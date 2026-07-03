¡Feliz Día de Pi! Se nos ocurrió que sería divertido calcular pi con consultas SQL en ClickHouse. Esto es lo que hemos logrado hasta ahora…
¡Es el Día de Pi! Calculemos pi con SQL
- Este ejemplo usa la table function
numbers_mtde ClickHouse para devolver 1B filas y solo tarda 40 ms en calcularlo:
SELECT 4 * sum(if(number % 2, -1, 1) / ((number * 2) + 1)) AS pi
FROM numbers_mt(1000000000.)
┌────────────────pi─┐
│ 3.141592652589797 │
└───────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.432 sec. Processed 1.00 billion rows, 8.00 GB (2.32 billion rows/s., 18.53 GB/s.)
- El siguiente ejemplo también procesa 1000 millones de números, aunque no tan rápido:
SELECT 3 + (4 * sum(if((number % 2) = 0, if((number % 4) = 0, -1 / ((number * (number + 1)) * (number + 2)), 1 / ((number * (number + 1)) * (number + 2))), 0))) AS pi
FROM numbers_mt(2, 10000000000)
┌─────────────────pi─┐
│ 3.1415926525808087 │
└────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 9.825 sec. Processed 10.00 billion rows, 80.00 GB (1.02 billion rows/s., 8.14 GB/s.)
- Este es, sin duda, nuestro favorito en ClickHouse (¡y el más preciso!):
SELECT pi()
┌──────────────pi()─┐
│ 3.141592653589793 │
└───────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.008 sec.
- Quien hizo esto sabía de trigonometría:
SELECT 2 * asin(1) AS pi
┌────────────────pi─┐
│ 3.141592653589793 │
└───────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.005 sec.
- Aquí tienes una API útil que te permite especificar el número de dígitos que quieres:
SELECT *
FROM url('https://api.pi.delivery/v1/pi?start=0&numberOfDigits=100', 'JSONEachRow')
┌───────────────content─┐
│ 3.1415926535897933e99 │
└───────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.556 sec.
- Este es ingenioso - usa las funciones de distancia de ClickHouse:
WITH random_points AS
(
SELECT (rand64(1) / pow(2, 64), rand64(2) / pow(2, 64)) AS point
FROM numbers(1000000000)
)
SELECT (4 * countIf(L2Norm(point) < 1)) / count() AS pi
FROM random_points
┌──────────pi─┐
│ 3.141627208 │
└─────────────┘
1 row in set. Elapsed: 4.742 sec. Processed 1.00 billion rows, 8.00 GB (210.88 million rows/s., 1.69 GB/s.)
- Si eres físico, quedarás satisfecho con este:
SELECT 22 / 7
┌─────divide(22, 7)─┐
│ 3.142857142857143 │
└───────────────────┘
- Otro método indirecto (este se lo debemos a Alexey Milovidov), preciso hasta 7 decimales y además rápido:
WITH
10 AS length,
(number / 1000000000.) * length AS x
SELECT pow((2 * length) * avg(exp(-(x * x))), 2) AS pi
FROM numbers_mt(1000000000.)
┌─────────────────pi─┐
│ 3.1415926890388595 │
└────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 1.245 sec. Processed 1.00 billion rows, 8.00 GB (803.25 million rows/s., 6.43 GB/s.)
Si tienes más, nos encantaría que los compartieras. ¡Gracias!