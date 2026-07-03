Supervise el número de mutaciones activas o en cola en ClickHouse, especialmente al realizar operaciones ALTER o UPDATE . Use la tabla system.mutations para hacer un seguimiento de las mutaciones.

¿Cómo puedo ver el número de mutaciones activas o en cola?

¿Cómo puedo ver el número de mutaciones activas o en cola?

ALTER o UPDATE en sus tablas. Estas consultas reescriben partes de datos y no son atómicas: se ordenan según la parte en la que se crean y se aplican a cada parte en ese orden. Puede encontrar más detalles sobre las mutaciones en la Supervisar la cantidad de mutaciones activas o en cola es importante si está realizando muchas sentenciasen sus tablas. Estas consultas reescriben partes de datos y no son atómicas: se ordenan según la parte en la que se crean y se aplican a cada parte en ese orden. Puede encontrar más detalles sobre las mutaciones en la documentación

Cada mutación genera una entrada en la tabla system.mutations . Si realiza una gran cantidad de mutaciones, puede supervisar el número de mutaciones en ejecución y en cola con lo siguiente:

SELECT hostname() AS host, count() FROM clusterAllReplicas('default', 'system.mutations') WHERE not is_done GROUP BY host;