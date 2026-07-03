¿Cómo puedo ver el número de mutaciones activas o en cola?
Pregunta
Supervisar la cantidad de mutaciones activas o en cola es importante si está realizando muchas sentencias
Respuesta
ALTER o
UPDATE en sus tablas. Estas consultas reescriben partes de datos y no son atómicas: se ordenan según la parte en la que se crean y se aplican a cada parte en ese orden. Puede encontrar más detalles sobre las mutaciones en la documentación.
Cada mutación genera una entrada en la tabla
system.mutations. Si realiza una gran cantidad de mutaciones, puede supervisar el número de mutaciones en ejecución y en cola con lo siguiente:
SELECT
hostname() AS host,
count()
FROM clusterAllReplicas('default', 'system.mutations') WHERE not is_done
GROUP BY host;
También le recomendamos leer esta reciente entrada del blog sobre actualizaciones y eliminaciones.
Esta consulta asume que está ejecutando un clúster llamado
default, que es el nombre de su clúster en ClickHouse Cloud. Sustituya
default por el nombre de su clúster.Si no tiene un clúster, use este comando:
SELECT
hostname() AS host,
count()
FROM system.mutations WHERE not is_done
GROUP BY host;