​ Cumplimiento de facturación

El uso de ClickHouse Cloud requiere que su organización tenga configurado un método de facturación activo y válido. Cuando finalice su período de prueba de 30 días o se agoten sus créditos de prueba, lo que ocurra primero, tendrá las siguientes opciones de facturación para seguir usando ClickHouse Cloud:

Opción de facturación Descripción PAYG directo Añada una tarjeta de crédito válida a su organización para usar pago por uso PAYG de marketplace Configure una suscripción de pago por uso a través de un proveedor de marketplace en la nube compatible Committed spend contract Suscriba un Committed spend contract directamente o a través de un marketplace en la nube compatible

Si su período de prueba finaliza y no se ha configurado ninguna opción de facturación para su organización, todos sus servicios se detendrán. Si después de dos semanas todavía no se ha configurado un método de facturación, se eliminarán todos sus datos.

ClickHouse cobra los servicios a nivel de organización. Si en algún momento no podemos procesar un pago con su método de facturación actual, deberá actualizarlo a una de las tres opciones indicadas anteriormente para evitar interrupciones del servicio. Consulte a continuación más información sobre el cumplimiento de pagos según el método de facturación que haya elegido.

​ Facturación de pago por uso con tarjeta de crédito

Puede pagar el uso de ClickHouse Cloud mensualmente a mes vencido con una tarjeta de crédito. Para añadir una tarjeta de crédito, siga estas instrucciones

Su ciclo de facturación mensual de ClickHouse comienza el día en que se selecciona el nivel de la organización (Basic, Scale o Enterprise) y se crea el primer servicio dentro de la organización.

Normalmente, el cargo a la tarjeta de crédito registrada se realizará al final de su ciclo de facturación mensual, pero el cobro se adelantará si el importe adeudado dentro del ciclo alcanza los 1.000 USD (más información sobre los umbrales de pago aquí ).

La tarjeta de crédito registrada debe ser válida, no estar vencida y tener suficiente crédito disponible para cubrir el total de su factura. Si, por cualquier motivo, no podemos cobrar el importe total adeudado, las siguientes restricciones por impago se aplicarán de inmediato:

Solo puede escalar hasta 120 GiB por réplica

No puede iniciar sus servicios si están detenidos

No puede iniciar ni crear servicios nuevos

Intentaremos procesar el pago usando el método de facturación configurado de la organización durante un máximo de 30 días. Si el pago no se realiza correctamente después de 14 días, todos los servicios de la organización se detendrán. Si al final de este período de 30 días aún no se ha recibido el pago y no hemos concedido una prórroga, todos los datos y servicios asociados con su organización se eliminarán.

​ Facturación de pago por uso a través del marketplace en la nube

La facturación de pago por uso también puede configurarse para facturar a una organización a través de uno de nuestros marketplaces en la nube compatibles (AWS, GCP o Azure). Para registrarse en la facturación PAYG de Marketplace, siga estas instrucciones

Al igual que con la facturación mediante Direct PAYG, su ciclo de facturación mensual con ClickHouse en Marketplace PAYG comienza el día en que se selecciona el nivel de la organización (Basic, Scale o Enterprise) y se crea el primer servicio dentro de la organización.

Sin embargo, debido a los requisitos de los marketplaces, reportamos los cargos por su uso de pago por uso por horas. Se le facturará de acuerdo con los términos de su acuerdo con ese marketplace; normalmente, según un ciclo de facturación mensual por calendario.

Por ejemplo, si crea el primer servicio de su organización el 18 de enero, su primer ciclo de uso facturable en ClickHouse Cloud irá del 18 de enero hasta el final del día del 17 de febrero. Sin embargo, es posible que reciba su primera factura del marketplace en la nube a comienzos de febrero.

No obstante, si su suscripción PAYG del marketplace se cancela o no se renueva automáticamente, la facturación pasará a cargarse a la tarjeta de crédito registrada de la organización, si existe. Para añadir una tarjeta de crédito, contacte con soporte para obtener ayuda. Si no se ha proporcionado una tarjeta de crédito válida, se aplicarán las mismas restricciones por factura impaga descritas anteriormente para Direct PAYG ; esto incluye la suspensión del servicio y la posterior eliminación de datos.

​ Facturación por contrato comprometido

Puede comprar créditos para su organización mediante un contrato comprometido de las siguientes maneras:

Contactando con el equipo de ventas para comprar créditos directamente, con opciones de pago que incluyen ACH o transferencia bancaria. Las condiciones de pago se establecerán en el formulario de pedido correspondiente. Contactando con el equipo de ventas para comprar créditos mediante una suscripción en uno de nuestros marketplaces en la nube compatibles (AWS, GCP o Azure). Los cargos se comunicarán al marketplace correspondiente al aceptar la oferta privada y, en adelante, de conformidad con los términos de la oferta, pero la facturación se realizará de acuerdo con los términos de su acuerdo con ese marketplace. Para pagar a través de un marketplace, siga estas instrucciones.

Los créditos aplicados a una organización (p. ej., mediante contratos comprometidos o reembolsos) están disponibles para su uso durante el plazo especificado en el formulario de pedido o en la oferta privada aceptada. Los créditos se consumen a partir del día en que se conceden, en períodos de facturación basados en la fecha en que se selecciona el primer nivel de la organización (Basic, Scale o Enterprise).

Si una organización no tiene un contrato comprometido a través de un marketplace en la nube y se queda sin créditos o estos vencen, la organización pasará automáticamente a la facturación de pago por uso (PAYG). En este caso, intentaremos procesar el pago utilizando la tarjeta de crédito registrada para la organización, si la hubiera.

Si una organización sí tiene un contrato comprometido a través de un marketplace en la nube y se queda sin créditos, también pasará automáticamente a la facturación PAYG a través del mismo marketplace durante el resto de la suscripción. Sin embargo, si la suscripción no se renueva y vence, intentaremos entonces procesar el pago utilizando la tarjeta de crédito registrada para la organización, si la hubiera.

En cualquiera de los dos casos, si no podemos cargar el importe a la tarjeta de crédito configurada, se aplicarán las restricciones por factura pendiente de pago descritas anteriormente para la facturación pago por uso (PAYG) con tarjeta de crédito; esto incluye la suspensión de servicios. Para obtener más información sobre cómo pasar de su contrato comprometido a la facturación PAYG, consulte la sección “Overconsumption” de nuestros Terms and Conditions . No obstante, en el caso de los clientes con contrato comprometido, nos pondremos en contacto con usted en relación con cualquier factura pendiente de pago antes de iniciar la eliminación de datos. Los datos no se eliminan automáticamente tras ningún período de tiempo.

Si desea agregar créditos adicionales antes de que los actuales venzan o se agoten, contáctenos

​ Cómo pagar con una tarjeta de crédito

Ve a la sección Facturación de la UI de ClickHouse Cloud y haz clic en el botón “Agregar tarjeta de crédito” (mostrado a continuación) para completar la configuración. Si tienes alguna pregunta, contacta con soporte para obtener ayuda.

​ Cómo pagar a través de marketplaces

Si quieres pagar a través de uno de nuestros marketplaces compatibles (AWS, GCP o Azure), puedes seguir los pasos indicados aquí . Si tienes alguna pregunta relacionada específicamente con la facturación del marketplace en la nube, ponte en contacto directamente con el proveedor de servicios cloud.

Enlaces útiles para resolver problemas de facturación del marketplace: