Compruebe que la tabla del sistema opentelemetry_span_log esté habilitada

Si no has realizado ninguna modificación en la sección opentelemetry_span_log de config.xml , puedes omitir este paso.

Abre el archivo config.xml predeterminado de ClickHouse y busca la siguiente sección:

<!-- OpenTelemetry log contains OpenTelemetry trace spans. NOTE : this table does not use standard schema with event_date and event_time! --> <opentelemetry_span_log> <!-- The default table creation code is insufficient, this <engine> spec is a workaround. There is no 'event_time' for this log, but two times, start and finish. It is sorted by finish time, to avoid inserting data too far away in the past (probably we can sometimes insert a span that is seconds earlier than the last span in the table, due to a race between several spans inserted in parallel). This gives the spans a global order that we can use to e.g. retry insertion into some external system. --> <engine> engine MergeTree partition by toYYYYMM(finish_date) order by (finish_date, finish_time_us, trace_id) </engine> <database>system</database> <table>opentelemetry_span_log</table> <flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds> <max_size_rows>1048576</max_size_rows> <reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows> <buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold> <flush_on_crash>false</flush_on_crash> </opentelemetry_span_log>

Asegúrate de que no esté comentado; de lo contrario, no podrás ver system.opentelemetry_span_log en los pasos siguientes. Esto también puede ocurrir si tu servidor de ClickHouse no está usando el archivo de configuración predeterminado.

Comprueba los logs del servidor para ver algo como esto:

Processing configuration file 'config.xml'. There is no file 'config.xml', will use embedded config.