vous pouvez configurer la même destination avec un manifesteau lieu de passer par l’UI. Consultez Configure destinations with Kubernetes manifests dans la configuration avancée. 4 Vérifier la télémétrie dans ClickStack Ouvrez l’interface ClickStack (HyperDX) : Open source ClickStack : par exemple, http://<host>:8080 sur l’image tout-en-un.

: par exemple, sur l’image tout-en-un. Managed ClickStack : ouvrez votre service dans la console ClickHouse Cloud, puis cliquez sur Launch ClickStack. Consultez Accéder à l’interface ClickStack pour plus de détails. Vérifiez que Logs, Metrics et Traces contiennent bien des données provenant de vos services instrumentés. Filtrez les traces par odigos.version pour valider l’export de bout en bout. Si des données manquent, consultez les logs du collector : kubectl logs deploy/odigos-gateway -n odigos-system

​ Configuration avancée

​ Normaliseur de logs HyperDX

Si vous exportez directement vers ClickHouse avec la destination ClickHouse native d’Odigos (au lieu d’OTLP HTTP vers ClickStack), activez le normaliseur de logs HyperDX ( HYPERDX_LOG_NORMALIZER: true ). Il analyse les corps de logs au format JSON et normalise les attributs pour faciliter les requêtes dans l’interface ClickStack.

​ Destination native ClickHouse

destination ClickHouse native d’Odigos au lieu d’OTLP HTTP. Configurez l’endpoint ClickHouse, le nom de la base de données et les options de schéma dans l’UI ou à l’aide d’un manifeste — voir Lorsque ClickHouse est directement accessible depuis votre cluster, vous pouvez utiliser lanative d’Odigos au lieu d’OTLP HTTP. Configurez l’endpoint ClickHouse, le nom de la base de données et les options de schéma dans l’UI ou à l’aide d’un manifeste — voir Odigos ClickHouse destination

Schéma de production : définissez CLICKHOUSE_CREATE_SCHEME sur false et appliquez votre propre DDL.

: définissez sur et appliquez votre propre DDL. TLS / authentification : utilisez CLICKHOUSE_TLS_ENABLED , CLICKHOUSE_USERNAME et un Secret Kubernetes pour le mot de passe.

​ Configurer les destinations avec des manifestes Kubernetes

OTLP HTTP (ClickStack)

apiVersion : odigos.io/v1alpha1 kind : Destination metadata : name : clickstack namespace : odigos-system spec : type : otlphttp destinationName : otlphttp signals : - TRACES - METRICS - LOGS data : OTLP_HTTP_ENDPOINT : 'http://clickstack.example.com:4318' # API ingestion key for open source ClickStack, or OTLP_AUTH_TOKEN for Managed ClickStack OTLP_HTTP_HEADERS : 'Authorization:<YOUR_AUTHORIZATION_VALUE>'

ClickHouse (direct)

apiVersion : odigos.io/v1alpha1 kind : Destination metadata : name : clickhouse namespace : odigos-system spec : type : clickhouse destinationName : clickhouse signals : - TRACES - METRICS - LOGS data : CLICKHOUSE_ENDPOINT : 'http://clickstack.example.com:8123' CLICKHOUSE_DATABASE_NAME : 'otel' CLICKHOUSE_CREATE_SCHEME : 'true'

Appliquez le manifeste :

kubectl apply -f destination.yaml

​ Odigos VM Agent

L’ Odigos VM Agent instrumente les processus Linux, les services systemd et/ou les conteneurs Docker à l’aide d’eBPF. La télémétrie est exportée vers les mêmes destinations qu’avec Odigos déployé sur cluster, y compris ClickStack via OTLP HTTP.

Le VM Agent fait partie d’Odigos Pro. Consultez la VM Agent overview pour l’installation, les sources et la configuration de la destination.

​ Odigos Central

Odigos Central est un plan de contrôle centralisé qui permet de gérer l’instrumentation, les destinations et la configuration des pipelines sur plusieurs clusters Kubernetes depuis une seule UI, au lieu de configurer chaque cluster séparément.

Odigos Central est disponible dans Odigos Enterprise. Consultez la présentation de Central pour la gestion de plusieurs clusters, le SSO et des règles d’échantillonnage unifiées.

​ Étapes suivantes

Explorez les traces sur l’ensemble des services instrumentés dans ClickStack

sur l’ensemble des services instrumentés dans ClickStack Créez des tableaux de bord pour les métriques exportées par Odigos

pour les métriques exportées par Odigos Ajustez le schéma et le TTL de ClickHouse en fonction de votre rétention et de vos patterns de requêtes