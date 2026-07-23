Documentation de référence de l’API
- Managed ClickStack
- Open Source ClickStack
Pour Managed ClickStack, l’API est accessible via la ClickHouse Cloud API. Les points de terminaison ClickStack sont disponibles dans la référence de la Cloud API.Les points de terminaison suivants sont disponibles :
|Ressource
|Opérations
|Tableaux de bord
|Créer, lister, récupérer, mettre à jour et supprimer des tableaux de bord
|Alertes
|Créer, lister, récupérer, mettre à jour et supprimer des alertes
|Sources
|Lister les sources de données
Authentification
- Managed ClickStack
- Open Source ClickStack
Managed ClickStack utilise la clé API ClickHouse Cloud pour l’authentification via l’authentification HTTP Basic. Pour créer et gérer des clés API, consultez Gestion des clés API.Incluez l’ID de la clé et le secret à l’aide de l’authentification HTTP Basic :
export KEY_ID=<your_key_id>
export KEY_SECRET=<your_key_secret>
curl --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/<ORG_ID>/services/<SERVICE_ID>/clickstack/dashboards
URL de base et format de requête
- Managed ClickStack
- Open Source ClickStack
Toutes les requêtes API de Managed ClickStack sont envoyées à la ClickHouse Cloud API :
Vous trouverez votre Organization ID dans la console ClickHouse Cloud, sous Organization → Organization details. Votre Service ID est visible dans l’URL du service ou sur sa page de détails.
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/<ORG_ID>/services/<SERVICE_ID>/clickstack/<resource>
Exemple : Lister les tableaux de bord
curl --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/<ORG_ID>/services/<SERVICE_ID>/clickstack/dashboards
Exemple : Créer une alerte
curl -X POST --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"dashboardId": "<DASHBOARD_ID>",
"tileId": "<TILE_ID>",
"threshold": 100,
"interval": "1h",
"source": "tile",
"thresholdType": "above",
"channel": {
"type": "webhook",
"webhookId": "<WEBHOOK_ID>"
},
"name": "Error Spike Alert",
"message": "Error rate exceeded 100 in the last hour"
}' \
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/<ORG_ID>/services/<SERVICE_ID>/clickstack/alerts