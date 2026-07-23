¿Cómo puedo verificar que dos consultas devuelvan los mismos conjuntos de resultados?
Pregunta
Puede utilizar el siguiente enfoque:
Respuesta
El ejemplo usa una CTE para calcular la suma del valor cityHash de cada fila en estas dos consultas, y devolverá
WITH
(
SELECT sum(cityHash64(*))
FROM
(
-- your query 1 here
-- SELECT ...
)
) AS q1_resultset_hash,
(
SELECT sum(cityHash64(*))
FROM
(
-- your query 2 here
-- SELECT ...
)
) AS q2_resultset_hash
SELECT equals(q1_resultset_hash,q2_resultset_hash) as Q1_equals_Q2
1 si los dos conjuntos de resultados son idénticos.
Usando algunos datos de una secuencia de enteros y formato Pretty:
devolverá:
WITH
(
SELECT sum(cityHash64(*))
FROM
(
SELECT *
FROM numbers(10)
ORDER BY number DESC
)
) AS q1_resultset_hash,
(
SELECT sum(cityHash64(*))
FROM
(
SELECT *
FROM numbers(10)
ORDER BY number ASC
)
) AS q2_resultset_hash
SELECT q1_resultset_hash = q2_resultset_hash AS Q1_equals_Q2
FORMAT Pretty
Aunque esto puede ser útil en muchos casos, no puede considerarse una solución infalible para validar la igualdad de los conjuntos de resultados para todo tipo de datos, y su uso tiene algunas limitaciones; por ejemplo, si alguna fila contiene valores
┏━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Q1_equals_Q2 ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━┩
│ 1 │
└──────────────┘
NULL, el enfoque anterior fallará.