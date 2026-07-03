La tabla siguiente muestra la correspondencia entre las métricas utilizadas en
Correspondencia de las métricas utilizadas en system.dashboards con las métricas de Prometheus en
Correspondencia de las métricas utilizadas en system.dashboards con las métricas de Prometheus en
system.custom_metrics
system.dashboards y las métricas de Prometheus en
system.custom_metrics.
Esto resulta útil para los clientes que quieren supervisar las mismas métricas que se encuentran en
system.dashboards.
Tabla de correspondencia de métricas de system.dashboards con métricas de Prometheus en system.custom_metrics
Enlaces relacionados: https://clickhouse.com/docs/integrations/prometheus
|Dashboard
|Título
|Nombre de la métrica de Prometheus (system.custom_metrics)
|Overview
|Consultas/segundo
|ClickHouseProfileEvents_Query
|Overview
|Uso de CPU (núcleos)
|ClickHouseProfileEvents_OSCPUVirtualTimeMicroseconds
|Overview
|Consultas en ejecución
|ClickHouseMetrics_Query
|Overview
|Merges en ejecución
|ClickHouseMetrics_Merge
|Overview
|Bytes seleccionados/segundo
|ClickHouseProfileEvents_SelectedBytes
|Overview
|Espera de E/S
|ClickHouseProfileEvents_OSIOWaitMicroseconds
|Overview
|Espera de CPU
|ClickHouseProfileEvents_OSCPUWaitMicroseconds
|Overview
|Uso de CPU del SO (userspace)
|ClickHouseAsyncMetrics_OSUserTimeNormalized
|Overview
|Uso de CPU del SO (kernel)
|ClickHouseAsyncMetrics_OSSystemTimeNormalized
|Overview
|Lectura desde disco
|ClickHouseProfileEvents_OSReadBytes
|Overview
|Lectura desde el sistema de archivos
|ClickHouseProfileEvents_OSReadChars
|Overview
|Memoria (supervisada)
|ClickHouseMetrics_MemoryTracking
|Overview
|Carga media (15 minutos)
|ClickHouseAsyncMetrics_LoadAverage15
|Overview
|Filas seleccionadas/segundo
|ClickHouseProfileEvents_SelectedRows
|Overview
|Filas insertadas/segundo
|ClickHouseProfileEvents_InsertedRows
|Overview
|Total de partes de MergeTree
|ClickHouseAsyncMetrics_TotalPartsOfMergeTreeTables
|Overview
|Máximo de partes por partición
|ClickHouseAsyncMetrics_MaxPartCountForPartition
|Cloud overview
|Consultas/segundo
|ClickHouseProfileEvents_Query
|Cloud overview
|Uso de CPU (núcleos)
|ClickHouseProfileEvents_OSCPUVirtualTimeMicroseconds
|Cloud overview
|Consultas en ejecución
|ClickHouseMetrics_Query
|Cloud overview
|Merges en ejecución
|ClickHouseMetrics_Merge
|Cloud overview
|Bytes seleccionados/segundo
|ClickHouseProfileEvents_SelectedBytes
|Cloud overview
|Espera de E/S (fs local)
|ClickHouseProfileEvents_OSIOWaitMicroseconds
|Cloud overview
|Espera de lectura de S3
|ClickHouseProfileEvents_ReadBufferFromS3Microseconds
|Cloud overview
|Errores de lectura de S3/seg
|ProfileEvent_ReadBufferFromS3RequestsErrors
|Cloud overview
|Espera de CPU
|ClickHouseProfileEvents_OSCPUWaitMicroseconds
|Cloud overview
|Uso de CPU del SO (userspace, normalizado)
|ClickHouseAsyncMetrics_OSUserTimeNormalized
|Cloud overview
|Uso de CPU del SO (kernel, normalizado)
|ClickHouseAsyncMetrics_OSSystemTimeNormalized
|Cloud overview
|Lectura desde disco (bytes/seg)
|ClickHouseProfileEvents_OSReadBytes
|Cloud overview
|Lectura desde el sistema de archivos (bytes/seg)
|ClickHouseProfileEvents_OSReadChars
|Cloud overview
|Memoria (supervisada, bytes)
|ClickHouseMetrics_MemoryTracking
|Cloud overview
|Carga media (15 minutos)
|ClickHouseAsyncMetrics_LoadAverage15
|Cloud overview
|Filas seleccionadas/seg
|ClickHouseProfileEvents_SelectedRows
|Cloud overview
|Filas insertadas/seg
|ClickHouseProfileEvents_InsertedRows
|Cloud overview
|Total de partes de MergeTree
|ClickHouseAsyncMetrics_TotalPartsOfMergeTreeTables
|Cloud overview
|Máximo de partes por partición
|ClickHouseAsyncMetrics_MaxPartCountForPartition
|Cloud overview
|Lectura desde S3 (bytes/seg)
|ClickHouseProfileEvents_ReadBufferFromS3Bytes
|Cloud overview
|Tamaño de la caché del sistema de archivos
|ClickHouseMetrics_FilesystemCacheSize
|Cloud overview
|Solicitudes de escritura en disco S3/seg
|ClickHouseProfileEvents_DiskS3PutObject + ClickHouseProfileEvents_DiskS3UploadPart + ClickHouseProfileEvents_DiskS3CreateMultipartUpload + ClickHouseProfileEvents_DiskS3CompleteMultipartUpload
|Cloud overview
|Solicitudes de lectura en disco S3/seg
|ClickHouseProfileEvents_DiskS3GetObject + ClickHouseProfileEvents_DiskS3HeadObject + ClickHouseProfileEvents_DiskS3ListObjects
|Cloud overview
|Tasa de aciertos de la caché del sistema de archivos
|ClickHouseProfileEvents_CachedReadBufferReadFromCacheBytes / (ClickHouseProfileEvents_CachedReadBufferReadFromCacheBytes + ClickHouseProfileEvents_CachedReadBufferReadFromSourceBytes)
|Cloud overview
|Tasa de aciertos de la caché de páginas
|greatest(0, (sum(ClickHouseProfileEvents_OSReadChars) - sum(ClickHouseProfileEvents_OSReadBytes)) / (sum(ClickHouseProfileEvents_OSReadChars) + sum(ClickHouseProfileEvents_ReadBufferFromS3Bytes)))
|Cloud overview
|Bytes recibidos por red/seg
|ClickHouseProfileEvents_NetworkReceiveBytes
|Cloud overview
|Bytes enviados por red/seg
|ClickHouseProfileEvents_NetworkSendBytes