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ClickStack met à disposition une API REST pour gérer de façon programmatique les tableaux de bord, les alertes et les sources de données. L’API est disponible à la fois pour les déploiements Managed ClickStack (ClickHouse Cloud) et ClickStack Open Source, bien que les points de terminaison et l’authentification diffèrent entre les deux.

Documentation de référence de l’API

Pour Managed ClickStack, l’API est accessible via la ClickHouse Cloud API. Les points de terminaison ClickStack sont disponibles dans la référence de la Cloud API.Les points de terminaison suivants sont disponibles :

Authentification

Managed ClickStack utilise la clé API ClickHouse Cloud pour l’authentification via l’authentification HTTP Basic. Pour créer et gérer des clés API, consultez Gestion des clés API.Incluez l’ID de la clé et le secret à l’aide de l’authentification HTTP Basic :

URL de base et format de requête

Toutes les requêtes API de Managed ClickStack sont envoyées à la ClickHouse Cloud API :
Vous trouverez votre Organization ID dans la console ClickHouse Cloud, sous Organization → Organization details. Votre Service ID est visible dans l’URL du service ou sur sa page de détails.

Exemple : Lister les tableaux de bord

Exemple : Créer une alerte

Dernière modification le 23 juillet 2026