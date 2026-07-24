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En brefCe guide vous montre comment exporter la télémétrie d’Odigos vers ClickStack. Vous apprendrez à :
  • Déployer Odigos sur Kubernetes avec Helm
  • Ajouter des sources dans l’UI d’Odigos
  • Ajouter une destination OTLP HTTP pointant vers ClickStack
  • Vérifier les logs, les métriques et les traces dans ClickStack
Odigos instrumente automatiquement les applications sans modification du code ni redémarrage ; ClickStack stocke les données dans ClickHouse et permet de les interroger.Temps requis : 10–20 minutes

Qu’est-ce qu’Odigos ?

Odigos est un plan de contrôle de l’instrumentation pour Kubernetes et les VM, qui instrumente les applications au niveau du noyau à l’aide d’eBPF. Comme la collecte s’exécute dans le noyau, la surcharge applicative reste faible tout en conservant une visibilité élevée. Vous obtenez des traces, métriques, logs et profils OpenTelemetry prêts pour la production, sans déployer de nouveaux agents dans le code applicatif ni attendre des mises à niveau de bibliothèques dans chaque service. Cette couche eBPF rend possible une télémétrie fine et cohérente à grande échelle. Odigos peut automatiquement activer et désactiver une instrumentation plus poussée lorsque nécessaire pour faciliter le débogage et la résolution de problèmes :
  • Contexte au niveau du code — attributs liés aux fonctions et au comportement du runtime
  • Trafic HTTP — requêtes et réponses entre vos services
  • Systèmes de messagerie — payloads et messages provenant de Kafka et de brokers similaires
  • Détails des erreurs — stack traces en cas d’échec
  • Instrumentation personnalisée — étend la couverture là où l’auto-instrumentation s’arrête, sans modification du code ni redémarrage
En coulisses, Odigos crée et gère un pipeline OpenTelemetry complet pour votre cluster : des collecteurs qui s’adaptent à la charge, un routage vers les backends de votre choix et une logique de pipeline que vous contrôlez dans l’UI. Définissez le échantillonnage pour gérer le volume, le masquage des PII pour empêcher les données sensibles d’apparaître dans les exports, et des règles OTTL pour filtrer, transformer ou enrichir la télémétrie avant qu’elle ne quitte le cluster.

Pourquoi Odigos + ClickStack ?

Déployer OpenTelemetry sur de nombreux services prend souvent du temps et n’offre qu’une visibilité limitée des applications. Odigos gère l’instrumentation eBPF pour une télémétrie plus approfondie ainsi que les opérations du collecteur sur Kubernetes ; ClickStack fournit un stockage basé sur ClickHouse et la HyperDX UI pour interroger la télémétrie à grande échelle.
Points clés
  • Odigos instrumente automatiquement n’importe quel workload Kubernetes sans nécessiter de redémarrage et gère automatiquement les pipelines OpenTelemetry.
  • ClickStack stocke les logs, les métriques et les traces dans ClickHouse et les affiche dans HyperDX.

Prérequis

  • ClickStack installé et accessible depuis votre cluster Kubernetes. Voir Premiers pas avec ClickStack open source ou Premiers pas avec Managed ClickStack.
  • Votre endpoint HTTP OTLP ClickStack (port 4318) et la valeur d’authentification qu’Odigos transmettra dans l’en-tête Authorization. Avec ClickStack open source, il s’agit de la clé d’ingestion de l’API disponible dans Team Settings → API Keys de l’interface HyperDX. Avec Managed ClickStack, il s’agit du OTLP_AUTH_TOKEN que vous avez défini au démarrage de votre propre collecteur ClickStack autonome.
  • Un cluster Kubernetes (nœuds Linux avec un noyau 4.18 ou ultérieur pour l’instrumentation eBPF)
  • Helm, kubectl et les identifiants du cluster pour l’installation dans l’espace de noms odigos-system
  • Un jeton Odigos Enterprise on-premises — contactez l’équipe Odigos pour obtenir l’accès

Intégrer ClickStack à Odigos

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Déployer Odigos avec Helm

Odigos Enterprise nécessite un jeton de licence pour un déploiement sur site. Exportez-le dans votre shell :
Vous pouvez également stocker le token dans un secret Kubernetes nommé odigos-pro avant l’installation. Voir l’installation d’Odigos Enterprise.Ajoutez le dépôt Helm d’Odigos et installez le chart dans odigos-system :
Vous pouvez ajouter des surcharges de configuration avec les flags --set ou un fichier values personnalisé (-f). Les valeurs par défaut du chart se trouvent dans helm/odigos/values.yaml sur GitHub.Vérifiez que les pods Odigos sont en cours d’exécution :
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Ajouter des sources dans l’UI d’Odigos

  1. Effectuez un transfert de port vers le service UI d’Odigos :
  1. Ouvrez http://localhost:3000 dans votre navigateur.
  2. Accédez à Sources et sélectionnez les espaces de noms ou les charges de travail que vous souhaitez instrumenter.
  3. Cliquez sur done en bas de la page, une fois que vous avez marqué toutes les charges de travail pour l’instrumentation.
  4. Vérifiez que les charges de travail ont bien été instrumentées dans la colonne Sources.
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Ajouter ClickStack comme destination dans l’UI Odigos

Pour envoyer de la télémétrie vers ClickStack, ajoutez une destination OTLP HTTP dans Odigos. La configuration exacte dépend du mode de déploiement de ClickStack. Avec Open Source ClickStack, le OpenTelemetry Collector est inclus et la clé d’ingestion est générée automatiquement dans l’HyperDX UI. Avec Managed ClickStack, vous exécutez votre propre collector ClickStack autonome et choisissez vous-même le jeton d’authentification au démarrage du conteneur.
Alternative : écrire directement dans ClickHouseSi ClickHouse est accessible depuis votre cluster Kubernetes, vous pouvez vous passer complètement du collector OTLP et utiliser à la place la destination ClickHouse native d’Odigos. Cela fonctionne aussi bien avec Open Source ClickStack qu’avec Managed ClickStack.
Avec Open Source ClickStack, par exemple l’image tout-en-un, le collector OpenTelemetry gateway est inclus et la clé API d’ingestion est générée automatiquement par HyperDX.
  1. Dans l’UI Odigos, cliquez sur Add Destination et sélectionnez OTLP HTTP.
  2. Définissez OTLP HTTP Endpoint sur votre collector ClickStack (par exemple, http://clickstack.example.com:4318). Consultez Ingesting with OpenTelemetry pour plus d’informations sur le point de terminaison.
  3. Copiez votre clé API d’ingestion depuis la ClickStack UI, dans Team Settings → API Keys.
  4. Dans Headers, ajoutez :
    • Key : Authorization
    • Value : votre clé API d’ingestion
  5. Activez Logs, Metrics et Traces.
  6. Enregistrez la destination.
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Vérifier la télémétrie dans ClickStack

  1. Ouvrez l’interface ClickStack (HyperDX) :
  2. Vérifiez que Logs, Metrics et Traces contiennent bien des données provenant de vos services instrumentés.
  3. Filtrez les traces par odigos.version pour valider l’export de bout en bout.
Si des données manquent, consultez les logs du collector : kubectl logs deploy/odigos-gateway -n odigos-system

Configuration avancée

Normaliseur de logs HyperDX

Si vous exportez directement vers ClickHouse avec la destination ClickHouse native d’Odigos (au lieu d’OTLP HTTP vers ClickStack), activez le normaliseur de logs HyperDX (HYPERDX_LOG_NORMALIZER: true). Il analyse les corps de logs au format JSON et normalise les attributs pour faciliter les requêtes dans l’interface ClickStack.

Destination native ClickHouse

Lorsque ClickHouse est directement accessible depuis votre cluster, vous pouvez utiliser la destination ClickHouse native d’Odigos au lieu d’OTLP HTTP. Configurez l’endpoint ClickHouse, le nom de la base de données et les options de schéma dans l’UI ou à l’aide d’un manifeste — voir Odigos ClickHouse destination.
  • Schéma de production : définissez CLICKHOUSE_CREATE_SCHEME sur false et appliquez votre propre DDL.
  • TLS / authentification : utilisez CLICKHOUSE_TLS_ENABLED, CLICKHOUSE_USERNAME et un Secret Kubernetes pour le mot de passe.

Configurer les destinations avec des manifestes Kubernetes

OTLP HTTP (ClickStack)
ClickHouse (direct)
Appliquez le manifeste :

Odigos VM Agent

L’Odigos VM Agent instrumente les processus Linux, les services systemd et/ou les conteneurs Docker à l’aide d’eBPF. La télémétrie est exportée vers les mêmes destinations qu’avec Odigos déployé sur cluster, y compris ClickStack via OTLP HTTP. Le VM Agent fait partie d’Odigos Pro. Consultez la VM Agent overview pour l’installation, les sources et la configuration de la destination.

Odigos Central

Odigos Central est un plan de contrôle centralisé qui permet de gérer l’instrumentation, les destinations et la configuration des pipelines sur plusieurs clusters Kubernetes depuis une seule UI, au lieu de configurer chaque cluster séparément. Odigos Central est disponible dans Odigos Enterprise. Consultez la présentation de Central pour la gestion de plusieurs clusters, le SSO et des règles d’échantillonnage unifiées.

Étapes suivantes

  • Explorez les traces sur l’ensemble des services instrumentés dans ClickStack
  • Créez des tableaux de bord pour les métriques exportées par Odigos
  • Ajustez le schéma et le TTL de ClickHouse en fonction de votre rétention et de vos patterns de requêtes

Pour en savoir plus

Dernière modification le 24 juillet 2026