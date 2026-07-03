Consulte este ejemplo con clickhouse client y un servicio de ClickHouse Cloud. cree una tabla
¿Cómo puedo comprobar que la caché de consultas se está usando en mi consulta?
query_cache_test
Uso del clickhouse client
llena la tabla con algunos datos:
clickhouse-cloud :) CREATE TABLE query_cache_test (name String, age UInt8) ENGINE =MergeTree ORDER BY name
CREATE TABLE query_cache_test
(
`name` String,
`age` UInt8
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY name
Query id: 81c54f09-7de4-48ec-916f-c7c304a46931
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.343 sec.
habilite los logs de traza:
clickhouse-cloud :) INSERT INTO query_cache_test SELECT * FROM generateRandom('name String, age UInt8',1,1) LIMIT 100000;
INSERT INTO query_cache_test SELECT *
FROM generateRandom('name String, age UInt8', 1, 1)
LIMIT 100000
Query id: 90369105-bd67-494c-bdaf-d90dbfb6def9
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.173 sec. Processed 327.05 thousand rows, 3.43 MB (1.89 million rows/s., 19.86 MB/s.)
ejecute una consulta para usar la caché de consultas (añadiendo
clickhouse-cloud :) SET send_logs_level = 'trace'
SET send_logs_level = 'trace'
Query id: d65490b0-7960-4a85-a343-787e70e5e293
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.134 sec.
SETTINGS use_query_cache=true a la consulta):
vuelve a ejecutar la misma consulta:
clickhouse-cloud :) SELECT name FROM query_cache_test WHERE age > 1000 FORMAT Null SETTINGS use_query_cache=true;
SELECT name
FROM query_cache_test
WHERE age > 1000
FORMAT `Null`
SETTINGS use_query_cache = 1
Query id: 3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.542408 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Debug\> executeQuery: (from 151.53.3.113:50412, user: tony) SELECT name FROM query_cache_test WHERE age > 1000 FORMAT Null SETTINGS use_query_cache=true; (stage: Complete)
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.542744 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Debug\> InterpreterSelectQuery: MergeTreeWhereOptimizer: condition "age > 1000" moved to PREWHERE
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.542900 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Debug\> InterpreterSelectQuery: MergeTreeWhereOptimizer: condition "age > 1000" moved to PREWHERE
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.543020 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Trace\> ContextAccess (tony): Access granted: SELECT(name, age) ON tony.test
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.543164 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Trace\> ContextAccess (tony): Access granted: SELECT(name, age) ON tony.test
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.543226 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Trace\> InterpreterSelectQuery: FetchColumns -> Complete
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.543337 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Debug\> tony.test (e61a107c-e7f8-4445-825f-88f85c72f7e9) (SelectExecutor): Key condition: unknown
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.543395 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Debug\> tony.test (e61a107c-e7f8-4445-825f-88f85c72f7e9) (SelectExecutor): Selected 1/1 parts by partition key, 1 parts by primary key, 12/12 marks by primary key, 12 marks to read from 1 ranges
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.543412 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Trace\> tony.test (e61a107c-e7f8-4445-825f-88f85c72f7e9) (SelectExecutor): Spreading mark ranges among streams (default reading)
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.543461 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Trace\> MergeTreeBaseSelectProcessor: PREWHERE condition was split into 1 steps: "greater(age, 1000)"
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.543484 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Trace\> MergeTreeInOrderSelectProcessor: Reading 1 ranges in order from part all_0_0_0, approx. 100000 rows starting from 0
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.543559 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Trace\> QueryCache: No entry found for query SELECT name FROM query_cache_test WHERE age > 1000 FORMAT `Null` SETTINGS
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.547760 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Trace\> QueryCache: Stored result of query SELECT name FROM query_cache_test WHERE age > 1000 FORMAT `Null` SETTINGS
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.547827 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Debug\> executeQuery: Read 100000 rows, 97.66 KiB in 0.005508 sec., 18155410.31227306 rows/sec., 17.31 MiB/sec.
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.547913 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Debug\> MemoryTracker: Peak memory usage (for query): 451.89 KiB.
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.547933 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Debug\> TCPHandler: Processed in 0.005911032 sec.
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.006 sec. Processed 100.00 thousand rows, 100.00 KB (17.56 million rows/s., 17.56 MB/s.)
Observe ahora las diferencias entre los registros
clickhouse-cloud :) SELECT name FROM query_cache_test WHERE age > 1000 FORMAT Null SETTINGS use_query_cache=true;
SELECT name
FROM query_cache_test
WHERE age > 1000
FORMAT `Null`
SETTINGS use_query_cache = 1
Query id: a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.931007 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Debug\> executeQuery: (from 151.53.3.113:50412, user: tony) SELECT name FROM query_cache_test WHERE age > 1000 FORMAT Null SETTINGS use_query_cache=true; (stage: Complete)
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.931331 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Debug\> InterpreterSelectQuery: MergeTreeWhereOptimizer: condition "age > 1000" moved to PREWHERE
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.931468 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Debug\> InterpreterSelectQuery: MergeTreeWhereOptimizer: condition "age > 1000" moved to PREWHERE
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.931585 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Trace\> ContextAccess (tony): Access granted: SELECT(name, age) ON tony.test
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.931696 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Trace\> ContextAccess (tony): Access granted: SELECT(name, age) ON tony.test
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.931749 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Trace\> InterpreterSelectQuery: FetchColumns -> Complete
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.931857 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Debug\> tony.test (e61a107c-e7f8-4445-825f-88f85c72f7e9) (SelectExecutor): Key condition: unknown
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.931891 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Debug\> tony.test (e61a107c-e7f8-4445-825f-88f85c72f7e9) (SelectExecutor): Selected 1/1 parts by partition key, 1 parts by primary key, 12/12 marks by primary key, 12 marks to read from 1 ranges
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.931913 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Trace\> tony.test (e61a107c-e7f8-4445-825f-88f85c72f7e9) (SelectExecutor): Spreading mark ranges among streams (default reading)
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.931952 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Trace\> MergeTreeBaseSelectProcessor: PREWHERE condition was split into 1 steps: "greater(age, 1000)"
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.931975 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Trace\> MergeTreeInOrderSelectProcessor: Reading 1 ranges in order from part all_0_0_0, approx. 100000 rows starting from 0
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.932043 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Trace\> QueryCache: Entry found for query SELECT name FROM query_cache_test WHERE age > 1000 FORMAT `Null` SETTINGS
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.932551 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Debug\> MemoryTracker: Peak memory usage (for query): 5.19 KiB.
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.932581 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Debug\> TCPHandler: Processed in 0.001961411 sec.
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
TRACE relacionados con
QueryCache:
1.ª ejecución:
en la segunda ejecución:
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.543559 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Trace\> QueryCache: No entry found for query SELECT name FROM query_cache_test WHERE age > 1000 FORMAT `Null` SETTINGS
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.547760 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Trace\> QueryCache: Stored result of query SELECT name FROM query_cache_test WHERE age > 1000 FORMAT `Null` SETTINGS
En la 1.ª ejecución, claramente no se encontró ninguna entrada (
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.932043 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Trace\> QueryCache: Entry found for query SELECT name FROM query_cache_test WHERE age > 1000 FORMAT `Null` SETTINGS
No entry found for query SELECT...), así que ClickHouse almacenó (
Stored result of query SELECT...) la entrada.
En la 2.ª ejecución, la consulta utilizó la caché de consultas, ya que encontró la entrada ya almacenada (
Entry found for query SELECT...).
Simplemente ejecutando comandos SQL, sin inspeccionar los registros de nivel trace de
Solo con SQL
clickhouse client,
también es posible validar si se está utilizando la caché de consultas comprobando las tablas
system correspondientes:
En los resultados más recientes vemos 1
clickhouse-cloud :) SELECT 1 SETTINGS use_query_cache=true;
SELECT 1
SETTINGS use_query_cache = 1
Query id: a5a078c7-61e5-4036-a6f0-4d602d5b72d2
┌─1─┐
│ 1 │
└───┘
1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.
clickhouse-cloud :) SELECT 1 SETTINGS use_query_cache=true;
SELECT 1
SETTINGS use_query_cache = 1
Query id: 322ae001-b1ab-463f-ac8d-dc5ba346f3f9
┌─1─┐
│ 1 │
└───┘
1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.
clickhouse-cloud :) SELECT * FROM clusterAllReplicas(default,system.query_cache);
SELECT *
FROM clusterAllReplicas(default, system.query_cache)
Query id: c9b57eac-ba64-430e-8d51-8f865a13cc25
┌─query──────────────┬─result_size─┬─stale─┬─shared─┬─compressed─┬──────────expires_at─┬─────────────key_hash─┐
│ SELECT 1 SETTINGS │ 136 │ 0 │ 1 │ 1 │ 2023-08-02 15:08:23 │ 12188185624808016954 │
└────────────────────┴─────────────┴───────┴────────┴────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.005 sec.
clickhouse-cloud :) SELECT * FROM clusterAllReplicas(default,system.events) WHERE event LIKE 'QueryCache%'
SELECT *
FROM clusterAllReplicas(default, system.events)
WHERE event LIKE 'QueryCache%'
Query id: d536555e-b8ab-4cd4-9741-c04e95612bec
┌─event────────────┬─value─┬─description────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ QueryCacheHits │ 1 │ Number of times a query result has been found in the query cache (and query computation was avoided). │
│ QueryCacheMisses │ 1 │ Number of times a query result has not been found in the query cache (and required query computation). │
└──────────────────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.006 sec.
QueryCacheMisses correspondiente a la primera ejecución de la consulta
SELECT 1 SETTINGS use_query_cache=true; y un evento
QueryCacheHits asociado a la segunda ejecución de la consulta.
Tenga en cuenta también que el tamaño máximo predeterminado de una entrada de caché es de 1048576 bytes (= 1 MiB) y que, de forma predeterminada, los resultados se almacenan en caché solo durante 60 segundos (por ejemplo, puede usar
query_cache_ttl=300 en
SETTINGS para que el resultado de una consulta se almacene en caché durante 5 minutos).
Puede encontrar información más detallada sobre la caché de consultas de ClickHouse aquí