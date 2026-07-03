Desde Google Chrome
- Abre las Herramientas para desarrolladores pulsando F12 o Ctrl + Shift + I (Windows/Linux) / Cmd + Option + I (Mac).
- Haz clic en la pestaña “Red”.
- Recarga la página y reproduce el problema.
- En las Herramientas para desarrolladores, haz clic en el botón de descarga.
Desde Mozilla Firefox
- Abre las Herramientas para desarrolladores pulsando F12 o Ctrl + Shift + E (Windows/Linux) / Cmd + Option + E (Mac).
- Haz clic en la pestaña “Red”.
- Recarga la página y reproduce el problema.
- En las Herramientas para desarrolladores, haz clic con el botón derecho en la lista de solicitudes y selecciona “Guardar todo como HAR”.
Desde Microsoft Edge
- Abra las Herramientas para desarrolladores presionando F12 o Ctrl + Shift + I (Windows/Linux) / Cmd + Option + I (Mac).
- Haga clic en la pestaña “Red”.
- Recargue la página y reproduzca el problema.
- En las Herramientas para desarrolladores, haga clic con el botón derecho en la lista de solicitudes de red y elija “Guardar todo como HAR con contenido”.
Desde Safari
- Active las herramientas para desarrolladores (si aún no están activadas):
- Vaya a Safari > Settings > Advanced.
- Marque “Show Develop menu in menu bar” en la parte inferior.
- Haga clic en Develop > Show Web Inspector.
- Haga clic en la pestaña “Red”.
- Recargue la página y reproduzca el problema.
- En las herramientas para desarrolladores, haga clic en el botón “Export”.
Envío del archivo .HAR
- Cambie el nombre del archivo por uno corto y descriptivo (p. ej., login-issue.har).
- Comprima el archivo (opcional, pero recomendable).
- Adjúntelo a su caso de soporte o envíelo por correo electrónico a su contacto de soporte asignado.
Los archivos HAR pueden contener cookies de sesión u otros datos sensibles. Compártalos únicamente con personal de soporte autorizado.