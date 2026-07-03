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¡Es el Día de Pi! Calculemos pi con SQL

¡Feliz Día de Pi! Se nos ocurrió que sería divertido calcular pi con consultas SQL en ClickHouse. Esto es lo que hemos logrado hasta ahora…
  1. Este ejemplo usa la table function numbers_mt de ClickHouse para devolver 1B filas y solo tarda 40 ms en calcularlo:
  1. El siguiente ejemplo también procesa 1000 millones de números, aunque no tan rápido:
  1. Este es, sin duda, nuestro favorito en ClickHouse (¡y el más preciso!):
  1. Quien hizo esto sabía de trigonometría:
  1. Aquí tienes una API útil que te permite especificar el número de dígitos que quieres:
  1. Este es ingenioso - usa las funciones de distancia de ClickHouse:
  1. Si eres físico, quedarás satisfecho con este:
  1. Otro método indirecto (este se lo debemos a Alexey Milovidov), preciso hasta 7 decimales y además rápido:
Si tienes más, nos encantaría que los compartieras. ¡Gracias!
Última modificación el 3 de julio de 2026