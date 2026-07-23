Requisitos previos
- Un proyecto de Azure con permisos de compra habilitados por su administrador de facturación.
- Para suscribirse a ClickHouse Cloud en Azure Marketplace, debe iniciar sesión con una cuenta que tenga permisos de compra y elegir el proyecto adecuado.
- Vaya a Azure Marketplace y busque ClickHouse Cloud. Asegúrese de haber iniciado sesión para poder comprar una oferta en el marketplace.
- En la página del producto, haga clic en Get It Now.
- En la siguiente pantalla, deberá proporcionar su nombre, correo electrónico y ubicación.
- En la siguiente pantalla, haga clic en Subscribe.
- En la siguiente pantalla, elija la suscripción, el grupo de recursos y la ubicación del grupo de recursos. La ubicación del grupo de recursos no tiene que ser la misma en la que pretende lanzar sus servicios en ClickHouse Cloud.
- También deberá proporcionar un nombre para la suscripción y elegir el período de facturación entre las opciones disponibles. Puede activar o desactivar Recurring billing. Si lo establece en “off”, su contrato finalizará cuando termine el período de facturación y sus recursos se desmantelarán.
- Haga clic en “Review + subscribe”.
- En la siguiente pantalla, verifique que todo sea correcto y haga clic en Subscribe.
- Tenga en cuenta que, en este punto, ya se habrá suscrito a la suscripción de Azure para ClickHouse Cloud, pero todavía no habrá configurado su cuenta en ClickHouse Cloud. Los siguientes pasos son necesarios y fundamentales para que ClickHouse Cloud pueda vincularse a su suscripción de Azure y que la facturación se procese correctamente a través de Azure Marketplace.
- Una vez que se complete la configuración de Azure, el botón Configure account now debería activarse.
- Haga clic en Configure account now.
Recibirá un correo electrónico como el que se muestra a continuación con información sobre cómo configurar su cuenta:
- Se le redirigirá a la página de registro o inicio de sesión de ClickHouse Cloud. Una vez redirigido a ClickHouse Cloud, podrá iniciar sesión con una cuenta existente o registrarse con una cuenta nueva. Este paso es muy importante para que podamos vincular su organización de ClickHouse Cloud con la facturación de Azure Marketplace.
- Tenga en cuenta que, si es un usuario nuevo, también deberá proporcionar información básica sobre su empresa. Consulte las capturas de pantalla a continuación.
Una vez que haga clic en Complete sign up, accederá a su organización dentro de ClickHouse Cloud, donde podrá ver la pantalla de facturación para confirmar que se le está facturando a través de Azure Marketplace y crear servicios.
- Si tienes algún problema, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte.