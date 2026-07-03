El uso de ClickHouse Cloud requiere que su organización tenga configurado un método de facturación activo y válido. Cuando finalice su período de prueba de 30 días o se agoten sus créditos de prueba, lo que ocurra primero, tendrá las siguientes opciones de facturación para seguir usando ClickHouse Cloud:
Cumplimiento de facturación
Si su período de prueba finaliza y no se ha configurado ninguna opción de facturación para su organización, todos sus servicios se detendrán. Si después de dos semanas todavía no se ha configurado un método de facturación, se eliminarán todos sus datos. ClickHouse cobra los servicios a nivel de organización. Si en algún momento no podemos procesar un pago con su método de facturación actual, deberá actualizarlo a una de las tres opciones indicadas anteriormente para evitar interrupciones del servicio. Consulte a continuación más información sobre el cumplimiento de pagos según el método de facturación que haya elegido.
|Opción de facturación
|Descripción
|PAYG directo
|Añada una tarjeta de crédito válida a su organización para usar pago por uso
|PAYG de marketplace
|Configure una suscripción de pago por uso a través de un proveedor de marketplace en la nube compatible
|Committed spend contract
|Suscriba un Committed spend contract directamente o a través de un marketplace en la nube compatible
Puede pagar el uso de ClickHouse Cloud mensualmente a mes vencido con una tarjeta de crédito. Para añadir una tarjeta de crédito, siga estas instrucciones. Su ciclo de facturación mensual de ClickHouse comienza el día en que se selecciona el nivel de la organización (Basic, Scale o Enterprise) y se crea el primer servicio dentro de la organización. Normalmente, el cargo a la tarjeta de crédito registrada se realizará al final de su ciclo de facturación mensual, pero el cobro se adelantará si el importe adeudado dentro del ciclo alcanza los 1.000 USD (más información sobre los umbrales de pago aquí). La tarjeta de crédito registrada debe ser válida, no estar vencida y tener suficiente crédito disponible para cubrir el total de su factura. Si, por cualquier motivo, no podemos cobrar el importe total adeudado, las siguientes restricciones por impago se aplicarán de inmediato:
Facturación de pago por uso con tarjeta de crédito
- Solo puede escalar hasta 120 GiB por réplica
- No puede iniciar sus servicios si están detenidos
- No puede iniciar ni crear servicios nuevos
La facturación de pago por uso también puede configurarse para facturar a una organización a través de uno de nuestros marketplaces en la nube compatibles (AWS, GCP o Azure). Para registrarse en la facturación PAYG de Marketplace, siga estas instrucciones. Al igual que con la facturación mediante Direct PAYG, su ciclo de facturación mensual con ClickHouse en Marketplace PAYG comienza el día en que se selecciona el nivel de la organización (Basic, Scale o Enterprise) y se crea el primer servicio dentro de la organización. Sin embargo, debido a los requisitos de los marketplaces, reportamos los cargos por su uso de pago por uso por horas. Se le facturará de acuerdo con los términos de su acuerdo con ese marketplace; normalmente, según un ciclo de facturación mensual por calendario. Por ejemplo, si crea el primer servicio de su organización el 18 de enero, su primer ciclo de uso facturable en ClickHouse Cloud irá del 18 de enero hasta el final del día del 17 de febrero. Sin embargo, es posible que reciba su primera factura del marketplace en la nube a comienzos de febrero. No obstante, si su suscripción PAYG del marketplace se cancela o no se renueva automáticamente, la facturación pasará a cargarse a la tarjeta de crédito registrada de la organización, si existe. Para añadir una tarjeta de crédito, contacte con soporte para obtener ayuda. Si no se ha proporcionado una tarjeta de crédito válida, se aplicarán las mismas restricciones por factura impaga descritas anteriormente para Direct PAYG; esto incluye la suspensión del servicio y la posterior eliminación de datos.
Facturación de pago por uso a través del marketplace en la nube
Puede comprar créditos para su organización mediante un contrato comprometido de las siguientes maneras:
Facturación por contrato comprometido
- Contactando con el equipo de ventas para comprar créditos directamente, con opciones de pago que incluyen ACH o transferencia bancaria. Las condiciones de pago se establecerán en el formulario de pedido correspondiente.
- Contactando con el equipo de ventas para comprar créditos mediante una suscripción en uno de nuestros marketplaces en la nube compatibles (AWS, GCP o Azure). Los cargos se comunicarán al marketplace correspondiente al aceptar la oferta privada y, en adelante, de conformidad con los términos de la oferta, pero la facturación se realizará de acuerdo con los términos de su acuerdo con ese marketplace. Para pagar a través de un marketplace, siga estas instrucciones.
Ve a la sección Facturación de la UI de ClickHouse Cloud y haz clic en el botón “Agregar tarjeta de crédito” (mostrado a continuación) para completar la configuración. Si tienes alguna pregunta, contacta con soporte para obtener ayuda.
Cómo pagar con una tarjeta de crédito
Si quieres pagar a través de uno de nuestros marketplaces compatibles (AWS, GCP o Azure), puedes seguir los pasos indicados aquí. Si tienes alguna pregunta relacionada específicamente con la facturación del marketplace en la nube, ponte en contacto directamente con el proveedor de servicios cloud. Enlaces útiles para resolver problemas de facturación del marketplace: