Skip to main content

Correspondencia de las métricas utilizadas en system.dashboards con las métricas de Prometheus en system.custom_metrics

La tabla siguiente muestra la correspondencia entre las métricas utilizadas en system.dashboards y las métricas de Prometheus en system.custom_metrics. Esto resulta útil para los clientes que quieren supervisar las mismas métricas que se encuentran en system.dashboards.

Tabla de correspondencia de métricas de system.dashboards con métricas de Prometheus en system.custom_metrics

Enlaces relacionados: https://clickhouse.com/docs/integrations/prometheus
Última modificación el 3 de julio de 2026