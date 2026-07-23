WITH ( SELECT sum (cityHash64( * )) FROM ( SELECT * FROM numbers( 10 ) ORDER BY number DESC ) ) AS q1_resultset_hash, ( SELECT sum (cityHash64( * )) FROM ( SELECT * FROM numbers( 10 ) ORDER BY number ASC ) ) AS q2_resultset_hash SELECT q1_resultset_hash = q2_resultset_hash AS Q1_equals_Q2 FORMAT Pretty