|Página
|Descripción
|Marketplace Billing
|FAQ sobre la facturación de Marketplace.
|AWS Marketplace PAYG
|Comience a usar ClickHouse Cloud en AWS Marketplace mediante una oferta pública PAYG (Pay-As-You-Go).
|AWS Marketplace Committed Contract
|Comience a usar ClickHouse Cloud en AWS Marketplace mediante un contrato con compromiso de gasto. Un contrato con compromiso de gasto, también conocido como Private Offer, permite a los clientes comprometer un gasto determinado en ClickHouse Cloud durante un período de tiempo.
|GCP Marketplace PAYG
|Comience a usar ClickHouse Cloud en GCP Marketplace mediante una oferta pública PAYG (Pay-As-You-Go).
|GCP Marketplace Committed Contract
|Comience a usar ClickHouse Cloud en GCP Marketplace mediante un contrato con compromiso de gasto. Un contrato con compromiso de gasto, también conocido como Private Offer, permite a los clientes comprometer un gasto determinado en ClickHouse Cloud durante un período de tiempo.
|Azure Marketplace PAYG
|Comience a usar ClickHouse Cloud en Azure Marketplace mediante una oferta pública PAYG (Pay-As-You-Go).
|Azure Marketplace Committed Contract
|Comience a usar ClickHouse Cloud en Azure Marketplace mediante un contrato con compromiso de gasto. Un contrato con compromiso de gasto, también conocido como Private Offer, permite a los clientes comprometer un gasto determinado en ClickHouse Cloud durante un período de tiempo.
|Migrate from PAYG to committed contract
|Migre la facturación de pago por uso (PAYG) a un contrato de gasto comprometido en un marketplace en la nube.
Marketplace
Página de índice de Marketplace
Esta sección detalla los temas de facturación relacionados con Marketplace.
Última modificación el 23 de julio de 2026
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