- Familiaridad con los archivos de configuración de ClickHouse
- Una instancia de ClickHouse server en ejecución
- (Opcional) Una instancia local de Grafana en ejecución
1
Compruebe que la tabla del sistema
opentelemetry_span_log esté habilitada
Si no has realizado ninguna modificación en la sección
opentelemetry_span_log de
config.xml, puedes omitir este paso.Abre el archivo
config.xml predeterminado de ClickHouse y busca la siguiente sección:
Asegúrate de que no esté comentado; de lo contrario, no podrás ver
<!--
OpenTelemetry log contains OpenTelemetry trace spans.
NOTE: this table does not use standard schema with event_date and event_time!
-->
<opentelemetry_span_log>
<!--
The default table creation code is insufficient, this <engine> spec
is a workaround. There is no 'event_time' for this log, but two times,
start and finish. It is sorted by finish time, to avoid inserting
data too far away in the past (probably we can sometimes insert a span
that is seconds earlier than the last span in the table, due to a race
between several spans inserted in parallel). This gives the spans a
global order that we can use to e.g. retry insertion into some external
system.
-->
<engine>
engine MergeTree
partition by toYYYYMM(finish_date)
order by (finish_date, finish_time_us, trace_id)
</engine>
<database>system</database>
<table>opentelemetry_span_log</table>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
</opentelemetry_span_log>
system.opentelemetry_span_log en los pasos siguientes.
Esto también puede ocurrir si tu servidor de ClickHouse no está usando el archivo de configuración predeterminado.Comprueba los logs del servidor para ver algo como esto:
Processing configuration file 'config.xml'.
There is no file 'config.xml', will use embedded config.
2
Habilitar el trazado de OpenTelemetry
Con su servidor de ClickHouse en ejecución, abra el cliente de ClickHouse y habilite la recopilación de trazas mediante la siguiente consulta:
Ahora deberías ver la tabla del sistema
SET opentelemetry_trace_processors=1;
opentelemetry_span_log al ejecutar:
Próxima ejecución:
SHOW TABLES IN system
Esto establece la probabilidad de que ClickHouse inicie una traza para las consultas ejecutadas, donde
SET opentelemetry_start_trace_probability=1;
1 significa que la traza está habilitada para todas las consultas ejecutadas.
3
Obtener el ID de una consulta
Ejecute la siguiente consulta de prueba, o la consulta que le interese rastrear:
Copia el ID de la consulta:
SELECT pow(number, 2) FROM numbers(10E4);
:) SELECT pow(number, 2) FROM numbers(10E4);
SELECT pow(number, 2)
FROM numbers(100000.)
Query id: a9241258-a0c4-4776-a00b-e6a1d9bec4a1
4
Generar un archivo de traza
Ejecute la siguiente consulta, sustituyendo el ID de consulta por el que obtuvo en el paso anterior:
Esto escribirá la traza en un archivo llamado
WITH 'a9241258-a0c4-4776-a00b-e6a1d9bec4a1' AS my_query_id
SELECT
concat(substring(hostName(), length(hostName()), 1), leftPad(greatest(attribute['clickhouse.thread_id'], attribute['thread_number']), 5, '0')) AS group,
operation_name,
start_time_us,
finish_time_us,
sipHash64(operation_name) AS color,
attribute
FROM system.opentelemetry_span_log
WHERE (trace_id IN (
SELECT trace_id
FROM system.opentelemetry_span_log
WHERE (attribute['clickhouse.query_id']) = my_query_id
)) AND (operation_name != 'query') AND (operation_name NOT LIKE 'Query%')
ORDER BY
hostName() ASC,
group ASC,
parent_span_id ASC,
start_time_us ASC
INTO OUTFILE 'trace.json'
FORMAT JSON
SETTINGS output_format_json_named_tuples_as_objects = 1
trace.json.
De forma predeterminada, este archivo se crea en el directorio de trabajo actual desde el que ejecuta la herramienta clickhouse-client o clickhouse-local.
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Visualizar la traza con las herramientas integradas
Utiliza el visualizador de trazas alojado en https://trace-visualizer.clickhouse.com/. Carga el archivo
trace.json del paso anterior para visualizar la traza.
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Usar Grafana para visualizar trazas
Recomendamos Grafana para visualizar y explorar datos de trazas con el plugin oficial de ClickHouse. El plugin se ha mejorado para permitir la visualización de trazas mediante el Trace Panel. Se admite tanto como visualización como componente en Explore.Sigue los pasos descritos en “Uso de Grafana y ClickHouse para observabilidad” para configurar Grafana con el plugin de ClickHouse.Desde la pestaña Explore, puedes ejecutar la siguiente consulta, sustituyendo
trace_id por el tuyo:
Asegúrate de configurar
SELECT
toString(trace_id) AS traceID,
toString(span_id) AS spanID,
if(toString(parent_span_id)='0', '', toString(parent_span_id)) AS parentSpanID,
'ClickHouse' AS serviceName,
operation_name AS operationName,
start_time_us/1000000 AS startTime,
(finish_time_us - start_time_us)/1000 AS duration,
arrayMap(key -> map('key', key, 'value', attribute[key]), mapKeys(attribute)) AS serviceTags
FROM system.opentelemetry_span_log
WHERE trace_id = '68a14b27-a61f-596d-3746-2b03d2530e42' ORDER BY startTime ASC
Query type como
Traces:Haz clic en “Run Query” e inspecciona el diagrama de trazas: