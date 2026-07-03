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Pregunta

¿Cómo puedo ver el número de mutaciones activas o en cola?

Respuesta

Supervisar la cantidad de mutaciones activas o en cola es importante si está realizando muchas sentencias ALTER o UPDATE en sus tablas. Estas consultas reescriben partes de datos y no son atómicas: se ordenan según la parte en la que se crean y se aplican a cada parte en ese orden. Puede encontrar más detalles sobre las mutaciones en la documentación. Cada mutación genera una entrada en la tabla system.mutations. Si realiza una gran cantidad de mutaciones, puede supervisar el número de mutaciones en ejecución y en cola con lo siguiente:
Esta consulta asume que está ejecutando un clúster llamado default, que es el nombre de su clúster en ClickHouse Cloud. Sustituya default por el nombre de su clúster.Si no tiene un clúster, use este comando:
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Última modificación el 3 de julio de 2026