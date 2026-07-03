ClickHouse ofrece una forma sencilla e intuitiva de escribir agregados filtrados. Por ejemplo, compare la forma estándar en SQL de escribir agregados filtrados (que funcionan bien en ClickHouse) con la sintaxis abreviada que utiliza el combinador de funciones de agregación
Uso de agregados filtrados
-If, que puede añadirse a cualquier función de agregado:
Asimismo, existe un combinador de agregación
--SQL estándar
SELECT
avg(number)
FILTER (WHERE number > 50)
FROM numbers(100)
--ClickHouse usando un combinador de agregación
SELECT
avgIf(number, number > 50)
FROM numbers(100)
-Distinct:
¿Por qué son importantes los agregados filtrados? Porque permiten implementar la funcionalidad de “comparación de segmentos” en los servicios de analítica web. Por ejemplo:
--SQL estándar
SELECT avg(DISTINCT number)
--ClickHouse usando un combinador de agregación
SELECT avgDistinct(number)
Consulta la página sobre combinadores de funciones de agregación en la documentación para obtener más información.
WITH
Region = 'us' AS segment1,
Browser = 'Chrome' AS segment2
SELECT
uniqIf(UserID, segment1),
uniqIf(UserID, segment2)
WHERE segment1 OR segment2