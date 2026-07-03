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Desde Google Chrome

  1. Abre las Herramientas para desarrolladores pulsando F12 o Ctrl + Shift + I (Windows/Linux) / Cmd + Option + I (Mac).
  2. Haz clic en la pestaña “Red”.
  3. Recarga la página y reproduce el problema.
  4. En las Herramientas para desarrolladores, haz clic en el botón de descarga.

Desde Mozilla Firefox

  1. Abre las Herramientas para desarrolladores pulsando F12 o Ctrl + Shift + E (Windows/Linux) / Cmd + Option + E (Mac).
  2. Haz clic en la pestaña “Red”.
  3. Recarga la página y reproduce el problema.
  4. En las Herramientas para desarrolladores, haz clic con el botón derecho en la lista de solicitudes y selecciona “Guardar todo como HAR”.

Desde Microsoft Edge

  1. Abra las Herramientas para desarrolladores presionando F12 o Ctrl + Shift + I (Windows/Linux) / Cmd + Option + I (Mac).
  2. Haga clic en la pestaña “Red”.
  3. Recargue la página y reproduzca el problema.
  4. En las Herramientas para desarrolladores, haga clic con el botón derecho en la lista de solicitudes de red y elija “Guardar todo como HAR con contenido”.

Desde Safari

  1. Active las herramientas para desarrolladores (si aún no están activadas):
    • Vaya a Safari > Settings > Advanced.
    • Marque “Show Develop menu in menu bar” en la parte inferior.
  2. Haga clic en Develop > Show Web Inspector.
  3. Haga clic en la pestaña “Red”.
  4. Recargue la página y reproduzca el problema.
  5. En las herramientas para desarrolladores, haga clic en el botón “Export”.

Envío del archivo .HAR

  1. Cambie el nombre del archivo por uno corto y descriptivo (p. ej., login-issue.har).
  2. Comprima el archivo (opcional, pero recomendable).
  3. Adjúntelo a su caso de soporte o envíelo por correo electrónico a su contacto de soporte asignado.
Los archivos HAR pueden contener cookies de sesión u otros datos sensibles. Compártalos únicamente con personal de soporte autorizado.
Última modificación el 3 de julio de 2026