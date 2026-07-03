Ten en cuenta que cancelar tu suscripción PAYG de marketplace no elimina tu cuenta de ClickHouse Cloud, sino únicamente la relación de facturación a través del marketplace. Una vez cancelada, nuestro sistema dejará de facturar los servicios de ClickHouse Cloud a través del marketplace. (Nota: este proceso no es inmediato y puede tardar unos minutos en completarse). Después de que se cancele tu suscripción de marketplace, si tu organización de ClickHouse tiene una tarjeta de crédito registrada, haremos el cargo a esa tarjeta al final de tu ciclo de facturación, a menos que antes se asocie una nueva suscripción de marketplace. Si no hay una tarjeta de crédito configurada después de la cancelación, tendrás 14 días para añadir a tu organización una tarjeta de crédito válida o una nueva suscripción de marketplace en la nube. Si no se configura un método de pago dentro de ese período, tus servicios se suspenderán y se considerará que tu organización incumple el cumplimiento de facturación. Cualquier uso acumulado después de que se cancele la suscripción se facturará al siguiente método de pago válido configurado: primero un crédito prepagado, luego una suscripción de marketplace y, por último, una tarjeta de crédito. Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda para configurar tu organización con una nueva suscripción de marketplace, ponte en contacto con el soporte de ClickHouse para obtener ayuda.
Notas importantes
Si quieres usar el mismo ID de cuenta de AWS para migrar tu suscripción PAYG a un contrato de gasto comprometido, te recomendamos ponerte en contacto con el equipo de ventas para realizar este cambio. De este modo, no tendrás que hacer ningún paso adicional y no habrá ninguna interrupción en tu organización ni en tus servicios de ClickHouse. Si quieres usar un ID de cuenta de AWS distinto para migrar tu organización de ClickHouse de una suscripción PAYG a un contrato de gasto comprometido, sigue estos pasos:
AWS Marketplace
Pasos para cancelar la suscripción PAYG de AWS
- Accede a AWS Marketplace
- Haz clic en el botón “Manage Subscriptions”
- Ve a “Your Subscriptions”:
- Haz clic en “Manage Subscriptions”
- Busca ClickHouse Cloud en la lista:
- Busca ClickHouse Cloud en “Your Subscriptions” y haz clic en él
- Cancela la suscripción:
- En “Agreement”, haz clic en el menú desplegable o botón “Actions” junto a la entrada de ClickHouse Cloud
- Selecciona “Cancel subscription”
Nota: Si necesitas ayuda para cancelar tu suscripción (por ejemplo, si el botón para cancelar la suscripción no está disponible), ponte en contacto con el soporte de AWS.A continuación, sigue estos pasos para configurar tu organización de ClickHouse para el nuevo contrato de gasto comprometido de AWS que aceptaste.
Marketplace de Google Cloud
Pasos para cancelar el pedido PAYG de GCP
- Ve a tu Google Cloud Marketplace Console:
- Asegúrate de haber iniciado sesión en la cuenta de GCP correcta y de haber seleccionado el proyecto adecuado
- Localiza tu pedido de ClickHouse:
- En el menú de la izquierda, haz clic en “Your Orders”
- Busca el pedido de ClickHouse correcto en la lista de pedidos activos
- Cancela el pedido:
- Busca el menú de tres puntos a la derecha de tu pedido y sigue las instrucciones para cancelar el pedido de ClickHouse
Nota: Si necesitas ayuda para cancelar este pedido, ponte en contacto con el soporte de GCP.A continuación, sigue estos pasos para configurar tu organización de ClickHouse con tu nuevo contrato de gasto comprometido de GCP.
Azure Marketplace
Pasos para cancelar una suscripción PAYG de Azure
- Ve al Microsoft Azure Portal
- Ve a “Subscriptions”
- Localiza la suscripción activa de ClickHouse que deseas cancelar
- Cancela la suscripción:
- Haz clic en la suscripción de ClickHouse Cloud para abrir sus detalles
- Selecciona el botón “Cancel subscription”
Nota: Si necesitas ayuda para cancelar este pedido, abre un ticket de soporte en Azure Portal.A continuación, sigue estos pasos para configurar tu organización de ClickHouse con tu nuevo contrato de gasto comprometido de Azure.
Requisitos para vincular un contrato de gasto comprometido del marketplace
Nota: Para vincular su organización a un contrato de gasto comprometido del marketplace:
- El usuario que siga estos pasos debe ser administrador de la organización de ClickHouse a la que va a asociar la suscripción
- Deben estar pagadas todas las facturas pendientes de la organización (si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el soporte de ClickHouse)