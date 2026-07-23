https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/ < ORG_I D > /services/ < SERVICE_I D > /clickstack/dashboards

Incluez l’ID de la clé et le secret à l’aide de l’authentification HTTP Basic :

ClickStack Open Source utilise un Bearer token pour l’authentification via une Personal API Access Key.

Pour obtenir une clé API :

Ouvrez HyperDX à l’URL de votre instance ClickStack (par exemple, http://localhost:8080) Créez un compte ou connectez-vous si nécessaire Accédez à Team Settings → API Keys Copiez votre Personal API Access Key

Elle est différente de la clé API d’ingestion disponible dans Team Settings, qui sert à authentifier les données de télémétrie envoyées au collector OpenTelemetry.

Par défaut, le serveur API s’exécute sur le port 8000 (distinct de l’UI, qui utilise le port 8080 ). Si vous utilisez l’image Docker tout-en-un, veillez à mapper explicitement ce port :

docker run -p 8080:8080 -p 8000:8000 -p 4317:4317 -p 4318:4318 docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx-all-in-one

Incluez la clé dans l’en-tête Authorization :