Aprende a capturar los logs del servidor en el cliente, incluso con distintas configuraciones de registro, mediante la configuración de cliente send_logs_level .

Capturar los logs del servidor de las consultas en el cliente

​ Aprenda a capturar en el cliente los logs del servidor de las consultas.

Un cliente puede ver los logs del servidor —incluso con un nivel distinto del configurado en el servidor— estableciendo la configuración de cliente send_logs_level .

Por ejemplo, suponga que el cliente ejecuta:

SET send_logs_level = 'trace' ;

El cliente recibirá logs de nivel trace incluso si el servidor tiene el nivel de log configurado como info.

Un caso de uso útil es usar send_logs_level para supervisar la inserción de filas en una tabla Distributed :

Active los logs en clickhouse-client con SET send_logs_level = 'trace';

con Ejecute la consulta INSERT

Las inserciones en una tabla distribuida son asíncronas de forma predeterminada. Los datos se escriben en un búfer local en disco y luego se envían a los servidores remotos en segundo plano.

Se enviarán logs desde todos los nodos que participan en el procesamiento de la consulta (trazado distribuido)