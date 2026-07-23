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Pregunta

¿Cómo puedo verificar que dos consultas devuelvan los mismos conjuntos de resultados?

Respuesta

Puede utilizar el siguiente enfoque:
El ejemplo usa una CTE para calcular la suma del valor cityHash de cada fila en estas dos consultas, y devolverá 1 si los dos conjuntos de resultados son idénticos. Usando algunos datos de una secuencia de enteros y formato Pretty:
devolverá:
Aunque esto puede ser útil en muchos casos, no puede considerarse una solución infalible para validar la igualdad de los conjuntos de resultados para todo tipo de datos, y su uso tiene algunas limitaciones; por ejemplo, si alguna fila contiene valores NULL, el enfoque anterior fallará.
Última modificación el 23 de julio de 2026