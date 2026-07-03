Filtrar una tabla de ClickHouse por una columna de tipo Array es una tarea habitual, y el producto ofrece muchas funciones para trabajar con este tipo de columnas. En este artículo, nos centraremos en cómo filtrar una tabla por una columna de tipo Array, pero el video de abajo cubre muchas otras funciones relacionadas con arrays:
Introducción
Usaremos el ejemplo de una tabla con dos columnas,
Ejemplo
tags_string y
tags_int, que contienen un array de cadenas y enteros, respectivamente.
- Cree una base de datos y una tabla de ejemplo.
CREATE DATABASE db1;
- Crear una tabla de ejemplo
CREATE TABLE db1.tags_table
(
`id` UInt64,
`tags_string` Array(String),
`tags_int` Array(UInt64),
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
- Inserta algunos datos de ejemplo en la tabla.
Filtra la tabla con la función
INSERT INTO db1.tags_table VALUES (1, ['tag1', 'tag2', 'tag3'], [1, 2, 3]), (2, ['tag2', 'tag3', 'tag4'], [2, 3, 4]), (3, ['tag1', 'tag3', 'tag5'], [1, 3, 5]);
has(arr, elem) para devolver las filas en las que el array
arr contiene el elemento
elem.
Filtra la tabla para devolver las filas en las que el array
tags_string contiene el elemento
tag1.
SELECT * FROM db1.tags_table WHERE has(tags_string, 'tag1');
Usa la función
┌─id─┬─tags_string────────────┬─tags_int─┐
│ 1 │ ['tag1','tag2','tag3'] │ [1,2,3] │
│ 3 │ ['tag1','tag3','tag5'] │ [1,3,5] │
└────┴────────────────────────┴──────────┘
hasAll(arr, elems) para devolver las filas en las que todos los elementos del array
elems están presentes en el array
arr.
Filtra la tabla para devolver las filas en las que todos los elementos del array
tags_string están presentes en el array
['tag1', 'tag2'].
SELECT * FROM db1.tags_table WHERE hasAll(tags_string, ['tag1', 'tag2']);
Usa la función
┌─id─┬─tags_string────────────┬─tags_int─┐
│ 1 │ ['tag1','tag2','tag3'] │ [1,2,3] │
└────┴────────────────────────┴──────────┘
hasAny(arr, elems) para devolver las filas en las que al menos un elemento del array
elems está presente en el array
arr.
Filtra la tabla para devolver las filas en las que al menos un elemento del array
tags_string está presente en el array
['tag1', 'tag2'].
SELECT * FROM db1.tags_table WHERE hasAny(tags_string, ['tag1', 'tag2']);
Podemos usar una función lambda para filtrar la tabla con la función
┌─id─┬─tags_string────────────┬─tags_int─┐
│ 1 │ ['tag1','tag2','tag3'] │ [1,2,3] │
│ 2 │ ['tag2','tag3','tag4'] │ [2,3,4] │
│ 3 │ ['tag1','tag3','tag5'] │ [1,3,5] │
└────┴────────────────────────┴──────────┘
arrayExists(lambda, arr).
Filtra la tabla para devolver las filas en las que al menos un elemento del Array
tags_int es mayor que 3.
SELECT * FROM db1.tags_table WHERE arrayExists(x -> x > 3, tags_int);
┌─id─┬─tags_string────────────┬─tags_int─┐
│ 2 │ ['tag2','tag3','tag4'] │ [2,3,4] │
│ 3 │ ['tag1','tag3','tag5'] │ [1,3,5] │
└────┴────────────────────────┴──────────┘