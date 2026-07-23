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Requisitos previos:
1

Compruebe que la tabla del sistema opentelemetry_span_log esté habilitada

Si no has realizado ninguna modificación en la sección opentelemetry_span_log de config.xml, puedes omitir este paso.Abre el archivo config.xml predeterminado de ClickHouse y busca la siguiente sección:
Asegúrate de que no esté comentado; de lo contrario, no podrás ver system.opentelemetry_span_log en los pasos siguientes. Esto también puede ocurrir si tu servidor de ClickHouse no está usando el archivo de configuración predeterminado.Comprueba los logs del servidor para ver algo como esto:
En las instalaciones estándar, este archivo se encuentra en /etc/clickhouse-server/config.xml
2

Habilitar el trazado de OpenTelemetry

Con su servidor de ClickHouse en ejecución, abra el cliente de ClickHouse y habilite la recopilación de trazas mediante la siguiente consulta:
Ahora deberías ver la tabla del sistema opentelemetry_span_log al ejecutar:
Próxima ejecución:
Esto establece la probabilidad de que ClickHouse inicie una traza para las consultas ejecutadas, donde 1 significa que la traza está habilitada para todas las consultas ejecutadas.
3

Obtener el ID de una consulta

Ejecute la siguiente consulta de prueba, o la consulta que le interese rastrear:
Copia el ID de la consulta:
4

Generar un archivo de traza

Ejecute la siguiente consulta, sustituyendo el ID de consulta por el que obtuvo en el paso anterior:
Esto escribirá la traza en un archivo llamado trace.json. De forma predeterminada, este archivo se crea en el directorio de trabajo actual desde el que ejecuta la herramienta clickhouse-client o clickhouse-local.
5

Visualizar la traza con las herramientas integradas

Utiliza el visualizador de trazas alojado en https://trace-visualizer.clickhouse.com/. Carga el archivo trace.json del paso anterior para visualizar la traza.
6

Usar Grafana para visualizar trazas

Recomendamos Grafana para visualizar y explorar datos de trazas con el plugin oficial de ClickHouse. El plugin se ha mejorado para permitir la visualización de trazas mediante el Trace Panel. Se admite tanto como visualización como componente en Explore.Sigue los pasos descritos en “Uso de Grafana y ClickHouse para observabilidad” para configurar Grafana con el plugin de ClickHouse.Desde la pestaña Explore, puedes ejecutar la siguiente consulta, sustituyendo trace_id por el tuyo:
Asegúrate de configurar Query type como Traces:Haz clic en “Run Query” e inspecciona el diagrama de trazas:
Última modificación el 23 de julio de 2026