Descubre por qué los desarrolladores de ClickHouse decidieron establecer, de forma predeterminada, un nivel de registro verboso.

¿Por qué el registro de ClickHouse es tan verboso de forma predeterminada?

​ Registro detallado

Algo que suele confundir a los usuarios nuevos es que ClickHouse genera una gran cantidad de mensajes de registro, incluso con poca carga.

Esto se debe a que el nivel de registro predeterminado, por motivos históricos, es trace (en lugar de warning , que sería el valor predeterminado en otras bases de datos).

Los desarrolladores de ClickHouse sostienen que trace ofrece mucha visibilidad cuando algo sale mal.

Por otro lado, un gran volumen de registros hace que la tabla del sistema system.text_log se llene rápidamente y requiera fusiones en segundo plano.

Si la base de datos funciona de forma estable, los usuarios pueden volver a configurar el nivel de registro, como explicamos a continuación.

​ Cambiar el nivel de registro

Los distintos niveles de registro disponibles se documentan aquí

Tendrás que editar el archivo de configuración del servidor ClickHouse ( /etc/clickhouse-server/config.xml ) para modificar el nivel de registro.

El valor predeterminado es trace , pero puedes cambiarlo por el nivel que desees. Consulta el comentario a continuación: