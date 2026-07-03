Correspondencia de las métricas utilizadas en system.dashboards a las métricas de Prometheus en system.custom_metrics

Correspondencia de las métricas utilizadas en system.dashboards a las métricas de Prometheus en `system.custom_metrics`

​ Correspondencia de las métricas utilizadas en system.dashboards con las métricas de Prometheus en system.custom_metrics

La tabla siguiente muestra la correspondencia entre las métricas utilizadas en system.dashboards y las métricas de Prometheus en system.custom_metrics . Esto resulta útil para los clientes que quieren supervisar las mismas métricas que se encuentran en system.dashboards .

​ Tabla de correspondencia de métricas de system.dashboards con métricas de Prometheus en system.custom_metrics