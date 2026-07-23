Comience a usar ClickHouse Cloud en el GCP Marketplace mediante una oferta pública PAYG (pago por uso).

​ Requisitos previos

Un proyecto de GCP habilitado para realizar compras por su administrador de facturación.

Para suscribirse a ClickHouse Cloud en GCP Marketplace, debe iniciar sesión con una cuenta que tenga permisos de compra y seleccionar el proyecto adecuado.

​ Pasos para registrarse

Ve a GCP Marketplace y busca ClickHouse Cloud. Asegúrate de tener seleccionado el proyecto correcto.

Haz clic en la ficha y luego en Subscribe.

En la siguiente pantalla, configura la suscripción:

El plan predeterminado será “ClickHouse Cloud”

El período de suscripción será “Monthly”

Elige la cuenta de facturación adecuada

Acepta los términos y haz clic en Subscribe

Una vez que hagas clic en Subscribe, verás una ventana modal Sign up with ClickHouse.

Ten en cuenta que, en este punto, la configuración aún no está completa. Tendrás que ir a ClickHouse Cloud haciendo clic en Set up your account y registrarte en ClickHouse Cloud. Una vez que se te redirija a ClickHouse Cloud, puedes iniciar sesión con una cuenta existente o registrarte con una cuenta nueva. Este paso es muy importante para que podamos vincular tu organización de ClickHouse Cloud con la facturación de GCP Marketplace.

Register al final de la página. Se te pedirá que crees un usuario nuevo y verifiques tu correo electrónico. Después de verificar tu correo electrónico, puedes salir de la página de inicio de sesión de ClickHouse Cloud e iniciar sesión con tu nuevo nombre de usuario en Si eres un usuario nuevo de ClickHouse Cloud, haz clic enal final de la página. Se te pedirá que crees un usuario nuevo y verifiques tu correo electrónico. Después de verificar tu correo electrónico, puedes salir de la página de inicio de sesión de ClickHouse Cloud e iniciar sesión con tu nuevo nombre de usuario en https://console.clickhouse.cloud

Ten en cuenta que, si eres un usuario nuevo, también tendrás que proporcionar información básica sobre tu empresa. Consulta las capturas de pantalla a continuación.

Si ya eres usuario de ClickHouse Cloud, simplemente inicia sesión con tus credenciales.

Después de iniciar sesión correctamente, se creará una nueva organización de ClickHouse Cloud. Esta organización se conectará a tu cuenta de facturación de GCP y todo el uso se facturará a través de tu cuenta de GCP. Una vez que inicies sesión, podrás confirmar que tu facturación está vinculada a GCP Marketplace y comenzar a configurar tus recursos de ClickHouse Cloud.

Deberías recibir un correo electrónico de confirmación del registro: