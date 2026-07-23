Requisitos previos
- Una oferta privada de ClickHouse basada en términos contractuales específicos.
- Para conectar una organización de ClickHouse a tu oferta de compromiso de gasto, debes ser administrador de esa organización.
- Si usas políticas administradas por AWS, debes tener los siguientes permisos:
AWSMarketplaceRead-only,
AWSMarketplaceManageSubscriptions
- o
AWSMarketplaceFullAccess
-
- Si no usas políticas administradas por AWS, debes tener los siguientes permisos:
- acción de IAM
aws-marketplace:ListPrivateListingsy
aws-marketplace:ViewSubscriptions
- acción de IAM
Pasos para registrarse
1
Acepta tu oferta privada
Deberías haber recibido un correo electrónico con un enlace para revisar y aceptar tu oferta privada.
2
Revisa el enlace de la oferta
Haz clic en el enlace Review Offer del correo electrónico. Esto debería llevarte a tu página de AWS Marketplace con los detalles de la oferta privada.
3
Configura tu cuenta
Completa los pasos para suscribirte en el portal de AWS y haz clic en “Set up your account”. En este punto, es fundamental que se te redirija a ClickHouse Cloud y que registres una cuenta nueva o inicies sesión con una cuenta existente. Si no completas este paso, no podremos vincular tu contrato de AWS Marketplace con ClickHouse Cloud.
4
Inicia sesión en Cloud
Una vez que se te redirija a ClickHouse Cloud, puedes iniciar sesión con una cuenta existente o registrar una cuenta nueva. Este paso es necesario para que podamos vincular tu organización de ClickHouse Cloud con la facturación de AWS Marketplace.
5
Regístrate si eres nuevo
Si eres un usuario nuevo de ClickHouse Cloud, haz clic en “Register” al final de la página. Se te pedirá que crees un usuario nuevo y verifiques tu correo electrónico. Después de verificar tu correo electrónico, puedes salir de la página de inicio de sesión de ClickHouse Cloud e iniciar sesión con tu nuevo nombre de usuario en https://console.clickhouse.cloud.Ten en cuenta que, si eres un usuario nuevo, también tendrás que proporcionar información básica sobre tu empresa. Consulta las capturas de pantalla a continuación.Si ya eres usuario de ClickHouse Cloud, simplemente inicia sesión con tus credenciales.
6
Crea o selecciona la organización que se facturará
Después de iniciar sesión correctamente, puedes decidir si quieres crear una nueva organización para facturarla a este contrato de marketplace o elegir una organización existente para facturarla a este contrato.Después de completar este paso, tu organización quedará conectada a tu contrato de compromiso de gasto de AWS y todo el uso se facturará a través de tu cuenta de AWS. Puedes confirmarlo en la página de facturación de la organización en la UI de ClickHouse para verificar que la facturación ya está vinculada a AWS Marketplace.Si tienes algún problema, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte.