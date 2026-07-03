A veces es necesario volver a ingestar todos los datos de una tabla en otra. Por ejemplo, puede que quieras volver a ingestar datos de una tabla de staging a una tabla de producción. En este artículo se muestra cómo hacerlo con la sentencia
Introducción
INSERT INTO.
A continuación, se muestra un ejemplo sencillo de cómo funciona y cómo probarlo:
Ejemplo
- Cree una base de datos de ejemplo
CREATE DATABASE db1;
- Crear una tabla de ejemplo
CREATE TABLE db1.source_table
(
city VARCHAR,
country VARCHAR,
continent VARCHAR
)
engine = MergeTree()
ORDER BY continent;
- Inserta algunos datos en la tabla de origen
INSERT INTO db1.source_table (city, country, continent)
VALUES
('New York', 'USA', 'North America'),
('Tokyo', 'Japan', 'Asia'),
('Berlin', 'Germany', 'Europe'),
('Paris', 'France', 'Europe'),
('Cairo', 'Egypt', 'Africa'),
('Sydney', 'Australia', 'Australia');
- Compruebe cuántas filas hay en la tabla de origen
SELECT COUNT(*) FROM db1.source_table;
┌─count()─┐
│ 6 │
└─────────┘
- Cree una nueva tabla con la misma estructura que la tabla de origen.
CREATE TABLE db1.target_table AS db1.source_table;
- Inserte todas las filas de la tabla de origen en la tabla de destino.
INSERT INTO db1.target_table SELECT * FROM db1.source_table;
- Comprueba el número de filas en la tabla de destino
SELECT COUNT(*) FROM db1.target_table;
Si quieres modificar la estructura de la nueva tabla, primero puedes mostrar la estructura de la tabla de origen.
┌─count()─┐
│ 6 │
└─────────┘
A continuación, cree la nueva tabla con la estructura modificada. En nuestro caso, queremos añadir una nueva columna
SHOW CREATE TABLE db1.source_table;
population a la tabla de destino.
CREATE TABLE db1.target_table_population
(
`city` String,
`country` String,
`continent` String,
`population` UInt16,
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY continent;
- Inserta todas las filas de la tabla de origen en la tabla de destino, incluida la nueva columna. El campo population queda establecido en 0 en todas las filas.
INSERT INTO db1.target_table_population (city, country, continent, population)
SELECT city, country, continent, 0 FROM db1.source_table;
- Comprueba los datos de la tabla de destino
SELECT * FROM db1.target_table_population LIMIT 3;
┌─city──────┬─country───┬─continent──────┬─population─┐
│ New York │ USA │ North America │ 0 │
│ Tokyo │ Japan │ Asia │ 0 │
│ Berlin │ Germany │ Europe │ 0 │
└───────────┴───────────┴────────────────┴────────────┘