ClickHouse no tiene un operador PIVOT, pero podemos lograr un comportamiento similar usando combinadores de funciones de agregación y, en particular, los que tienen el sufijo
Introducción
-Map.
En este artículo, veremos cómo hacerlo.
También hay un video que cubre el mismo contenido y que puedes ver a continuación:
Empecemos con un ejemplo sencillo. Vamos a usar clickhouse-local, que puedes ejecutar con lo siguiente:
Comprender los combinadores de funciones de agregación
La siguiente consulta invoca la función
clickhouse -m --output_format_pretty_row_numbers=0
sumMap, que toma un mapa y suma los valores de cada clave:
SELECT sumMap(map('ClickHouse', 1, 'ClickBench', 2));
Este no es un ejemplo especialmente interesante, ya que devuelve el mismo mapa que le pasamos. Llamemos ahora a
┌─sumMap(map('ClickHouse', 1, 'ClickBench', 2))─┐
│ {'ClickBench':2,'ClickHouse':1} │
└───────────────────────────────────────────────┘
sumMap con varias filas de mapas;
WITH values AS (
SELECT map('ClickHouse', 3) AS value
UNION ALL
SELECT map('ClickBench', 2, 'ClickHouse', 4) AS value
)
SELECT sumMap(value)
FROM values;
La clave
┌─sumMap(value)───────────────────┐
│ {'ClickBench':2,'ClickHouse':7} │
└─────────────────────────────────┘
ClickHouse apareció en ambas filas y sus valores se han sumado. La clave
ClickBench solo estaba presente en una línea, por lo que al sumar un único valor se obtiene ese mismo valor.
También podemos usar
maxMap para encontrar los valores máximos por clave:
WITH values AS (
SELECT map('ClickHouse', 3) AS value
UNION ALL
SELECT map('ClickBench', 2, 'ClickHouse', 4) AS value
)
SELECT maxMap(value)
FROM values;
O podemos usar
┌─maxMap(value)───────────────────┐
│ {'ClickBench':2,'ClickHouse':4} │
└─────────────────────────────────┘
avgMap para obtener el valor promedio de cada clave:
WITH values AS (
SELECT map('ClickHouse', 3) AS value
UNION ALL
SELECT map('ClickBench', 2, 'ClickHouse', 4) AS value
)
SELECT avgMap(value)
FROM values;
Esperamos que esto te haya dado una idea de cómo funcionan estos combinadores de funciones.
┌─avgMap(value)─────────────────────┐
│ {'ClickBench':2,'ClickHouse':3.5} │
└───────────────────────────────────┘
Ahora vamos a usarlos con un conjunto de datos más grande en el Playground de SQL de ClickHouse. Podemos conectarnos al playground con clickhouse-client:
Aplicación en un caso real: conjunto de datos de precios de la vivienda en el Reino Unido
Vamos a consultar la tabla
clickhouse client -m \
-h sql-clickhouse.clickhouse.com \
-u demo \
--secure
uk_price_paid, así que exploremos los datos de esa tabla:
SELECT * FROM uk.uk_price_paid LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Podemos ver más arriba que la tabla contiene varios campos relacionados con la compraventa de viviendas en el Reino Unido.
Row 1:
──────
price: 145000
date: 2008-11-19
postcode1:
postcode2:
type: semi-detached
is_new: 0
duration: leasehold
addr1:
addr2:
street: CURLEW DRIVE
locality: SCARBOROUGH
town: SCARBOROUGH
district: SCARBOROUGH
county: NORTH YORKSHIRE
category: 0
Calculemos los precios medianos agrupados por condado para cada década del conjunto de datos:
Agrupación y cálculo de agregados por década
WITH year(toStartOfInterval(date, toIntervalYear(10))) AS year
SELECT
county,
medianMap(map(year, price)) AS medianPrices
FROM uk.uk_price_paid
GROUP BY ALL
ORDER BY max(price) DESC
LIMIT 10;
┌─county─────────────┬─medianPrices───────────────────────────────────────┐
1. │ GREATER LONDON │ {1990:89972.5,2000:215000,2010:381500,2020:485000} │
2. │ TYNE AND WEAR │ {1990:46500,2000:93000,2010:130000,2020:139000} │
3. │ WEST MIDLANDS │ {1990:50000,2000:110000,2010:149950,2020:185000} │
4. │ GREATER MANCHESTER │ {1990:47000,2000:97000,2010:141171,2020:178000} │
5. │ MERSEYSIDE │ {1990:46750,2000:94972.5,2010:128000,2020:149000} │
6. │ HERTFORDSHIRE │ {1990:86500,2000:193000,2010:315000,2020:415000} │
7. │ WEST YORKSHIRE │ {1990:48995,2000:99950,2010:139000,2020:164950} │
8. │ BRIGHTON AND HOVE │ {1990:70000,2000:173000,2010:288000,2020:387000} │
9. │ DORSET │ {1990:76500,2000:182000,2010:250000,2020:315000} │
10. │ HAMPSHIRE │ {1990:79950,2000:177500,2010:260000,2020:335000} │
└────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘
Podemos filtrar los resultados para incluir solo datos de 2010 en adelante:
Filtrar resultados
WITH year(toStartOfInterval(date, toIntervalYear(10))) AS year
SELECT
county,
medianMap(map(year, price)) AS medianPrices
FROM uk.uk_price_paid
WHERE year >= 2010
GROUP BY ALL
ORDER BY max(price) DESC
LIMIT 10;
┌─county─────────────┬─medianPrices────────────────┐
1. │ GREATER LONDON │ {2010:384975,2020:485919.5} │
2. │ TYNE AND WEAR │ {2010:130000,2020:140000} │
3. │ WEST MIDLANDS │ {2010:146500,2020:185000} │
4. │ GREATER MANCHESTER │ {2010:140000,2020:177500} │
5. │ MERSEYSIDE │ {2010:130000,2020:150000} │
6. │ HERTFORDSHIRE │ {2010:315000,2020:415000} │
7. │ WEST YORKSHIRE │ {2010:140000,2020:162500} │
8. │ BRIGHTON AND HOVE │ {2010:287500,2020:387000} │
9. │ DORSET │ {2010:255750,2020:315000} │
10. │ HAMPSHIRE │ {2010:265000,2020:330000} │
└────────────────────┴─────────────────────────────┘
Y si queremos encontrar el precio máximo por década, podemos hacerlo con la función
Combinación de varias agregaciones
maxMap que vimos antes:
WITH year(toStartOfInterval(date, toIntervalYear(10))) AS year
SELECT
county,
medianMap(map(year, price)) AS medianPrices,
maxMap(map(year, price)) AS maxPrices
FROM uk.uk_price_paid
WHERE year >= 2010
GROUP BY ALL
ORDER BY max(price) DESC
LIMIT 10;
┌─county─────────────┬─medianPrices──────────────┬─maxPrices───────────────────────┐
1. │ GREATER LONDON │ {2010:385000,2020:485250} │ {2010:594300000,2020:630000000} │
2. │ TYNE AND WEAR │ {2010:130000,2020:141000} │ {2010:448300979,2020:93395000} │
3. │ WEST MIDLANDS │ {2010:149000,2020:184250} │ {2010:415000000,2020:104500000} │
4. │ GREATER MANCHESTER │ {2010:140000,2020:175000} │ {2010:107086856,2020:319186000} │
5. │ MERSEYSIDE │ {2010:129950,2020:150000} │ {2010:300000000,2020:93395000} │
6. │ HERTFORDSHIRE │ {2010:315000,2020:415000} │ {2010:254325163,2020:93395000} │
7. │ WEST YORKSHIRE │ {2010:138500,2020:165000} │ {2010:246300000,2020:109686257} │
8. │ BRIGHTON AND HOVE │ {2010:285000,2020:387000} │ {2010:200000000,2020:71540000} │
9. │ DORSET │ {2010:250000,2020:315000} │ {2010:150000000,2020:20230000} │
10. │ HAMPSHIRE │ {2010:264000,2020:330000} │ {2010:150000000,2020:48482500} │
└────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
Como alternativa, podemos calcular el precio medio con
Aplicación de funciones a los valores del mapa
avgMap.
Estos valores tienen demasiados decimales, algo que podemos corregir usando la función
mapApply para llamar a la función
floor en cada valor del mapa:
WITH year(toStartOfInterval(date, toIntervalYear(10))) AS year
SELECT
county,
medianMap(map(year, price)) AS medianPrices,
mapApply((k, v) -> (k, floor(v)), avgMap(map(year, price))) AS avgPrices
FROM uk.uk_price_paid
WHERE year >= 2010
GROUP BY ALL
ORDER BY max(price) DESC
LIMIT 10;
┌─county─────────────┬─medianPrices──────────────┬─avgPrices─────────────────┐
1. │ GREATER LONDON │ {2010:382000,2020:490000} │ {2010:626091,2020:807240} │
2. │ TYNE AND WEAR │ {2010:127000,2020:140000} │ {2010:176955,2020:225770} │
3. │ WEST MIDLANDS │ {2010:148500,2020:183000} │ {2010:204128,2020:257226} │
4. │ GREATER MANCHESTER │ {2010:140000,2020:177500} │ {2010:195592,2020:251165} │
5. │ MERSEYSIDE │ {2010:127995,2020:150000} │ {2010:182194,2020:206062} │
6. │ HERTFORDSHIRE │ {2010:317500,2020:415000} │ {2010:414134,2020:529409} │
7. │ WEST YORKSHIRE │ {2010:140000,2020:164500} │ {2010:185121,2020:234870} │
8. │ BRIGHTON AND HOVE │ {2010:285000,2020:387000} │ {2010:372285,2020:527184} │
9. │ DORSET │ {2010:250000,2020:315000} │ {2010:305581,2020:370739} │
10. │ HAMPSHIRE │ {2010:265000,2020:330000} │ {2010:335945,2020:425196} │
└────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┘
Probemos a agrupar por algunos campos diferentes. Esta vez vamos a calcular el precio mediano por década, agrupado por condado y distrito:
Agrupación flexible: condados, distritos y códigos postales
WITH year(toStartOfInterval(date, toIntervalYear(10))) AS year
SELECT
county,
district,
medianMap(map(year, price)) AS medianPrices
FROM uk.uk_price_paid
WHERE year >= 2010
GROUP BY ALL
ORDER BY max(price) DESC
LIMIT 10
También podríamos optar por agrupar por año y luego concatenar
┌─county─────────────┬─district───────────────┬─medianPrices────────────────┐
1. │ GREATER LONDON │ CROYDON │ {2010:298475,2020:400000} │
2. │ GREATER LONDON │ CITY OF WESTMINSTER │ {2010:800000,2020:935000} │
3. │ GREATER LONDON │ SOUTHWARK │ {2010:437000,2020:540000} │
4. │ TYNE AND WEAR │ NEWCASTLE UPON TYNE │ {2010:144000,2020:162500} │
5. │ WEST MIDLANDS │ WALSALL │ {2010:137450,2020:162000} │
6. │ GREATER LONDON │ CITY OF LONDON │ {2010:725875,2020:840000} │
7. │ GREATER LONDON │ HILLINGDON │ {2010:329125,2020:439000} │
8. │ GREATER MANCHESTER │ MANCHESTER │ {2010:144972.5,2020:190000} │
9. │ GREATER LONDON │ HAMMERSMITH AND FULHAM │ {2010:622250,2020:750000} │
10. │ GREATER LONDON │ ISLINGTON │ {2010:500000,2020:640000} │
└────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┘
postcode1 y
postcode2 en el mapa:
WITH year(toStartOfInterval(date, toIntervalYear(10))) AS year
SELECT
year,
medianMap(map(postcode1 || ' ' || postcode2, price)) AS medianPrices
FROM uk.uk_price_paid
WHERE postcode1 LIKE 'NP1'
GROUP BY ALL;
┌─year─┬─medianPrices────────────────────────────────────────────────────────┐
1. │ 1990 │ {'NP1 4PB':9000} │
2. │ 2000 │ {'NP1 4SR':28475,'NP1 7HZ':200000} │
3. │ 2010 │ {'NP1 4PB':5000,'NP1 4QJ':1075000,'NP1 4SR':58000,'NP1 8BR':200000} │
4. │ 2020 │ {'NP1 5DW':140000} │
└──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘