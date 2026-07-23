Suscríbete a ClickHouse Cloud a través de los marketplaces de AWS, GCP y Azure.

Puede suscribirse a ClickHouse Cloud a través de los marketplaces de AWS, GCP y Azure. Esto le permite pagar ClickHouse Cloud mediante la facturación de su proveedor de nube actual.

Puede optar por pay-as-you-go (PAYG) o por un contrato por compromiso con ClickHouse Cloud a través del marketplace. La facturación correrá a cargo del proveedor de nube y recibirá una única factura por todos sus servicios en la nube.

​ Preguntas frecuentes

​ ¿Cómo puedo verificar que mi organización está conectada a la facturación del marketplace?​

En la consola de ClickHouse Cloud, ve a Billing. Allí deberías ver el nombre del marketplace y el enlace en la sección Payment details.

Suscribirse a ClickHouse Cloud desde el marketplace del proveedor de Cloud es un proceso de dos pasos:

Primero, se “suscribe” a ClickHouse Cloud en el portal del marketplace del proveedor de Cloud. Una vez completada la suscripción, haga clic en “Pay Now” o “Manage on Provider” (según el marketplace). Esto lo redirigirá a ClickHouse Cloud. En ClickHouse Cloud, puede registrar una cuenta nueva o iniciar sesión con una cuenta existente. En cualquiera de los dos casos, se creará una nueva organización de ClickHouse Cloud vinculada a la facturación del marketplace.

NOTA: Los servicios y organizaciones existentes de registros anteriores en ClickHouse Cloud seguirán estando disponibles y no estarán vinculados a la facturación del marketplace. ClickHouse Cloud le permite usar la misma cuenta para gestionar varias organizaciones, cada una con una facturación distinta.

Puede cambiar de organización desde el menú de la esquina inferior izquierda de la consola de ClickHouse Cloud.

​ Ya soy usuario de ClickHouse Cloud. ¿Qué debo hacer si quiero que mis servicios actuales se facturen a través del marketplace?​

Deberá suscribirse a ClickHouse Cloud a través del marketplace del proveedor de Cloud. Una vez que complete la suscripción en el marketplace y se le redirija a ClickHouse Cloud, tendrá la opción de vincular una organización existente de ClickHouse Cloud a la facturación del marketplace. A partir de ese momento, sus recursos existentes pasarán a facturarse a través del marketplace.

Puede confirmarlo en la página de facturación de la organización para verificar que la facturación ya está vinculada al marketplace. Póngase en contacto con ClickHouse Cloud Support si tiene algún problema.

Sus servicios y organizaciones existentes de cualquier suscripción anterior a ClickHouse Cloud seguirán estando disponibles y no se conectarán a la facturación del marketplace.

Ten en cuenta que puedes dejar de usar ClickHouse Cloud y eliminar todos los servicios de ClickHouse Cloud que tengas. Aunque la suscripción seguirá activa, no pagarás nada, ya que ClickHouse Cloud no tiene cargos recurrentes.

Si quieres cancelar la suscripción, ve a la consola de tu proveedor de nube y cancela allí la renovación de la suscripción.

En ese caso, suscríbase a ClickHouse Cloud como de costumbre (consulte las secciones sobre cómo suscribirse a ClickHouse Cloud a través del marketplace).

En AWS Marketplace, se creará una nueva organización de ClickHouse Cloud y se conectará al marketplace.

En GCP Marketplace, se reactivará su organización anterior.

Si tiene algún problema para reactivar su organización del marketplace, póngase en contacto con ClickHouse Cloud Support

​ ¿Cómo accedo a la factura de mi suscripción de Marketplace para el servicio de ClickHouse Cloud?​

Consola de facturación de AWS

Pedidos de GCP Marketplace (seleccione la cuenta de facturación que utilizó para la suscripción)

La facturación de Marketplace sigue el ciclo del mes natural. Por ejemplo, para el uso comprendido entre el 1 de diciembre y el 1 de enero, se generará una factura entre el 3 y el 5 de enero.

Los informes de uso de ClickHouse Cloud siguen un ciclo de facturación distinto, en el que el uso se mide y se informa durante 30 días a partir de la fecha de registro.

Las fechas de uso y de la factura serán distintas si no coinciden. Dado que los informes de uso registran el uso por día para un servicio determinado, puede consultarlos para ver el desglose de los costos.

​ ¿Dónde puedo encontrar información general sobre la facturación?

​ ¿Hay alguna diferencia en el precio de ClickHouse Cloud al pagar a través del marketplace del proveedor de nube o directamente a ClickHouse?

No hay ninguna diferencia de precio entre la facturación del marketplace y la contratación directa con ClickHouse. En ambos casos, el uso de ClickHouse Cloud se contabiliza en ClickHouse Cloud Credits (CHCs), que se miden de la misma manera y se facturan en consecuencia.

​ ¿Puedo configurar varias organizaciones de ClickHouse para que se facturen a una única cuenta de facturación de un marketplace en la nube (AWS, GCP o Azure)?

Sí. Se pueden configurar varias organizaciones de ClickHouse para facturar el uso a mes vencido en la misma cuenta de facturación de un marketplace en la nube (AWS, GCP o Azure). Sin embargo, los créditos prepagados no se comparten entre organizaciones de forma predeterminada. Si necesita compartir créditos entre organizaciones, póngase en contacto con ClickHouse Cloud Support

​ Si mi organización de ClickHouse se factura mediante un acuerdo de gasto comprometido en un marketplace en la nube, ¿pasaré automáticamente a la facturación PAYG cuando se me acaben los créditos?

Si tu contrato de gasto comprometido del marketplace está activo y se te agotan los créditos, cambiaremos automáticamente tu organización a la facturación PAYG. Sin embargo, cuando venza tu contrato actual, tendrás que vincular un nuevo contrato del marketplace a tu organización o pasar tu organización a la facturación directa mediante tarjeta de crédito.