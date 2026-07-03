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Introducción

A veces es necesario volver a ingestar todos los datos de una tabla en otra. Por ejemplo, puede que quieras volver a ingestar datos de una tabla de staging a una tabla de producción. En este artículo se muestra cómo hacerlo con la sentencia INSERT INTO.

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo sencillo de cómo funciona y cómo probarlo:
  • Cree una base de datos de ejemplo
  • Crear una tabla de ejemplo
  • Inserta algunos datos en la tabla de origen
  • Compruebe cuántas filas hay en la tabla de origen
  • Cree una nueva tabla con la misma estructura que la tabla de origen.
  • Inserte todas las filas de la tabla de origen en la tabla de destino.
  • Comprueba el número de filas en la tabla de destino
Si quieres modificar la estructura de la nueva tabla, primero puedes mostrar la estructura de la tabla de origen.
A continuación, cree la nueva tabla con la estructura modificada. En nuestro caso, queremos añadir una nueva columna population a la tabla de destino.
  • Inserta todas las filas de la tabla de origen en la tabla de destino, incluida la nueva columna. El campo population queda establecido en 0 en todas las filas.
  • Comprueba los datos de la tabla de destino
Última modificación el 3 de julio de 2026