Artículo de la base de conocimientos sobre cómo insertar todas las filas de una tabla a otra.

¿Cómo insertar todas las filas de una tabla a otra?

A veces es necesario volver a ingestar todos los datos de una tabla en otra.

Por ejemplo, puede que quieras volver a ingestar datos de una tabla de staging a una tabla de producción. En este artículo se muestra cómo hacerlo con la sentencia INSERT INTO .

A continuación, se muestra un ejemplo sencillo de cómo funciona y cómo probarlo:

Cree una base de datos de ejemplo

CREATE DATABASE db1 ;

Crear una tabla de ejemplo

CREATE TABLE db1 .source_table ( city VARCHAR , country VARCHAR , continent VARCHAR ) engine = MergeTree() ORDER BY continent;

Inserta algunos datos en la tabla de origen

INSERT INTO db1 . source_table (city, country, continent) VALUES ( 'New York' , 'USA' , 'North America' ), ( 'Tokyo' , 'Japan' , 'Asia' ), ( 'Berlin' , 'Germany' , 'Europe' ), ( 'Paris' , 'France' , 'Europe' ), ( 'Cairo' , 'Egypt' , 'Africa' ), ( 'Sydney' , 'Australia' , 'Australia' );

Compruebe cuántas filas hay en la tabla de origen

SELECT COUNT ( * ) FROM db1 . source_table ;

┌─count()─┐ │ 6 │ └─────────┘

Cree una nueva tabla con la misma estructura que la tabla de origen.

CREATE TABLE db1 .target_table AS db1 . source_table ;

Inserte todas las filas de la tabla de origen en la tabla de destino.

INSERT INTO db1 . target_table SELECT * FROM db1 . source_table ;

Comprueba el número de filas en la tabla de destino

SELECT COUNT ( * ) FROM db1 . target_table ;

┌─count()─┐ │ 6 │ └─────────┘

Si quieres modificar la estructura de la nueva tabla, primero puedes mostrar la estructura de la tabla de origen.

SHOW CREATE TABLE db1 . source_table ;

A continuación, cree la nueva tabla con la estructura modificada. En nuestro caso, queremos añadir una nueva columna population a la tabla de destino.

CREATE TABLE db1 .target_table_population ( `city` String, `country` String, `continent` String, `population` UInt16, ) ENGINE = MergeTree ORDER BY continent;

Inserta todas las filas de la tabla de origen en la tabla de destino, incluida la nueva columna. El campo population queda establecido en 0 en todas las filas.

INSERT INTO db1 . target_table_population (city, country, continent, population ) SELECT city, country, continent, 0 FROM db1 . source_table ;

Comprueba los datos de la tabla de destino

SELECT * FROM db1 . target_table_population LIMIT 3 ;