Algo que suele confundir a los usuarios nuevos es que ClickHouse genera una gran cantidad de mensajes de registro, incluso con poca carga. Esto se debe a que el nivel de registro predeterminado, por motivos históricos, es
Registro detallado
trace (en lugar de
warning, que sería el valor predeterminado en otras bases de datos).
Los desarrolladores de ClickHouse sostienen que
trace ofrece mucha visibilidad cuando algo sale mal.
Por otro lado, un gran volumen de registros hace que la tabla del sistema
system.text_log se llene rápidamente y requiera fusiones en segundo plano.
Si la base de datos funciona de forma estable, los usuarios pueden volver a configurar el nivel de registro, como explicamos a continuación.
Los distintos niveles de registro disponibles se documentan aquí Tendrás que editar el archivo de configuración del servidor ClickHouse (
Cambiar el nivel de registro
/etc/clickhouse-server/config.xml) para modificar el nivel de registro.
El valor predeterminado es
trace, pero puedes cambiarlo por el nivel que desees. Consulta el comentario a continuación:
<clickhouse>
<logger>
{/* Niveles posibles [1]:
- none (desactiva el registro)
- fatal
- critical
- error
- warning
- notice
- information
- debug
- trace
- test (no apto para uso en producción)
[1]: https://github.com/pocoproject/poco/blob/poco-1.9.4-release/Foundation/include/Poco/Logger.h#L105-L114 */}
<level>trace</level>
... Resto del archivo de configuración
</clickhouse>