Suscríbete a ClickHouse Cloud a través de GCP Marketplace (contrato con compromiso)

Comience a usar ClickHouse Cloud en GCP Marketplace mediante un contrato de compromiso. Un contrato de compromiso, también conocido como oferta privada, permite a los clientes comprometer un gasto determinado en ClickHouse Cloud durante un período de tiempo.

​ Requisitos previos

Una oferta privada de ClickHouse basada en condiciones contractuales específicas.

​ Pasos para registrarse

Debería haber recibido un correo electrónico con un enlace para revisar y aceptar su oferta privada.

Haga clic en el enlace Review Offer del correo electrónico. Esto debería llevarle a la página de GCP Marketplace con los detalles de la oferta privada.

Revise los detalles de la oferta privada y, si todo es correcto, haga clic en Accept.

Haga clic en Go to product page.

Haga clic en Manage on provider.

En este punto, es fundamental que se le redirija a ClickHouse Cloud y que se registre o inicie sesión. Si no completa este paso, no podremos vincular su suscripción de GCP Marketplace a ClickHouse Cloud.

Una vez que se le redirija a ClickHouse Cloud, puede iniciar sesión con una cuenta existente o registrarse con una cuenta nueva.

Register en la parte inferior de la página. Se le pedirá que cree un nuevo usuario y verifique su correo electrónico. Después de verificarlo, puede salir de la página de inicio de sesión de ClickHouse Cloud e iniciar sesión con el nuevo nombre de usuario en Si es un usuario nuevo de ClickHouse Cloud, haga clic enen la parte inferior de la página. Se le pedirá que cree un nuevo usuario y verifique su correo electrónico. Después de verificarlo, puede salir de la página de inicio de sesión de ClickHouse Cloud e iniciar sesión con el nuevo nombre de usuario en https://console.clickhouse.cloud

Tenga en cuenta que, si es un usuario nuevo, también tendrá que proporcionar información básica sobre su empresa. Consulte las capturas de pantalla a continuación.

Si ya es usuario de ClickHouse Cloud, simplemente inicie sesión con sus credenciales.

Después de iniciar sesión correctamente, se creará una nueva organización de ClickHouse Cloud. Esta organización se conectará a su cuenta de facturación de GCP y todo el uso se facturará a través de su cuenta de GCP. Una vez que inicie sesión, podrá confirmar que su facturación está vinculada a GCP Marketplace y comenzar a configurar sus recursos de ClickHouse Cloud.

Debería recibir un correo electrónico de confirmación del registro: