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Pregunta

¿Cómo puedo guardar en un archivo la salida de send_logs_level usando el cliente de ClickHouse para varias sentencias y varias líneas?

Respuesta

  • Cree un archivo SQL con las sentencias, por ejemplo, send_logs_level_example.sql:
  • Ejecute el comando para escribir en pantalla y en el archivo:
  • Resultados de ejemplo:
Enlace de referencia: https://clickhouse.com/docs/operations/settings/settings#send&#95;logs&#95;level
Última modificación el 3 de julio de 2026