Comience a usar ClickHouse Cloud en Azure Marketplace mediante una oferta pública de pago por uso (PAYG).

​ Requisitos previos

Un proyecto de Azure con permisos de compra habilitados por su administrador de facturación.

Para suscribirse a ClickHouse Cloud en Azure Marketplace, debe iniciar sesión con una cuenta que tenga permisos de compra y elegir el proyecto adecuado.

Vaya a Azure Marketplace y busque ClickHouse Cloud. Asegúrese de haber iniciado sesión para poder comprar una oferta en el marketplace.

En la página del producto, haga clic en Get It Now.

En la siguiente pantalla, deberá proporcionar su nombre, correo electrónico y ubicación.

En la siguiente pantalla, haga clic en Subscribe.

En la siguiente pantalla, elija la suscripción, el grupo de recursos y la ubicación del grupo de recursos. La ubicación del grupo de recursos no tiene que ser la misma en la que pretende lanzar sus servicios en ClickHouse Cloud.

También deberá proporcionar un nombre para la suscripción y elegir el período de facturación entre las opciones disponibles. Puede activar o desactivar Recurring billing. Si lo establece en “off”, su contrato finalizará cuando termine el período de facturación y sus recursos se desmantelarán.

Haga clic en “Review + subscribe”. En la siguiente pantalla, verifique que todo sea correcto y haga clic en Subscribe.

Tenga en cuenta que, en este punto, ya se habrá suscrito a la suscripción de Azure para ClickHouse Cloud, pero todavía no habrá configurado su cuenta en ClickHouse Cloud. Los siguientes pasos son necesarios y fundamentales para que ClickHouse Cloud pueda vincularse a su suscripción de Azure y que la facturación se procese correctamente a través de Azure Marketplace.

Una vez que se complete la configuración de Azure, el botón Configure account now debería activarse.

Haga clic en Configure account now.

Recibirá un correo electrónico como el que se muestra a continuación con información sobre cómo configurar su cuenta:

Se le redirigirá a la página de registro o inicio de sesión de ClickHouse Cloud. Una vez redirigido a ClickHouse Cloud, podrá iniciar sesión con una cuenta existente o registrarse con una cuenta nueva. Este paso es muy importante para que podamos vincular su organización de ClickHouse Cloud con la facturación de Azure Marketplace. Tenga en cuenta que, si es un usuario nuevo, también deberá proporcionar información básica sobre su empresa. Consulte las capturas de pantalla a continuación.

Una vez que haga clic en Complete sign up, accederá a su organización dentro de ClickHouse Cloud, donde podrá ver la pantalla de facturación para confirmar que se le está facturando a través de Azure Marketplace y crear servicios.