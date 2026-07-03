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Pregunta

¿Cómo puedo saber si se está usando una proyección?

Respuesta

  1. Cree una base de datos de muestra
  1. Cree una tabla de ejemplo que utilizará column1 como clave primaria
  1. Añade una proyección for_column2 para usar column2 como clave primaria
  1. Insertar datos de prueba
*se insertan 100000 filas con números aleatorios en column1 y column2
  1. Compruebe el conjunto de datos de muestra
  1. Compruebe que está usando la tabla original con column1:
*ten en cuenta que está leyendo desde db1.table1_projections
  1. Prueba a leer desde la proyección usando column2 en la cláusula WHERE
*fíjate en que ahora se usa la proyección for_column2. Para más información Proyecciones: https://clickhouse.com/docs/sql-reference/statements/alter/projection función de tabla numbers: https://clickhouse.com/docs/sql-reference/table-functions/numberss Blog para generar datos aleatorios: https://clickhouse.com/blog/generating-random-test-distribution-data-for-clickhouse
Última modificación el 3 de julio de 2026