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Comience a usar ClickHouse Cloud en AWS Marketplace mediante un contrato con compromiso de gasto. Un contrato con compromiso de gasto, también conocido como oferta privada, permite a los clientes comprometer un gasto determinado en ClickHouse Cloud durante un período de tiempo.

Requisitos previos

  • Una oferta privada de ClickHouse basada en términos contractuales específicos.
  • Para conectar una organización de ClickHouse a tu oferta de compromiso de gasto, debes ser administrador de esa organización.
Permisos necesarios para ver y aceptar tu contrato de compromiso en AWS:
  • Si usas políticas administradas por AWS, debes tener los siguientes permisos:
    • AWSMarketplaceRead-only, AWSMarketplaceManageSubscriptions
    • o AWSMarketplaceFullAccess
  • Si no usas políticas administradas por AWS, debes tener los siguientes permisos:
    • acción de IAM aws-marketplace:ListPrivateListings y aws-marketplace:ViewSubscriptions

Pasos para registrarse

1

Acepta tu oferta privada

Deberías haber recibido un correo electrónico con un enlace para revisar y aceptar tu oferta privada.
3

Configura tu cuenta

Completa los pasos para suscribirte en el portal de AWS y haz clic en “Set up your account”. En este punto, es fundamental que se te redirija a ClickHouse Cloud y que registres una cuenta nueva o inicies sesión con una cuenta existente. Si no completas este paso, no podremos vincular tu contrato de AWS Marketplace con ClickHouse Cloud.
4

Inicia sesión en Cloud

Una vez que se te redirija a ClickHouse Cloud, puedes iniciar sesión con una cuenta existente o registrar una cuenta nueva. Este paso es necesario para que podamos vincular tu organización de ClickHouse Cloud con la facturación de AWS Marketplace.
5

Regístrate si eres nuevo

Si eres un usuario nuevo de ClickHouse Cloud, haz clic en “Register” al final de la página. Se te pedirá que crees un usuario nuevo y verifiques tu correo electrónico. Después de verificar tu correo electrónico, puedes salir de la página de inicio de sesión de ClickHouse Cloud e iniciar sesión con tu nuevo nombre de usuario en https://console.clickhouse.cloud.Ten en cuenta que, si eres un usuario nuevo, también tendrás que proporcionar información básica sobre tu empresa. Consulta las capturas de pantalla a continuación.Si ya eres usuario de ClickHouse Cloud, simplemente inicia sesión con tus credenciales.
6

Crea o selecciona la organización que se facturará

Después de iniciar sesión correctamente, puedes decidir si quieres crear una nueva organización para facturarla a este contrato de marketplace o elegir una organización existente para facturarla a este contrato.Después de completar este paso, tu organización quedará conectada a tu contrato de compromiso de gasto de AWS y todo el uso se facturará a través de tu cuenta de AWS. Puedes confirmarlo en la página de facturación de la organización en la UI de ClickHouse para verificar que la facturación ya está vinculada a AWS Marketplace.Si tienes algún problema, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte.
Última modificación el 23 de julio de 2026