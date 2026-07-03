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Uso de agregados filtrados

ClickHouse ofrece una forma sencilla e intuitiva de escribir agregados filtrados. Por ejemplo, compare la forma estándar en SQL de escribir agregados filtrados (que funcionan bien en ClickHouse) con la sintaxis abreviada que utiliza el combinador de funciones de agregación -If, que puede añadirse a cualquier función de agregado:
Asimismo, existe un combinador de agregación -Distinct:
¿Por qué son importantes los agregados filtrados? Porque permiten implementar la funcionalidad de “comparación de segmentos” en los servicios de analítica web. Por ejemplo:
Consulta la página sobre combinadores de funciones de agregación en la documentación para obtener más información.
Última modificación el 3 de julio de 2026