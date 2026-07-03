Un cliente puede ver los logs del servidor —incluso con un nivel distinto del configurado en el servidor— estableciendo la configuración de cliente
Aprenda a capturar en el cliente los logs del servidor de las consultas.
send_logs_level.
Por ejemplo, suponga que el cliente ejecuta:
El cliente recibirá logs de nivel trace incluso si el servidor tiene el nivel de log configurado como info. Un caso de uso útil es usar
SET send_logs_level = 'trace';
send_logs_level para supervisar la inserción de filas en una tabla
Distributed:
- Active los logs en
clickhouse-clientcon
SET send_logs_level = 'trace';
- Ejecute la consulta
INSERT
- Las inserciones en una tabla distribuida son asíncronas de forma predeterminada. Los datos se escriben en un búfer local en disco y luego se envían a los servidores remotos en segundo plano.
- Se enviarán logs desde todos los nodos que participan en el procesamiento de la consulta (trazado distribuido)
system.distribution_queue. Esta tabla contiene información sobre los archivos locales que están en la cola para enviarse a los segmentos. Estos archivos locales contienen nuevas partes creadas al insertar datos nuevos en la tabla
Distributed en modo asíncrono.